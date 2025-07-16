블록체인 도입이 가속화됨에 따라, 기존 레이어 1 네트워크는 처리량이 많은 트랜잭션과 복잡한 탈중앙화 애플리케이션의 요구로 인해 점점 더 많은 부담을 안고 있습니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Optimism과 zkSync와 같은 레이어 2 확장 솔루션이 등장했지만, 이더리움 가상 머신(EVM)에 대한 의존도가 높아 전반적인 성능과 확장성이 제한되는 경우블록체인 도입이 가속화됨에 따라, 기존 레이어 1 네트워크는 처리량이 많은 트랜잭션과 복잡한 탈중앙화 애플리케이션의 요구로 인해 점점 더 많은 부담을 안고 있습니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Optimism과 zkSync와 같은 레이어 2 확장 솔루션이 등장했지만, 이더리움 가상 머신(EVM)에 대한 의존도가 높아 전반적인 성능과 확장성이 제한되는 경우
SOON이란? 고성능 크로스 체인 생태계 구축을 위한 솔라나 VM 롤업 솔루션

블록체인 도입이 가속화됨에 따라, 기존 레이어 1 네트워크는 처리량이 많은 트랜잭션과 복잡한 탈중앙화 애플리케이션의 요구로 인해 점점 더 많은 부담을 안고 있습니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 OptimismzkSync와 같은 레이어 2 확장 솔루션이 등장했지만, 이더리움 가상 머신(EVM)에 대한 의존도가 높아 전반적인 성능과 확장성이 제한되는 경우가 많습니다.

SOON솔라나 가상 머신(SVM)을 레이어 2 아키텍처에 통합하여 획기적인 접근 방식을 도입했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 훨씬 더 높은 처리량과 낮은 지연 시간, 향상된 확장성을 제공하여 차세대 크로스 체인 탈중앙화 생태계를 위한 기반을 마련합니다.

1. SOON이란 무엇인가요?


SOON은 모듈식 아키텍처를 통해 블록체인 확장성, 상호운용성, 사용자 경험 문제를 해결하도록 설계된 솔라나 가상 머신(SVM)을 기반으로 구축된 고성능 롤업 솔루션입니다. 솔라나 생태계에 국한되지 않고 이더리움, BNB 체인 등 다른 레이어 1 블록체인에도 고성능 실행 환경을 제공하여 개발자에게 크로스체인 호환이 가능하고 배포하기 쉬운 블록체인 개발 플랫폼을 제공합니다.

2. SOON의 핵심 제품


SOON의 핵심 제품은 다음과 같습니다:

  • SOON 메인넷: 이더리움의 범용 레이어 2 네트워크로, 디커플링된 SVM을 실행 레이어로 사용합니다.
  • SOON 스택: 모든 레이어 1 블록체인에 SVM 기반 레이어 2 솔루션을 배포할 수 있는 인프라 도구 세트입니다.
  • InterSOON: 하이퍼레인 기반의 크로스체인 메시징 프로토콜로, 서로 다른 블록체인 간의 원활한 상호 작용을 가능하게 합니다.

3. SOON 주요 특징 및 기능


3.1 디커플링 SVM 아키텍처


솔라나의 가장 혁신적인 혁신 중 하나는 디커플링된 SVM 프레임워크에 있습니다. 전통적으로 솔라나 가상 머신(SVM)은 솔라나 블록체인 내에 긴밀하게 통합되어 있습니다. 하지만 곧 솔라나는 SVM을 추출하여 플러그 가능한 독립형 구성 요소로 모듈화할 예정입니다. 이를 통해 개발자는 솔라나 생태계 내에서뿐만 아니라 호환되는 모든 블록체인에서 SVM 기반 애플리케이션을 배포하고 실행할 수 있습니다. SVM을 분리함으로써 SOON은 범용성을 크게 향상시키고 블록체인 간 상호운용성을 촉진하여 개발자에게 더 광범위하고 유연한 개발 환경을 제공합니다.

3.2 고성능 병렬 처리


SOON은 SVM의 병렬 처리 기능을 활용하여 높은 처리량과 짧은 지연 시간의 트랜잭션 처리를 제공합니다. 따라서 DeFi, 게임, AI와 같은 성능 집약적인 애플리케이션에 특히 적합합니다.

3.3 크로스 체인 상호 운용성


InterSOON 프로토콜로 구동되는 SOON은 원활한 크로스체인 메시징과 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. SOON 메인넷, SOON 스택 또는 기타 레이어 1 블록체인이든 InterSOON은 네트워크 간의 원활한 상호 작용을 보장하여 사용자에게 생태계 전반에서 일관된 경험을 제공합니다. 이러한 수준의 크로스체인 상호운용성은 유연성과 확장성을 향상시키고, 더욱 연결되고 번성하는 블록체인 생태계를 만드는 데 기여합니다.

3.4 모듈식 설계


SOON 프로젝트는 세 가지 핵심 구성 요소로 구성된 모듈형 아키텍처를 채택하고 있습니다: SOON 메인넷, SOON 스택, InterSOON입니다. SOON 메인넷은 범용 레이어 2 솔루션으로 고성능 실행 환경을 제공합니다. SOON Stack은 모든 기본 레이어 1에서 SVM 기반 레이어 2 네트워크의 배포 및 운영을 지원하는 상호 운용 가능한 도구 세트입니다. 인터순은 크로스체인 메시징 프로토콜로 작동하여 서로 다른 블록체인 네트워크 간의 원활한 통신을 보장합니다. 이러한 모듈식 설계는 SOON 프로젝트에 뛰어난 유연성과 확장성을 제공하여 진화하는 시장 수요에 효과적으로 적응할 수 있도록 합니다.

4. SOON 토큰이란 무엇인가요?


4.1 SOON 토큰 개요


  • 토큰명: SOON
  • 초기 총 공급량: 10억
  • 연간 인플레이션율: 3%

4.2 토큰 분배


  • 커뮤니티 - 51%: 공정한 발행과 장기적인 서포터 보상을 통해 배포
  • 생태계 - 25%: 생태계 성장과 파트너십을 지원하기 위해 할당
  • 에어드랍 및 유동성 - 8%: 신규 사용자를 유치하고 거래소 유동성을 제공하는 데 사용
  • 재단/재무부 - 6%: 장기적인 지속 가능성 및 프로젝트 운영을 위해 보유
  • 팀 및 핵심 기여자 - 10%: 핵심 팀과 초기 기여자에 대한 보상


4.3 토큰 유틸리티


거버넌스: 보유자는 프로토콜 업그레이드, 리소스 할당, 인센티브 메커니즘 등 SOON 메인넷과 SOON 스택의 주요 거버넌스 결정에 참여할 수 있습니다.

생태계 인센티브: 개발자와 생태계 프로젝트에 보상을 제공하여 혁신과 참여를 장려합니다.

스테이킹: 스테이킹은 네트워크 보안을 강화합니다. 스테이커는 연 3%의 수익률을 받습니다.

5. MEXC에서 SOON 구매 방법


SOON은 분리형 SVM 아키텍처, 병렬 처리 기능, 멀티체인 지원, 유연한 모듈식 설계를 통해 고성능의 확장 가능한 레이어 2 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 토크노믹스와 커뮤니티 중심의 거버넌스는 블록체인 생태계에 새로운 활력을 불어넣습니다. 더 많은 레이어 1 네트워크의 지원이 늘어나고 기술이 계속 성숙해짐에 따라, SOON은 블록체인 공간에서 더 폭넓게 채택되고 더 큰 영향력을 발휘할 준비가 되어 있습니다.

SOON이 계속해서 성장함에 따라 선도적인 글로벌 거래소인 MEXC와의 파트너십은 향후 성장을 위한 강력한 모멘텀을 제공합니다. 낮은 거래 수수료, 초고속 거래 속도, 광범위한 자산 커버리지, 풍부한 유동성으로 잘 알려진 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 신흥 프로젝트에 대한 예리한 통찰력과 포괄적인 지원으로 잠재력이 높은 블록체인 혁신을 육성하는 비옥한 토양이 되고 있습니다.

현재 SOON은 MEXC에서 현물선물 거래가 가능합니다. 다음 단계에 따라 초저 수수료로 토큰을 거래할 수 있습니다:

1）MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 로그인합니다.
2）검색창에 “SOON”을 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3）주문 유형을 선택하고 원하는 수량과 가격을 입력한 후 주문합니다.

현물 거래 외에도 MEXC Airdrop+ 페이지를 통해 SOON 에어드랍 이벤트도 놓치지 마세요 - 지금 바로 참여하여 흥미로운 보상을 받을 수 있는 기회를 놓치지 마세요!

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

빈번한 시장 가격 변동으로 인해 사용자는 선물 거래 중에 지속적으로 차트를 모니터링하는 경우가 많습니다. MEXC의 시장 알림 설정 기능은 이러한 문제점을 효과적으로 해결하고 사용자가 실시간으로 시장 변화에 주의를 기울일 수 있도록 도와줍니다.시장 알림 설정 방법MEXC의 시장 알림 기능에는 가격 알림과 지표 알림이 모두 포함됩니다. 가격 알림은 토큰 가격

