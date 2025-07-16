Privasea AI란? 프라이버시 컴퓨팅을 통해 AI 보안을 재편하는 신흥 세력

인공지능(AI)이 빠르게 발전함에 따라 데이터 개인정보 보호와 보안은 시급한 과제가 되었습니다. 기존의 AI 모델은 학습과 추론을 위해 일반 텍스트 데이터에 접근해야 하므로 민감한 정보가 쉽게 유출될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 혁신적인 프라이버시 컴퓨팅 기술을 통해 데이터 사일로 문제를 해결하고 AI 연산을 위한 강력한 프라이버시 및 보안을 보인공지능(AI)이 빠르게 발전함에 따라 데이터 개인정보 보호와 보안은 시급한 과제가 되었습니다. 기존의 AI 모델은 학습과 추론을 위해 일반 텍스트 데이터에 접근해야 하므로 민감한 정보가 쉽게 유출될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 혁신적인 프라이버시 컴퓨팅 기술을 통해 데이터 사일로 문제를 해결하고 AI 연산을 위한 강력한 프라이버시 및 보안을 보
인공지능(AI)이 빠르게 발전함에 따라 데이터 개인정보 보호와 보안은 시급한 과제가 되었습니다. 기존의 AI 모델은 학습과 추론을 위해 일반 텍스트 데이터에 접근해야 하므로 민감한 정보가 쉽게 유출될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 혁신적인 프라이버시 컴퓨팅 기술을 통해 데이터 사일로 문제를 해결하고 AI 연산을 위한 강력한 프라이버시 및 보안을 보장하는 Privasea AI가 탄생했습니다.

1. Privasea AI 소개


Privasea는 완전 동형 암호화(FHE) 기술을 활용하는 탈중앙화된 AI 네트워크로, 암호화된 데이터에서 직접 연산을 수행하면서 그 과정에서 완벽한 프라이버시를 유지할 수 있습니다. Privasea는 FHE를 활용하여 데이터 가치의 순환을 촉진하고 AI 운영을 위한 분산 컴퓨팅 리소스를 제공하여 프라이버시를 보호하는 AI 연산을 위한 안전하고 효율적인 환경을 구축합니다.

2. Privasea AI의 네 가지 핵심 구성 요소


2.1 HESea 암호화 라이브러리


HESea는 Privasea의 핵심으로, TFHE, CKKS, BGV, BFV와 같은 주류 완전 동형 암호화(FHE) 체계의 고성능 구현을 통합합니다. 이 오픈 소스 라이브러리는 개발자에게 암호화된 데이터에 대해 산술 및 논리 연산을 수행할 수 있는 도구를 제공하며, 암호 텍스트 패킹 및 배치와 같은 최적화를 통해 암호화된 계산 성능을 크게 향상시킵니다.

2.2 Privasea API


Privasea API는 HESea 라이브러리를 기반으로 구축되었으며, 개발자가 개인정보 보호 중심의 AI 애플리케이션을 만들 수 있도록 완벽한 개발 프로토콜 및 도구 세트를 제공합니다. 이 API를 통해 개발자는 FHE 기술을 시스템이나 제품에 쉽게 통합하여 데이터 암호화, 모델 추론, 학습 및 관련 기능을 수행할 수 있습니다.

2.3 Privanetix


Privanetix는 암호화된 데이터에 대한 데이터 연산 작업을 실행하는 여러 분산 노드로 구성된 Privasea의 연산 네트워크입니다. 이 네트워크는 작업을 분산하고 협업함으로써 시스템 확장성과 내결함성을 향상하는 동시에 민감한 정보의 유출을 효과적으로 방지합니다.

2.4 Privasea 스마트 컨트랙트 키트


컴퓨팅 노드를 관리하고 인센티브를 제공하기 위해 Privasea는 전용 스마트 컨트랙트 스위트를 제공합니다. 이 제품군은 Privanetix 네트워크의 운영을 감독하고 노드 간의 원활한 협업을 보장합니다. 또한 더 많은 노드가 컴퓨팅 네트워크에 참여하도록 장려하는 인센티브 메커니즘을 구현하여 전반적인 성능을 향상시킵니다.


3. Privasea AI 생태계


Privasea는 다음과 같은 풍부한 애플리케이션 생태계를 구축했습니다:

1) ImHuman: 생체인식 및 암호화된 인증 메커니즘을 사용하여 소셜 플랫폼에서 봇 방지를 위한 온체인 “인간 신원” NFT를 생성하는 애플리케이션입니다.
2) BotOr_NotABot: 사용자 신원 확인을 위한 도구로, 탈중앙 금융, 소셜 및 DAO 맥락에 널리 배포됩니다.
3) DeepSea: AI 에이전트를 안전하게 실행하여 민감한 정보의 유출을 방지하는 인프라 계층입니다.

4. PRAI 토큰이란 무엇인가요?


PRAI는 Privasea 생태계의 기본 유틸리티 토큰으로, DeepSea와 ImHuman을 지원합니다. 사용자는 PRAI로 암호화된 연산, AI 모델 실행, 개인화된 AI 에이전트 활성화 등 프라이버시를 보호하는 AI 서비스에 대한 비용을 지불할 수 있습니다. 또한, PRAI는 거래 수수료를 지불하고 스테이킹 및 거버넌스 기능을 지원하며 ImHuman 애플리케이션 내에서 고급 인간 검증 서비스를 강화하는 데 사용할 수 있습니다.

4.1 PRAI 토큰 개요


토큰명: Privasea AI PRAI (PRAI)
총 공급량: 1,000,000,000 PRAI

4.2 PRAI 토큰 분배


PRAI 토큰 할당은 아래와 같습니다:


할당
비율
채굴 1
30.00%
투자자
13.45%
마케팅 및 커뮤니티
12.97%
준비금
10.05%
Early Contributors
9.04%
8.00%
채굴 2
5.00%
유동성
4.00%
향후 에어드랍
3.00%
바이낸스 IDO 지갑
2.00%
마케팅 및 커뮤니티 2
2.00%
전략적
0.50%



5. MEXC에서 PRAI를 어떻게 구매하나요?


Privasea AI는 완전 동형 암호화(FHE)를 활용하여 암호화된 데이터에서 복호화 없이도 AI 작업을 가능하게 하는 획기적인 프라이버시 컴퓨팅 인프라입니다. 오늘날 AI 애플리케이션의 핵심적인 프라이버시 문제를 해결할 뿐만 아니라 개발자와 최종 사용자가 프라이버시를 보호하는 AI를 사용하는 데 있어 장벽을 획기적으로 낮춰줍니다.

Privasea AI의 빠른 확장 과정에서 선도적인 글로벌 거래소인 MEXC와의 파트너십은 강력한 성장 모멘텀을 제공했습니다. 초저 수수료, 빠른 거래 속도, 포괄적인 자산 범위, 풍부한 유동성을 갖춘 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 또한 신흥 프로젝트에 대한 날카로운 집중과 지원으로 고품질 토큰을 위한 이상적인 인큐베이터 역할을 하고 있습니다.

MEXC는 현물선물 거래용 PRAI를 상장하여 초저 수수료로 거래할 수 있습니다.


1）MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트를 방문합니다.
2）검색창에서 “PRAI”를 검색하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3）주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.


면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

