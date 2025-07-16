Tap to Earn이란 무엇인가요









Tap to Earn은 사용자가 휴대폰의 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하여 보상을 획득하는 GameFi 분야의 최근 트렌드입니다. 간단한 게임플레이, 낮은 진입 장벽, 매력적인 암호화폐 에어드랍 인센티브로 인해 많은 참여자가 몰려들고 있습니다.









Tap to Earn 기능:

간단한 게임플레이: 주로 화면이나 버튼을 반복적으로 탭하는 것을 포함합니다.

진행 방식: 사용자는 게임 중에 새로운 아이템, 도구 및 캐릭터를 획득하여 더 높은 목표를 달성하고 더 많은 레벨을 잠금 해제합니다.

자동화: 일부 탭해서 얻는 게임에는 자동 액션 옵션을 제공합니다.









TON 네트워크의 성공과 Notcoin 게임의 인기는 Tap to Earn 게임의 영향력을 확대시켰고, 이는 사용자를 유치하기 위해 간단한 게임 메커니즘과 블록체인을 결합할 수 있다는 가능성을 보여주었습니다.





선도적인 소셜 앱인 텔레그램은 Tap to Earn 게임의 성장을 위한 방대한 사용자 기반을 제공했습니다. Notcoin은 Tap to Earn 모델을 도입한 최초의 프로젝트 중 하나로, 간단한 게임 플레이와 배포 메커니즘은 수백만 명의 사용자를 유치했습니다. Notcoin 토큰(NOT)이 출시되었을 때, 800억 개의 토큰이 사용자에게 에어드랍되어 토큰의 시가총액이 27억 달러 이상으로 급등했습니다. Notcoin의 성공은 더 많은 개발자와 투자자를 이 분야로 끌어들였습니다.













Tap to Earn: 사용자는 클릭할 때마다 게임 내 화폐를 획득합니다. 이 보상 시스템은 사용자가 계속 플레이하도록 동기를 부여합니다.





업그레이드 및 강화: 사용자는 게임 내 화폐를 사용하여 아이템을 구매하거나 능력을 업그레이드하고, 수입을 늘리고, 재사용 쿨타임을 줄이는 등의 작업을 할 수 있습니다. 이러한 성장 메커니즘은 사용자 참여도를 높이고 더 높은 보상을 받을 수 있는 잠재력을 제공합니다.





일일 미션 보상: 일일 시스템 미션을 완료하면 보상을 획득하고 게임 활동을 유지하는 데 도움이 됩니다.









게임 내 화폐 획득: 사용자는 화면을 탭하고 일일 미션과 같은 작업을 완료하여 게임 내 화폐를 획득할 수 있습니다.





실제 토큰으로 교환: 사용자가 게임 내 화폐를 충분히 모으면 실제 암호화폐로 교환할 수 있습니다.





토큰 거래: 게임은 일반적으로 사용자의 암호화폐 지갑에 연결하거나 자체 통합 지갑을 보유해야 합니다. 사용자가 게임 내 화폐를 실제 암호화폐로 교환하면 토큰을 출금하여 해당 거래소 플랫폼에서 원하는 암호화폐로 거래할 수 있습니다.













Notcoin은 텔레그램을 기반으로 하는 Tap to Earn 게임으로, 사용자는 커뮤니티 활동을 클릭하고 참여하여 NOT 토큰을 획득합니다. 간단한 메커니즘과 커뮤니티 참여로 인해 빠르게 인기를 얻었습니다. 이 토큰은 현재 많은 주요 거래소에 상장되어 있습니다.









Hamster Kombat은 Tap to Earn과 트레이딩 시뮬레이션을 결합한 게임입니다. 게임에서 사용자는 거래소 관리자 역할을 맡아 거래소를 지속적으로 개발하고 확장합니다. 최근 공식 업데이트에 따르면, 향후 전체 토큰 공급량의 60%가 커뮤니티에 할당될 예정이라고 합니다.









Catizen은 GameFi, AI, 메타버스를 결합한 고양이 테마 게임입니다. 가상 애완동물의 매력을 블록체인 기술과 인공지능과 결합하여 매우 몰입감 있는 상호 작용 경험을 제공합니다. 토큰은 아직 상장되지 않았습니다.









Pixelverse는 텔레그램에서 PixelTap이라는 Tap to Earn 유형의 게임을 개발했습니다. 사이버펑크 픽셀 세계관을 배경으로 한 미션 기반 전투 게임입니다. 해당 토큰은 현재 여러 주요 거래소에 상장되어 있습니다.









Notcoin과 비슷하게 TapSwap은 플레이어가 작업을 클릭하고 완료하여 코인을 획득할 수 있습니다. 이 프로젝트는 익명의 크리에이터에 의해 설립되었으며 초기 단계에 있습니다. 토큰은 아직 상장되지 않았습니다.









현재 텔레그램에는 수많은 Tap to Earn 프로젝트들이 있으며, 전반적인 게임플레이는 비슷합니다. 진입장벽이 낮고, 운영도 간단하여 프로젝트의 텔레그램 채널에 가입하고 지침을 따르기만 하면 됩니다. 대부분의 프로젝트는 아직 초기 단계에 있으며 토큰을 발행하지 않았기 때문에, 높은 인기, 영향력, 잠재력을 가진 프로젝트를 선택하기 위해서는 신중한 조사가 필요합니다.





피싱 공격을 피하기 위해, 프로젝트에서 제공하는 공식 링크를 통해 게임에 참여해야 합니다. 오픈 플랫폼인 텔레그램은 항상 피싱 공격의 온상이었으므로 참여 과정에서 개인 자산을 보호해야 합니다.





프로젝트에 직접 참여하는 것 외에도 초기 단계 프로젝트를 조사하고 향후 2차 시장에 참여하는 것도 옵션입니다. 이 글에서 언급된 NOT 및 PIXFI와 같은 토큰은 이미 MEXC 플랫폼에 상장되어 있습니다. 이러한 토큰을 2차 시장에서 현물 또는 선물 거래를 통해 거래하여 잠재적으로 수익을 창출할 수 있습니다.





MEXC 거래 플랫폼은 다양한 토큰과 빠른 상장 속도로 사용자들의 선호도가 높습니다. 또한 MEXC는 Tap to Earn 프로젝트를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 높은 시장 인지도, 높은 품질, 대규모 사용자 기반을 갖춘 프로젝트의 토큰을 추적하여 상장하여 사용자가 2차 거래에 직접 참여할 수 있도록 할 예정입니다. 또한 MEXC는 매우 낮은 거래 수수료를 제공하여 사용자가 거래 비용을 절감하고 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 돕습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.