튜토리얼/초보자 가이드/기술적 지표/파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
0m
파라볼릭 SAR(Stop and Reverse)은 가격 추세의 방향을 결정하고 잠재적 반전 지점을 식별하기 위해 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 캔들스틱 위 또는 아래에 위치한 일련의 작은 점을 가격 차트에 표시하여 트레이더가 추세 방향을 평가하고 스탑로스 수준 또는 목표 가격을 설정하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 추세 추종 전략에 적용되는 파라볼릭 SAR을 사용하면 추세 상승 시 포지션을 유지하면서 추세 반전 시 잠재적 청산을 위한 신호를 적시에 제공할 수 있습니다.

저명한 기술 분석가인 J. 웰스 와일더(Welles Wilder)가 개발한 파라볼릭 SAR은 1978년 출간한 '기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념(New Concepts in Technical Trading Systems)'에서 소개되었습니다. 이 중요한 연구는 상대강도지수(RSI), 평균진폭(ATR), 방향이동지수(DMI) 등 다른 여러 기초 지표도 소개했는데, 이 지표들은 모두 여전히 트레이딩 전략에서 널리 활용되고 있습니다.


1. 파라볼릭 SAR 지표의 핵심 원칙


추세 식별:

가격 아래 SAR 점은 상승 추세를 나타내며 롱 포지션에 유리한 환경을 의미합니다.
가격 위의 SAR 점은 하락 추세를 나타내며 숏 포지션에 대한 잠재적 기회를 나타냅니다.

스탑로스 및 반전 신호:

SAR 점이 가격에 가까워지거나 돌파되면 추세 반전이 임박했음을 의미하므로 트레이더는 이에 따라 포지션을 재평가하고 조정할 수 있습니다.

명확하고 해석이 쉬운 것으로 유명한 파라볼릭 SAR은 초보 트레이더와 노련한 트레이더 모두에게 유용한 도구입니다. 시장 추세를 명확하게 시각화할 뿐만 아니라 조기 반전 신호도 제공하므로 트레이더가 전략을 최적화하고 변화하는 시장 상황에 효과적으로 적응할 수 있습니다.

2. 파라볼릭 SAR 지표의 장점


파라볼릭 SAR은 시장 추세 방향, 기간 및 잠재적 반전을 식별하는 데 유용한 도구로 사용되어 트레이더가 진입 및 청산 시점을 최적화할 수 있게 해줍니다. 또한 이 지표는 동적 스탑로스 배치에 널리 사용되어 트레이더가 시장 추세에 따라 스탑로스 수준을 조정할 수 있습니다. 일반적으로 추적 손절매라고 하는 이 접근법은 리스크를 효과적으로 관리하면서 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

파라볼릭 SAR의 주요 장점은 추세 반전 신호를 통해 수익을 보존할 수 있다는 점입니다. 적시에 종료 알림을 제공함으로써 트레이더가 포지션을 조기에 종료하거나 너무 일찍 시장에 진입하는 것을 방지하여 전반적인 거래 효율성을 높일 수 있습니다.

3. 파라볼릭 SAR 지표의 한계


파라볼릭 SAR은 강한 추세장에서는 매우 효과적이지만, 범위가 좁거나 고르지 못한 조건에서는 정확도가 떨어집니다. 시장이 통합되거나 변동성이 낮은 기간에는 잘못된 반전 신호를 생성하여 불필요한 매매 조정 또는 손실을 초래할 수 있습니다.

지표의 민감도 설정은 신중한 조정이 필요합니다. 민감도가 높을수록 잘못된 신호가 발생할 가능성이 높아져 조기 포지션 청산 또는 수익 실현이 발생할 수 있습니다. 또한 잘못된 강세 신호는 과신을 조장하여 트레이더가 불리한 가격대에서 포지션에 진입하도록 유도할 수 있습니다.

파라볼릭 SAR의 또 다른 한계는 거래량을 고려하지 않기 때문에 추세 강도를 직접 평가할 수 없다는 것입니다. SAR 점 사이의 거리가 멀수록 가격 움직임이 강할 수 있지만 이것이 항상 추세의 지속 가능성을 확인하는 것은 아닙니다. 트레이더는 파라볼릭 SAR을 다른 기술 지표와 결합하여 보다 종합적인 시장 분석을 하는 것이 좋습니다.

4. MEXC에서 파라볼릭 SAR 표시기를 사용하는 방법


MEXC에서 파라볼릭 SAR을 적용하려면 다음 단계를 따르세요:
1) MEXC 현물 또는 선물 거래 페이지를 엽니다.
2) 캔들 스틱 차트 위에 있는 지표(Fx) 버튼을 클릭합니다.
3) 메인 지표로 이동하여 SAR을 선택합니다. 참고: 메뉴가 즉시 업데이트되지 않으면 왼쪽의 SAR 섹션을 클릭합니다.
4) 필요에 따라 시작, 증가최대 매개변수를 사용자 지정합니다.
5) 확인을 클릭하여 파라볼릭 SAR을 거래 차트에 적용합니다.

파라볼릭 SAR이 활성화되면 가격 변동 위 또는 아래에 파라볼릭 SAR 점이 표시되어 트레이더가 추세 변화를 파악하고 매매 전략을 개선하며 리스크를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

