"탈중앙화는 선택이 아니라 블록체인 인프라의 지속 가능한 발전을 위한 유일한 길입니다." — Obol Collective 1. Obol Collective란 무엇인가요? Obol Collective는 세계 최대 규모의 탈중앙화 운영자 생태계로, 탈중앙화 인프라 네트워크 확장에 전념하고 있습니다. Obol은 오픈 액세스 분산 검증자(DV) 기술을 제공함으로써"탈중앙화는 선택이 아니라 블록체인 인프라의 지속 가능한 발전을 위한 유일한 길입니다." — Obol Collective 1. Obol Collective란 무엇인가요? Obol Collective는 세계 최대 규모의 탈중앙화 운영자 생태계로, 탈중앙화 인프라 네트워크 확장에 전념하고 있습니다. Obol은 오픈 액세스 분산 검증자(DV) 기술을 제공함으로써
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/Obol Collec...증자 네트워크 가이드

Obol Collective란 무엇인가요? 차세대 분산 검증자 네트워크 가이드

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식
Obol
OBOL$0.11397-1.85%
DeFi
DEFI$0.00169-5.10%
MORPHO
MORPHO$1.6966-5.36%
SynFutures
F$0.010896-3.12%
Brainedge
LEARN$0.01567-1.07%

"탈중앙화는 선택이 아니라 블록체인 인프라의 지속 가능한 발전을 위한 유일한 길입니다." — Obol Collective

1. Obol Collective란 무엇인가요?


Obol Collective는 세계 최대 규모의 탈중앙화 운영자 생태계로, 탈중앙화 인프라 네트워크 확장에 전념하고 있습니다. Obol은 오픈 액세스 분산 검증자(DV) 기술을 제공함으로써 이더리움과 같은 블록체인 네트워크의 보안, 확장성, 탈중앙화를 강화합니다. Obol 생태계에는 EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One, Dappnode 등 50개 이상의 유명 스테이킹 프로토콜, 클라이언트 개발팀, 노드 운영자 및 커뮤니티 프로젝트가 포함되어 있습니다.

Obol Collective의 핵심 기술 혁신은 다음과 같습니다:
  1. 기초 레이어: 검증자가 분산되고 내결함성 있는 방식으로 작동할 수 있도록 하는 미들웨어 클라이언트인 Charon
  2. 구성 레이어:
  • 분산 유효성 검사기 구성을 위한 그래픽 인터페이스 도구인 분산 검증자 Launchpad
  • 스테이킹 프로토콜 및 유사한 애플리케이션에 적합한 대규모 DV 클러스터 구성 및 운영을 지원하는 Obol SDK 및 API
  1. 런처: Obol Charon 분산 검증자 노드(CDVN)
  2. 보상 레이어: 여러 노드 운영자에게 DV 보상을 분배하는 데 사용되는 일련의 Solidity 스마트 컨트랙트인 Obol Splits

Obol은 독특한 소급 펀딩 모델을 통해 생태계 성장을 주도하며, 분산 검증자 기술(DV)의 채택을 가속화하고 이더리움과 같은 기반 네트워크의 지속 가능한 확장을 촉진합니다.

2. OBOL 토큰 개요: 핵심 유틸리티, 릴리즈 및 에어드랍 할당


OBOL 토큰은 거버넌스, 인센티브 및 생태계 개발의 핵심 기능을 제공하는 Obol Collective의 초석입니다.

2.1 OBOL 토큰의 핵심 유틸리티


1) 거버넌스 투표: OBOL 보유자는 Obol Collective의 방향, 프로토콜 업그레이드 및 자금 할당에 대한 결정에 참여하는 대표자에게 투표권을 위임할 수 있습니다.

2) 소급 펀딩(RAF): 위임 투표를 통해 보유자들은 어떤 프로젝트가 생태계 펀딩을 받을지 결정하여 네트워크에 대한 기여에 인센티브를 제공합니다.

3) 스테이킹: OBOL 보유자는 토큰을 스테이킹하여 그 대가로 stOBOL을 받을 수 있으며, 시간이 지남에 따라 자동으로 보상이 적립되고 락업 기간 없이 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

4) DeFi 애플리케이션: 향후 유동성 풀, 대출 프로토콜(예: Morpho), 리스테이킹 플랫폼(예: EigenLayer, Symbiotic)에서도 사용할 수 있습니다.

5) 향후 유틸리티: 커뮤니티 거버넌스는 시간이 지남에 따라 OBOL의 사용 사례를 계속 확장해 나갈 것입니다.

2.2 OBOL 토큰 릴리즈 및 유통


  • OBOL 토큰의 총 공급량은 5억 개로 제한되어 있습니다.
  • 토큰은 생태계의 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 계획된 일정에 따라 점진적으로 잠금 해제됩니다.
  • 토큰 이체는 OBOL이 중앙화된 거래소에 상장된 후 활성화될 예정이며, 최적의 활성화 시기는 Obol 협회에서 결정합니다.

2.3 OBOL 토큰 할당


생태계 펀드 및 소급 펀딩
35.7%
혁신과 기여자를 지원하여 탈중앙화된 개발을 촉진합니다.
투자자
25.4%
합리적인 보상 일정으로 초기 후원자에게 보상을 제공합니다.
핵심 팀
16.3%
개발자와 창업 팀에게 장기적인 소유권 부여를 통해 인센티브를 제공합니다.
커뮤니티 인센티브
12.5%
Obol DV를 홍보하고 사용자 참여를 높이는 데 사용됩니다.
에어드랍
7.5%
초기 커뮤니티 지지자에게 보상을 제공하여 생태계 활동을 장려합니다.
퍼블릭 세일
2.7%
공개적으로 토큰을 공정하게 분배합니다.


2.4 OBOL 토큰 컨트랙트 주소


공식 컨트랙트 주소: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. OBOL 토큰 가격 예측


OBOL 토큰은 아직 초기 단계이므로 가격 예측은 신중하게 접근해야 합니다. 업계 관계자들은 현재 웹3.0 인프라의 성장과 분산형 검증자(DVT) 시장의 유망한 전망을 바탕으로 OBOL이 중장기적인 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. OBOL의 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다:
  • 분산 검증자 기술(DVT)의 주류 채택
  • 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인의 탈중앙화 보안 솔루션에 대한 수요
  • Obol 생태계의 확장 속도와 파트너십의 수
  • 거버넌스 메커니즘과 토큰 이코노미 모델의 더욱 정교화

그러나 Obol의 가격은 더 광범위한 시장 상황, 규제 변화 및 기타 변수의 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 투자자는 철저한 조사와 위험 평가를 수행해야 합니다.

4. Obol인센티브 프로그램


Obol 인센티브 프로그램은 개발자, 노드 운영자, 커뮤니티 구성원의 생태계 구축에 더 많은 참여를 장려하기 위해 고안되었습니다. 주요 인센티브 메커니즘은 다음과 같습니다:

1) 소급 펀딩: 생태계에 뛰어난 기여를 한 프로젝트와 개인에게 보상을 제공하여 분산 검증자(DV)의 채택과 인프라 확장을 가속화하는 긍정적인 플라이휠 효과를 창출합니다.

2) 스테이킹 전문가 프로그램: 학습과 실습을 통해 사용자가 전문 노드 운영자가 될 수 있도록 장려하여 네트워크의 보안과 안정성을 강화합니다.

3) 버그 포상제 프로그램: 보안 취약점을 식별하고 수정한 개발자에게 보상을 제공하여 프로토콜의 안전성을 보장합니다.

4) 커뮤니티 거버넌스 인센티브: 제안서를 제출하고 투표를 통해 거버넌스에 적극적으로 참여하는 커뮤니티 멤버는 OBOL 토큰 보상을 받을 수 있습니다.


OBOL은 새로 출시된 토큰으로 빠르게 주목을 받고 있지만 대부분의 주요 거래소에서 거래할 수 없습니다. 고품질 자산을 발굴하는 데 중점을 두는 것으로 유명한 MEXC는 인기 있고 잠재력이 높은 토큰에 대한 조기 접근권을 제공합니다. 다양한 상장, 초저 수수료, 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경으로 전 세계 사용자들의 신뢰를 받고 있는 MEXC.

OBOL 토큰은 이제 MEXC에 상장되었습니다. 지금 MEXC 플랫폼을 방문하여 초기 기회를 포착하고 이 유망한 새로운 부문에 노출되세요! 다음 단계에 따라 MEXC에서 OBOL을 구매할 수 있습니다:

1）MEXC 앱 또는 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다.
2）검색창에서 "OBOL"을 검색하고 OBOL 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3）주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.


MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 관련 입금/거래 활동에 참여할 수도 있습니다. 간단한 미션을 완료하면 OBOL 토큰 또는 USDT 체험금 보상을 받을 수 있는 기회가 주어집니다.

Obol Collective는 탈중앙화, 보안, 확장성을 강화하기 위해 블록체인 인프라를 선도하고 있습니다. 개발자, 노드 운영자, 일반 스테이커 등 Obol 생태계는 모두에게 역할과 가치를 제공합니다. 분산 검증자(DV) 기술이 주목받고 Obol 토큰의 활용도가 확대됨에 따라, Obol은 웹 3.0 인프라 혁신의 다음 물결을 이끄는 원동력이 될 것입니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요