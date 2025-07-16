Obol Collective란 무엇인가요? 차세대 분산 검증자 네트워크 가이드





"탈중앙화는 선택이 아니라 블록체인 인프라의 지속 가능한 발전을 위한 유일한 길입니다." — Obol Collective









Obol Collective 는 세계 최대 규모의 탈중앙화 운영자 생태계로, 탈중앙화 인프라 네트워크 확장에 전념하고 있습니다. Obol은 오픈 액세스 분산 검증자(DV) 기술을 제공함으로써 이더리움과 같은 블록체인 네트워크의 보안, 확장성, 탈중앙화를 강화합니다. Obol 생태계에는 EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One, Dappnode 등 50개 이상의 유명 스테이킹 프로토콜, 클라이언트 개발팀, 노드 운영자 및 커뮤니티 프로젝트가 포함되어 있습니다.





Obol Collective의 핵심 기술 혁신은 다음과 같습니다:

기초 레이어: 검증자가 분산되고 내결함성 있는 방식으로 작동할 수 있도록 하는 미들웨어 클라이언트인 Charon 구성 레이어:

분산 유효성 검사기 구성을 위한 그래픽 인터페이스 도구인 분산 검증자 Launchpad

스테이킹 프로토콜 및 유사한 애플리케이션에 적합한 대규모 DV 클러스터 구성 및 운영을 지원하는 Obol SDK 및 API

런처: Obol Charon 분산 검증자 노드(CDVN) 보상 레이어: 여러 노드 운영자에게 DV 보상을 분배하는 데 사용되는 일련의 Solidity 스마트 컨트랙트인 Obol Splits





Obol은 독특한 소급 펀딩 모델을 통해 생태계 성장을 주도하며, 분산 검증자 기술(DV)의 채택을 가속화하고 이더리움과 같은 기반 네트워크의 지속 가능한 확장을 촉진합니다.









OBOL 토큰은 거버넌스, 인센티브 및 생태계 개발의 핵심 기능을 제공하는 Obol Collective의 초석입니다.









1) 거버넌스 투표: OBOL 보유자는 Obol Collective의 방향, 프로토콜 업그레이드 및 자금 할당에 대한 결정에 참여하는 대표자에게 투표권을 위임할 수 있습니다.





2) 소급 펀딩(RAF): 위임 투표를 통해 보유자들은 어떤 프로젝트가 생태계 펀딩을 받을지 결정하여 네트워크에 대한 기여에 인센티브를 제공합니다.





3) 스테이킹: OBOL 보유자는 토큰을 스테이킹하여 그 대가로 stOBOL을 받을 수 있으며, 시간이 지남에 따라 자동으로 보상이 적립되고 락업 기간 없이 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.





4) DeFi 애플리케이션: 향후 유동성 풀, 대출 프로토콜(예: Morpho), 리스테이킹 플랫폼(예: EigenLayer, Symbiotic)에서도 사용할 수 있습니다.





5) 향후 유틸리티: 커뮤니티 거버넌스는 시간이 지남에 따라 OBOL의 사용 사례를 계속 확장해 나갈 것입니다.









OBOL 토큰의 총 공급량은 5억 개로 제한되어 있습니다.

토큰은 생태계의 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 계획된 일정에 따라 점진적으로 잠금 해제됩니다.

토큰 이체는 OBOL이 중앙화된 거래소에 상장된 후 활성화될 예정이며, 최적의 활성화 시기는 Obol 협회에서 결정합니다.









생태계 펀드 및 소급 펀딩 35.7% 혁신과 기여자를 지원하여 탈중앙화된 개발을 촉진합니다. 투자자 25.4% 합리적인 보상 일정으로 초기 후원자에게 보상을 제공합니다. 핵심 팀 16.3% 개발자와 창업 팀에게 장기적인 소유권 부여를 통해 인센티브를 제공합니다. 커뮤니티 인센티브 12.5% Obol DV를 홍보하고 사용자 참여를 높이는 데 사용됩니다. 에어드랍 7.5% 초기 커뮤니티 지지자에게 보상을 제공하여 생태계 활동을 장려합니다. 퍼블릭 세일 2.7% 공개적으로 토큰을 공정하게 분배합니다.













공식 컨트랙트 주소: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7









OBOL 토큰은 아직 초기 단계이므로 가격 예측은 신중하게 접근해야 합니다. 업계 관계자들은 현재 웹3.0 인프라의 성장과 분산형 검증자(DVT) 시장의 유망한 전망을 바탕으로 OBOL이 중장기적인 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. OBOL의 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다:

분산 검증자 기술(DVT)의 주류 채택

이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인의 탈중앙화 보안 솔루션에 대한 수요

Obol 생태계의 확장 속도와 파트너십의 수

거버넌스 메커니즘과 토큰 이코노미 모델의 더욱 정교화





그러나 Obol의 가격은 더 광범위한 시장 상황, 규제 변화 및 기타 변수의 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 투자자는 철저한 조사와 위험 평가를 수행해야 합니다.









Obol 인센티브 프로그램은 개발자, 노드 운영자, 커뮤니티 구성원의 생태계 구축에 더 많은 참여를 장려하기 위해 고안되었습니다. 주요 인센티브 메커니즘은 다음과 같습니다:





1) 소급 펀딩: 생태계에 뛰어난 기여를 한 프로젝트와 개인에게 보상을 제공하여 분산 검증자(DV)의 채택과 인프라 확장을 가속화하는 긍정적인 플라이휠 효과를 창출합니다.





2) 스테이킹 전문가 프로그램: 학습과 실습을 통해 사용자가 전문 노드 운영자가 될 수 있도록 장려하여 네트워크의 보안과 안정성을 강화합니다.





3) 버그 포상제 프로그램: 보안 취약점을 식별하고 수정한 개발자에게 보상을 제공하여 프로토콜의 안전성을 보장합니다.





4) 커뮤니티 거버넌스 인센티브: 제안서를 제출하고 투표를 통해 거버넌스에 적극적으로 참여하는 커뮤니티 멤버는 OBOL 토큰 보상을 받을 수 있습니다.





5. MEXC에서 OBOL 구매하는 방법

OBOL은 새로 출시된 토큰으로 빠르게 주목을 받고 있지만 대부분의 주요 거래소에서 거래할 수 없습니다.

OBOL 토큰은 이제 MEXC에 상장되었습니다. 다음 단계에 따라 MEXC에서 OBOL을 구매할 수 있습니다:

1）MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다. 2）검색창에서 "OBOL"을 검색하고 OBOL 현물 또는 선물 거래를 선택합니다. 3）주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.



MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 관련 입금/거래 활동에 참여할 수도 있습니다. 간단한 미션을 완료하면 OBOL 토큰 또는 USDT 체험금 보상을 받을 수 있는 기회가 주어집니다.



Obol Collective는 탈중앙화, 보안, 확장성을 강화하기 위해 블록체인 인프라를 선도하고 있습니다. 개발자, 노드 운영자, 일반 스테이커 등 Obol 생태계는 모두에게 역할과 가치를 제공합니다. 분산 검증자(DV) 기술이 주목받고 Obol 토큰의 활용도가 확대됨에 따라, Obol은 웹 3.0 인프라 혁신의 다음 물결을 이끄는 원동력이 될 것입니다.



