Slash Vision Labs (SVL)란 무엇인가요? 디지털 자산 소개

Slash Vision Labs (SVL)는 차세대 결제 생태계를 지원하는 블록체인 기반 암호화폐로, 특히 암호화폐 결제 영역에서 가치 전송 방식을 혁신하는 데 중점을 두고 있습니다. 디지털 자산과 전통 금융의 통합 문제를 해결하기 위해 출시된 SVL 토큰은 Slash Vision Labs에서 개발한 일본 최초의 암호화폐 기반 신용카드의 핵심 요소입니다. 이 혁신적인 제품은 전통 금융 시스템과 디지털 화폐 간의 격차를 해소하며 새로운 암호화폐 사용자를 유치하는 것을 목표로 합니다. SVL 토큰은 Slash의 결제 제품에서 발생하는 수익의 100%를 커뮤니티에 재분배하도록 설계되어 사용자가 Slash Vision Labs 생태계의 성장과 도입으로부터 직접 혜택을 받을 수 있도록 합니다.

Slash Vision Labs는 블록체인 기술, 핀테크, 결제 시스템 분야에서 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 팀이 설립했습니다. 설립 비전은 블록체인을 활용하여 매끄럽고 안전하며 효율적인 가치 전송 솔루션을 제공함으로써 결제 산업을 변화시키는 플랫폼을 만드는 것이었습니다. 이 팀은 전통 금융과 탈중앙화 기술 모두에 대한 전문성을 바탕으로 일본 최초의 암호화폐 기반 신용카드를 개발하는 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 디지털 경제와 법정 화폐 경제를 연결하는 중요한 발걸음입니다.

출범 이후, Slash Vision Labs는 암호화폐 기반 신용카드의 성공적인 출시, 결제 인프라의 도입, SVL 토큰을 중심 유틸리티 및 보상 메커니즘으로 통합하는 등 여러 주요 이정표를 달성했습니다. 또한 프로젝트는 전략적 파트너십 구축과 사용자 기반 확장을 통해 SVL을 디지털 결제 부문의 혁신자로 자리매김하고 있습니다.

Slash Vision Labs 생태계는 일상 거래에서 암호화폐를 활용하려는 사용자에게 종합적인 솔루션을 제공하도록 설계된 여러 상호 연결된 제품들로 구성되어 있습니다.

암호화폐 기반 신용카드

주력 제품은 일본 최초의 암호화폐 기반 신용카드로, 사용자가 전통적인 소매 환경에서 디지털 자산을 원활하게 사용할 수 있도록 합니다. 이 카드는 Slash Vision Labs 결제 인프라와 통합되어 암호화폐와 법정 화폐 간 실시간 변환 및 정산을 가능하게 합니다. 사용자는 즉각적인 결제, 낮은 거래 수수료, SVL 토큰과 다른 암호화폐 보유량을 일상적인 구매에 사용할 수 있는 장점 등을 누릴 수 있습니다.

수익 재분배 플랫폼

생태계의 핵심에는 결제 제품에서 발생하는 수익의 100%를 SVL 토큰 보유자에게 재분배하는 플랫폼이 있습니다. 이 메커니즘은 커뮤니티 참여를 촉진하고 사용자의 이익을 Slash Vision Labs 생태계의 성장과 연계합니다.

생태계 통합 도구

추가 구성 요소로는 API와 SDK가 포함되며, 이를 통해 상인과 개발자는 Slash Vision Labs 결제 솔루션을 자신의 플랫폼에 통합할 수 있어 다양한 산업에서 SVL의 도달 범위와 활용도를 확장할 수 있습니다.

이러한 제품들은 SVL이 모든 상호 작용을 구동하는 유틸리티 토큰으로서 역할을 하면서 자체 유지 가능한 성장하는 생태계를 조성하는 데 함께 작용합니다.

제한된 암호화폐 결제 도입

전통적인 결제 시스템은 종종 암호화폐를 지원하지 않아 사용자가 일상적인 상황에서 디지털 자산을 사용하기 어렵게 만듭니다. 이는 암호화폐의 실질적인 활용도를 제한하고 대중적인 도입을 지연시킵니다.

높은 거래 수수료와 지연

기존의 국경 간 및 암호화폐-법정 화폐 결제 솔루션은 느리고 비싸며, 높은 수수료와 정산 지연으로 인해 소비자와 상인 모두에게 부담이 됩니다.

결제 플랫폼의 수익 공유 부족

대부분의 결제 플랫폼은 사용자 기반과 수익을 공유하지 않아 채택을 촉진하고 커뮤니티 참여를 보상할 기회를 놓치고 있습니다.

Slash Vision Labs는 이러한 문제를 원활한 지출이 가능한 암호화폐 기반 신용카드, SVL 토큰 보유자에게 보상을 제공하는 수익 재분배 모델, 비용 절감과 거래 속도를 높이는 강력한 결제 인프라를 통해 해결합니다. 블록체인 기술을 활용하여 Slash Vision Labs는 포괄적이고 효율적이며 사용자 중심의 디지털 결제 솔루션을 제공합니다.

총 발행량 및 배포 구조

Slash Vision Labs (SVL) 토큰의 총 발행량(최대 공급량)은 10,000,000,000 SVL입니다. 이 수치는 총 공급량이자 최대 공급량을 나타냅니다.

SVL 토큰의 비례 배포:

퍼블릭 세일: 26,315,800 SVL이 퍼블릭 세일로 발행되었으며, 이는 총 공급량의 0.26% 를 차지합니다.

26,315,800 SVL이 퍼블릭 세일로 발행되었으며, 이는 총 공급량의 를 차지합니다. 나머지 99.74%의 토큰은 팀, 생태계, 파트너십, 준비금 또는 기타 범주에 할당됩니다. 하지만 퍼블릭 세일 외의 구체적인 분배는 검색 결과에 명시되어 있지 않습니다.

요약 표:

카테고리 수량 (SVL) 총 공급량 대비 비율 퍼블릭 세일 26,315,800 0.26% 기타/알 수 없음 9,973,684,200 99.74% 합계 10,000,000,000 100%

토큰 용도 및 사용 사례

SVL은 Slash Vision Labs 생태계 내에서 유틸리티 및 보상 토큰으로 사용됩니다. 그 용도는 다음과 같습니다.

수익 공유: SVL 토큰 보유자는 결제 제품에서 발생하는 수익의 일부를 받습니다.

결제 지원: SVL은 생태계 내에서 거래 수수료 및 서비스 결제에 사용할 수 있습니다.

커뮤니티 인센티브: 사용자는 네트워크에 참여하고 채택을 촉진하는 것으로 보상을 받습니다.

거버넌스 및 스테이킹 메커니즘

거버넌스 및 스테이킹에 대한 명확한 세부 사항은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않지만, 이와 같은 프로젝트는 일반적으로 SVL 토큰 보유자가 의사 결정에 참여하고 스테이킹을 통해 보상을 받을 수 있는 메커니즘을 구현합니다. SVL의 커뮤니티 수익 공유에 대한 초점은 그러한 기능들이 Slash Vision Labs 로드맵의 일부일 수 있음을 시사합니다.

Slash Vision Labs (SVL)는 암호화폐 기반 신용카드와 수익 재분배 모델을 통해 주요 문제를 해결하는 디지털 결제 부문의 혁신적인 솔루션입니다. 성장하는 생태계와 사용자 중심의 접근 방식을 통해 SVL 토큰은 사용자가 디지털 및 전통 금융 시스템과 상호 작용하는 방식을 변화시킬 큰 잠재력을 가지고 있습니다.