1. 유동성 스테이킹이란 무엇인가요? 기존 스테이킹 모델에서는 보유자가 암호화폐를 스테이킹하면 자산이 네트워크에 잠겨 보안과 운영을 지원하게 됩니다. 즉, 보유자는 스테이킹을 해제할 때까지 해당 자산에 즉시 접근하거나 사용할 수 없습니다. 유동성 스테이킹은 스테이킹된 자산을 토큰화하는 과정입니다. 유동성 스테이킹은 새로운 프로토콜을 도입함으로써 스테이킹 자1. 유동성 스테이킹이란 무엇인가요? 기존 스테이킹 모델에서는 보유자가 암호화폐를 스테이킹하면 자산이 네트워크에 잠겨 보안과 운영을 지원하게 됩니다. 즉, 보유자는 스테이킹을 해제할 때까지 해당 자산에 즉시 접근하거나 사용할 수 없습니다. 유동성 스테이킹은 스테이킹된 자산을 토큰화하는 과정입니다. 유동성 스테이킹은 새로운 프로토콜을 도입함으로써 스테이킹 자
튜토리얼/블록체인 백과사전/DeFi/유동성 스테이킹이란 무엇인가요?

유동성 스테이킹이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#Spot#DeFi#기본 개념
LSD
LSD$0.01571-20.61%
LandRocker
LRT$0.000087-13.86%
DeFi
DEFI$0.001689-5.21%
FINANCE
FINANCE$0.001749+50.12%
리도다오토큰
LDO$1.1615-3.13%

1. 유동성 스테이킹이란 무엇인가요?


기존 스테이킹 모델에서는 보유자가 암호화폐를 스테이킹하면 자산이 네트워크에 잠겨 보안과 운영을 지원하게 됩니다. 즉, 보유자는 스테이킹을 해제할 때까지 해당 자산에 즉시 접근하거나 사용할 수 없습니다.

유동성 스테이킹은 스테이킹된 자산을 토큰화하는 과정입니다. 유동성 스테이킹은 새로운 프로토콜을 도입함으로써 스테이킹 자산 보유자가 스테이킹과 유동성 시장에 동시에 참여할 수 있도록 합니다. 이러한 유동성을 통해 스테이커는 원래 네트워크에 대한 지분을 유지하면서 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

2. 유동성 스테이킹 파생상품(LSD)이란 무엇인가요?


유동성 스테이킹 파생상품(LSD)은 유동성 스테이킹에 참여하는 사용자가 받는 동등한 지분 토큰을 말합니다. 이 토큰은 참여자의 스테이킹 자산을 나타내며 거래, 전송 및 기타 작업에 사용할 수 있습니다. LSD를 통해 참여자는 스테이킹 보상을 즐기면서 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

다른 ERC20 토큰과 마찬가지로 LSD는 대체 가능하고 거래 가능한 토큰입니다. 일반적으로 유동성 스테이킹 파생상품은 유동성 스테이킹 토큰(LST)이라고도 하며, 두 용어는 동일한 개념을 나타냅니다.

3. 유동성 스테이킹과 리스테이킹의 차이점


Lido와 같은 프로젝트가 주도하는 유동성 스테이킹 프로토콜은 빠르게 발전해 왔으며, 전성기에는 시장 점유율이 75%를 넘어서면서 잠재적인 중앙화 위험이 제기되기도 했습니다. 블록체인 네트워크의 탈중앙화와 보안을 보장하기 위해 두 가지 주요 솔루션이 등장했는데, 그 중 하나가 바로 리스테이킹입니다.

리스테이킹은 최초 스테이킹 이후 자산을 다시 스테이킹하는 것을 말합니다. 이는 스테이커에게 네트워크의 보안과 안정성을 강화하는 동시에 보상을 받을 수 있는 추가적인 방법을 제공합니다. 리스테이킹의 유동성 문제를 해결하기 위해 유동성 스테이킹 토큰(LRT)이 도입되었습니다. 리스테이킹에 대해 자세히 알아보시려면 "유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?"에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

4. 유동성 스테이킹의 작동 방식


4.1 자산과 플랫폼 선택: 참여자는 유동성 스테이킹에 사용할 플랫폼과 자산을 선택합니다.

4.2 유동성 제공: 참여자는 해당 유동성 풀에 자산을 스테이킹하며, 일반적으로 거래 페어를 구성하기 위해 쌍으로 예치해야 합니다.

4.3 보상 획득: 참여자는 일반적으로 거래 수수료, 채굴 보상 또는 프로토콜에서 설계한 기타 인센티브를 통해 스테이킹 보상을 받습니다. 보상은 제공된 유동성과 스테이킹 기간에 따라 분배됩니다.

4.4 리스크 관리: 참여자는 가격 변동 및 잠재적인 스마트 계약 리스크 등 스테이킹한 자산과 관련된 시장 리스크를 관리해야 합니다.

4.5 스테이킹 출금: 참여자는 필요할 때 유동 자산을 출금할 수 있습니다.

5. 유동성 스테이킹의 장단점


5.1 장점


유동성 향상: 유동성 스테이킹은 보다 유연하고 효율적인 유동성을 제공하여 참여자가 다양한 DeFi 프로토콜에 투자할 때 LSD(유동성 스테이킹 파생상품)를 사용할 수 있도록 하여 자본 활용도를 향상시킵니다.

수익 다각화: 사용자는 스테이킹 보상 외에 추가 수익을 창출하기 위해 DeFi 프로토콜에 LSD를 재배치하여 개인 수익을 다각화하고 극대화할 수 있습니다.

유연성: 유동성 스테이킹은 일반적으로 더 큰 유연성을 제공하여 스테이커가 시장 변화와 개인적 요구사항에 맞춰 필요에 따라 자산을 출금하거나 스테이킹 전략을 조정할 수 있습니다.

5.2 단점


더 높은 문턱: 유동성 스테이킹은 참여자에게 일정 수준의 경험과 운영 기술이 필요하며, 이는 초보자에게는 학습 곡선이 될 수 있습니다.

계약 위험: 스마트 계약에는 취약점이 있거나 공격의 대상이 될 수 있어 스테이커의 자산이 위험에 처할 수 있습니다.

가격 디커플링: LST(유동성 스테이킹 토큰)의 가격은 기초 자산과 직접 연동되지 않을 수 있으며, 예상치 못한 시장 변동으로 인해 자산 가치 아래로 떨어질 수 있습니다.

6. 대표적인 프로젝트


현재 유동성 스테이킹 시장 점유율은 주로 이더리움과 솔라나 네트워크에 집중되어 있습니다. 최신 DeFiLlama 데이터에 따르면 TVL(잠겨있는 총 자산 가치) 기준 상위 10위는 Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance 및 StakeStone입니다.


6.1 Lido（LDO）



Lido는 여러 지분 증명 네트워크를 지원하는 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 사용자는 자산을 잠그거나 하드웨어 또는 소프트웨어 인프라를 유지하지 않고도 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 온체인 활동(예: 대출, 이자 농사 등)에 참여할 수 있습니다. Lido를 통해 사용자는 원하는 양의 토큰을 스테이킹하고 매일 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.

현재로서는 Lido가 가장 높은 TVL을 가진 DeFi 프로토콜로 남아 있습니다.

6.2 Jito（JTO）



Jito는 Jito Lab이 솔라나 네트워크에서 출시한 유동성 스테이킹 프로토콜로, 현재 솔라나에서 가장 높은 TVL을 가진 DeFi 프로토콜입니다. 기존의 다른 유동성 스테이킹 프로토콜과 달리 Jito는 스테이커에게 스테이킹 보상뿐만 아니라 추가 MEV(최대 추출 가능 값) 보상도 제공합니다.

6.3 Babylon



Babylon 프로토콜은 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 사용자가 비트코인 네트워크에 BTC를 고정하여 다른 지분 증명 체인에 보안을 제공하는 동시에 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다. Babylon은 비트코인 고유의 보안과 탈중앙화 기능을 활용해 다른 지분 증명 체인에 경제적 보안을 제공함으로써 다른 프로젝트의 신속한 출시를 촉진합니다.

Babylon 프로젝트는 현재 테스트 단계에 있으며, 메인넷은 아직 출시되거나 토큰을 발행하지 않았습니다.

7. 유동성 스테이킹에 참여하는 방법


유동성 스테이킹은 언제든지 스테이킹을 취소하고 다양한 보상을 받을 수 있다는 점에서 사용자를 끌어들입니다. 프로젝트 웹사이트에서 유동성 스테이킹에 참여할 때 사용자는 자산 도난 및 기타 문제를 방지하기 위해 피싱 사이트에 주의해야 합니다. 유동성 스테이킹 참여자가 늘어날수록 보상은 감소하는 경향이 있으며, 이는 이후 참여자에게 불리하게 작용할 수 있습니다.

대부분의 사용자에게는 프로젝트의 토큰을 보유하여 토큰 가격 변동으로 수익을 얻는 것도 좋은 방법입니다. MEXC는 2,500개 이상의 거래 페어를 통해 다양한 현물 및 선물 거래 토큰을 제공하여 여러분의 거래 요구를 충족합니다. 

LDO 토큰을 구매하는 방법은 다음과 같습니다. MEXC 앱을 열고 로그인한 후 홈페이지 검색창에서 [LDO]를 검색하고 [현물]을 선택해 차트 페이지로 들어간 다음 [매수]를 눌러 거래 페이지에 접속합니다. 주문 유형을 선택하고 금액을 입력한 후 [LDO 매수]를 누르면 구매가 완료됩니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

장전 거래: 리스크, 기회, 그리고 MEXC의 보안 삼각체계

장전 거래: 리스크, 기회, 그리고 MEXC의 보안 삼각체계

에어드랍과 포인트 기반 보상 시스템은 암호화폐 시장이 급성장하는 가운데 프로젝트 팀이 사용자를 유치하고 토큰을 배포하는 핵심 도구로 자리 잡았습니다. 일부 사용자는 초기 수익을 확보하기 위해 공식 상장 전에 에어드랍된 토큰이나 포인트를 판매하기도 합니다. 반면, 프로젝트의 미래를 낙관하는 투자자는 더 낮은 가격에 조기에 매수하려고 할 수 있습니다. 이러한

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요