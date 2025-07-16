Sui란? 차세대 고성능 퍼블릭 블록체인 생태계 가이드









1) Sui 는 Mysten Labs에서 개발한 고성능 레이어 1 퍼블릭 블록체인으로, Move 프로그래밍 언어를 기반으로 하며 강력한 동시성 처리와 객체지향 데이터 모델을 특징으로 합니다.

2) 네이티브 토큰 SUI는 가스비, 스테이킹 보상에 사용되며, 앞으로 거버넌스 권한도 부여할 예정입니다.

3) Sui는 블록체인 게임, DeFi, NFT, 온체인 신원 등 다양한 사용 사례에 강력한 확장성을 제공하며, 수십억 명의 사용자를 지원할 수 있는 Web3 인프라 구축을 목표로 합니다.

4) 유망한 전망에도 불구하고, Sui는 생태계 초기 구축과 퍼블릭 블록체인 간의 치열한 경쟁이라는 과제를 안고 있으며, 향후 성공 여부는 개발자 생태계 성장과 실제 응용 채택에 달려 있습니다.





블록체인 기술이 발전하면서 기존 1세대 및 2세대 퍼블릭 블록체인들은 성능, 확장성, 사용자 경험 측면에서 한계를 드러내고 있습니다. 이더리움은 풍부한 생태계에도 불구하고 네트워크 혼잡과 높은 수수료 문제를 자주 겪고 있으며, 솔라나 는 성능 혁신을 이루었지만 안정성 문제에 직면해 왔습니다. 이러한 상황에서 Sui 는 새롭게 설계된 레이어 1 블록체인으로 등장했습니다.





Mysten Labs 가 출시한 Sui는 Web3 세계를 위한 고성능, 확장 가능하며 객체지향적인 스마트 컨트랙트 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. 독특한 데이터 모델과 합의 메커니즘 덕분에 Sui는 거래 처리량, 확인 속도, 개발 유연성에서 큰 강점을 보유하며, "Web2에 필적하는 Web3 블록체인 경험"을 제공한다는 평가를 받고 있습니다.









Sui는 Mysten Labs에서 개발했으며, 이 회사의 창립 팀은 Meta (구 Facebook)의 암호화폐 프로젝트 Diem과 프로그래밍 언어 Move의 주요 개발자들로 구성되어 있습니다. Mysten Labs의 핵심 멤버 다수는 과거 Meta에서 Diem 블록체인과 Novi 지갑 개발을 주도했으며, 시스템 아키텍처와 분산 컴퓨팅 분야에서 깊은 전문성을 보유하고 있습니다.





비록 Diem 프로젝트는 최종적으로 중단되었지만, 핵심 기술들—특히 Move 프로그래밍 언어—은 Sui 프로젝트로 계승되었습니다. Sui 팀은 기존 블록체인 아키텍처의 확장성 한계와 사용자 친화성 부족을 문제로 인식하고, 이를 해결하기 위해 EVM(Ethereum Virtual Machine)과 호환되지 않는 완전히 새로운 객체 중심의 레이어 1 블록체인을 설계하기로 결정했습니다.





Sui는 2023년 5월 메인넷을 정식 출시했으며, 극한의 성능, 개발 단순화, 사용자 경험 향상에 중점을 둡니다. 이러한 차별화된 접근은 Sui를 신생 퍼블릭 블록체인 중에서도 두드러진 존재로 만들었고, a16z, FTX Ventures, Jump Crypto 등 주요 투자사들의 주목과 자금을 끌어들이는 데 성공했습니다.













대부분의 기존 블록체인 시스템(예: 비트코인, 이더리움)은 계정(Account) 모델 또는 UTXO 모델을 사용하여 세계 상태(world state)를 기록합니다. 그러나 이들 모델은 거래를 병렬로 처리하는 데 비효율적이며, 복잡한 애플리케이션 로직 표현에도 한계가 있어 성능 저하 및 스마트 컨트랙트의 조합 어려움을 초래합니다.









Sui는 독자적인 오브젝트 중심 상태 모델을 도입하여 다음과 같은 방식으로 작동합니다:

온체인상의 모든 데이터(토큰, NFT, 컨트랙트 상태 등)를 오브젝트로 간주

각 오브젝트는 고유 ID와 소유자를 가지며, 스마트 컨트랙트(Move 모듈)나 사용자 서명을 통해 조작 가능

오브젝트의 생성, 변경, 소멸 등 전체 생명 주기와 상태 변화는 Move 언어로 정밀하게 통제

이러한 구조는 어떤 거래들이 서로 간섭하지 않는지를 시스템이 명확히 식별할 수 있게 해주며, 결과적으로 거래 수준에서의 병렬 실행을 가능하게 하여 처리량을 획기적으로 향상시킵니다.













이더리움은 모든 거래를 순차적으로 처리해야 하는 총순서 실행(total order execution) 방식에 크게 의존하는 반면, Sui는 대부분의 단일 오브젝트(single-object) 거래(예: 간단한 토큰 전송이나 NFT 발행 등)를 전체 네트워크 합의 없이 병렬 실행 엔진을 통해 처리할 수 있습니다.





여러 오브젝트 간 상호작용이 필요한 거래(예: DEX 주문 체결 등)만이 비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerant, BFT) 합의 과정에 진입하게 됩니다. 이러한 설계 덕분에 Sui는 기존 블록체인을 훨씬 뛰어넘는 초고속 거래 처리량(TPS)을 구현할 수 있습니다. 공식 테스트에 따르면, Sui는 초당 12만 건 이상의 거래 처리가 가능하며, 지연 시간은 수백 밀리초 수준에 불과합니다.









Sui는 Narwhal과 Bullshark를 결합한 2단계 합의 프로토콜을 도입했습니다:

Narwhal: 데이터 가용성 계층으로 작동하며, 거래의 브로드캐스트와 순서 정렬을 담당합니다.

Bullshark: 방향 비순환 그래프(DAG)를 활용해 효율적으로 합의를 최종 확정합니다.

이 구조는 "거래 전파"와 "합의 확정"을 분리함으로써, 일부 노드가 오프라인 상태여도 높은 처리량과 안정적인 합의를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.









Move는 블록체인을 위해 설계된 리소스 기반 프로그래밍 언어로, 핵심 특징은 자원이 복사되거나 버려질 수 없도록 강제한다는 점입니다. 이를 통해 이중 지불(double-spending)이나 상태 손상(state corruption)과 같은 일반적인 스마트 컨트랙트의 취약점을 효과적으로 방지할 수 있습니다.





Sui는 Move 언어를 확장해 Sui Move를 도입했으며, 이는 오브젝트 조작을 위한 추가 기본 기능을 제공하고, 모듈 간 의존성을 단순화하여 개발 효율성을 높였습니다.













Sui Wallet: Mysten Labs에서 공식 출시한 지갑으로, SUI 자산 관리, dApp 연동, NFT 조회 등 다양한 기능을 지원합니다.

Sui Explorer: 온체인 탐색기로, 거래 상태, 오브젝트 상세 정보 등을 조회할 수 있습니다.

Sui CLI / SDKs: JavaScript, Rust 등 주요 프로그래밍 언어를 지원하는 개발자 도구 세트입니다.

Sui Bridge: Ethereum, BNB 체인 등 주요 네트워크와 연결되는 크로스체인 브릿지 도구입니다.









Sui 생태계는 빠르게 확장 중이며, 다양한 분야를 아우르고 있습니다:

DeFi: Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance

NFTs: BlueMove, Keepsake, OriginByte

게임: Abyss World, Arcade Champions

소셜 & 도구: Ethos Wallet, SuiNS(도메인 네임 서비스) 등

현재 Sui 네트워크에는 200개 이상의 프로젝트가 배포되어 있으며, 지갑, DEX, NFT 마켓플레이스, 블록체인 게임 등 다양한 분야를 포함하고 있습니다.









SUI는 Sui 네트워크의 네이티브 토큰으로, 다음과 같은 용도로 사용됩니다:





네트워크 수수료: 온체인에서 전송, 컨트랙트 배포 등의 작업을 수행할 때 소량의 SUI를 가스비로 지불합니다. 이는 검증자에게 보상을 제공하여 네트워크 보안 유지를 유도합니다.

검증자 스테이킹: SUI는 위임 지분 증명(Delegated Proof-of-Stake, DPoS) 합의 메커니즘을 사용합니다. 사용자들은 SUI를 노드 운영자에게 위임하여 스테이킹에 참여하고 보상을 받을 수 있습니다.

온체인 거버넌스: 향후 Sui는 온체인 거버넌스 기능을 도입할 예정이며, SUI 보유자는 제안 투표, 프로토콜 파라미터 조정 등 거버넌스 프로세스에 참여할 수 있습니다.

토큰 분배: SUI의 총 공급량은 100억 토큰이며, 초기 분배는 다음과 같이 이루어졌습니다:

20%: 초기 기여자 및 팀

14%: 투자자

10%: 커뮤니티 및 생태계 인센티브

50%: Sui 재단(장기 개발 목적)

6%: 초기 테스터 및 기타 용도









Sui 네트워크는 고성능 퍼블릭 블록체인일 뿐만 아니라, Web3 애플리케이션에 필요한 확장성, 개발 편의성, 사용자 친화성을 제공하는 인프라 플랫폼입니다. 수십억 명의 사용자와 자산 상호작용을 지원할 차세대 Web3 세상을 구축하는 것이 목표입니다. Sui의 주요 실용적 활용 사례는 다음과 같습니다:





대규모 온체인 게임: 게임은 실시간 상호작용과 복잡한 플레이를 요구합니다. Sui의 병렬 거래 처리 및 오브젝트 모델은 지연과 높은 가스비 문제를 해결하여 게임 경험을 크게 향상시킵니다.





고빈도 DeFi 거래: 주문장 거래나 파생상품 시장처럼 TPS와 정산 시간이 중요한 애플리케이션은 Sui 위에서 복잡한 매칭 로직을 병목 없이 실행할 수 있습니다.





NFT 및 온체인 자산 시스템: 오브젝트 중심 모델은 NFT 표현에 자연스럽게 적합하며, 장비, 아이템, 캐릭터 등 중첩 및 진화하는 NFT기능을 지원합니다.





온체인 신원 및 데이터 서비스: 프로그래머블 오브젝트를 활용해 유연한 데이터 접근과 신원 인증 시스템을 구현, Web3 애플리케이션이 기존 Web2 로그인 방식을 대체할 수 있도록 돕습니다.













탁월한 확장성을 제공하는 고도화된 아키텍처 설계

정교한 자산 추상화가 가능한 강력하고 안전한 Move 프로그래밍 언어

잘 구축된 생태계 지원과 포괄적인 개발자 도구 제공

활발한 커뮤니티 참여와 풍부한 업계 경험을 가진 팀









EVM 호환성 부재로 인한 높은 이전(migration) 장벽

Aptos 등 다른 Move 기반 블록체인과의 경쟁 심화

초기 단계에 머문 생태계로 사용자 기반 확대 필요

"성능 우선" 퍼블릭 블록체인 모델에 대한 시장의 회의적 시각









Sui는 고성능과 병렬 처리를 강조한 첫 번째 블록체인은 아니지만, 오브젝트 모델, Move 언어, 분리된 합의 메커니즘의 혁신적인 결합으로 L1 경쟁자들 사이에서 차별화됩니다. 호환성을 우선시하는 프로젝트들과 달리, Sui는 Web3 핵심 인프라를 근본적으로 재구성한 새로운 접근을 제시합니다.





개발자에게는 표현력이 높고 안전한 스마트 컨트랙트 환경을 제공하며, 사용자에게는 낮은 지연 시간과 Web2에 가까운 인터랙션 경험을 제공해 진입 장벽을 낮춥니다. 투자자에게는 유연한 토크노믹스와 확장되는 생태계가 중장기적으로 유망한 가치를 제시합니다.





Sui가 이더리움과 같은 견고한 애플리케이션 방어벽(moat)을 구축할 수 있을지는 지켜봐야 하지만, 강력한 엔지니어링 원칙을 가진 블록체인 프로젝트로서 Web3 세계에 새로운 상상력과 가능성을 확실히 불어넣고 있습니다.





