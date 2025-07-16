SOGNI란? 크리에이티브 AI를 위한 탈중앙화 슈퍼 네트워크 출시

AI와 블록체인의 융합이 증가하는 가운데, SOGNI 는 혁신적인 방식으로 크리에이티브 제작과 가치 분배를 재정의하고 있습니다. SOGNI는 단순한 도구 세트가 아니라 창의적인 AI를 사용하여 Web2의 중앙화 콘텐츠 생성 구조를 해체하도록 설계된 커뮤니티 중심의 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크( DePIN )입니다.









AI 기술이 빠르게 발전함에 따라 AI가 생성한 이미지가 창작 산업의 중심이 되고 있습니다. 그러나 현재 대부분의 크리에이티브 AI 플랫폼은 중앙 집중식 대형 기술 기업에 의해 지배되고 있어 콘텐츠 검열, 데이터 감시, 불투명한(블랙박스) 알고리즘에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 아티스트는 창작물에 대한 소유권을 유지하거나 공정한 경제적 수익을 얻는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 한편, AI 모델을 실행하려면 일반적으로 복잡한 설정이나 값비싼 하드웨어가 필요하기 때문에 독립 개발자와 크리에이터에게는 상당한 장벽이 존재합니다.





이러한 문제를 해결하기 위해 SOGNI가 등장했습니다. 크리에이티브 AI를 위해 특별히 제작된 세계 최초의 디핀인 SOGNI는 블록체인을 활용하여 컴퓨팅 파워가 할당되는 방식을 재구성합니다. 개방적이고 효율적이며 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 AI 창작 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 고성능 컴퓨팅 리소스에 대한 액세스를 민주화하여 전 세계 크리에이터가 저렴한 비용으로 진입 장벽 없이 고품질의 AI 콘텐츠를 생성할 수 있도록 지원함으로써 소수의 손에서 전 세계 창작 커뮤니티로 AI 기반 예술을 가져오는 것을 비전으로 삼고 있습니다.













이더리움 레이어 2 체인인 베이스를 기반으로 구축된 SOGNI 슈퍼넷 프로토콜은 스마트 게약을 통해 컴퓨팅 파워 거래의 자동화된 매칭과 정산을 가능하게 합니다. 노드의 진입 장벽이 낮아 모든 개인용 컴퓨터는 가벼운 클라이언트를 설치하여 컴퓨팅 리소스를 제공하는 것만으로 네트워크에 참여할 수 있습니다.









크리에이터: 작품을 업로드하거나 모델을 미세 조정하여 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 고품질 콘텐츠는 "SOGNI 쇼케이스 라이브러리"에 선정되어 추가 노출 및 트래픽 인센티브를 받을 수 있습니다.





개발자: Sogni SDK를 사용하여 맞춤형 도구를 구축하고 애플리케이션 마켓플레이스 내에서 수익 공유 모델을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.





노드 운영자: GPU 리소스를 공유하여 메인넷 출시 시 1:1로 교환할 수 있는 tSOGNI(테스트넷 토큰)를 획득할 수 있습니다.









제품명 접근 채널 핵심 기능 Sogni Studio Pro

전문가용 워크스테이션(macOS/윈도우) 컨트롤넷 및 LoRA로 고급 튜닝 지원

Sogni Pocket 모바일 (iOS/Android) AR 미리 보기 지원으로 음성 명령을 통한 이미지 생성 Sogni 웹 브라우저 기반 접근 소셜 공유와 통합되어 설치 없이 핵심 기능 사용 가능 Sticker 봇 텔레그램 봇 원클릭으로 개인화된 채팅 스티커 생성













모든 프롬프트와 이미지 생성 기록은 완전히 서버 외부에 보관되어 모델 훈련에 오용되는 것을 방지하고 사용자의 개인 정보를 보호합니다. SOGNI는 "창의성은 사유 재산"이라는 점을 강조하며 각 사용자가 자신이 생성한 콘텐츠에 대한 완전한 통제권을 갖도록 보장합니다.









GPU와 커뮤니티 기여 장치를 결합한 이중 레이어 네트워크를 활용함으로써 SOGNI는 미드저니보다 50% 저렴한 비용으로 비슷한 품질의 이미지를 생성할 수 있습니다. RTX 4090 머신의 운영자는 월 평균 300~350달러의 수익을 올릴 수 있어 참여가 매우 매력적입니다.









SOGNI 토큰 보유자는 DAO(탈중앙화된 자율 조직)를 통해 생태계 거버넌스에 참여합니다. 여기에는 새로운 모델 통합의 우선순위에 대한 투표, 컴퓨팅 기여에 대한 보상 비율 조정, 커뮤니티 보조금 제안 승인 등이 포함됩니다. 예를 들어, 2025년 4월에는 거래 수수료의 5%를 독립 아티스트를 지원하기 위해 할당하는 첫 번째 제안이 통과되었습니다.









SOGNI는 Spark 포인트와 SOGNI 토큰으로 구성된 이중 토큰 시스템을 활용합니다.





Spark 포인트는 고정 가격이며 양도할 수 없는 포인트로, 생성 서비스 비용 지불에만 사용됩니다. SOGNI 토큰은 ERC-20 암호화폐로, 베이스 체인과 이더링크 체인 모두에서 유통됩니다. 생태계를 위한 게이트웨이이자 참여 도구로 사용되며 다양한 유틸리티를 제공합니다.









토큰 심볼: SOGNI

총 공급량: 100억 토큰









출시와 동시에, SOGNI 토큰은 크리에이터를 지원하고 탈중앙화된 소유권을 촉진하며 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 전략적 범주에 걸쳐 분배될 것입니다:





SOGNI 리저브: 28.7%

GPU 노드 보상: 20.0%

팀 및 어드바이저: 20.0%

크리에이터 및 개발자 기금: 10.0%

유동성 준비금: 8.0%

프리 시드 라운드: 8.0%

시드 라운드: 3.3%

공개 판매: 1.0%

엔젤 라운드: 1.0%













SOGNI 토큰을 보유하면 다음과 같은 다양한 생태계 혜택을 누릴 수 있습니다:





크리에이터: 렌더링 할인, 채굴 도구, 추천 쇼케이스 특전, 리더보드 부스트 혜택을 누리세요.

컴퓨팅 제공자 (작업자): 스테이킹을 통해 수익과 작업 우선순위를 높일 수 있습니다.

모델 개발자: SOGNI를 스테이킹하여 모델 가시성과 수입을 늘릴 수 있습니다.

토큰 보유자: 거버넌스 제안 및 중재 결정에 참여하세요.

장기 스테이커: 대기열 우선 순위, 보너스 스파크 보상, NFT 에어드랍 자격을 얻습니다.

유동성 공급자: LP 토큰을 스테이킹하여 생태계 안정화를 돕고 보상 받기









탈중앙화, 프라이버시 우선, 인센티브 균형 설계를 통해 SOGNI는 창의적인 AI 세계에 자유, 공정성, 효율성이라는 새로운 패러다임을 도입합니다. 아티스트에게 접근 가능하고 사용자 친화적인 도구를 제공할 뿐만 아니라 컴퓨팅 기여자, 모델 개발자, 일반 사용자 모두에게 인센티브와 참여 기회를 제공합니다. 메인넷이 출시되고 유동성이 활성화되고 생태계가 확장됨에 따라, SOGNI는 누구나 참여할 수 있는 새로운 고도로 탈중앙화된 창조 경제를 구축하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 SOGNI는 렌더, 미드저니, 깃허브의 융합으로 전 세계 크리에이터에게 힘을 실어주는 것을 목표로 하고 있습니다.





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



