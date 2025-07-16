Mango Network란? 차세대 모듈형 블록체인에 대한 종합적인 소개





블록체인 기술은 처음 등장한 이후 성능, 보안, 탈중앙화라는 "삼중고"에 직면해 왔습니다. 전통적인 단일 가상 머신 아키텍처는 확장성과 상호 운용성에서 한계를 겪는 경우가 많고, 여러 블록체인의 공존은 자산과 유동성의 분열을 초래합니다. Mango Network는 이 문제를 근본적인 프로토콜 설계, 크로스 체인 통신, 개발자 툴체인 등 여러 측면에서 해결하고자 합니다. 모듈화와 여러 가상 머신 지원을 통해 높은 성능, 낮은 비용, 통합된 사용자 경험을 실현하며, 차세대 Web3 인프라의 새로운 패러다임을 제공합니다.









Mango Network 는 EVM과 MoveVM 가상 머신을 모두 지원하는 레이어-1 퍼블릭 블록체인입니다. 자체 개발한 OPStack과 OP-Mango 크로스-가상 머신 통신 프로토콜을 통해, Mango는 서로 다른 가상 머신 간 데이터와 컨트랙트의 상호 운용성을 가능하게 합니다. 핵심 목표는 트랜잭션 기반의 전체 체인 인프라 네트워크를 구축하여 개발자와 사용자에게 원스톱 고성능, 크로스-체인 상호 운용 가능한 Web3 경험을 제공하는 것입니다.





Mango Network는 Rust와 Move로 작성되었으며, 자원 지향 프로그래밍과 형식 검증을 특징으로 합니다. 고도화된 동시성 시나리오에서 45,000 TPS 이상의 성능을 지원할 수 있으며(일부 공식 주장은 최대 297,450 TPS에 달한다고 합니다). 네트워크는 실행, 합의, 데이터 가용성, 분쟁 해결 등 핵심 기능을 독립적인 모듈로 분리한 모듈형 아키텍처로 구축되어, 개발자들이 각 단계에서 성능과 보안을 최적화할 수 있도록 지원합니다.









다중 VM 지원: Mango는 주류 EVM과 고안전성 MoveVM을 모두 지원하여, 사용자와 개발자는 기본적인 차이에 대해 걱정하지 않고 어떤 가상 머신에서든 계약을 배포하고 호출할 수 있습니다.





OPStack 기술: Mango는 Optimism Stack의 모듈화 비전을 따르며, 실행, 합의, 데이터 가용성 등 핵심 구성 요소를 분리하여 커스터마이징과 유연성을 향상시킵니다. 또한 OP-Mango 프로토콜을 통해 서로 다른 가상 머신 간 원활한 통신을 가능하게 합니다.









극한의 처리량: 공식적으로 네트워크가 최대 297,450 TPS까지 도달할 수 있다고 주장하는 Mango Network는 실제 시나리오에서 45,000 TPS 이상을 지속적으로 제공할 수 있으며, 초 단위 거래 확인을 통해 고빈도 DeFi 및 게임 애플리케이션의 요구를 충족합니다.





자원 지향 프로그래밍: Move 언어로 개발되어 자원 타입과 형식 검증을 네이티브로 지원하며, 스마트 컨트랙트에서 재진입 공격과 이중 지불을 효과적으로 방지합니다.





모듈형 보안: 핵심 기능을 독립적인 모듈로 분리하여 공격 표면을 줄입니다. 또한 영지식 증명(ZK) 및 분산 저장소와 같은 고급 기능을 지원하여 개인 정보 보호와 검열 저항을 강화합니다.









2024년 12월 31일, Mango Network 테스트넷(Devnet)이 공식 출시되어 프로젝트가 공개 검증 및 개발자 생태계 구축 단계로 전환되었습니다.





사용자는 테스트넷 상호작용 작업에 참여할 수 있으며, 여기에는 공식 플랫폼과의 상호작용, Mango Swap, Mango Bridge, Plugin Wallet과 같은 생태계 애플리케이션을 체험하고, BeingDex App 클라이언트와 상호작용하여 Mango Network의 기능과 성능에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 기회가 포함됩니다.









Mango Swap: MGO, USDT, MAI와 같은 인기 자산의 교환을 지원하는 탈중앙화된 토큰 교환 플랫폼입니다.

Mango Bridge: BTC, ETH, BNB와 같은 네트워크를 커버하는 크로스체인 자산 브리지로, 사용자들이 크로스체인 검증을 위한 테스트 토큰을 클레임할 수 있습니다.

Being DEX: 온체인 주문, 차트 및 기타 고급 기능을 지원하는 주문서 기반의 풀체인 주문 매칭 거래 플랫폼으로, Uniswap V3 모델을 보완합니다.









공식 테스트넷은 faucet, SDK, 샘플 계약서, 종합적인 문서 등을 제공하여 개발자들이 스마트 컨트랙트와 dApp 개발을 위한 로컬 Devnet 환경을 설정하고 디버깅할 수 있도록 지원합니다.





테스트넷 출시 이후, Mango Network는 50만 회 이상의 지갑 다운로드와 1억 2천만 건 이상의 네트워크 상호작용을 기록하며 강력한 성능을 보여주고 있습니다.













Mango Network 테스트넷 출시 후, Mango Network는 45일간의 테스트넷 인센티브 에어드랍(Odyssey) 이벤트를 시작했습니다. 사용자들은 지갑 등록, 소셜 미디어 계정 연결, 토큰 교환, 크로스체인 브리징, DEX 거래, 모바일 상호작용 등의 작업을 완료하여 에어드랍 포인트를 적립할 수 있습니다. 포인트가 높을수록 미래에 더 많은 MGO 토큰이 배포됩니다.





공식 정보에 따르면, MGO 토큰의 총 공급량의 10%가 테스트넷과 메인넷 활동을 통해 에어드랍될 예정입니다.









2025년 2월 14일, Mango Network는 KuCoin Ventures가 주도한 1,350만 달러 규모의 Series B 펀딩 라운드를 완료했습니다. 공동 투자자로는 CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund, Mobile Capital 등이 있습니다.





이번 라운드에서 조달된 자금은 주로 메인넷 보안 감사 및 배포, 토큰 생성 이벤트(TGE) 준비, 생태계 인센티브 및 커뮤니티 구축에 사용될 예정입니다. 이는 프로젝트가 계획대로 메인넷을 출시하고 대규모 생태계 협업을 시작하는 데 도움이 될 것입니다.









MGO는 시장에서 가장 기대되는 새로운 토큰 중 하나로, 아직 대부분의 주요 거래소에서는 거래되지 않습니다. 고품질 자산을 발굴하는 것으로 유명한 MEXC는 트렌디하고 잠재력 있는 토큰을 사용자에게 제공하는 데 주력하고 있습니다. 다양한 상장, 초저 수수료, 안정적이고 안전한 거래 환경을 갖춘 MEXC는 전 세계 사용자들로부터 신뢰를 받고 있습니다.





현재 MGO 토큰은 MEXC 플랫폼에 상장되어 있습니다. MEXC 플랫폼을 방문하여 이 기회를 잡고 이 떠오르는 분야에서 앞서 나가세요. MEXC에서 MGO를 구매하려면 아래 단계를 따르세요:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색창에 "MGO"를 입력하고, 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고, 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.









또한, MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 관련 입금/거래 이벤트에 참여할 수 있습니다. 간단한 미션을 완료하면 MGO 토큰 또는 USDT 체험금 보상을 받을 기회를 얻을 수 있습니다.



