SOON이란? 고성능 크로스 체인 생태계 구축을 위한 솔라나 VM 롤업 솔루션

블록체인 도입이 가속화됨에 따라, 기존 레이어 1 네트워크는 처리량이 많은 트랜잭션과 복잡한 탈중앙화 애플리케이션의 요구로 인해 점점 더 많은 부담을 안고 있습니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Optimism zkSync 와 같은 레이어 2 확장 솔루션이 등장했지만, 이더리움 가상 머신(EVM)에 대한 의존도가 높아 전반적인 성능과 확장성이 제한되는 경우가 많습니다.





SOON은 솔라나 가상 머신(SVM)을 레이어 2 아키텍처에 통합하여 획기적인 접근 방식을 도입했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 훨씬 더 높은 처리량과 낮은 지연 시간, 향상된 확장성을 제공하여 차세대 크로스 체인 탈중앙화 생태계를 위한 기반을 마련합니다.









SOON은 모듈식 아키텍처를 통해 블록체인 확장성, 상호운용성, 사용자 경험 문제를 해결하도록 설계된 솔라나 가상 머신(SVM)을 기반으로 구축된 고성능 롤업 솔루션입니다. 솔라나 생태계에 국한되지 않고 이더리움 BNB 체인 등 다른 레이어 1 블록체인에도 고성능 실행 환경을 제공하여 개발자에게 크로스체인 호환이 가능하고 배포하기 쉬운 블록체인 개발 플랫폼을 제공합니다.









SOON의 핵심 제품은 다음과 같습니다:





SOON 메인넷: 이더리움의 범용 레이어 2 네트워크로, 디커플링된 SVM을 실행 레이어로 사용합니다.

SOON 스택: 모든 레이어 1 블록체인에 SVM 기반 레이어 2 솔루션을 배포할 수 있는 인프라 도구 세트입니다.

InterSOON: 하이퍼레인 기반의 크로스체인 메시징 프로토콜로, 서로 다른 블록체인 간의 원활한 상호 작용을 가능하게 합니다.













솔라나의 가장 혁신적인 혁신 중 하나는 디커플링된 SVM 프레임워크에 있습니다. 전통적으로 솔라나 가상 머신(SVM)은 솔라나 블록체인 내에 긴밀하게 통합되어 있습니다. 하지만 곧 솔라나는 SVM을 추출하여 플러그 가능한 독립형 구성 요소로 모듈화할 예정입니다. 이를 통해 개발자는 솔라나 생태계 내에서뿐만 아니라 호환되는 모든 블록체인에서 SVM 기반 애플리케이션을 배포하고 실행할 수 있습니다. SVM을 분리함으로써 SOON은 범용성을 크게 향상시키고 블록체인 간 상호운용성을 촉진하여 개발자에게 더 광범위하고 유연한 개발 환경을 제공합니다.









SOON은 SVM의 병렬 처리 기능을 활용하여 높은 처리량과 짧은 지연 시간의 트랜잭션 처리를 제공합니다. 따라서 DeFi , 게임, AI 와 같은 성능 집약적인 애플리케이션에 특히 적합합니다.









InterSOON 프로토콜로 구동되는 SOON은 원활한 크로스체인 메시징과 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. SOON 메인넷, SOON 스택 또는 기타 레이어 1 블록체인이든 InterSOON은 네트워크 간의 원활한 상호 작용을 보장하여 사용자에게 생태계 전반에서 일관된 경험을 제공합니다. 이러한 수준의 크로스체인 상호운용성은 유연성과 확장성을 향상시키고, 더욱 연결되고 번성하는 블록체인 생태계를 만드는 데 기여합니다.









SOON 프로젝트는 세 가지 핵심 구성 요소로 구성된 모듈형 아키텍처를 채택하고 있습니다: SOON 메인넷, SOON 스택, InterSOON입니다. SOON 메인넷은 범용 레이어 2 솔루션으로 고성능 실행 환경을 제공합니다. SOON Stack은 모든 기본 레이어 1에서 SVM 기반 레이어 2 네트워크의 배포 및 운영을 지원하는 상호 운용 가능한 도구 세트입니다. 인터순은 크로스체인 메시징 프로토콜로 작동하여 서로 다른 블록체인 네트워크 간의 원활한 통신을 보장합니다. 이러한 모듈식 설계는 SOON 프로젝트에 뛰어난 유연성과 확장성을 제공하여 진화하는 시장 수요에 효과적으로 적응할 수 있도록 합니다.













토큰명: SOON

초기 총 공급량: 10억

연간 인플레이션율: 3%









커뮤니티 - 51%: 공정한 발행과 장기적인 서포터 보상을 통해 배포

생태계 - 25%: 생태계 성장과 파트너십을 지원하기 위해 할당

에어드랍 및 유동성 - 8%: 신규 사용자를 유치하고 거래소 유동성을 제공하는 데 사용

재단/재무부 - 6%: 장기적인 지속 가능성 및 프로젝트 운영을 위해 보유

팀 및 핵심 기여자 - 10%: 핵심 팀과 초기 기여자에 대한 보상













거버넌스: 보유자는 프로토콜 업그레이드, 리소스 할당, 인센티브 메커니즘 등 SOON 메인넷과 SOON 스택의 주요 거버넌스 결정에 참여할 수 있습니다.





생태계 인센티브: 개발자와 생태계 프로젝트에 보상을 제공하여 혁신과 참여를 장려합니다.





스테이킹: 스테이킹은 네트워크 보안을 강화합니다. 스테이커는 연 3%의 수익률을 받습니다.









SOON은 분리형 SVM 아키텍처, 병렬 처리 기능, 멀티체인 지원, 유연한 모듈식 설계를 통해 고성능의 확장 가능한 레이어 2 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 토크노믹스와 커뮤니티 중심의 거버넌스는 블록체인 생태계에 새로운 활력을 불어넣습니다. 더 많은 레이어 1 네트워크의 지원이 늘어나고 기술이 계속 성숙해짐에 따라, SOON은 블록체인 공간에서 더 폭넓게 채택되고 더 큰 영향력을 발휘할 준비가 되어 있습니다.





SOON이 계속해서 성장함에 따라 선도적인 글로벌 거래소인 MEXC와의 파트너십은 향후 성장을 위한 강력한 모멘텀을 제공합니다. 낮은 거래 수수료, 초고속 거래 속도, 광범위한 자산 커버리지, 풍부한 유동성으로 잘 알려진 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 신흥 프로젝트에 대한 예리한 통찰력과 포괄적인 지원으로 잠재력이 높은 블록체인 혁신을 육성하는 비옥한 토양이 되고 있습니다.





현재 SOON은 MEXC에서 현물 선물 거래가 가능합니다. 다음 단계에 따라 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있습니다:





1）MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 로그인합니다.

2）검색창에 “SOON”을 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3）주문 유형을 선택하고 원하는 수량과 가격을 입력한 후 주문합니다.





현물 거래 외에도 MEXC Airdrop+ 페이지를 통해 SOON 에어드랍 이벤트도 놓치지 마세요 - 지금 바로 참여하여 흥미로운 보상을 받을 수 있는 기회를 놓치지 마세요!





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



