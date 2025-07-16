StakeStone (STO)이란? 크로스체인 유동성 플랫폼이 수익을 극대화하는 방법 자세히 살펴보기

암호화폐 시장에서 유동성과 수익률은 종종 상충하는 목표로 여겨집니다. 하지만 StakeStone은 자체 토큰 STO를 활용한 크로스체인 유동성 인프라로 이 문제를 혁신적으로 해결합니다. 이를 통해 높은 유동성과 최적화된 수익을 동시에 달성할 수 있습니다. 이번 글에서는 StakeStone의 핵심 기능과 디지털 자산 시장에서 유동성을 새롭게 정의하는 방식을 암호화폐 시장에서 유동성과 수익률은 종종 상충하는 목표로 여겨집니다. 하지만 StakeStone은 자체 토큰 STO를 활용한 크로스체인 유동성 인프라로 이 문제를 혁신적으로 해결합니다. 이를 통해 높은 유동성과 최적화된 수익을 동시에 달성할 수 있습니다. 이번 글에서는 StakeStone의 핵심 기능과 디지털 자산 시장에서 유동성을 새롭게 정의하는 방식을
암호화폐 시장에서 유동성과 수익률은 종종 상충하는 목표로 여겨집니다. 하지만 StakeStone은 자체 토큰 STO를 활용한 크로스체인 유동성 인프라로 이 문제를 혁신적으로 해결합니다. 이를 통해 높은 유동성과 최적화된 수익을 동시에 달성할 수 있습니다. 이번 글에서는 StakeStone의 핵심 기능과 디지털 자산 시장에서 유동성을 새롭게 정의하는 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

StakeStone의 핵심 개념 및 상품


StakeStone은 최첨단 크로스체인 유동성 인프라로, STO와 SBTC라는 두 가지 자산을 도입하여 ETH와 BTC의 유동성 버전을 제공합니다. 유동적인 스테이킹 네트워크를 통해 기존 스테이킹 모델에서 발생하는 자산 락업과 유동성 부족 문제를 해결합니다. StakeStone은 세 가지 주요 유동성 자산을 제공합니다:
  • STONE ETH: 이자를 얻을 수 있는 유동성 ETH
  • SBTC: 옴니체인 기반 유동성 BTC 자산
  • STONEBTC: 수익을 창출하는 BTC 버전

기존 스테이킹 프로토콜과 달리, StakeStone에서는 락업 기간 없이 언제든지 지원되는 블록체인에서 자금을 출금할 수 있어 진정한 크로스체인 유동성을 제공합니다.

StakeStone이 해결하는 주요 문제


StakeStone은 암호화폐 시장의 4가지 주요 문제점에 대한 혁신적인 해결책을 제공합니다:

1）자산 락업과 유동성의 딜레마: 기존 스테이킹은 수익을 얻을 것인지, 유동성을 유지할 것인지 선택해야 했습니다. StakeStone은 두 가지를 동시에 가능하게 합니다.
2）분산된 유동성 문제: 다양한 LRT(Liquid Restaking Token) 풀을 하나로 통합하여 사용 편의성을 높입니다.
3）레이어 2 및 EVM 호환 체인의 유동성 확보 어려움: StakeStone은 새로운 L2 및 블록체인이 ETH 유동성을 확보할 수 있도록 지원합니다.
4）개발자 통합의 복잡성: LRT(유동성 리스테이킹 토큰) 통합 프로세스를 간소화하여 개발자 부담을 줄입니다.

2023년 7월 테스트넷 출시 이후, StakeStone은 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 총 310,000 ETH(약 8억 7천만 달러) 이상의 총 예치 자산(TVL)을 기록했으며, 96,000명 이상의 사용자를 온보딩하고 10개 이상의 프로토콜과 성공적으로 통합을 완료했습니다.

STO 토큰: 유틸리티 및 활용 사례


StakeStone 생태계의 네이티브 거버넌스 토큰인 STO는 다양한 기능을 수행합니다:
1）거버넌스 참여: STO 보유자는 플랫폼 발전에 영향을 미치는 주요 제안에 투표할 수 있습니다.
2）수익 증대: STO를 락업하면 veSTO를 획득할 수 있으며, 이를 통해 더 높은 수익 혜택을 누릴 수 있습니다.
3）시즌별 리셋 메커니즘: 장기 보유자가 거버넌스를 독점하는 것을 방지하여 공정한 의사 결정을 보장합니다.
4）스왑 및 소각을 통한 준비 자산 접근성 제공: STO 보유자에게 지속 가능한 가치 기반 인센티브를 제공합니다.
5）크로스체인 호환성: 여러 블록체인에서 원활하게 활용 가능합니다.
6）자본 효율성 극대화: 유동성을 유지하면서도 수동 수익을 창출할 수 있습니다.

StakeStone의 주요 응용 프로그램에는 STONE-Fi(크로스체인 유동성 마켓플레이스), LiquidityPad(크로스체인 유동성 런치 플랫폼), 그리고 Stone.Pay(혁신적인 DeFi 결제 솔루션)가 포함됩니다. 이를 통해 사용자는 포괄적인 유동성 관리 도구를 활용할 수 있습니다.

경쟁사 대비 StakeStone의 핵심 강점


Lido, Rocket Pool과 같은 유동성 스테이킹 서비스와 비교할 때, StakeStone은 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다:
1）포괄적인 크로스체인 솔루션: 유동성 스테이킹, 크로스체인 상호운용성, 수익 최적화를 한곳에서 제공
2）멀티 자산 지원: ETH뿐만 아니라 BTC까지 지원하여 다양한 유동성 옵션 제공
3）모듈형 아키텍처: 기본 전략을 유연하게 조정 가능하며, 사용자의 STO 보유량에 영향을 주지 않음
4）원활한 크로스체인 경험: 여러 블록체인에서 자산을 자유롭게 활용하면서도 기본 수익률 유지
5）최적화된 수익 전략: 사용자의 개입 없이 자동으로 최대 수익을 제공
6）강력한 생태계 통합: Berachain, Linea, Monad, Plume 등 신흥 생태계와 전략적 파트너십 구축
7）혁신적인 거버넌스 모델: 게이지 기반 거버넌스 및 시즌별 리셋 시스템을 적용해 공정한 의사결정 프로세스 보장

MEXC에서 STO 구매하는 방법


MEXC는 매끄럽고 편리한 거래 경험을 제공하는 STO 구매에 최적화된 플랫폼입니다. 아래 단계를 따라 MEXC에서 STO를 구매하세요:

1）MEXC 계정 생성: 공식 MEXC 웹사이트에 접속하여 회원가입을 완료하세요.
2）자금 입금: USDT 또는 기타 암호화폐를 MEXC 계정에 입금하세요.
3）STO 거래 페어 검색: 검색창에 STO를 입력하고 STO/USDT 페어를 선택하세요.
4）주문 실행: 구매할 STO 수량을 입력한 후 거래를 확정하세요.

MEXC는 높은 유동성, 직관적인 인터페이스, 연중무휴 고객 지원, 낮은 거래 수수료를 제공하는 글로벌 선도 암호화폐 거래소로, STO 토큰을 구매하기에 이상적인 플랫폼입니다.

StakeStone은 혁신적인 크로스체인 인프라를 통해 암호화폐 시장의 유동성을 새롭게 정의하고 있습니다. 유동성 접근성과 수익 극대화를 결합한 STO는 사용자들에게 독보적인 가치를 제공하며, DeFi가 다중 체인으로 확장됨에 따라 StakeStone은 블록체인 생태계를 연결하는 핵심 역할을 할 것입니다.


무료 STO 토큰을 받고 싶으신가요? MEXC에서 현재 총 상금 풀이 130,000 USDT인 StakeStone 에어드랍을 진행하고 있습니다! 간단한 입금 및 거래 미션을 완료하면 이 엄청난 보상을 공유할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
지금 등록하고 StakeStone 에어드랍에 참여하세요 >>

면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 자문 또는 기타 관련 조언을 제공하지 않으며, 특정 자산의 매수, 매도, 보유를 권장하는 내용이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보를 제공할 뿐, 어떠한 형태의 투자 조언도 제공하지 않습니다. 투자에 앞서 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 결정하시기 바랍니다. 모든 투자 결정은 사용자 본인의 책임 하에 이루어집니다.


