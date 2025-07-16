Tari란? 프라이버시 중심 자산 관리의 새로운 패러다임 구축

Tari는 디지털 자산 관리와 프라이버시 보호에 중점을 둔 오픈소스 블록체인 프로토콜입니다. 사용자가 디지털 자산을 안전하고 효율적이며 확장성 있게 발행하고 거래할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. Tari 는 독자적인 이중 레이어 아키텍처와 이중 토큰 메커니즘을 통해 기본적인 보안성을 확보함과 동시에, 다양한 디지털 자산 응용에 필요한 유연성을 상위 레이어에서 제공합니다.









블록체인 기술이 빠르게 발전함에 따라 디지털 자산의 종류와 규모도 폭발적으로 증가하고 있습니다. 그러나 기존 블록체인 플랫폼은 여전히 프라이버시 보호, 확장성, 사용자 경험 등 여러 측면에서 한계를 드러내고 있습니다. Tari는 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생한 프로젝트로, 디지털 자산 관리와 프라이버시 보호에 중점을 둔 블록체인 프로토콜을 구축하여 사용자에게 안전하고 효율적이며 확장 가능한 자산 발행 및 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다.





Tari의 비전은 탈중앙화된 플랫폼을 통해 디지털 자산의 발행, 관리, 거래를 지원하고, 프라이버시와 확장성, 사용자 친화성을 결합하여 다양한 디지털 자산 응용 수요를 만족시키는 것입니다.













Tari는 듀얼 레이어 아키텍처를 채택하고 있습니다:





Minotari (XTM) : 기본 레이어로, 작업 증명(Proof-of-Work, PoW) 기반 블록체인입니다. 네트워크 보안성과 프라이버시 보호를 담당합니다.

Ootle Network (XTR): Minotari 위에 구축된 상위 레이어로, 디지털 자산의 발행 및 관리를 중심으로 하며, 복잡한 자산 로직과 스마트 컨트랙트 기능을 지원합니다.





이와 같은 아키텍처 설계를 통해 Tari는 기반 레이어에서는 강력한 보안을 확보하고, 애플리케이션 레이어에서는 다양한 디지털 자산 활용 사례를 유연하게 지원할 수 있습니다.









Tari는 Mimblewimble 프로토콜을 기반으로 구축되어 모든 거래가 기본적으로 비공개로 처리됩니다. 이를 통해 거래 금액과 참여자 주소를 숨겨 사용자 프라이버시를 철저히 보호합니다. 또한 분산 해시 테이블(DHT)과 Tor 네트워크를 활용한 통신 방식을 채택하여 익명성을 한층 강화하고, 검열 저항성도 높였습니다.









Tari는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 사용자 친화적인 환경을 지향합니다. 사용자는 Tari Universe 앱을 통해 간편하게 채굴하고, 자산을 관리하며 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 Aurora 모바일 지갑은 Android와 iOS 모두에서 제공되어, 언제 어디서나 디지털 자산을 손쉽게 관리할 수 있도록 합니다.













Tari는 Minotari(XTM)와 Tari Token(XTR)으로 구성된 이중 토큰 모델을 채택하여 각기 다른 목적을 수행합니다:





Minotari (XTM): Tari의 기반 블록체인에서 사용되는 네이티브 토큰으로, 네트워크 보안 유지 및 인센티브 제공에 활용됩니다.

Tari Token (XTR): XTM을 1:1 비율로 소각하여 발행되며, Tari 디지털 자산 네트워크(DAN)에서 NFT, 이벤트 티켓, 게임 아이템 등의 발행과 운영에 사용됩니다.





이러한 구조는 기반 레이어의 강력한 보안을 보장하면서도, 애플리케이션 레이어에서는 유연한 활용성을 제공합니다. 또한, 소각 메커니즘을 통해 토큰 공급을 조절하고 인플레이션을 억제하는 역할도 수행합니다.









XTM은 최대 210억 개의 토큰을 고정적으로 공급하며, 기하급수적으로 감소하는 발행 일정을 따릅니다. 출시 후 약 27.8년이 지나면 연간 발행량은 총 공급량의 1%로 안정화되어 채굴자에게 지속적인 보상을 제공하고 네트워크를 보호합니다. 출시 당시 XTM 토큰의 30%는 사전 채굴되어 다음과 같이 할당되었습니다. 커뮤니티 인센티브 5%, 인프라 자금 9%, 기여자 보상 4%, 초기 참여자 보상 12%. 이러한 할당은 장기적인 약속을 보장하기 위해 잠금 및 베스팅 일정이 적용됩니다.









XTR은 XTM과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 레이어 2에서 작업을 수행하려면 사용자는 XTM을 1:1로 소각하여 XTR을 생성해야 합니다. Ootle 네트워크 내에서 거래 수수료는 일부 소각되고 일부는 검증인에게 분배됩니다. Tari는 "Turbine Model"과 "Throttle" 알고리즘을 사용하여 소각률을 동적으로 조절하여 XTM과 XTR 간의 소프트 페그 관계를 유지합니다.









Tari의 토크노믹스는 지속 가능성에 중점을 두고 설계되었습니다. XTM의 발행률은 지수 감소 함수로 조절되어 과도한 발행과 인플레이션을 효과적으로 방지합니다. 동시에, 테일 이미션 메커니즘(tail emission mechanism)을 통해 채굴자들이 장기적으로 공정한 보상을 받을 수 있도록 하여 네트워크 참여를 지속적으로 유도합니다. 또한, 터빈 모델(Turbine Model)은 토큰 소각을 통해 XTM을 XTR로 전환하고, XTR 소각률을 동적으로 조절함으로써 두 토큰 간의 가치 균형을 유지하며 전체 생태계의 장기적인 안정성을 뒷받침합니다.





독특한 프로젝트 배경과 강력한 핵심 기능, 잘 설계된 토크노믹스를 바탕으로 Tari 프로젝트는 블록체인 분야에 새로운 기회와 도전을 제시합니다. 채굴 장벽을 낮추고 풍부한 교육 자료를 제공하며 혁신적인 경제 모델을 적용함으로써 Tari는 폭넓은 관심과 참여를 이끌어냈습니다. 디지털 자산이 계속 발전함에 따라 Tari는 자산 관리를 위한 필수 인프라로서 미래 디지털 경제에서 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.



