Shardeum (SHM)이란? 2025년 자동 확장 블록체인 혁신을 공개하다





오늘날 급속하게 발전하고 있는 블록체인 환경에서 확장성은 여전히 가장 큰 도전 과제 중 하나입니다. 암호화폐와 탈중앙화 애플리케이션의 인기가 높아지고 있지만, 높은 거래 수수료와 제한된 처리량으로 인해 광범위한 채택이 저해되고 있습니다. Shardeum은 이러한 문제에 대한 획기적인 솔루션으로 등장하여, 탈중앙화와 보안을 유지하면서 블록체인 네트워크에 전례 없는 확장 기능을 제공하는 혁신적인 기술을 도입합니다.









Shardeum은 EVM 기반의 레이어 1 블록체인으로서, 지속적으로 낮은 가스비로 수평적 확장성과 병렬적 거래 실행을 가능하게 해줍니다. 동적 상태 분할과 자동 확장 같은 혁신적인 기술을 활용함으로써, Shardeum은 Web2의 확장성에 맞추기 위해 고군분투하는 기존 블록체인의 근본적인 한계를 극복합니다. SHM은 Shardeum 네트워크의 네이티브 토큰으로서, 거래 수수료, 검증인 스테이킹, 거버넌스 참여, 보상 분배에 사용됩니다.





Shardeum은 전체 블록체인 플랫폼과 인프라를 의미하는 반면, SHM은 이더리움이 ETH와 관련이 있는 것과 유사하게 이 네트워크의 네이티브 암호화폐입니다. SHM은 Shardeum 생태계 내에서 여러 가지 기능을 수행합니다. 주요 교환 매체로서의 기능, 거래 및 가스비 지불, 네트워크 거버넌스 참여, 검증인 스테이킹 및 보상 메커니즘 제공 등이 포함됩니다.









1) 동적 상태 샤딩: Shardeum은 프로토콜 계층에서 네트워크를 여러 개의 샤드로 분할하며, 각 샤드는 독립적으로 트랜잭션을 처리할 수 있습니다. 트랜잭션이 단일 체인에서 순차적으로 처리되는 기존 블록체인과 달리, Shardeum의 접근 방식은 병렬 트랜잭션 실행을 가능하게 하여 원자적 구성 가능성을 유지하면서 네트워크 처리량을 크게 증가시킵니다.





2) 자동 확장 기능: 업계 최초로 Shardeum은 실시간 네트워크 수요에 따라 용량을 조정하는 자동 확장 기능을 제공합니다. 트랜잭션량이 증가하면, Shardeum은 부하를 처리하기 위해 더 많은 샤드를 추가하여 동적으로 확장함으로써 속도나 비용을 희생하지 않고도 높은 성능을 유지합니다. 이 시스템은 60초마다 네트워크 부하를 측정하고 검증인 노드의 필요한 수를 자율적으로 조정합니다.





3) 선형 확장 및 낮은 거래 수수료: 블록 없는 거래 처리와 동적 상태 분할의 조합을 통해 Shardeum은 진정한 선형 확장을 달성합니다. 예를 들어, 100개의 노드가 50 TPS를 제공한다면, 200개의 노드는 100 TPS를 제공할 것입니다. Shardeum은 선형적으로 자동 확장되기 때문에 수요에 관계없이 낮은 네트워크 유지 관리 비용을 유지하여 최종 사용자에게 지속적으로 낮은 수수료를 제공합니다.





4) 샤드 간 원자적 조합성: 원자적 구성 가능성을 깨뜨리는 많은 샤드 네트워크와 달리, Shardeum은 여러 스마트 컨트랙트를 호출하고 서로 다른 샤드 간에 하나의 트랜잭션 내에서 연결할 수 있는 기능을 유지합니다. 이로 인해 사용자는 단일 트랜잭션에서 복잡한 작업을 실행할 수 있으므로 사용자 경험이 향상되고 트랜잭션 비용이 절감됩니다.





5) EVM 호환성 및 낮은 검증인 진입 장벽: Shardeum은 EVM 기반이기 때문에 이더리움의 도구, 지갑, 스마트 컨트랙트 생태계와 호환됩니다. 이 호환성을 통해 개발자들은 새로운 프로그래밍 언어나 프레임워크를 배우지 않고도 이더리움 애플리케이션을 Shardeum으로 쉽게 이전할 수 있습니다. 또한, Shardeum은 최소한의 하드웨어 용량만 요구하기 때문에 검증인 노드를 실행하는 데 필요한 장벽을 낮춰 커뮤니티 참여가 더 용이해지고 탈중앙화가 강화됩니다.









2025년 초 토큰 생성 이벤트(TGE)를 기점으로, Shardeum은 동적으로 반응하는 공급 모델로 전환하였으며, 초기 공급량 2억 4,900만 SHM은 다음과 같이 분배됩니다:

판매 : 91,440,000 SHM (36.72%) – 3개월 클리프 후, 2년간 일일 선형 베스팅

팀 : 76,200,000 SHM (30.6%) – 3개월 클리프 후, 2년간 일일 선형 베스팅

재단 : 55,880,000 SHM (22.44%) – TGE 시점에 전량 잠금 해제

생태계 & 에어드랍: 25,480,000 SHM (10.23%) – TGE 시점에 전량 잠금 해제





SHM은 Shardeum 생태계 내에서 몇 가지 중요한 기능을 수행합니다:

스테이킹 : 검증인들은 네트워크에 참여하기 위해 SHM을 스테이킹하고, 노드가 잘못 행동할 경우 스테이킹된 금액이 삭감되어 네트워크 보안이 보장됩니다.

거래 수수료 : SHM은 Shardeum 네트워크의 거래 및 가스비를 지불하는 데 사용되며, 모든 수수료는 디플레이션 메커니즘을 만들기 위해 소각됩니다.

거버넌스 : SHM 보유자는 네트워크 거버넌스에 참여하여 제안 및 네트워크 매개변수 변경에 대한 투표에 참여할 수 있습니다.

보상: SHM은 검증인 보상 및 생태계 인센티브를 포함하여 네트워크 참여에 대한 보상으로 분배됩니다.









SHM 토큰 구매에 관심이 있는 투자자들을 위해 MEXC는 간단하고 안전한 플랫폼을 제공합니다. 다음은 MEXC에서 SHM을 구매하는 단계별 가이드입니다.









1)MEXC 계정 등록: MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 가입을 완료하세요.

2) 입금: MEXC 계정에 USDT를 입금하세요.

3) SHM 거래 페어 찾기: MEXC 거래 영역에서 “SHM”을 검색합니다. : MEXC 거래 영역에서 “SHM”을 검색합니다. SHM/USDT 와 같은 거래 페어가 표시됩니다.

4) 주문하기: 구매하고자 하는 SHM의 수량과 가격을 설정한 뒤, 거래를 확인하고 진행하세요.









1) 높은 유동성: MEXC는 빠른 거래 체결을 위해 깊은 호가창을 제공합니다.

2) 사용자 친화적 인터페이스: 초보자부터 숙련된 거래자까지 모두 쉽게 사용할 수 있도록 직관적으로 설계되어 있습니다.

3) 강력한 보안: 다중 보안 체계를 통해 자산을 안전하게 보호합니다.

4) 24시간 고객 지원: 필요할 때마다 지원을 받을 수 있습니다.

5) 경쟁력 있는 수수료 구조: MEXC는 다른 거래소에 비해 합리적인 거래 수수료를 제공합니다.









무료로 SHM 토큰을 받고 싶으신가요? MEXC는 현재 총 상금 풀이 100,000 USDT인 독점 Shardeum 에어드랍 이벤트를 진행 중입니다!! 간단한 입금 및 거래 미션을 완료하면 이처럼 풍성한 보상을 받을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 이 혁신적인 자동 확장 블록체인 프로젝트에 참여하여 블록체인의 확장성의 미래를 경험해 보세요. 이 기회를 놓치지 마세요 - 지금 MEXC의 Airdrop+ 페이지를 방문하여 저비용 고성능 스마트 컨트랙트 플랫폼의 미래에 동참하세요!









Shardeum은 탈중앙화나 보안을 희생하지 않고 확장성을 달성할 수 있는 솔루션을 제공함으로써 블록체인 기술의 돌파구를 제시합니다. 네트워크 혼잡과 관계없이 일관되게 낮은 거래 수수료를 유지할 수 있는 능력은 이전에는 실현 불가능했던 응용 프로그램의 문을 열어줍니다. 메인넷 출시를 앞두고 있는 Shardeum은 차세대 분산형 응용 프로그램의 선도적인 플랫폼이 될 준비가 되어 있습니다. Shardeum은 수십억 명의 사용자를 대상으로 하는 Web3의 성장을 지원하는 진정한 확장성과 보안성을 갖춘 솔루션입니다.





면책조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 제공되는 정보이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 모든 투자 행동은 전적으로 사용자의 책임이므로 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다.