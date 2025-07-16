1. Tap to Earn이란 무엇인가요? Tap to Earn은 사용자가 휴대폰의 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하여 보상을 획득하는 GameFi 분야의 최근 트렌드입니다. 간단한 게임플레이, 낮은 진입 장벽, 매력적인 암호화폐 에어드랍 인센티브로 인해 많은 참여자가 몰려들고 있습니다. Tap to Earn 기능: 간단한 게임플레이: 주로 화면이나 버튼을 1. Tap to Earn이란 무엇인가요? Tap to Earn은 사용자가 휴대폰의 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하여 보상을 획득하는 GameFi 분야의 최근 트렌드입니다. 간단한 게임플레이, 낮은 진입 장벽, 매력적인 암호화폐 에어드랍 인센티브로 인해 많은 참여자가 몰려들고 있습니다. Tap to Earn 기능: 간단한 게임플레이: 주로 화면이나 버튼을
튜토리얼/마켓 인사이트/인기 주제 분석/Tap to Earn이란 무엇인가요

Tap to Earn이란 무엇인가요

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식
TAP Protocol
TAP$0.445-7.67%
톤코인
TON$2.737-1.29%
Notcoin
NOT$0.00156-3.70%
플러리싱 에이아이
AI$0.1202-6.45%
Pixelverse
PIXFI$0.0002742-5.31%

1. Tap to Earn이란 무엇인가요?


Tap to Earn은 사용자가 휴대폰의 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하여 보상을 획득하는 GameFi 분야의 최근 트렌드입니다. 간단한 게임플레이, 낮은 진입 장벽, 매력적인 암호화폐 에어드랍 인센티브로 인해 많은 참여자가 몰려들고 있습니다.


Tap to Earn 기능:
  • 간단한 게임플레이: 주로 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하는 것을 포함합니다.
  • 진행 방식: 사용자는 게임 중에 새로운 아이템, 도구 및 캐릭터를 획득하여 더 높은 목표를 달성하고 더 많은 레벨을 잠금 해제합니다.
  • 자동화: 일부 탭해서 얻는 게임에는 자동 액션 옵션을 제공합니다.

2. Tap to Earn의 기원


TON 네트워크의 성공과 Notcoin 게임의 인기는 Tap to Earn 게임의 영향력을 확대시켰고, 이는 사용자를 유치하기 위해 간단한 게임 메커니즘과 블록체인을 결합할 수 있다는 가능성을 보여주었습니다.

선도적인 소셜 앱인 텔레그램은 Tap to Earn 게임의 성장을 위한 방대한 사용자 기반을 제공했습니다. Notcoin은 Tap to Earn 모델을 도입한 최초의 프로젝트 중 하나로, 간단한 게임 플레이와 배포 메커니즘은 수백만 명의 사용자를 유치했습니다. Notcoin 토큰(NOT)이 출시되었을 때, 800억 개의 토큰이 사용자에게 에어드랍되어 토큰의 시가총액이 27억 달러 이상으로 급등했습니다. Notcoin의 성공은 더 많은 개발자와 투자자를 이 분야로 끌어들였습니다.

3. Tap to Earn 게임 작동 방식


3.1 게임 메커니즘


Tap to Earn: 사용자는 클릭할 때마다 게임 내 화폐를 획득합니다. 이 보상 시스템은 사용자가 계속 플레이하도록 동기를 부여합니다.

업그레이드 및 강화: 사용자는 게임 내 화폐를 사용하여 아이템을 구매하거나 능력을 업그레이드하고, 수입을 늘리고, 재사용 쿨타임을 줄이는 등의 작업을 할 수 있습니다. 이러한 성장 메커니즘은 사용자 참여도를 높이고 더 높은 보상을 받을 수 있는 잠재력을 제공합니다.

일일 미션 보상: 일일 시스템 미션을 완료하면 보상을 획득하고 게임 활동을 유지하는 데 도움이 됩니다.

3.2 암호화폐 획득


게임 내 화폐 획득: 사용자는 화면을 탭하고 일일 미션과 같은 작업을 완료하여 게임 내 화폐를 획득할 수 있습니다.

실제 토큰으로 교환: 사용자가 게임 내 화폐를 충분히 모으면 실제 암호화폐로 교환할 수 있습니다.

토큰 거래: 게임은 일반적으로 사용자의 암호화폐 지갑에 연결하거나 자체 통합 지갑을 보유해야 합니다. 사용자가 게임 내 화폐를 실제 암호화폐로 교환하면 토큰을 출금하여 해당 거래소 플랫폼에서 원하는 암호화폐로 거래할 수 있습니다.

4. 인기있는 Tap to Earn 게임


4.1 Notcoin（NOT）


Notcoin은 텔레그램을 기반으로 하는 Tap to Earn 게임으로, 사용자는 커뮤니티 활동을 클릭하고 참여하여 NOT 토큰을 획득합니다. 간단한 메커니즘과 커뮤니티 참여로 인해 빠르게 인기를 얻었습니다. 이 토큰은 현재 많은 주요 거래소에 상장되어 있습니다.

4.2 Hamster Kombat


Hamster Kombat은 Tap to Earn과 트레이딩 시뮬레이션을 결합한 게임입니다. 게임에서 사용자는 거래소 관리자 역할을 맡아 거래소를 지속적으로 개발하고 확장합니다. 최근 공식 업데이트에 따르면, 향후 전체 토큰 공급량의 60%가 커뮤니티에 할당될 예정이라고 합니다.

4.3 Catizen


Catizen은 GameFi, AI, 메타버스를 결합한 고양이 테마 게임입니다. 가상 애완동물의 매력을 블록체인 기술과 인공지능과 결합하여 매우 몰입감 있는 상호 작용 경험을 제공합니다. 토큰은 아직 상장되지 않았습니다.

4.4 Pixelverse（PIXFI）


Pixelverse는 텔레그램에서 PixelTap이라는 Tap to Earn 유형의 게임을 개발했습니다. 사이버펑크 픽셀 세계관을 배경으로 한 미션 기반 전투 게임입니다. 해당 토큰은 현재 여러 주요 거래소에 상장되어 있습니다.

4.5 TapSwap


Notcoin과 비슷하게 TapSwap은 플레이어가 작업을 클릭하고 완료하여 코인을 획득할 수 있습니다. 이 프로젝트는 익명의 크리에이터에 의해 설립되었으며 초기 단계에 있습니다. 토큰은 아직 상장되지 않았습니다.

5. Tap to Earn 프로젝트 참여를 시작하는 방법


현재 텔레그램에는 수많은 Tap to Earn 프로젝트들이 있으며, 전반적인 게임플레이는 비슷합니다. 진입장벽이 낮고, 운영도 간단하여 프로젝트의 텔레그램 채널에 가입하고 지침을 따르기만 하면 됩니다. 대부분의 프로젝트는 아직 초기 단계에 있으며 토큰을 발행하지 않았기 때문에, 높은 인기, 영향력, 잠재력을 가진 프로젝트를 선택하기 위해서는 신중한 조사가 필요합니다.

피싱 공격을 피하기 위해, 프로젝트에서 제공하는 공식 링크를 통해 게임에 참여해야 합니다. 오픈 플랫폼인 텔레그램은 항상 피싱 공격의 온상이었으므로 참여 과정에서 개인 자산을 보호해야 합니다.

프로젝트에 직접 참여하는 것 외에도 초기 단계 프로젝트를 조사하고 향후 2차 시장에 참여하는 것도 옵션입니다. 이 글에서 언급된 NOT 및 PIXFI와 같은 토큰은 이미 MEXC 플랫폼에 상장되어 있습니다. 이러한 토큰을 2차 시장에서 현물 또는 선물 거래를 통해 거래하여 잠재적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

MEXC 거래 플랫폼은 다양한 토큰과 빠른 상장 속도로 사용자들의 선호도가 높습니다. 또한 MEXC는 Tap to Earn 프로젝트를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 높은 시장 인지도, 높은 품질, 대규모 사용자 기반을 갖춘 프로젝트의 토큰을 추적하여 상장하여 사용자가 2차 거래에 직접 참여할 수 있도록 할 예정입니다. 또한 MEXC는 매우 낮은 거래 수수료를 제공하여 사용자가 거래 비용을 절감하고 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 돕습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요