Tap Da Doge란 무엇인가: Web3에서 Tap-to-Earn 혁명을 선도하다

Web3 게임이 전 세계를 휩쓸고 블록체인 기술이 엔터테인먼트 산업과 점점 더 통합되는 가운데, Tap Da Doge 는 독특한 컨셉과 매력적인 게임플레이로 주목받는 게임으로 떠올랐습니다. 텔레그램에서 혁신적인 인터랙티브 게임으로 제작된 Tap Da Doge는 블록체인 기술, NFT 캐릭터, 밈 문화를 능숙하게 결합하여 재미있고, 보람있고, 쉽게 접근할 수 있는 몰입형 경험을 만들어 냈습니다.









Tap Da Doge는 텔레그램 기반의 대화형 게임으로, 엔터테인먼트, 플레이성, 수익성을 하나의 매끄러운 경험에 결합한 “Tap-to-Earn” 모델의 모범을 보여주는 게임입니다. 플레이어는 게임플레이를 통해 보상을 획득하기 위해 NFT 캐릭터를 컨트롤합니다. 이 게임은 배우기 쉽지만 타이밍과 빠른 반응, 전략적 사고를 요구하기 때문에 초보자와 숙련된 게이머 모두 즐길 수 있습니다.





슬로건은 "Tap. Jump. Tap Da Doge는 게임 플레이를 통해 돈을 벌 수 있다는 단순함을 강조합니다. 하지만 Tap Da Doge의 비전은 엔터테인먼트 그 이상입니다. 블록체인 참여를 게임화하여 암호화폐에 대한 진입 장벽을 낮추고 사용자가 재미있고 소셜하며 친근한 방식으로 Web3를 탐색하도록 장려하는 것을 목표로 합니다.













텔레그램 미니 앱인 Tap Da Doge는 추가 다운로드가 필요 없습니다. 사용자는 텔레그램 내에서 바로 게임으로 이동할 수 있어, 원활하고 장벽 없이 접속할 수 있습니다.









플레이어들은 각기 다른 외형과 속성을 가진 고유한 NFT 캐릭터를 소유할 수 있으며, 수집가치를 더하고 게임 플레이의 다양성을 향상시킬 수 있습니다.









플레이어는 탭하여 캐릭터가 장애물을 뛰어넘고 도전을 완료하도록 합니다. 행동에 성공하면 보상을 획득할 수 있어 간단한 상호작용을 통해 진정한 ‘플레이 투 언(play-to-earn)’ 경험을 제공합니다.









Woofboxes, Dogemart, 스테이킹과 같은 기능은 다양한 도구, 보상, 업그레이드를 제공하여 게임의 재미와 장기적인 플레이 가능성을 모두 향상시킵니다.













RUN은 Tap Da Doge 생태계의 기본 토큰으로 총 공급량이 제한되어 있어 본질적으로 희소성이 있습니다. BNB Chain 에서 발행되며 컨트랙트 주소는 다음과 같습니다:

0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





RUN의 발행과 분배는 공정성과 투명성의 원칙을 따르며 모든 사용자가 프로젝트 생태계에 참여할 수 있는 기회를 보장합니다. 토큰 분배는 다음과 같습니다:





초기 기여자: 1%

퍼블릭 세일(IDO): 8.92%

유동성: 10%

파트너 에어드랍: 7%

마케팅: 4.08%

보상 풀(사전 채굴 없음): 69%









교환의 매개체: RUN은 Tap Da Doge 생태계 내에서 기본 통화 역할을 합니다. 아이템 구매, 서비스 이용 및 기타 게임 내 활동에 사용할 수 있습니다.





인센티브 메커니즘: 사용자는 게임을 플레이하거나, 과제를 완료하거나, 커뮤니티에 기여함으로써 RUN을 획득할 수 있습니다.





거버넌스: RUN 보유자는 거버넌스 권한도 획득하여 프로젝트 관련 결정에 참여하고 향후 개발을 위한 아이디어를 제공할 수 있습니다.









Tap Da Doge는 고전적인 게임 플레이와 블록체인 기술을 결합하여 간단하고 재미있으며 경제적으로 보람 있는 “Tap-to-Earn” 경험을 제공합니다. 독특한 NFT 캐릭터 시스템, 다양한 게임 내 기능, 활발한 커뮤니티 생태계를 통해 Tap Da Doge는 Web3 게임 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. RUN 토큰이 출시되고 생태계가 계속 발전함에 따라 Tap Da Doge는 더 많은 사용자 기반을 확보하고 블록체인 게임의 주력 프로젝트가 될 수 있는 유리한 위치에 있습니다.





빠른 개발 여정에서 Tap Da Doge는 선도적인 글로벌 거래소 MEXC와의 파트너십을 통해 성장에 큰 힘을 얻었습니다. 저렴한 거래 수수료, 초고속 체결, 광범위한 자산 범위, 탁월한 유동성으로 유명한 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다. 예리한 통찰력과 신흥 프로젝트에 대한 탄탄한 지원으로 고품질의 Web3 혁신을 위한 이상적인 발판이 되고 있습니다.





이제 MEXC에서 RUN 현물 거래가 시작되었으며, 아래 단계에 따라 초저 수수료 로 거래할 수 있습니다:





1) MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문합니다.

2) 검색창에 “RUN”을 입력하고 RUN 현물 거래 를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 금액과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.













면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.







