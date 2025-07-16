Space and Time (SXT)이란 무엇인가요? 블록체인 데이터 저장 및 연산 생태계의 재구성

블록체인 생태계에서 데이터 저장과 연산은 오랫동안 애플리케이션의 확장성과 개발을 제한하는 병목 현상이었습니다. 탈중앙화 애플리케이션( dApps )과 스마트 컨트랙트가 계속 확장됨에 따라 효율적이고 안전하며 확장 가능한 블록체인 데이터 인프라의 필요성이 점점 더 절실해지고 있습니다. Space and Time (SXT) 은 영지식(ZK) 증명으로 구동되는 고성능의 확장 가능한 웹3 데이터 플랫폼을 구축하여 이러한 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 이 프로토콜은 탈중앙화 애플리케이션에 적합한 강력한 데이터 저장, 쿼리 및 분석 기능을 제공합니다. 획기적인 기술 스택을 통해 Space and Time은 블록체인 데이터를 실시간으로 쿼리하고 효율적으로 처리하여 탈중앙화 생태계를 구축하는 개발자에게 전례 없는 수준의 인프라 지원을 제공합니다.





Space and Time(SXT)이 이제 선물 거래가 모두 가능한 MEXC에 공식 상장되었습니다. 동시에, 사용자는 MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 SXT 에어드랍에 참여하고 추가 보상을 받을 수도 있습니다!











Space and Time은 최초의 SQL 호환 영지식 코프로세서(ZK 코프로세서)를 갖추고 있어 블록체인 스마트 컨트랙트 내에서 직접 효율적이고 검증 가능한 데이터 쿼리를 가능하게 합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:





ZK-증명 SQL 쿼리: 개발자는 스마트 컨트랙트를 통해 SQL 쿼리를 발행할 수 있으며, Space and Time은 영지식 증명을 사용하여 결과를 검증하고 반환하여 정확성과 기밀성을 모두 보장합니다.

1초 미만의 응답 시간: ZK 코프로세서는 각 블록 주기 내에서 증명을 생성하여 실시간 상호작용을 가능하게 하고 기존 블록체인의 지연 시간 및 비용 장벽을 극복합니다.

크로스체인 데이터 지원: 이 플랫폼은 단일 체인 운영을 넘어 크로스 체인 데이터 검증을 지원하여 다양한 블록체인 생태계에서 상호 운용성을 가능하게 합니다.









Space and Time은 여러 네트워크에서 블록체인 데이터를 인덱싱하고 쿼리하는 탈중앙화 데이터 플랫폼도 제공합니다. 개발자는 Web3 데이터 API를 통해 실시간 블록체인 데이터에 접근할 수 있으며, 이더리움, ZKsync, 비트코인, 폴리곤, 수이, 아발란체와 같은 주요 체인을 지원합니다.





실시간 데이터 접근: 개발자는 다양한 체인에서 실시간으로 색인된 데이터를 검색하여 데이터가 풍부한 탈중앙화 애플리케이션을 구축하는 과정을 간소화할 수 있습니다.

최소화된 신뢰 추정: 모든 쿼리는 ZK 코프로세서를 통해 검증되므로 중앙화된 중개자에 의존하지 않고도 데이터 무결성과 보안을 보장합니다.

체인링크 통합: 체인링크와의 기본 통합을 통해 검증된 쿼리 결과를 온체인으로 원활하게 전송할 수 있어, dApp 생태계 전반의 투명성과 신뢰가 향상됩니다.









AI Studio는 개발자가 자연어 입력을 사용해 SQL 쿼리와 데이터 대시보드를 생성할 수 있는 Space와 Time의 획기적인 도구입니다. 기본적인 데이터베이스 쿼리부터 복잡한 데이터 분석까지, AI Studio는 SQL 생성 및 시각화를 자동화합니다.





프롬프트-SQL: 간단한 자연어 프롬프트를 통해 사용자는 깊은 기술 지식 없이도 복잡한 SQL 쿼리를 생성할 수 있어 진입 장벽이 크게 낮아집니다.

자동화된 데이터 대시보드: 또한 AI Studio는 쿼리 결과에서 대시보드를 구축하여 개발자가 데이터를 빠르게 해석하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.













Space and Time은 데이터 처리 효율성을 극대화하도록 설계되어 블록체인 애플리케이션에서 흔히 발견되는 저장 및 계산 병목 현상을 해결합니다. 데이터 저장과 계산을 분리하고 오프체인 컴퓨팅 메커니즘을 채택함으로써, Space and Time은 기존 블록체인 시스템에 비해 훨씬 빠른 데이터 처리 속도를 제공합니다.









확장성을 염두에 두고 구축된 Space and Time 플랫폼은 소규모 탈중앙화 애플리케이션(dApp)부터 대규모 엔터프라이즈 시스템에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원할 수 있습니다. 데이터 볼륨이 증가함에 따라 Space and Time은 노드를 확장하고 스토리지 및 계산 방법을 최적화하여 높은 성능을 유지함으로써 플랫폼이 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 보장합니다.









Space and Time은 양자 내성 암호화와 영지식 증명을 포함한 고급 보안 기술을 통합하여 저장, 계산 및 전송 중에 데이터를 보호합니다. 영지식 증명을 통해 플랫폼은 데이터를 공개하지 않고도 데이터의 정확성을 검증하여 탈중앙화 애플리케이션의 개인정보 보호와 보안을 모두 보장합니다.









Space and Time의 강력한 아키텍처는 다양한 탈중앙화 분야에 적용될 수 있습니다. 다음은 몇 가지 대표적인 사용 사례입니다:









탈중앙화 금융 분야에서 Space and Time은 효율적인 데이터 저장과 계산 지원을 통해 탈중앙화 거래소(DEX), 대출 프로토콜, 파생상품 시장의 역량을 강화합니다. 지연 시간이 짧고 처리량이 높은 아키텍처를 통해 실시간 가격 오라클, 리스크 관리 솔루션, DeFi 애플리케이션의 유동성 최적화를 지원합니다.









Space and Time은 NFT와 메타버스 부문을 위한 강력한 데이터 저장 및 계산 기능을 제공하여 개발자가 방대한 양의 디지털 자산 데이터를 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 또한 크로스 체인 데이터 상호 작용을 지원하여 멀티 체인 NFT 애플리케이션과 가상 세계 개발을 위한 원활한 데이터 서비스를 제공합니다.









Space와 Time의 계산 및 온체인 데이터 기능을 활용하여 기업은 더욱 투명하고 추적 가능한 공급망 관리를 실현할 수 있습니다. 이 플랫폼을 통해 여러 이해관계자가 공급망 데이터를 안전하고 효율적으로 공유하고 처리하여 전체 체인에 대한 가시성과 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.









엔터프라이즈급 사용 사례를 위해 Space와 Time은 대규모 실시간 데이터 처리 및 분석이 가능한 확장성이 뛰어난 데이터 스토리지 및 계산 프레임워크를 제공합니다. 저장, 분석, 실시간 계산 작업 등 어떤 작업이든 이 플랫폼은 기업의 요구사항에 맞춘 안정적인 고성능 지원을 제공합니다.









Space and Time (SXT) 토큰이 이제 MEXC 플랫폼에 상장되었습니다. 다음 단계에 따라 참여할 수 있습니다:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색창에 “SXT”를 입력하고 SXT 선물 거래 페어 를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.





Space and Time은 혁신적인 탈중앙화 데이터 저장 및 연산 플랫폼을 통해 블록체인 데이터 처리 환경을 재정의하고 있습니다. 오프체인 컴퓨팅, 효율적인 데이터 스토리지, 양자 보안 기술을 원활하게 통합함으로써 Space and Time은 블록체인 스토리지 및 계산의 한계를 극복할 뿐만 아니라 탈중앙화된 애플리케이션을 위한 강력한 인프라를 제공합니다. 지속적인 최적화와 파트너십 확장을 통해 Space and Time은 탈중앙 금융, NFT, 메타버스와 같은 분야에서 핵심적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.



