Web3의 급속한 발전 속에서 콘텐츠 제작은 전례 없는 패러다임 전환을 겪고 있습니다. Redbrick은 이 흐름 속에서 혁신적인 프로젝트로 떠오르며, AI 기술, 비주얼 프로그래밍, 온체인 경제 모델을 통해 3D 게임 및 메타버스 콘텐츠의 제작과 소비 방식을 재구성하는 것을 목표로 합니다. 독자적인 OOBC 엔진, 강력한 AI 지원 도구, 글로벌 사용자
Redbrick (BRIC)란? AI 기반 Web3 게임 제작 엔진

2025년 7월 16일MEXC
Web3의 급속한 발전 속에서 콘텐츠 제작은 전례 없는 패러다임 전환을 겪고 있습니다. Redbrick은 이 흐름 속에서 혁신적인 프로젝트로 떠오르며, AI 기술, 비주얼 프로그래밍, 온체인 경제 모델을 통해 3D 게임 및 메타버스 콘텐츠의 제작과 소비 방식을 재구성하는 것을 목표로 합니다.

독자적인 OOBC 엔진, 강력한 AI 지원 도구, 글로벌 사용자 네트워크, 견고한 토큰 이코노미를 바탕으로, Redbrick은 콘텐츠 제작에 대한 기술 장벽을 낮추는 동시에 "창작-플레이-수익(Create-Play-Earn)" 생태계를 구축합니다. 이를 통해 개발자, 크리에이터, 사용자에게 새로운 가치 창출 방식을 제공합니다.

1. 프로젝트 개요: Redbrick이란?


Redbrick은 AI 기반 클라우드형 Web3 플랫폼으로, 3D 게임, 가상 세계, 메타버스 콘텐츠 제작을 보다 쉽게 만들어줍니다. 객체지향 블록 코딩(OOBC) 비주얼 프로그래밍 시스템과 텍스트-투-코드(text-to-code) 기술을 활용해, 사용자는 코딩 경험 없이도 자연어만으로 인터랙티브 기능과 3D 환경을 간편하게 만들 수 있습니다.

Redbrick은 교육, 마케팅, 소셜 인터랙션, 웹3 게임 등 다양한 분야에 적용 가능한 창작부터 수익화까지의 완전한 툴체인을 제공합니다. C2E(Create-to-Earn) 메커니즘을 통해 크리에이터는 가상 토지를 임대하거나 소유하고 콘텐츠를 게시하며 BRIC 토큰을 획득할 수 있어, 콘텐츠 인센티브와 생태계 공동 발전을 촉진합니다.

2. 주요 특징 및 기술 아키텍처


Redbrick의 기술 아키텍처는 사용성, 확장성, 그리고 크리에이터 친화성을 균형 있게 갖추고 있습니다. AI 기반 툴체인과 멀티체인 호환 프레임워크로 구동되어, 콘텐츠 제작에 전례 없는 자유와 효율성을 제공합니다.

2.1 AI 지원 제작 도구


  • AI를 활용해 장면, 모델, 애니메이션 생성을 가속화하며 실시간 코드 지원을 제공합니다.
  • PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 기기에서 시각적 3D 장면 편집을 지원합니다.

2.2 개방형 Web3 메타버스


  • 설치가 필요 없는 완전 웹 기반 플랫폼으로, 멀티체인 및 타사 메타버스 간 상호작용을 지원합니다.
  • 진정한 크로스체인 협업 플랫폼 구축을 위한 개방형 메타버스 SDK 및 크로스 플랫폼 콘텐츠 스케줄링을 제공합니다.

2.3 풍부한 리소스 및 SDK 지원


  • 빠른 장면 구축을 위한 내장 광범위 자산 라이브러리(메시, GUI, 음향 효과, 광고 구성 요소 등)를 갖추고 있습니다.
  • 외부 게임 자산 통합이 가능한 플레이 스토어 및 Unity 플러그인 지원을 제공합니다.

3. 개발 단계 및 생태계 규모


Redbrick은 기술적 반복을 지속하면서 커뮤니티 성장과 생태계 개발에서도 중요한 진전을 이루고 있으며, Web3 콘텐츠 플랫폼으로서의 장기적인 성공을 위한 견고한 기반을 마련하고 있습니다. 현재 Redbrick은 콘텐츠 제작 도구, NFT 발행, 커뮤니티 참여 측면에서 주요 성과를 달성했습니다.

Genesis Land 발행: Genesis Land NFT 프리세일이 완료되었습니다 (총 3,500개 중 500개 판매). Land 보유자를 위한 토큰 보상 및 혜택이 출시되었으며, 첫 번째 프리세일에서는 보유자에게 BRIC 토큰 1,000개가 에어드랍으로 분배되었고, 스테이킹 보상 및 IEO 우선 참여 권한이 도입되었습니다.
지속적인 크리에이터 수익 및 인센티브: Genesis LandNFT 보유자는 BRIC 에어드랍을 받고, Land를 스테이킹함으로써 추가 보상을 획득할 수 있습니다. 또한, 온라인/오프라인 전용 커뮤니티 이벤트에 참여할 수 있는 권한과 향후 프로젝트에 우선적으로 참여할 수 있는 혜택이 주어집니다.

4. Redbrick 토크노믹스


BRIC은 Redbrick 플랫폼 생태계의 고유 토큰으로, 인센티브, 거래, 거버넌스, Land 혜택 등에 사용됩니다:

Land 에어드랍: 각 Genesis Land NFT 프리세일 시 1,000 BRIC이 지급되며, Land 보유자는 Earn-to-Stake 프로그램을 통해 추가 보상을 받을 수 있습니다.
콘텐츠 판매: 사용자는 BRIC을 사용하여 마켓에서 스킨, 파워업 등의 게임 자산을 거래할 수 있습니다.
광고 모델: 광고주는 BRIC으로 광고를 게재하고, 사용자는 콘텐츠 소비 및 참여를 통해 수익을 공유받습니다.
IEO 우선 참여 혜택: Land 보유자는 BRIC 런치패드 및 IEO에 우선 참여할 수 있으며, 온체인 초기 혜택을 누릴 수 있습니다.
토큰 소각 메커니즘: 플랫폼은 거래 수수료 일부를 활용해 BRIC을 바이백 및 소각하여 토큰 가치를 안정화할 계획입니다.

5. 향후 계획과 비전


Redbrick은 콘텐츠 생태계 구축, 기술 플랫폼 고도화, 글로벌 확장을 중심으로 지속 가능한 성장을 위한 명확한 개발 로드맵을 가지고 있습니다.

5.1 기술 고도화


  • Unity 플러그인과 호환되는 Play Store 개발로 Web2와 Web3 콘텐츠 통합
  • Web2 환경 확장을 위한 텔레그램 연동 기능 구현
  • 크리에이터를 위한 툴 및 API 제공을 통해 생태계 내 혁신 지원 강화

5.2 메타버스 생태계 구현


  • 오픈 메타버스 SDK 확장을 통해 크로스체인 상호작용 및 협업 강화
  • 광고 시스템과 마켓플레이스를 지속적으로 성장시켜 Create-to-Earn(C2E) 선순환 완성

5.3 교육 및 블록체인 비즈니스 확장


  • 동남아 및 일본 등 시장을 겨냥한 Web2 교육 서비스 심화
  • 정부 및 주요 기관과 협력하여 플랫폼 영향력 확대


6. MEXC에서 BRIC 토큰 구매 방법


Redbrick은 AI와 OOBC를 활용해 콘텐츠 제작을 간소화하며, 지갑, 템플릿, SDK를 통합한 Create-Play-Earn(C2E) 생태계를 구축하고 있습니다. 강력한 커뮤니티와 명확한 토큰 모델을 바탕으로 견고한 기반과 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 멀티체인 지원 확장과 광고 및 콘텐츠 효율성 향상을 통해 Web3 메타버스의 핵심 플랫폼으로 자리 잡는 것을 목표로 하고 있습니다. Web3 게임, 교육, 가상 공간, AI 기반 툴에 관심 있는 분들에게 Redbrick은 주목하고 참여할 만한 프로젝트입니다.

현재 BRIC 는 MEXC에 상장되어 있으며, 초저 수수료로 거래할 수 있습니다. MEXC에서 BRIC 를 구매하려면 다음 단계를 따르세요:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 로그인합니다.
2) 검색창에 "BRIC"을 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택한 후 수량과 가격을 입력하고 거래를 완료합니다.

또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 BRIC 에어드랍 이벤트에 참여하고 추가 보상을 받을 수도 있습니다!


면책 조항: 본 자료에 포함된 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 정보를 참고용으로만 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자에 앞서 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 판단하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

