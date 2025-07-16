Reddio는 병렬 실행 및 GPU 가속 기술을 통해 기존 블록체인의 확장성과 계산 효율성 병목 현상을 해결하도록 설계된 고성능 이더리움 기반 레이어 2 확장 솔루션입니다. 1. 프로젝트 배경 블록체인 기술이 빠르게 발전함에 따라 성능의 한계는 대량 채택의 주요 장벽이 되었습니다. 트랜잭션을 순차적으로 처리하는 기존의 이더리움 가상머신(EVM)은 처리량이 Reddio는 병렬 실행 및 GPU 가속 기술을 통해 기존 블록체인의 확장성과 계산 효율성 병목 현상을 해결하도록 설계된 고성능 이더리움 기반 레이어 2 확장 솔루션입니다. 1. 프로젝트 배경 블록체인 기술이 빠르게 발전함에 따라 성능의 한계는 대량 채택의 주요 장벽이 되었습니다. 트랜잭션을 순차적으로 처리하는 기존의 이더리움 가상머신(EVM)은 처리량이
Reddio란? 병렬 처리 및 GPU 가속을 통한 레이어 2 성능 혁신

2025년 7월 16일
Reddio는 병렬 실행 및 GPU 가속 기술을 통해 기존 블록체인의 확장성과 계산 효율성 병목 현상을 해결하도록 설계된 고성능 이더리움 기반 레이어 2 확장 솔루션입니다.

1. 프로젝트 배경


블록체인 기술이 빠르게 발전함에 따라 성능의 한계는 대량 채택의 주요 장벽이 되었습니다. 트랜잭션을 순차적으로 처리하는 기존의 이더리움 가상머신(EVM)은 처리량이 많은 애플리케이션을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi), 블록체인 게임, 인공 지능(AI) 등의 분야에서 수요가 증가함에 따라 강력한 컴퓨팅 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. Reddio는 혁신적인 접근 방식으로 이 문제를 해결합니다.

Reddio는 트랜잭션 처리 중 EVM이 직면하는 병목 현상을 해결하는 것을 목표로 합니다. 병렬 실행과 GPU 가속을 도입하여 블록체인 처리량과 효율성을 획기적으로 향상시켜 DeFi, 게임 및 AI 기반 솔루션의 고성능 애플리케이션을 위한 강력한 인프라 지원을 제공합니다.

2. 주요 기술 하이라이트


2.1 병렬 EVM 아키텍처


Reddio는 동일한 블록 내의 트랜잭션을 여러 스레드에서 동시에 처리할 수 있는 병렬 실행 메커니즘을 도입했습니다. 이는 멀티코어 서버 리소스를 효과적으로 활용하여 처리량을 크게 향상시키고 트랜잭션 비용을 절감합니다.

2.2 CUDA 호환성을 통한 GPU 가속화


Reddio는 EVM 연산 코드를 CUDA 명령어로 변환하는 CUDA 호환 병렬 EVM(CuEVM)을 개발했습니다. GPU 병렬 컴퓨팅 성능을 활용함으로써 Reddio는 전례 없는 계산 효율성을 달성합니다.

2.3 모듈식 아키텍처


Golang 기반 Yu 프레임워크를 기반으로 구축된 Reddio는 다양한 가상 머신, 데이터 가용성 계층 및 합의 메커니즘의 유연한 통합을 지원하는 모듈식 설계를 특징으로 합니다. 개발자는 특정 사용 사례에 맞게 실행 환경을 조정하는 동시에 데이터 가용성 지원, MEV 저항, 고성능 합의와 같은 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 설계는 확장성과 이더리움 생태계와의 완벽한 호환성을 모두 보장합니다.

3. RDO 토큰이란 무엇인가요?


3.1 RDO 토큰 기본 정보


  • 토큰 이름: RDO
  • 총 공급량: 100억 RDO

3.2 RDO 토큰 할당


Reddio의 토큰 분배 전략은 탈중앙화, 생태계 성장, 이해관계자 인센티브, 장기적인 지속 가능성 간의 균형을 맞추고 있습니다. 토큰 배분은 다음과 같습니다:

  • 커뮤니티: 8.00%
  • 보안 및 네트워크 인센티브: 25.00%
  • 생태계 성장: 22.76%
  • 재무부 6.96%
  • 기여자 21.80%
  • 전략적 투자자 15.48%


3.3 RDO 토큰 유틸리티


RDO는 Reddio 생태계의 기본 유틸리티 토큰으로, 네트워크 운영을 강화하고 커뮤니티 참여를 장려하며 전반적인 네트워크 안정성을 지원하는 경제 엔진 역할을 합니다. 거래 수수료 지불, 스테이킹 보상, 검증자 참여, 커뮤니티 거버넌스 투표권, 생태계 성장 이니셔티브 등 다양한 사용 사례가 있습니다.

4. MEXC에서 RDO를 구매하는 방법


Reddio는 혁신적인 병렬 실행 아키텍처와 GPU 가속 기술을 통해 이더리움 생태계에 획기적인 성능 향상을 가져왔습니다. 네이티브 토큰인 RDO의 출시는 프로젝트 개발의 새로운 장을 열었습니다. 개발자든 투자자이든 레드디오는 주목할 만한 고성능 레이어 2 솔루션을 선보입니다. 생태계가 계속 확장되고 성숙해짐에 따라 Reddio는 차세대 Web3 애플리케이션의 기본 인프라가 되어 블록체인 기술의 광범위한 채택을 주도할 것입니다.

이제 초저 수수료료 토큰을 거래할 수 있는 MEXC 플랫폼에 RDO가 상장되었습니다.

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다.
2) 검색창에서 토큰 이름 “RDO”를 검색하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고, 금액과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.

또한 MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 RDO 입금 및 거래 이벤트에 참여하여 푸짐한 보상을 받을 수 있는 기회를 잡으세요!

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

