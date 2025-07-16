파라다이스 타이쿤(Paradise Tycoon)이란? MOANI 토큰 및 인게임 경제 완벽 가이드









1) 파라다이스 타이쿤(Paradise Tycoon)은 멀티플레이어 오픈월드 메타버스 게임으로, 플레이어는 자신만의 섬을 개발하고, 다른 유저들과 교류하거나 자산을 거래하며 몰입감 있는 타이쿤 스타일의 경험을 즐길 수 있습니다. 은 멀티플레이어 오픈월드 메타버스 게임으로, 플레이어는 자신만의 섬을 개발하고, 다른 유저들과 교류하거나 자산을 거래하며 몰입감 있는 타이쿤 스타일의 경험을 즐길 수 있습니다.

2) 게임 경제는 MOANI 토큰을 중심으로 구성되어 있으며, 모든 인게임 자산은 NFT로 존재합니다. 섬, 장식 아이템, 캐릭터 스킨 등은 온체인에서 소유 및 거래할 수 있습니다.

3) P2E 모델을 기반으로 하여, 진입 장벽을 대폭 낮춰 Web3 게임 초보자도 쉽게 시작할 수 있도록 설계되었습니다.

4) 게임 개발사는 핀란드의 유명 스튜디오 Empires Not Vampires로, AAA급 게임 및 블록체인 개발 경험이 풍부한 베테랑 팀이 참여하고 있습니다.

5) 2025년 글로벌 확장 및 커뮤니티 중심 메타버스 경제 구축을 목표로 하는 명확한 로드맵을 보유하고 있습니다.





블록체인 게임( GameFi )과 메타버스 산업이 빠르게 진화함에 따라, 기존 게임 경험과 암호화폐 기반 경제를 융합하여 플레이어가 소유하는 디지털 월드를 만들고자 하는 프로젝트들이 늘어나고 있습니다. 파라다이스 타이쿤은 이러한 흐름 속에서, 건설, 소셜 상호작용, 수익화 메커니즘을 하나로 통합한 Web3 메타버스 게임으로 주목받고 있습니다. 독특한 토큰 경제, 아름답게 구현된 가상 환경, 자유도 높은 플레이 방식으로 인해 많은 관심을 끌고 있습니다.









파라다이스 타이쿤 은 Web3 기술을 기반으로 한 혁신적인 블록체인 게임으로, 오픈월드 샌드박스 요소와 시뮬레이션 스타일의 게임플레이를 결합한 작품입니다. 플레이어는 무인도에서 시작해 자원을 채집하고 건물을 업그레이드하며, 다른 유저들과 소통하고 NFT 자산을 거래하면서 점차 자신만의 이상적인 휴양지로 섬을 발전시켜 나갑니다. 전 세계 플레이어와 협력하거나 경쟁하며, 게임 내 NFT 자산을 통해 수익을 창출할 기회도 있습니다.





파라다이스 타이쿤은 모바일 플랫폼에서 수백만 건의 다운로드를 기록한 경험이 풍부한 핀란드 인디 스튜디오 Empires Not Vampires 가 개발했습니다. 이 게임은 사용자 경험, 게임 내 경제, 그리고 커뮤니티 중심 디자인에 대한 깊은 이해를 바탕으로 합니다. 블록체인 게임은 높은 난이도, 낮은 퀄리티, 부족한 게임플레이라는 고정관념을 깨고, 진정한 주류 플레이어에게 적합한 체인 게임을 선보입니다. 파라다이스 타이쿤은 플레이어가 자원을 소모하는 P2E 모델이 아닌, 자신만의 이상적인 생활 환경을 구축하도록 유도합니다. 핵심 디자인 컨셉은 다음과 같습니다.





전투 시스템 없음: 전통 MMORPG처럼 몬스터를 잡고 레벨업하는 방식이 아니라, 평화롭고 창의적인 건설 중심의 플레이를 지향합니다.

소셜 중심: 이웃 시스템, 공동 작업, 길드 협력 등을 통해 메타버스 커뮤니티를 형성합니다.

창작 인센티브: 플레이어는 섬 디자인, 가구, 스킨 등 UGC 콘텐츠를 제작하고 판매할 수 있습니다.

강력한 기술 호환성: 모바일 기기, Web3 지갑, NFT 마켓플레이스 등과 매끄럽게 연동되어 접근성과 확장성을 모두 갖췄습니다.









파라다이스 타이쿤의 경제 모델은 거버넌스 토큰 MOANI를 중심으로 구성되어 있으며, 거래 가능한 NFT 자산과 온체인 마켓플레이스를 통해 플레이어 주도형 지속 가능한 가상 경제를 구축합니다.









MOANI 토큰은 플레이 경험을 강화하는 다양한 용도로 사용되며, 플레이어 커뮤니티의 성장에 따라 활용 범위도 점차 확대될 예정입니다. 주요 사용처는 다음과 같습니다:





경매장: 자신의 섬에서는 획득할 수 없는 자원을 다른 플레이어와 거래할 때 사용

인게임 상점: 소모 아이템, 커스터마이징 장식, 기타 아이템 구매에 사용

대회 참가비: 공식 또는 커뮤니티 주최 이벤트와 토너먼트에 참가하기 위해 필요

섬 거래 및 임대: 토지 및 섬 자산의 구매 또는 임대 시 사용

UGC 콘텐츠에 대한 기능성 결제: 플레이어가 제작한 콘텐츠를 게시, 홍보, 강화하는 데 사용









MOANI 생태계의 장기적인 안정성과 지속 가능성을 보장하기 위해, MOANI 토큰의 총 공급량은 60억 개로 한정되어 있습니다. 이 공급량은 다양한 참여자와 목적에 따라 전략적으로 분배됩니다.





할당 항목 공급량 베스팅 기간 프리 시드 라운드 10.8% TGE 시 3.75% 분배, 이후 3개월 락업, 이후 24개월간 매월 분할 지급 시드 라운드 6% TGE 시 5% 분배, 이후 2개월 락업, 이후 16개월간 매월 분할 지급 프라이빗 라운드 4.4% TGE 시 7% 분배, 이후 1개월 락업, 이후 12개월간 매월 분할 지급 KOL 라운드 0.6% TGE 시 10% 분배, 이후 1개월 락업, 이후 10개월간 매월 분할 지급 퍼블릭 라운드 4% TGE 시 15% 분배, 이후 1개월 락업, 이후 8개월간 매월 분할 지급 *게임 및 UGC 보상 30% TGE 시 5% 분배, 이후 5년간 매월 선형 분할 지급 어드바이저 3% 1년 락업 후, 10개월간 매월 10%씩 분할 지급 팀 및 채용 14.2% 12개월 락업 후, 24개월간 매월 4.167%씩 분할 지급 운영 및 마케팅 17% TGE 시 3% 분배, 이후 36개월간 매월 분할 지급 유동성 공급 10% TGE 시 33.3% 분배, FDV 2,900만 달러 달성 시 33.3%, FDV 4,600만 달러 달성 시 나머지 33.3% 분배





MOANI 토큰 할당 모델은 "플레이어 중심, 장기 지향" 철학을 반영하고 있으며, 투자자, 플레이어, 개발자 간의 이해관계를 균형 있게 조정하여 지속 가능한 성장을 도모하는 것을 목표로 합니다. 또한 파라다이스 타이쿤 팀은 MOANI의 활용도를 지속적으로 확장해 나가며, 전체 게임 경험을 더욱 풍부하게 만들고 있습니다.













MOANI 토큰의 가격은 시장 수요와 공급, 암호화폐 전반의 시장 상황, 파라다이스 타이쿤 게임 생태계의 발전, 유저 활동, 그리고 외부 파트너십 등 다양한 요소에 영향을 받습니다. 게임플레이가 지속적으로 진화하고 유저층이 확대된다면, MOANI에 대한 수요도 증가할 가능성이 있으며, 이는 시장 가치 상승으로 이어질 수 있습니다.





다만, 암호화폐 자산은 본질적으로 변동성이 크며, 정책 변화, 유동성, 시장 심리 등의 요인에 따라 영향을 받기 때문에 MOANI의 가격 역시 높은 불확실성을 가지고 있습니다. 투자자들은 프로젝트의 로드맵 진행 상황, MOANI의 온체인 사용 현황, 그리고 MEXC, Uniswap 등 주요 거래소의 시장 반응을 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.





투자에 있어 이성적인 판단이 중요하며, 단순히 유행을 따라 투자하는 것은 지양해야 합니다. 자신의 위험 감내 수준과 중장기 시장 전망을 고려하여 신중하게 결정해야 하며, MOANI가 잠재력을 가지고 있더라도 투기성 거래와 단기 시장 심리에 따른 리스크 또한 반드시 유의해야 합니다.









MOANI 토큰은 아직 거래소에 정식 상장되지는 않았습니다. 현재 플레이어는 다음과 같은 방법으로 MOANI를 획득할 수 있습니다:





파라다이스 패스(Paradise Pass) 미션, 기간 한정 미션, 게임 내 거래를 완료하여 MOANI를 보상으로 획득

공식 또는 커뮤니티 주최 이벤트와 대회에 참여해 MOANI를 경품으로 수령

경매장(Auction House)에서 다른 플레이어와 거래를 통해 MOANI 확보

MOANI를 활용해 콘텐츠를 제작하고, 자신만의 방식으로 타이쿤의 길을 개척













파라다이스 타이쿤은 플레이어가 타이쿤이 되어 열대의 이상향을 건설하는 멀티플레이어 Web3 시뮬레이션 게임입니다. 건설, 생산, 거래, 사회적 상호작용을 통해 나만의 섬을 발전시키는 것이 핵심입니다.





1) 섬 건설 및 자원 채집: 플레이어는 개인 섬을 보유하며, 나무, 광석, 농작물 등 자원을 채집해 건설, 업그레이드, 거래에 활용할 수 있습니다.

2) 직업 성장 및 스킬 개발: 나무꾼, 장인, 농부 등 다양한 직업 중 하나를 선택해 활동할 수 있으며, 아이템 제작 및 자원 가공을 통해 보상을 얻고 상위 스킬을 점차 해금하게 됩니다.

3) 사회적 협업 및 공공 공간: 마켓플레이스, 광장, 커뮤니티 공간 등에서 다른 플레이어와 협업 건설, 자원 거래, 길드 활동 등을 할 수 있습니다.

4) 모험 퀘스트 및 챌린지: 섬 외부 탐험과 한정 퀘스트를 통해 아이템, 경험치, MOANI 토큰을 획득할 수 있습니다.

5) 오픈 마켓 및 경매장: 게임 내 경매장을 통해 MOANI로 아이템을 거래하며, 가상 경제 시스템에 직접 참여할 수 있습니다.

6) UGC(유저 제작 콘텐츠) 시스템: 커스터마이징된 건물과 아이템을 직접 업로드 및 거래할 수 있는 UGC 기능이 점진적으로 도입될 예정입니다.

7) 크로스 플랫폼 지원: 브라우저와 모바일 모두에서 이용 가능하며, 원클릭 로그인을 지원해 초보자와 Web3 유저 모두 쉽게 접근할 수 있습니다.





파라다이스 타이쿤은 시뮬레이션 기반의 자유로운 플레이에 Web3 요소를 결합하여, 창의성, 사회적 상호작용, 기능성 토큰 경제가 조화를 이루는 몰입형 게임 경험을 제공합니다.









파라다이스 타이쿤에서 NFT는 단순한 "아이템"이나 "아바타"에 그치지 않고, 자산 소유권과 게임 내 혜택의 핵심 요소로 작용합니다.





섬 NFT (Island NFTs): 플레이어는 MOANI 토큰을 사용해 레어(Rare), 에픽(Epic), 레전더리(Legendary) 등급의 섬 NFT를 구매할 수 있습니다. 등급이 높을수록 더 많은 건물을 지을 수 있어 자원 채집량이 증가하며, 제작 및 이벤트에서 경쟁 우위를 가질 수 있습니다.

도구 NFT (Tool NFTs) : 도구 NFT는 각각 레벨, 희귀도, 속성 조합이 다릅니다. 레벨이 높을수록 스탯이 우수하며, 에픽·레전더리 도구는 고유 능력이나 세트 효과를 가질 수 있습니다.

패스 NFT (Pass NFTs): 파라다이스 패스 NFT를 보유하면 플레이어 레벨이 오를 때마다 더 큰 보상을 받을 수 있으며, MOANI 토큰 보상도 포함됩니다.

장식/펫 NFT (Accessory & Pet NFTs): 플레이어 캐릭터와 집에 장식 효과를 더하는 NFT로, 개성과 꾸미기를 중시하는 플레이어들에게 미적 가치와 차별성을 제공합니다.













파라다이스 타이쿤은 게임 개발과 블록체인 기술에 모두 전문성을 갖춘 핀란드 기반 스튜디오 Empires Not Vampires에서 개발하고 있습니다.





핵심 팀:

Anssi Jäppinen (CEO): 샌드박스 및 시뮬레이션 장르 중심의 게임 산업에서 15년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다.

Juuso Heinisuo (Creative Director): 유럽의 여러 게임 스튜디오에서 활동한 베테랑 크리에이티브 디렉터로, 서사 중심 디자인과 플레이어 주도형 게임플레이에 강점을 가지고 있습니다.

Heikki Rautio (COO): 다양한 블록체인 프로젝트에서 비즈니스 전략 수립과 커뮤니티 성장을 이끈 경험이 있는 운영 전문가입니다.





자문 팀:

자문진은 Animoca Brands, Polygon, YGG SEA 등 주요 Web3 프로젝트 출신으로 구성되어 있으며, 토크노믹스 설계, 크로스체인 배포, 커뮤니티 참여 전략 등에서 전문적인 인사이트를 제공합니다.









파라다이스 타이쿤 팀의 미션은 상호운용성, 사회적 상호작용 중심의 설계, 지속 가능한 경제 시스템, 그리고 영속적인 디지털 자산 소유권을 갖춘 블록체인 게임을 구축하여, 수십 년간 가치를 유지할 수 있는 게임 세계를 만드는 것입니다.





이 팀은 디지털 소유권을 통해 블록체인 기술이 주류 게임의 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있음을 입증하고자 합니다. 또한 쉽고 직관적인 온보딩 경험과 높은 몰입도를 제공함으로써, 암호화폐를 접하지 않았던 일반 게이머들도 Web3 게임 생태계로 자연스럽게 유입되도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 파라다이스 타이쿤은 이러한 비전을 바탕으로, 차세대 Web3 게임을 선도하는 프로젝트로 자리매김하고자 합니다.









파라다이스 타이쿤은 단순한 건설, 탐험, 사회적 상호작용 중심의 오픈월드 게임을 넘어, Web3 게임 생태계의 미래를 실험하는 진보적인 프로젝트입니다. 플레이어 중심의 철학 아래, 지속 가능한 경제 시스템, 진정한 디지털 자산 소유권, 분산형 거버넌스를 일상적인 게임플레이에 통합하여 "창조하고, 소유하며, 플레이를 통해 수익을 창출한다(create, own, and earn through play)"는 비전을 구현하고 있습니다.





MOANI 토큰 경제가 성숙해가고, NFT 시스템이 확장되며, 팀이 기술과 콘텐츠 양면에서 지속적으로 혁신을 이루어감에 따라 파라다이스 타이쿤은 개방적이고 포용적인 역동적 디지털 낙원을 만들어가고 있습니다. 이는 단순한 블록체인 게임의 돌파구를 넘어, 엔터테인먼트와 현실 가치를 융합하는 대담한 도약이라 할 수 있습니다.



