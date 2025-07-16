유동성 스테이킹이란 무엇인가요?









기존 스테이킹 모델에서는 보유자가 암호화폐를 스테이킹하면 자산이 네트워크에 잠겨 보안과 운영을 지원하게 됩니다. 즉, 보유자는 스테이킹을 해제할 때까지 해당 자산에 즉시 접근하거나 사용할 수 없습니다.





유동성 스테이킹은 스테이킹된 자산을 토큰화하는 과정입니다. 유동성 스테이킹은 새로운 프로토콜을 도입함으로써 스테이킹 자산 보유자가 스테이킹과 유동성 시장에 동시에 참여할 수 있도록 합니다. 이러한 유동성을 통해 스테이커는 원래 네트워크에 대한 지분을 유지하면서 추가 수익을 얻을 수 있습니다.









유동성 스테이킹 파생상품(LSD)은 유동성 스테이킹에 참여하는 사용자가 받는 동등한 지분 토큰을 말합니다. 이 토큰은 참여자의 스테이킹 자산을 나타내며 거래, 전송 및 기타 작업에 사용할 수 있습니다. LSD를 통해 참여자는 스테이킹 보상을 즐기면서 추가 수익을 얻을 수 있습니다.





다른 ERC20 토큰과 마찬가지로 LSD는 대체 가능하고 거래 가능한 토큰입니다. 일반적으로 유동성 스테이킹 파생상품은 유동성 스테이킹 토큰(LST)이라고도 하며, 두 용어는 동일한 개념을 나타냅니다.









Lido와 같은 프로젝트가 주도하는 유동성 스테이킹 프로토콜은 빠르게 발전해 왔으며, 전성기에는 시장 점유율이 75%를 넘어서면서 잠재적인 중앙화 위험이 제기되기도 했습니다. 블록체인 네트워크의 탈중앙화와 보안을 보장하기 위해 두 가지 주요 솔루션이 등장했는데, 그 중 하나가 바로 리스테이킹입니다.





리스테이킹은 최초 스테이킹 이후 자산을 다시 스테이킹하는 것을 말합니다. 이는 스테이커에게 네트워크의 보안과 안정성을 강화하는 동시에 보상을 받을 수 있는 추가적인 방법을 제공합니다. 리스테이킹의 유동성 문제를 해결하기 위해 유동성 스테이킹 토큰(LRT)이 도입되었습니다. 리스테이킹에 대해 자세히 알아보시려면 " 유동성 리스테이킹이란 무엇인가요? "에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.









4.1 자산과 플랫폼 선택: 참여자는 유동성 스테이킹에 사용할 플랫폼과 자산을 선택합니다.





4.2 유동성 제공: 참여자는 해당 유동성 풀에 자산을 스테이킹하며, 일반적으로 거래 페어를 구성하기 위해 쌍으로 예치해야 합니다.





4.3 보상 획득: 참여자는 일반적으로 거래 수수료, 채굴 보상 또는 프로토콜에서 설계한 기타 인센티브를 통해 스테이킹 보상을 받습니다. 보상은 제공된 유동성과 스테이킹 기간에 따라 분배됩니다.





4.4 리스크 관리: 참여자는 가격 변동 및 잠재적인 스마트 계약 리스크 등 스테이킹한 자산과 관련된 시장 리스크를 관리해야 합니다.





4.5 스테이킹 출금: 참여자는 필요할 때 유동 자산을 출금할 수 있습니다.













유동성 향상: 유동성 스테이킹은 보다 유연하고 효율적인 유동성을 제공하여 참여자가 다양한 DeFi 프로토콜에 투자할 때 LSD(유동성 스테이킹 파생상품)를 사용할 수 있도록 하여 자본 활용도를 향상시킵니다.





수익 다각화: 사용자는 스테이킹 보상 외에 추가 수익을 창출하기 위해 DeFi 프로토콜에 LSD를 재배치하여 개인 수익을 다각화하고 극대화할 수 있습니다.





유연성: 유동성 스테이킹은 일반적으로 더 큰 유연성을 제공하여 스테이커가 시장 변화와 개인적 요구사항에 맞춰 필요에 따라 자산을 출금하거나 스테이킹 전략을 조정할 수 있습니다.









더 높은 문턱: 유동성 스테이킹은 참여자에게 일정 수준의 경험과 운영 기술이 필요하며, 이는 초보자에게는 학습 곡선이 될 수 있습니다.





계약 위험: 스마트 계약에는 취약점이 있거나 공격의 대상이 될 수 있어 스테이커의 자산이 위험에 처할 수 있습니다.





가격 디커플링: LST(유동성 스테이킹 토큰)의 가격은 기초 자산과 직접 연동되지 않을 수 있으며, 예상치 못한 시장 변동으로 인해 자산 가치 아래로 떨어질 수 있습니다.









현재 유동성 스테이킹 시장 점유율은 주로 이더리움과 솔라나 네트워크에 집중되어 있습니다. 최신 DeFiLlama 데이터에 따르면 TVL(잠겨있는 총 자산 가치) 기준 상위 10위는 Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance 및 StakeStone입니다.

















Lido는 여러 지분 증명 네트워크를 지원하는 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 사용자는 자산을 잠그거나 하드웨어 또는 소프트웨어 인프라를 유지하지 않고도 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 온체인 활동(예: 대출, 이자 농사 등)에 참여할 수 있습니다. Lido를 통해 사용자는 원하는 양의 토큰을 스테이킹하고 매일 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.





현재로서는 Lido가 가장 높은 TVL을 가진 DeFi 프로토콜로 남아 있습니다.













Jito는 Jito Lab이 솔라나 네트워크에서 출시한 유동성 스테이킹 프로토콜로, 현재 솔라나에서 가장 높은 TVL을 가진 DeFi 프로토콜입니다. 기존의 다른 유동성 스테이킹 프로토콜과 달리 Jito는 스테이커에게 스테이킹 보상뿐만 아니라 추가 MEV(최대 추출 가능 값) 보상도 제공합니다.













Babylon 프로토콜은 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 사용자가 비트코인 네트워크에 BTC를 고정하여 다른 지분 증명 체인에 보안을 제공하는 동시에 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다. Babylon은 비트코인 고유의 보안과 탈중앙화 기능을 활용해 다른 지분 증명 체인에 경제적 보안을 제공함으로써 다른 프로젝트의 신속한 출시를 촉진합니다.





Babylon 프로젝트는 현재 테스트 단계에 있으며, 메인넷은 아직 출시되거나 토큰을 발행하지 않았습니다.









유동성 스테이킹은 언제든지 스테이킹을 취소하고 다양한 보상을 받을 수 있다는 점에서 사용자를 끌어들입니다. 프로젝트 웹사이트에서 유동성 스테이킹에 참여할 때 사용자는 자산 도난 및 기타 문제를 방지하기 위해 피싱 사이트에 주의해야 합니다. 유동성 스테이킹 참여자가 늘어날수록 보상은 감소하는 경향이 있으며, 이는 이후 참여자에게 불리하게 작용할 수 있습니다.





대부분의 사용자에게는 프로젝트의 토큰을 보유하여 토큰 가격 변동으로 수익을 얻는 것도 좋은 방법입니다. MEXC는 2,500개 이상의 거래 페어를 통해 다양한 현물 및 선물 거래 토큰을 제공하여 여러분의 거래 요구를 충족합니다.





LDO 토큰을 구매하는 방법은 다음과 같습니다. MEXC 앱을 열고 로그인한 후 홈페이지 검색창에서 [LDO]를 검색하고 [현물]을 선택해 차트 페이지로 들어간 다음 [매수]를 눌러 거래 페이지에 접속합니다. 주문 유형을 선택하고 금액을 입력한 후 [LDO 매수]를 누르면 구매가 완료됩니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.