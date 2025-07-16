MEXC 선물 그리드 거래란 무엇인가요?





암호화폐 시장이 급성장하면서 다양한 자동 거래 전략이 등장했습니다. 그중 그리드 거래는 구조가 간단하고 시장 방향 예측에 의존하지 않으며 높은 수준의 자동화로 인해 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이 글에서는 그리드 거래의 정의와 효과적인 사용을 위한 주요 고려사항을 종합적으로 설명하여 사용자가 현명하고 정보에 입각한 방식으로 이 전략을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 도와드립니다.









그리드 거래는 정량적이고 자동화된 거래 전략입니다. 미리 정의된 가격 범위 내에서 균등하게 간격을 두고 매수 및 매도 주문을 연속적으로 제출하여 “그리드”를 만드는 방식으로 작동합니다. 이 범위 내에서 가격이 변동하면 시스템은 자동으로 저가에 매수하고 고가에 매도하여 작은 움직임마다 수익을 포착합니다.





간단히 말해 그리드 거래는 시장이 상승할지 하락할지 예측하는 것이 아니라 가격 변동성 자체에서 이익을 얻습니다. 상승, 하락, 횡보 등 시장이 움직이기만 하면 수익을 낼 수 있는 기회가 있습니다.









1) 가격 범위 정의: 전략에 적합한 가격대를 선택합니다.

2) 그리드 분할: 가격 범위를 균등한 간격의 여러 구간으로 나누고 각 구간이 “그리드”를 형성합니다. 예를 들어 $5,000 범위를 10개의 그리드로 나누면 그리드당 $500가 됩니다.

3) 자동 주문 배치: 매수 및 매도 주문은 각 그리드 수준에서 이루어집니다. 예를 들어 가격이 $500 하락할 때마다 매수 주문이 자동으로 체결되고, $500 상승할 때마다 매도 주문이 체결됩니다.

4) 절차 반복: 시스템은 지속적으로 저가에 매수하고 고가에 매도하여 작은 가격 변동에서 이익을 포착합니다.





예시:

현재 BTC의 가격은 $97,000입니다. 그리드 범위는 $95,000에서 $100,000 사이로 설정되어 있으며 10개의 그리드로 나뉩니다:

가격이 $96,500으로 떨어지면 시스템이 자동으로 매수 주문을 넣습니다;

가격이 다시 $97,000로 상승하면 자동으로 매도 주문을 제출하여 스프레드에서 $500의 수익을 얻습니다;

가격이 계속 변동함에 따라 시스템은 이 매수-저점, 매도-최고점 사이클을 반복합니다.









선물 그리드 거래는 다양한 암호화폐 트레이더에게 적합한 유연하고 자동화된 퀀트 전략입니다. 고급 기술 분석이나 복잡한 기초 평가에 크게 의존하는 기존 거래 방식과 달리 선물 그리드 거래는 체계적인 체결과 위험 분산에 더 중점을 둡니다. 따라서 전문 트레이더가 아니더라도 비교적 쉽게 접근할 수 있고 쉽게 시작할 수 있습니다.





다음은 선물 그리드 거래를 이용하면 가장 큰 혜택을 볼 수 있는 몇 가지 유형의 사용자입니다:









공매도를 선호하고 시장 하락장에서 수익을 노리는 트레이더에게 선물 그리드 거래는 매우 실용적인 도구가 될 수 있습니다.





장점: 기존 공매도는 리스크가 높지만 그리드 전략을 사용하면 다양한 가격대에서 시차를 두고 진입과 청산을 할 수 있어 시장 하락세가 지속되는 동안 위험을 분산할 수 있습니다.





적합 대상: 고위험을 감내할 수 있고 특히 추세 반전이나 변동성이 극심한 기간에 시장 타이밍을 잡는 데 능숙한 숙련된 트레이더









레버리지 거래는 수익을 증폭시킬 수 있지만 위험도 증가시킵니다. 선물 그리드 거래는 내장된 위험 버퍼를 통해 이러한 균형을 관리할 수 있습니다.





장점: 정해진 가격 범위를 설정하고 그 범위에서 밀집된 매수/매도 주문을 하면 레버리지를 사용할 때에도 잠재적 손실을 더 잘 제어할 수 있습니다.





적합 대상: 대상: 레버리지를 사용하여 과도한 위험을 감수하지 않고 수익을 높이고자 하는 트레이더, 보다 안정적이고 체계적인 선물 거래 방식을 선호하는 트레이더









선물 그리드 거래는 고도로 자동화되어 있어 시장을 지속적으로 모니터링할 시간이 없는 사용자에게 이상적입니다.





장점: 스마트 자동화가 주문 체결과 이익실현/손절가 실행을 처리하므로 트레이더는 하루 종일 가격 변동을 모니터링할 필요 없이 전략의 성과를 활용할 수 있습니다.





적합 대상: 적합한 대상: 바쁜 직장인, 학생 또는 파트타임 투자자로서 시간이 부족하고 손이 덜 가는 자동매매 방식을 선호하는 분









선물 그리드 거래는 암호화폐 시장에 처음 입문하는 분들에게 초보자 친화적인 진입점을 제공합니다.





장점: 복잡한 기술적 분석이나 시장 예측이 필요 없습니다. 대부분의 플랫폼은 사용자 선호도에 따라 매개변수를 최적화하는 자동 모드를 제공하여 진입 장벽을 낮추고 초보자가 더 쉽게 접근하고 안전하게 자동 거래 전략을 사용할 수 있도록 합니다.





적합 대상: 리스크를 최소화하면서 실전 연습을 통해 시장 움직임을 배우고 싶은 경험이 적은 초보 트레이더









낮은 진입 문턱: 최소 10 USDT로 시작하세요.

높은 레버리지 옵션: 자본 효율성을 극대화하고 더 많은 거래 기회를 포착하세요.

24/7 자동 실행: 한 번 설정하면 봇이 지속적으로 실행되어 감정적 간섭 없이 거래를 체결합니다.

낮은 거래 비용: 전략 설정 또는 관리 수수료가 없고 선물 거래 수수료도 저렴합니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인한 다음 선물로 이동하여 그리드 거래를 선택합니다.









기본적으로 그리드 트레이딩 봇은 사용자의 현물 지갑에서 이체된 자금을 사용합니다. 선물 그리드 거래를 시작하기 전에 현물 지갑에 사용 가능한 자금이 충분한지 확인하시기 바랍니다.













그리드 거래 페이지에서 사용하려는 거래 페어로 전환한 다음 트레이딩 방향을 선택합니다: 중립, 롱 또는 숏 중에서 선택합니다. 이 예에서는 중립 그리드를 예시로 사용합니다. 롱 및 숏 그리드 설정도 비슷한 과정을 따릅니다.





중립: 봇이 생성될 때 초기 포지션이 오픈되지 않습니다. 가격이 상승하면 숏 포지션을, 가격이 하락하면 롱 포지션을 오픈합니다. 뚜렷한 추세 방향이 없는 횡보(박스권) 시장에 가장 적합합니다.

롱: 롱 포지션만 오픈됩니다. 가격이 상승하면 롱 포지션이 청산되고 가격이 하락하면 롱 포지션이 더 많이 오픈됩니다. 상승 변동이 있는 점진적 상승장에 이상적입니다.

숏: 숏 포지션만 오픈됩니다. 가격이 상승하면 더 많은 숏 포지션이 추가되고 가격이 하락하면 숏 포지션이 청산됩니다. 계단식 하락 추세로 점진적으로 하락하는 시장에 적합합니다.









그리드 매개변수를 입력한 후 봇 만들기(중립)를 클릭한 다음 봇 세부 정보를 확인하고 확인을 클릭하여 설정을 완료합니다.

필수 필드: 가격 범위, 그리드 수, 투자 금액, 레버리지

선택 필드: 활성화가격, 상한가, 하한가









가격 범위: 적절한 가격 범위를 설정합니다. 범위가 너무 넓으면 체결 빈도가 낮아지고 범위가 너무 좁으면 일방적인 시장 변동 시 강제청산 위험이 높아질 수 있습니다. 참고: 상한은 하한보다 높아야 합니다.





그리드 수: 그리드 수: 적절한 그리드 수를 선택합니다. 그리드 수가 많을수록 체결 빈도는 높아지지만 그리드당 수익이 낮아지고 자본금이 더 많이 필요합니다. 그리드 수가 적을수록 거래당 수익은 높지만 체결 빈도가 낮고 자본금이 필요합니다.





투자 금액: 투자한 자금이 많을수록 거래당 포지션 규모가 커집니다. 자금은 현물 지갑에서 이체된다는 점에 유의하세요. 표시된 사용 가능한 잔액은 현물 지갑 잔액을 나타냅니다.





레버리지: 본인의 위험 감수도에 따라 레버리지 수준을 선택합니다. MEXC 선물 그리드 거래는 현재 1배에서 50배 레버리지를 지원합니다.









예상 청산 가격 (매수): 그리드 전략 내 모든 매수 포지션이 청산될 때 예상되는 청산 가격입니다.





예상 청산 가격 (숏): 그리드 전략 내 모든 숏 포지션이 청산될 때 예상되는 청산 가격입니다.





생성 시점의 예상 청산 가격이 그리드 범위 내에 있으면 봇이 실행 중에 청산될 수 있습니다. 이러한 경우 투자 금액을 늘리거나 그리드 범위를 좁히거나 레버리지를 줄이는 것이 좋습니다.









활성화 가격: 그리드 트레이딩 봇은 시장 가격이 지정된 활성화 가격에 도달할 때만 시작됩니다. 설정하지 않으면 봇이 생성되는 즉시 시작됩니다. 활성화 가격은 정의된 가격 범위 내에 있어야 합니다.





상한가: 가격이 이 수준까지 상승하면 봇이 자동으로 중지됩니다. 이는 수익실현 또는 스탑로스 기준가로 사용할 수 있습니다. 상한 스톱 가격은 현재 시장 가격보다 높아야 합니다.





하한가: 가격이 이 수준까지 떨어지면 봇이 자동으로 중지됩니다. 이는 수익실현 또는 스탑로스 조건으로도 사용할 수 있습니다. 하단 스탑 가격은 현재 시장 가격보다 낮아야 합니다.













봇을 만드는 동안 고급 설정에서 활성화 가격을 설정하지 않으면 봇은 생성 직후에 활성화됩니다.





봇을 만드는 동안 고급 설정에서 활성화 가격을 설정한 경우 봇은 만든 직후에 활성화되지 않습니다. 선택한 자산의 최신 시장 가격이 지정된 활성화 가격에 도달할 때만 활성화됩니다.





활성화되지 않은 봇은 초기 포지션을 오픈하거나 주문을 할 수 없습니다.









활성화되지 않은 봇은 수동으로 활성화할 수 있습니다. 거래 패널에서 활성화 버튼을 클릭하면 봇을 실행할 수 있습니다.





세부 정보 버튼을 클릭하여 봇에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.







참고: 그리드 봇 활성화 시 초기 포지션 생성 규칙:

사용자가 중립 그리드 전략을 선택하면 봇은 활성화 시 초기 포지션을 생성하지 않습니다.

사용자가 롱 또는 숏 그리드 전략을 선택하면 봇은 그리드 내 현재 가격 수준에 따라 해당 개수의 초기 포지션을 생성합니다. 이를 통해 봇은 설정된 범위 내에서 가격이 변동할 때 그리드 기반 TP 주문을 청산할 수 있습니다.

예시 1: 사용자는 ETHUSDT에 대해 2000~3000 USDT의 가격 범위와 총 10개의 그리드를 갖는 롱 그리드 전략을 선택합니다.

봇이 활성화되면 현재 ETHUSDT 가격은 2750 USDT입니다. 2750을 초과하는 그리드 가격 수준은 2800, 2900, 3000의 3개이며, 시스템은 이에 따라 3개의 롱 포지션을 생성합니다.

ETHUSDT 가격이 각각 2800, 2900, 3000 USDT로 상승하면, 시스템은 이 3개의 롱 포지션을 순차적으로 청산하여 수익을 실현합니다.

예시 2: 사용자가 ETHUSDT에 대해 2000~3000 USDT의 가격 범위와 총 10개의 그리드로 구성된 숏 그리드 전략을 선택합니다.

봇이 활성화되면 현재 ETHUSDT 가격은 2650 USDT입니다. 2650 USDT 아래에는 7개의 그리드 가격 레벨이 있습니다. 각각 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, 2000 USDT이며, 시스템은 이에 따라 7개의 숏 포지션을 생성합니다.

ETHUSDT 가격이 해당 가격 레벨(2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, 2000 USDT)로 하락하면 시스템은 이 7개의 숏 포지션을 순차적으로 청산하여 수익을 실현합니다.







봇이 실행되는 동안 언제든지 자금을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 거래 패널에서 세부 정보 버튼을 클릭하면 봇 세부 정보 페이지에 접근할 수 있습니다.









자금 추가 또는 자금 출금을 클릭하여 자본금을 조정합니다.





참고: 잔액이 기존 투자 금액 이하로 감소하는 자금은 출금할 수 없습니다.













활성화와 마찬가지로 봇을 중지하려면 거래 패널에서 중지 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 봇이 중지되면 남은 자금은 현물 지갑으로 반환됩니다.





또한 봇은 다음 상황에서 자동으로 중지됩니다:





강제 청산: 포지션이 강제 청산되면 봇이 자동으로 중지됩니다.

상장 폐지: 봇이 실행 중인 동안 거래 페어가 상장 폐지되면 봇이 중지됩니다.

가격 중지 트리거: 고급 설정에서 상한가 또는 하한가를 설정한 경우 시장 가격이 지정된 지정가 수준에 도달하면 봇이 자동으로 중지됩니다.













MEXC 홈페이지에서 상단 탐색 모음으로 이동하여 자산 위로 마우스를 가져간 다음 거래 봇을 선택하면 현재 봇 자산 데이터를 확인할 수 있습니다.

















1) 각 사용자는 최대 30개의 그리드 거래 봇을 동시에 실행할 수 있습니다.

2) 포지션 크기는 각 거래 페어에 대해 위험 제한 티어 1에서 허용되는 최대치로 제한됩니다.

3) 선물 거래가 제한된 사용자는 그리드 거래 봇을 만들 수 없습니다.

4) 모든 그리드 봇 주문은 지정가 주문으로 체결됩니다.

5) 청산 또는 계층 강제 청산이 발생하면 봇이 강제로 중지됩니다.

6) 그리드 봇은 양방향 모드와 교차 마진 모드로 작동합니다.

7) 보류중인 주문에 대한 자금 부족으로 봇이 중단되지 않으며 시스템이 주기적으로 주문을 자동으로 보충합니다.

8) MEXC 선물 그리드 거래는 현재 USDT-M 선물을 지원합니다.

9) 봇의 수수료율은 기본 계정의 수수료율과 일치합니다. (참고: MX 토큰 수수료 공제는 지원되지 않습니다.)

10) 봇은 산술 그리드를 지원하므로 각 그리드의 가격 차이가 동일합니다.



