Mezo란 무엇인가요? 비트코인 중심의 은행 없는 금융 생태계 구축

암호화폐와 블록체인 기술이 빠르게 발전하는 가운데, 최초의 암호화폐인 비트코인(BTC) 은 항상 중추적인 위치를 차지해 왔습니다. 비트코인은 10년 이상 사용되어 왔지만, 일상적인 금융에 적용하는 데는 여전히 많은 어려움이 있습니다. Mezo 는 이러한 장애물을 극복하고 비트코인이 사람들의 일상 생활에 진정으로 통합될 수 있도록 만들어진 비트코인 중심 플랫폼입니다.









Mezo는 혁신적인 기술과 서비스를 통해 비트코인이 일상 금융에서 더 큰 역할을 할 수 있도록 하는 것을 핵심 목표로 하는 비트코인 중심 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 EVM과 호환되므로 개발자는 익숙한 환경에서 탈중앙화 애플리케이션(dApp)과 스마트 컨트랙트를 구축할 수 있습니다. 또한 Mezo는 tBTC의 인프라를 활용하여 비트코인 보유자가 금융 애플리케이션에 더욱 편리하고 안전하게 접근할 수 있도록 지원합니다.









비트코인은 출시 이후 '디지털 금'으로 널리 인식되어 왔으며, 주로 가치 저장 수단으로 가치를 인정받아 왔습니다. 그러나 유동성과 실생활 금융에서의 활용성은 여전히 제한적인 상황입니다. 많은 비트코인 보유자들은 비트코인을 매도하는 것을 주저하지만, 이를 소비나 투자에 활용할 수 있는 옵션이 부족합니다. 기존 금융에서 비트코인을 법정화폐나 스테이블코인으로 전환하려면 중앙화된 중개자가 필요한 경우가 많으며, 이는 비트코인의 탈중앙화 원칙에 위배되고 규정 준수 및 신뢰 관련 위험을 초래할 수 있습니다.





Mezo는 이러한 격차를 해소하기 위해 개발되었습니다. 사용자가 비트코인 보유를 보다 효과적으로 관리, 활용, 성장시킬 수 있는 비트코인 네이티브 금융 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 Mezo는 비트코인이 투기 자산에서 일상 금융의 기본 요소로 진화할 수 있도록 지원합니다.









Mezo는 비트코인을 은행 카드를 긁거나 커피를 마시는 것처럼 원활하고 본능적으로 사용하는 세상을 "슈퍼노멀"이라고 부릅니다. Mezo는 비트코인을 일상적인 금융 생활에 깊숙이 포함시킴으로써 비트코인의 정체성을 투기 자산에서 벗어나 실제 사용 가능한 통화로 전환하는 것을 목표로 합니다.













사용자는 BTC를 담보로 예치하여 CDP(담보부 부채 포지션)를 개설하고 미국 달러에 1:1로 페깅된 스테이블코인인 MUSD를 발행할 수 있습니다. MUSD는 소비, 거래, 대출 또는 추가 차입에 사용할 수 있습니다. 대출 이자율은 경쟁력 있고 고정되어 있어 사용자가 BTC 보유 자산의 가치를 효율적으로 활용할 수 있습니다.









Mezo는 기본적으로 BTC를 네트워크 트랜잭션의 가스 토큰으로 사용하여 완전한 비트코인 중심의 사용자 경험을 제공합니다. 이러한 설계는 거래 및 문화적 자산으로서 BTC의 역할을 강화할 뿐만 아니라 BTC로 지불된 네트워크 수수료가 참여자들에게 일관된 수익원으로 재분배되도록 보장합니다.









Mezo는 가장 큰 탈중앙화 비트코인 브리징 프로토콜인 tBTC를 기반으로 구축되어 온체인 사용을 위한 실제 BTC의 안전하고 안정적인 토큰화를 가능하게 합니다. 또한 EVM 호환 체인을 포함한 여러 생태계와의 통합을 지원합니다. 모든 BTC 보유량은 투명하고 공개적으로 감사할 수 있는 tbtcScan 을 통해 실시간으로 확인할 수 있어 신뢰와 책임성을 보장합니다.









Mezo는 수익률 인센티브와 검증자 참여를 결합한 이중 스테이킹 모델을 사용합니다. 이 접근 방식은 사용자가 네트워크 거버넌스와 보안에 참여하도록 장려하여 프로토콜의 탈중앙화와 전반적인 탄력성을 높입니다.









Mezo는 대출, 수익률 집계, 자산 관리와 같은 서비스를 제공하는 BTC를 중심으로 네이티브 금융 생태계를 구축하고 있습니다. 이 인프라는 BTC 보유자의 요구를 충족하고 자산의 새로운 사용 사례를 발굴하도록 설계되었습니다.









Mezo는 이더리움 및 코스모스 기술 스택과 호환되므로 두 생태계의 개발자가 디앱과 모듈을 쉽게 구축할 수 있습니다. 이러한 크로스 스택 지원은 빠른 생태계 성장과 다양한 애플리케이션 개발을 촉진합니다.









Mezo 메인넷의 출시는 듀얼 아키텍처 비전의 완전한 구현을 의미하며, 두 가지 상호 보완적인 환경인 The Cathedral과 The Bazaar를 결합하여 숙련된 사용자와 신규 사용자 모두에게 통합된 온체인 경험을 제공합니다.





The Cathedral은 스왑, 대출, 브리징, 스테이킹과 같은 핵심 디파이 도구를 통합한 안전하고 안정적인 비트코인 네이티브 금융 생태계입니다. 모든 기능은 비트코인을 중심으로 맞춤 제작되어 간소화되고 직관적인 사용자 경험을 제공합니다.





바자는 완전히 탈중앙화된 무허가 개발 환경으로, 모든 애플리케이션이 Mezo 네트워크에서 실행되며 비트코인 자산을 기반으로 합니다. 바자 내에서 Mezo 커뮤니티는 소셜파이, 게임파이, 실험적인 디앱을 자유롭게 구축하여 비트코인파이 생태계의 가능성을 지속적으로 확장할 수 있습니다.













MUSD는 비트코인 보유량으로 전액 지원되는 Mezo 고유의 스테이블코인입니다. BTC 보유자가 자산을 판매하지 않고도 유동성을 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 BTC를 담보로 담보부 부채 포지션(CDP)을 개설하여 미국 달러에 1:1로 페깅된 스테이블코인인 MUSD를 발행할 수 있습니다. MUSD는 일상적인 지출, 자산 거래, 대출 또는 추가 담보 대출에 사용할 수 있으며, 비트코인 보유에 실질적인 유용성과 유동성을 제공합니다.













mats는 Mezo 생태계 내의 인센티브 포인트 시스템입니다. 사용자는 BTC를 잠그고 커뮤니티 활동에 참여하여 mats를 획득할 수 있습니다. 이 포인트는 노드 검증 및 인센티브 분배에 사용되는 testnet에서 matsnet BTC로 교환할 수 있습니다.





동시에 각 사용자의 HODL 점수는 잠긴 BTC의 양과 잠긴 기간에 따라 결정됩니다. 점수가 높을수록 스테이킹 보상이 커지며, 네트워크에서 장기 보유와 적극적인 참여를 장려하는 긍정적인 피드백 루프가 만들어집니다.









티그리스는 스테이킹, 생태계 참여, 수익 공유 메커니즘을 유연하고 업그레이드 가능한 소득 창출 프레임워크에 통합하도록 설계된 Mezo의 기본 인센티브 분배 엔진입니다. 앞으로 사용자는 mats나 BTC를 잠가 거버넌스 권한을 얻고 플랫폼에서 창출된 수익에 접근할 수 있게 될 것입니다.





비트코인 중심 플랫폼인 Mezo는 포괄적인 혁신 기술과 금융 서비스를 통해 비트코인의 일상적 사용을 발전시키고 있습니다. Mezo는 비트코인 보유자가 직면한 주요 과제를 해결하는 동시에 더욱 다양하고 접근하기 쉬운 솔루션을 제공하는 네이티브 비트코인 금융 생태계를 구축합니다. Mezo가 계속 발전함에 따라 비트코인은 주류 금융 활동에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.





