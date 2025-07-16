







장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경쟁 우위를 확보해 보세요. 성공적인 거래를 위해 거래 과정과 필요한 사항을 잘 숙지하시기 바랍니다.









MEXC 장전 거래는 투자자들이 신규 토큰의 공식 상장 전에 시장을 선점할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 투자자들은 신규 토큰이 상장된 후보다 유리한 조건으로 인기 토큰을 확보하여 잠재적인 시장 우위를 가질 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트에서 [현물거래]를 클릭하고 [장전 거래]를 선택하여 장전 거래 페이지에 접속하세요. 여기에서 사용 가능한 토큰을 확인한 후, [거래]를 클릭하여 해당 토큰의 장전 거래 페이지로 이동할 수 있습니다.













[주문 생성]을 클릭하고 구매하려는 토큰의 가격과 수량을 입력하세요. 내용을 확인한 후, 관련 사용자 약관에 동의하는 체크란에 체크하고 [매수]를 클릭하여 주문을 완료합니다.









또는 호가창에서 본인의 요구 사항에 맞는 기존 매도 주문을 검색한 후, [매수]를 클릭하여 판매자가 지정한 가격으로 토큰을 구매할 수 있습니다.









주문이 완료되면, 정산을 기다리기만 하면 됩니다.









[주문 생성]을 클릭하고 판매하려는 토큰의 가격과 수량을 입력하세요. 내용을 확인한 후, 관련 사용자 약관에 동의하는 체크란에 체크하고 [매도]를 클릭하여 주문을 완료합니다.









또는 호가창에서 본인의 요구 사항에 맞는 기존 매수 주문을 검색한 후, [매도]를 클릭하여 구매자가 제시한 가격으로 토큰을 판매할 수 있습니다.









주문이 완료되면, 정산을 기다리기만 하면 됩니다.









구매자의 경우, 주문이 체결되면 정산 시간을 기다리기만 하면 됩니다. 판매자가 의무를 이행하면 주문한 수량에 맞는 토큰을 받게 되며, 판매자가 의무를 이행하지 않으면 보상을 받게 됩니다.





판매자의 경우, 정산 시간이 되기 전에 현물 계정에 충분한 토큰이 있는지 확인해 주세요. 정산 시간까지 기다리면, 토큰이 안전하게 구매자의 계정으로 이체되고 거래가 완료됩니다.





MEXC 장전 거래는 웹사이트 및 앱 모두에서 이용할 수 있으며, 두 플랫폼의 거래 방법은 동일합니다.





MEXC 앱에서 [더보기] - [공통기능] - [장전 거래]를 선택하여 장전 거래 화면으로 이동할 수 있습니다. 여기서 사용 가능한 토큰을 확인하고, [거래]를 눌러 해당 토큰의 장전 거래 화면에서 거래를 시작할 수 있습니다.













구매자의 경우, 판매자가 토큰을 전량 또는 정해진 시간 내에 전달하지 않으면, 구매자는 보상을 받지만 해당 토큰은 받지 못하게 됩니다. 판매자의 경우, 토큰을 전량 또는 정해진 시간 내에 전달하지 않으면, 주문의 담보금이 차감됩니다.





또한, 장전 거래는 미리 거래할 수 있는 기회를 제공하는 것이므로, 공식 상장 전 가격 변동이 클 수 있습니다. 따라서 사용자는 투자 또는 거래 결정을 내리기 전에 토큰의 거래 조건을 신중하게 평가해야 합니다.









장전 거래에서는 구매자든 판매자든 거래 수수료가 부과됩니다. 거래하고자 하는 토큰의 장전 거래 페이지에서 현재 거래 수수료율을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, MEMEFI 토큰의 수수료율은 아래 이미지와 같이 확인할 수 있습니다.









현재 MEXC 플랫폼에서는 기간 한정 거래 수수료 면제 프로모션을 제공하여, 사용자들이 거래 비용을 절감하고 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 지원합니다. 다만, 정산에 실패한 경우에도 거래 수수료는 부과됩니다. MEXC는 주문이 체결되지 않거나 프로젝트의 상장이 취소된 경우에만 거래 수수료를 환불합니다.





장전 거래에 대한 더 자세한 내용은 " 장전 거래 FAQ "를 참고하시기 바랍니다.



