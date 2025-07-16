장전 거래 무기한 선물은 사용자가 토큰이 공식 상장되기 전에 USDT로 표시된 가격으로 거래할 수 있는 파생상품의 한 유형입니다. 장전 거래 무기한 선물을 거래함으로써 사용자는 새로운 토큰 시장에 미리 진입하여 미래의 가격 동향 및 유동성에 대해 정보에 기반한 판단을 내릴 수 있어 한 발 앞서 나갈 수 있습니다. 기본적으로 장전 거래 무기한 선물은 USDT장전 거래 무기한 선물은 사용자가 토큰이 공식 상장되기 전에 USDT로 표시된 가격으로 거래할 수 있는 파생상품의 한 유형입니다. 장전 거래 무기한 선물을 거래함으로써 사용자는 새로운 토큰 시장에 미리 진입하여 미래의 가격 동향 및 유동성에 대해 정보에 기반한 판단을 내릴 수 있어 한 발 앞서 나갈 수 있습니다. 기본적으로 장전 거래 무기한 선물은 USDT
MEXC 장전 거래 무기한 선물이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
장전 거래 무기한 선물은 사용자가 토큰이 공식 상장되기 전에 USDT로 표시된 가격으로 거래할 수 있는 파생상품의 한 유형입니다. 장전 거래 무기한 선물을 거래함으로써 사용자는 새로운 토큰 시장에 미리 진입하여 미래의 가격 동향 및 유동성에 대해 정보에 기반한 판단을 내릴 수 있어 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.

기본적으로 장전 거래 무기한 선물은 USDT-M 무기한 선물에 속하며, 토큰이 공식 상장되면 표준 선물로 점차 전환됩니다.

1. 장전 거래 무기한 선물의 장점


조기 포지션 확보: 공식 무기한 선물이 시작되기 전에 거래에 참여할 수 있습니다, 시장보다 한발 앞서 나가며 선점 효과를 누릴 수 있습니다.
변동성에서 수익 창출: 상장 전 인기 토큰의 높은 변동성을 활용해 잠재적인 수익을 얻을 수 있습니다.
기본 선물로 원활한 전환: 토큰이 공식 상장되면 장전 거래 무기한 선물은 자동으로 기본 무기한 선물로 전환됩니다. 별도의 포지션 이동 없이 거래가 중단 없이 이어집니다.

2. MEXC에서 장전 무기한 선물을 거래하는 방법


2.1 웹사이트


MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 네비게이션 바에서 선물을 클릭하여 선물 거래 페이지로 이동합니다.

거래 페이지에서 선물 페어 선택기(▼)를 클릭하여 수수료 0, 밈, Solana 생태계 등과 같은 카테고리를 확인할 수 있습니다.

장전 거래를 선택하여 모든 활성 장전 거래 무기한 선물 페어를 확인할 수 있습니다. 거래하고 싶은 페어를 클릭하여 장전 무기한 선물 거래를 시작하세요.


2.2 앱


1) MEXC 앱을 열고 로그인합니다. 홈페이지 하단의 선물을 눌러 선물 거래 페이지로 이동합니다.

2) 선물 거래 페이지 상단에서 선물 페어 선택기(▼)를 눌러 거래 페어를 변경할 수 있습니다.

3) USDT-M에서 장전 거래를 찾아 선택합니다. 모든 활성 장전 거래 무기한 선물 페어가 표시됩니다. 거래하고 싶은 페어를 탭하여 장전 무기한 선물 거래를 시작하세요.


3. 장전 거래 무기한 선물 위험


3.1 낮은 유동성


기본 무기한 선물과 비교하여, 장전 거래 무기한 선물은 보통 참여자가 적고 호가창이 얕은 경우가 많습니다.
유동성이 낮으면 매수-매도 스프레드가 넓어지고 체결 시 슬리피지가 크게 발생할 수 있습니다.
거래 상대방이 충분하지 않으면 포지션을 신속하게 오픈하거나 청산하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

3.2 높은 변동성


참가자가 적고 주문이 균형을 이루지 못하기 때문에 시장은 가격 변동에 더 민감하게 반응합니다.
펀딩 비율 변동성: 인덱스 가격 출처가 적기 때문에 펀딩 비율이 크게 변동할 수 있으며, 제대로 관리하지 않으면 수익을 상쇄하거나 손실을 초래할 수도 있습니다.

중요 주의 사항: 장전 거래 무기한 선물은 변동성이 높고 유동성이 낮으며 강제 청산 위험이 높습니다. 가격은 시장 심리와 정보에 매우 민감하기 때문에 투기성 상품입니다. 당사는 거래 경험을 지속적으로 개선하고 있지만, 참여하기 전에 위험 허용 범위를 신중하게 평가하시기 바랍니다.

4. 장전 거래 무기한 선물 FAQ


4.1 토큰의 장전 거래 무기한 선물이 출시된 후에는 어떻게 되나요?


4.1.1 현물 상장 전: 선물 계약은 장전 거래 무기한 모드로 유지되며 거래는 정상적으로 진행됩니다.

4.1.2 현물 상장 후: 비정상적인 상황이 발생하지 않으면, 선물 계약은 점차 기본 무기한 선물 계약으로 전환됩니다. 정확한 전환 시간은 별도로 공지될 예정입니다.

전환 기간 동안:
1) 수동 조치가 필요하지 않습니다. 전환은 자동으로 진행됩니다.
2) 캔들 차트 데이터 및 거래 진입 포인트는 변경되지 않습니다.
3) 미체결 주문 및 기존 포지션은 그대로 유지됩니다.
4) 위험 매개변수 및 인덱스 가격 출처가 조정될 수 있습니다.
5) 현물 상장 후, 시장 기반 가격 발견 과정에서 선물 가격이 급격히 변동할 수 있으므로, 포지션 및 리스크 관리를 철저히 해주시기 바랍니다.

4.1.3 현물 상장이 취소되거나 기타 위험 문제가 발생하는 경우, 토큰의 장전 거래 무기한 선물은 상장 폐지될 수 있습니다. 상장 폐지 및 정산 세부 사항은 별도로 공지될 예정입니다.

정산 지침:
  • 정산은 공정 가격으로 실행됩니다.
  • 정산 일정은 사전에 공지되며 거래 페이지에 표시됩니다.
  • 공지 후에는 신규 포지션이 제한되고 포지션 청산만 가능합니다.

4.2 장전 무기한 선물 거래 메커니즘


모드: 격리 마진 모드와 교차 마진 모드가 모두 지원되며, 웹사이트와 앱에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 롱 포지션 또는 숏 포지션을 선택할 수 있습니다.
청산 메커니즘: 기본 무기한 선물과 동일하며, 시장 안정성을 보장합니다.
수수료: 수수료 구조는 기본 무기한 선물과 동일합니다.
가격: 시장에 의해 결정되며, 실제 현물 상장 가격과 다를 수 있습니다.
동적 매개 변수 조정: MEXC는 시장 위험에 대응하여 펀딩 비율 한도 및 주기, 틱 사이즈, 최대 레버리지, 오픈 증거금 및 유지 증거금과 같은 매개 변수를 조정할 수 있습니다. 최신 정보는 항상 거래 페이지를 참고하시기 바랍니다.

4.3 장전 거래 현물과 장전 거래 무기한 선물 간의 차이점


장전 거래 현물은 실제 토큰을 거래하는 반면, 장전 거래 무기한 선물은 USDT 마진 파생상품으로, 기초 자산인 토큰의 실소유권은 발생하지 않습니다.

4.4 장전 거래 무기한 선물은 토큰의 현물 상장 가격에 영향을 줄 수 있나요?


장전 거래 무기한 선물은 시장 기대치를 반영할 수 있지만, 실제 현물 상장 가격은 여러 요인의 영향을 받기 때문에 선물 가격과 직접적으로 일치하지 않을 수 있습니다. 궁극적으로 두 가격은 모두 공급과 수요의 역학에 의해 결정됩니다.

4.5 장전 거래에서 공식 무기한 선물로의 전환 과정에서 손실이 발생하나요?


전환 과정 자체로 인해 추가 비용이나 손실이 발생하지 않습니다. 모든 손익은 전환 메커니즘이 아닌 정상적인 시장 변동에 의해 발생합니다.

주의 사항: 장전 거래 무기한 선물 시장은 유동성이 낮고 변동성이 높으며 강제 청산 위험이 높습니다. 가격은 시장 심리와 뉴스에 민감하며, 이 상품은 본질적으로 투기적입니다. 참여하기 전에 위험 허용 범위를 신중하게 평가하시기 바랍니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


