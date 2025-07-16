MYX Finance란? 온체인 파생상품 거래의 새로운 패러다임

MYX 현물 거래가 MEXC에서 진행 중입니다. MEXC Airdrop+ 페이지에서 MYX 에어드랍 이벤트에 참여하실 수 있습니다.





블록체인 기술이 빠르게 발전함에 따라 탈중앙화 금융(DeFi)도 끊임없는 혁신을 통해 계속 진화하고 있습니다. DeFi의 핵심 부문인 파생상품 거래는 큰 변화를 겪고 있습니다. 그러나 높은 진입 장벽, 복잡한 운영, 중앙화 및 탈중앙화 거래소(DEX) 모두에서 발생하는 심각한 슬리피지 문제는 많은 일반 투자자들의 참여를 어렵게 만들고 있습니다. 이러한 배경에서 MYX Finance 는 기술 혁신을 통해 이러한 과제를 해결하고 모든 사용자가 동등하게Alpha 거래에 접근할 수 있도록 하기 위해 설계되었습니다.









BTC, BNB, MYX Finance는 D11 Labs에서 인큐베이팅한 암호화폐 파생상품 프로토콜로, 체인 추상화를 구현한 최초의 무기한 DEX입니다. 단일 통합 계정으로 사용자는 지갑을 전환하거나 크로스 체인 브리지 수수료를 지불하지 않고도 여러 체인에서 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼은 USDC , USDT, ETH SOL 등 다양한 자산을 지원하며, 최대 50배의 레버리지를 제공하는 무기한 컨트랙트를 제공합니다. 중앙화 거래소의 원활한 거래 경험과 탈중앙화의 보안을 결합하는 것을 목표로 합니다.





Sequoia China, HashKey Capital Consensys 등 주요 산업 투자사의 지원을 받은 MYX는 Linea와 BNB Chain에서 폭발적인 성장을 기록하며 2024년 가장 빠르게 성장하는 파생상품 프로토콜로 부상했으며, Hyperliquid의 주요 경쟁사로 널리 인정받고 있습니다.









MPM 메커니즘: MYX의 핵심은 롱 및 숏 포지션을 지능적으로 매칭하여 슬리피지 없는 거래, 낮은 수수료, 높은 자본 효율성을 가능하게 하는 독점적인 MPM(Matching Pool Mechanism)입니다. 기존의 호가창 모델과 달리 MPM은 높은 TVL에 의존하지 않고도 안정적인 유동성을 유지하고 효율적인 거래 경험을 제공하여 사용자의 거래 비용을 크게 절감합니다.





통합 계정: 사용자는 지갑을 전환하거나, 크로스 체인 브리지를 사용하거나, 가스비를 지불할 필요 없이 단일 계정으로 여러 체인과 자산을 넘나들며 파생상품을 거래할 수 있습니다. 이 설계는 탈중앙화 인프라를 바탕으로 중앙화 거래소(CEX)와 같은 월활한 거래 경험을 제공합니다.





원활한 거래: MYX Finance의 원활한 거래 기능은 암호화 추상화 기술을 활용하여 DEX의 보안과 CEX의 사용성을 결합합니다. 한 번의 승인만으로, 사용자는 반복 서명 확인이나 가스 사전 결제 없이 언제든지 거래할 수 있어 실행 효율성이 크게 향상됩니다.





허가 없는 상장: MYX는 초기 단계의 밈코인과 저시총 롱테일 자산을 포함한 모든 신규 자산에 대한 허가 없는 상장을 지원합니다. 커뮤니티의 승인을 받기만 하면, 해당 토큰은 플랫폼에서 깊은 유동성 시장에 접근할 수 있습니다.





높은 레버리지와 낮은 수수료: MYX는 중앙화 거래소와 동등한 초저 거래 수수료로 최대 50배의 레버리지를 제공하며, 매우 경쟁력 있는 펀딩 비율을 제공합니다.













MYX 토큰의 분배 구조는 초기 지지자에 대한 보상, 커뮤니티 참여 촉진, 투자자 권한 부여를 통해 생태계의 장기적 성장을 뒷받침하도록 신중하게 설계되었습니다. 총 공급량은 1,000,000,000 MYX 토큰이며, 다음과 같이 분배됩니다.





커뮤니티 보상: 4억 5천만 MYX (45%)

팀 및 어드바이저: 2억 MYX (20%)

기관 투자자: 2억 MYX (20%)

초기 커뮤니티 유동성: 1억 MYX (10%)

미래 준비금: 5천만 MYX (5%)













MYX는 MYX Finance의 체인 추상화 유동성 레이어를 뒷받침하는 핵심 토큰으로, 플랫폼 전체에서 가치를 포착하도록 설계되었습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.





거버넌스: MYX 보유자는 플랫폼의 개발 방향 및 주요 프로토콜 규칙에 대한 투표 등 거버넌스 결정에 참여할 수 있습니다.

스테이킹 보상: 사용자는 플랫폼에 MYX 토큰을 스테이킹하여 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 스테이커는 거래 수수료의 일부를 보상으로 받고 거버넌스 참여권도 얻게 됩니다.

인센티브 메커니즘: MYX는 인센티브 토큰의 역할을 하여 유동성 공급자, 트레이더, 개발자 등 플랫폼 생태계에 기여한 사용자에게 보상을 제공합니다.

크로스 체인 확장: MYX는 다중 블록 체인 생태계에 프로토콜의 확장을 견인하는 역할을 하며, 크로스체인 거래 및 자산 상호운용성을 지원합니다.









MYX Finance는 혁신적인 MPM 메커니즘과 체인 추상화 계정 시스템을 통해 기존 DeFi 파생상품 거래의 주요 과제를 해결합니다. 탈중앙화의 투명성과 보안을 유지하면서 중앙화 거래소와 유사한 사용자 경험을 제공하는 MYX는 차세대 온체인 거래를 위한 매력적인 솔루션을 제공합니다. 생태계가 성장하고 기능이 계속 발전함에 따라 MYX는 DeFi의 미래에서 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.





빠른 발전에 따라 MYX Finance는 세계적인 거래소 MEXC와 파트너십을 맺고 프로젝트의 성장에 강력한 추진력을 제공하고 있습니다.





저렴한 수수료, 초고속 체결, 광범위한 자산 지원, 깊은 유동성으로 유명한 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 신흥 프로젝트에 대한 집중적인 지원과 강력한 지원 메커니즘을 통해 잠재력이 높은 Web3 벤처 기업을 육성하는 유리한 환경을 갖추고 있습니다.





MYX 현물 거래가 MEXC에서 시작되어, 사용자는 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있습니다.





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색 창에서 MYX를 검색하고 MYX 현물 거래 페어 를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량, 가격 및 기타 매개 변수를 입력하여 거래를 완료합니다.



