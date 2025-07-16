Redacted Coin(RDAC)이란 무엇인가요? 다양한 AI + Web3 생태계를 지원하는 새로운 엔진

Web3가 멀티체인과 멀티시나리오 통합의 새로운 단계에 접어들면서, Redacted Coin (RDAC) 은 가속기 + 애플리케이션 매트릭스 + 데이터 경제의 복합 모델을 통해 디파이, AI, 소셜파이, 결제, 게임, NFT 전반에 걸쳐 혁신적인 생태계를 구축하고 있습니다. Redacted Coin은 네이티브 토큰 RDAC의 인센티브 메커니즘을 활용하여 실제 사용자 활동을 온체인 자산 가치로 전환하여 웹3.0의 새로운 성장 경로를 창출합니다.









Redacted Coin은 웹3.0 스타트업을 위한 글로벌 액셀러레이션 플랫폼으로, 유틸리티와 사용자 성장을 모두 강조하는 이중 엔진 모델을 기반으로 구축되었습니다. 기존의 단일 프로젝트 플랫폼과 달리 Redacted Coin은 다양한 제품으로 구성된 생태계 매트릭스를 개발하여 사용자의 웹3 진입 장벽을 낮추는 동시에 개발자에게 트래픽, 자금, 기술 등 포괄적인 지원을 제공합니다.





네이티브 토큰인 RDAC 는 생태계의 핵심 유틸리티 토큰으로 플랫폼 거버넌스, 기능 액세스를 가능하게 하고 거래, 스테이킹, 에어드랍, 데이터 기여와 같은 사용자 상호작용의 핵심 매개체 역할을 합니다.









Redacted에서는 이미 시장에서 초기 주목을 받고 있는 여러 애플리케이션 레이어 제품을 출시했습니다. 이러한 제품들은 블록체인 게임, AI, 트레이딩, 결제, NFT, 소셜 플랫폼 등 주요 부문에 걸쳐 있습니다. 핵심 플랫폼은 다음과 같습니다:





RampX : 간소화되고 빠르고 안전한 자산 전송 경험을 제공하는 가스비 무료 크로스체인 브리징 플랫폼입니다.

iAgent : 시각적 데이터 트레이닝과 AI 엔진을 결합한 온체인 게임 시스템으로, 세계 최초의 AI + 디핀 기반 웹3 에이전트 플랫폼입니다.

Mintify : 총 거래량이 2,500만 달러를 초과하는 암호화폐 자산 고속 거래 터미널.

FlashX : 트위터(X) 기반의 암호화폐 거래 봇으로, AI 전략을 통합하고 다중 자산 거래를 지원하며 1,850만 달러 이상의 거래액을 기록했습니다.

Maxis : 총 9,600만 달러의 거래량을 기록한 게임화된 NFT 플랫폼입니다.

Swipooor : “게임파이와 소셜파이를 통합한 '크립토 틴더'로, 사용자가 소셜 활동을 하면서 수익을 올릴 수 있습니다.

BipTap : 20만 명 이상의 사용자와 1억 2천만 달러가 넘는 월 거래량을 보유한 암호화폐 뱅킹 인프라.

PG Capital: 사용자가 초기 단계 프로젝트 펀딩 및 거버넌스에 참여할 수 있는 Web3 커뮤니티 벤처 플랫폼입니다.





이러한 제품은 사용자에게 실질적인 가치를 제공할 뿐만 아니라 생태계 내에서 RDAC에 대한 진정한 수요를 창출합니다.









RDAC의 경제 모델은 사용-인센티브화-재사용의 폐쇄 루프 시스템을 기반으로 하며, 행동 스테이킹의 통합이라는 혁신적인 변화를 더했습니다.





멀티플랫폼 인센티브 : RDAC을 보유하거나 사용하면 할인, 에어드랍, 독점 액세스 등 생태계 전반에서 혜택을 받을 수 있습니다.

계층화된 시스템 : 스테이킹 수량과 적극적인 참여에 따라 사용자 레벨이 상승하여 더 많은 수익 기회를 얻을 수 있습니다.

온체인 데이터 자산화: 거래, 상호작용, 데이터 제출과 같은 사용자 행동이 스테이킹된 데이터 자산으로 전환되어 사용자가 생태계 보상을 받을 수 있습니다. 이를 통해 “기여가 곧 가치”라는 개념이 실현됩니다.





보도에 따르면 RDAC 의 최대 공급량은 10억 개의 토큰이며, 분배 내역은 다음과 같습니다:









할당 카테고리 설명 26.66% 생테계

제품 인큐베이션, 개발자 인센티브, 인프라 구축 등 Redacted 에코시스템의 발전을 지원하는 데 사용됩니다. 25.00% 커뮤니티 참여와 기여를 장려하기 위해 커뮤니티 구성원에게 할당되며, 에어드랍 및 기타 수단을 통해 일부가 배포됩니다. 13.00% 기여자 프로젝트 작업에 대한 보상으로 핵심 기여자와 개발자에게 할당됩니다. 11.30% 시드 라운드 프로젝트의 초기 개발을 지원하기 위해 초기 단계의 투자자에게 할당됩니다. 6.00% 유동성 거래소에 유동성을 공급하고 토큰 유통을 보장하는 데 사용됩니다. 5.00% 어드바이저 전략적 지침과 지원에 대한 보상으로 프로젝트의 자문 팀에 할당됩니다. 4.54% 엔젤 라운드 프로젝트의 출시 단계를 지원하기 위해 초기 엔젤 투자자에게 할당됩니다. 4.30% 공개 판매 1.41%, 1개월 절벽, 2개월에 걸친 선형 베스팅이 이어집니다. 4.20% 비공개 판매 0.83% TGE, 1개월 절벽에서 잠금 해제 후 9개월에 걸쳐 선형 베스팅이 이어집니다.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, Manifold Trading. 등 유명 기관의 지원을 받아 두 차례의 주요 펀딩 라운드를 완료했습니다. Redacted에서는 토크노믹스 모델을 “더 많이 사용할수록 더 큰 보상을 받는 것”으로 정의하며, 지속적인 참여와 가치 축적을 목표로 합니다. 공개된 정보에 따르면 Redacted는. 등 유명 기관의 지원을 받아 두 차례의 주요 펀딩 라운드를 완료했습니다.





시드 라운드: 2024년 6월, Redacted는 Spartan 그룹이 주도하는 2024년 6월, Redacted는 Spartan 그룹이 주도하는 1,000만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 완료했으며, Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures 등이 참여했습니다.

공개 판매: 2025년 3월, Redacted는 공개 토큰 판매를 통해 3백만 달러를 모금했습니다.





이 두 차례에 걸친 총 자금은 1,300만 달러에 달하며, 주로 Redacted 생태계의 개발과 확장을 지원하는 데 사용됩니다.









Redacted는 단순한 플랫폼 토큰이나 거버넌스 토큰이 아닙니다. 실제 제품과 사용자 니즈를 중심으로 구축된 다차원 경제 시스템으로, 대부분의 웹3.0 프로젝트가 직면한 두 가지 핵심 과제인 사용자 기반 부족과 실제 수익 부족을 해결하는 것을 목표로 합니다. 생태계 제품의 실제 수익을 RDAC의 가치로 다시 돌려줌으로써 Redacted는 토큰과 애플리케이션 간에 깊은 시너지를 창출합니다. 동시에 행동 데이터와 사용자 기여도를 사용하여 진정한 장기적 가치를 지닌 사용자 그룹을 식별하여 유기적인 성장 모델을 형성합니다. 또한 Redacted는 기관 및 개인 사용자 모두에게 유용성과 수익성을 통합한 공유 플랫폼을 제공하여 투자와 애플리케이션 간의 장벽을 허물기 위해 노력하고 있습니다. Redacted Coin의 비전은 개발자, 사용자, 자본, 데이터를 효과적으로 연결하는 웹3.0 세계 내 애플리케이션 기반 자산 협업 네트워크가 되는 것입니다. 다양한 역할의 협업을 통해 생태계 모멘텀을 지속적으로 강화하고 진정으로 지속 가능한 탈중앙화 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.









RDAC는 고립된 토큰 프로젝트가 아니라 실제 사용 사례, 다중 애플리케이션 배포, 데이터 기반 인센티브를 기반으로 구축된 새로운 유형의 생태계를 대표합니다. 투자자, 개발자, 일반 사용자 모두에게 Redacted는 명확한 참여 경로와 가치 창출 방법을 제공합니다. 웹3.0이 애플리케이션 중심의 성장으로 전환함에 따라, Redacted Coin의 멀티체인 애플리케이션 매트릭스와 인센티브 메커니즘은 다음 암호화폐 시장 성장 단계로 가는 핵심 관문이 될 수 있습니다.





현재 MEXC는 현물 시장과 선물 시장 모두에서 RDAC를 제공합니다. 거래 단계는 다음과 같습니다:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색창에서 토큰 이름 RDAC를 검색한 다음 RDAC 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량, 가격, 기타 매개변수를 입력해 거래를 완료합니다.









