Newton이란? 자동화된 탈중앙화 금융을 위한 검증 가능한 AI 인프라

Newton 은 검증 가능한 온체인 자동화와 안전한 위임 권한 부여를 지원하는 분산형 인프라 계층을 구축하는 프로젝트입니다. 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE), 영지식 증명(ZKP), 그리고 모듈형 에이전트 기반 아키텍처를 통합하여 Newton 프로토콜은 전체 자동화 절차를 온체인으로 구현하여 투명성, 결합성, 그리고 신뢰성을 크게 향상시킵니다.









블록체인 기술이 끊임없이 발전함에 따라 탈중앙화 금융(DeFi)이 핀테크 분야의 주요 동력으로 부상했습니다. 그러나 기존의 많은 DeFi 솔루션은 여전히 중앙화된 봇이나 오프체인 조정에 의존하고 있어 투명성 저하, 보안 취약성, 신뢰 가정 증가 등의 문제를 야기합니다. Newton 프로젝트는 이러한 과제를 해결하기 위해 탈중앙화 자동화를 도입하여 온체인 금융 인프라에 대한 근본적으로 새로운 접근 방식을 제시하기 위해 시작되었습니다.





Magic Newton Foundation에서 출범한 Newton은 블록체인 혁신 및 도입 촉진에 전념하는 기관의 지원을 받고 있습니다. Magic Newton Foundation은 최첨단 탈중앙화 인프라를 통해 더욱 개방적이고 투명하며 효율적인 금융 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.













Newton 프로토콜은 복잡한 온체인 작업을 중앙 집중식 개입 없이 자동으로 실행할 수 있는 탈중앙화 자동화 메커니즘을 도입합니다. 이를 통해 운영 효율성이 향상될 뿐만 아니라 신뢰에 대한 의존도가 크게 낮아져 DeFi 생태계 전반의 투명성과 보안이 강화됩니다.









Newton 프로토콜을 사용하면 사용자는 개인 키나 민감한 정보를 제3자에게 노출하지 않고도 에이전트가 자신을 대신하여 작업하도록 안전하게 권한을 부여할 수 있습니다. 이 기능은 프로그래밍 가능한 권한을 통해 구현되며, 모든 작업은 사용자가 승인한 조건에서만 실행되도록 보장하여 사용자 자산의 보안을 크게 향상시킵니다.









Newton 프로토콜은 TEE와 ZKP를 결합하여 온체인 자동화를 위한 강력한 신뢰 기반을 구축합니다. TEE는 연산 과정에서 기밀성과 무결성을 보장하며, ZKP는 민감한 정보를 노출하지 않고 작업의 유효성을 검증할 수 있도록 하여 시스템의 보안 및 개인정보 보호 기능을 더욱 강화합니다.









Newton 프로토콜은 개발자가 다양한 자동화 서비스를 쉽게 구축하고 배포할 수 있도록 모듈형 에이전트 기반 아키텍처를 채택합니다. 이러한 설계는 개발 효율성을 높이고, 혁신과 경쟁을 촉진하며, DeFi 생태계 내에서 더욱 광범위한 사용 사례와 솔루션을 제공합니다.









NEWT는 Newton Protocol의 기본 ERC-20 토큰입니다.









토큰 티커: NEWT

총 공급량: 1,000,000,000 NEWT









NEWT 토큰의 초기 할당은 핵심 기여자, 초기 서포터, 그리고 더 넓은 Newton 프로토콜 커뮤니티 간의 인센티브를 조정하는 동시에 생태계의 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 설계되었습니다. 구체적으로, 60%는 커뮤니티에, 18.5%는 핵심 기여자에게, 16.5%는 초기 투자자에게, 그리고 5%는 Magic Labs에 할당됩니다.













안전한 합의 스테이킹(dPoS): 검증인과 에이전트 운영자는 NEWT 토큰을 스테이킹하여 네트워크 보안을 강화하고 발행 보상을 획득할 수 있습니다.





거래 및 권한 수수료: NEWT는 권한 부여, 업데이트 또는 취소를 포함한 모든 에이전트 관련 작업과 트리거 실행에 대한 가스 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.





Model Registry 담보: 개발자는 에이전트 모델을 등록하기 위해 NEWT를 스테이킹해야 합니다. 운영자는 에이전트 서비스를 제공하고 사용자 결제를 통해 수익을 창출하기 위해 NEWT를 담보로 제공합니다.





거버넌스: 프로토콜이 성숙해짐에 따라 스테이커는 매개변수 조정, 자금 배포, 커뮤니티 제안 등 DAO 거버넌스에 참여할 수 있게 됩니다.









Newton 프로토콜은 매우 혁신적이고 미래 지향적인 기술 아키텍처를 자랑합니다. TEE, ZKP, 그리고 모듈형 에이전트 기반 프레임워크를 통합함으로써 Newton은 신뢰, 보안, 결합 가능성 등 DeFi 솔루션의 기존 한계를 해결할 뿐만 아니라 미래 금융 혁신을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.





예를 들어, Newton은 스마트 컨트랙트와 온체인 자동화를 결합하여 더욱 발전된 금융 파생상품 거래 및 위험 관리 전략을 지원합니다. AI 기술과 통합될 경우, Newton은 지능형 자산 관리 및 데이터 기반 투자 의사 결정도 지원할 수 있습니다.





탈중앙화 자동화 금융 분야의 선구자인 Newton은 독보적인 기술적 이점과 미래지향적인 시장 접근 방식을 통해 DeFi의 미래를 만들어가고 있습니다. 앞으로 Newton은 전 세계 사용자에게 더욱 안전하고 효율적이며 지능적인 금융 서비스를 제공하는 탈중앙화 금융 생태계의 기반 인프라로 자리매김하기 위해 최선을 다하고 있습니다.





현재 NEWT는 MEXC에 상장되어 현물 및 선물 거래 모두 가능하며 초저 거래 수수료 를 제공합니다. MEXC에서 NEWT를 구매하려면:





1）MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문하세요.

2）검색창에 NEWT를 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택하세요.

3）주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.



