유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
0m
#기본#업계 최신 소식#이더리움
DeFi
DEFI$0.001689-5.21%
Ether.Fi Foundation
ETHFI$1.6236-4.06%

지난 상승장의 시작은 유동성 채굴이 주도하며 "DeFi(탈중앙화 금융)의 여름"을 열었습니다. 따라서 이번 상승장 역시 유동성 리스테이킹이 가장 유력한 촉매제가 될 것으로 예상하는 분들이 많습니다.

1. 유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?


이더리움의 합의 메커니즘이 지분 증명으로 전환된 이후, 이더리움 스테이킹에 대한 수요가 급격히 증가하면서 유동성 스테이킹 프로토콜이 빠르게 발전하고 있습니다.

유동성 리스테이킹은 아이겐레이어(Eigenlayer) 프로젝트의 창립자인 Sreeram Kannan이 제안한 이더리움 혁신 프로토콜입니다. 핵심 메커니즘은 이더리움에 이미 스테이킹된 이더를 다른 합의 프로토콜로 리스테이크하여 더 많은 스테이킹 보상을 얻는 동시에 네트워크 보안과 탈중앙화에 기여하는 것입니다.

2. 유동성 리스테이킹의 장점


2.1 자본 효율성 향상 및 수익 증대

기존 스테이킹은 일반적으로 네트워크 보안을 위해 자산을 잠가야 합니다. 유동성 스테이킹을 사용하면 투자자는 원래 스테이킹한 자산을 인출하지 않고도 이미 스테이킹한 자산을 다른 프로토콜에 스테이킹할 수 있어 자금의 다양한 활용과 자본 효율성을 높일 수 있습니다. 동시에 스테이커는 여러 스테이킹 프로토콜에서 수익을 얻을 수 있어 수익이 증가합니다.

2.2 유동성 증가

유동성 리스테이킹은 기존 스테이킹의 유동성 딜레마를 해결합니다. 이 방법은 스테이킹 후 합성 자산을 다시 스테이킹하고 시장의 DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜에서 사용해 추가 수익을 창출하는 것입니다. 이는 시장 유동성을 효과적으로 개선합니다.

2.3 매도 압력 감소

유동성 리스테이킹은 네이티브 자산의 효율성을 개선하여 시장의 매도 압력을 효과적으로 낮추고 시장의 건전한 발전에 기여합니다.

2.4 네트워크 보안 강화

유동성 리스테이킹은 더 많은 사용자가 스테이킹에 참여하도록 장려하며, 이는 이더리움의 보안과 탈중앙화를 향상하고 전체 생태계의 안정성과 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

3. 유동성 리스테이킹의 단점


3.1 스마트 계약 리스크

스마트 계약에 보안 취약점이나 설계 결함이 있는 경우, 공격자가 이러한 취약점이나 결함을 악용할 수 있으므로 자산 손실의 위험이 있을 수 있습니다.

3.2 교육 문턱 증가

많은 실무자에게 리스테이킹은 깊은 이해와 다단계 대화형 작업이 필요합니다. 그러나 이 과정의 복잡성 및 기타 문제로 인해 일부 투자 사용자는 리스테이킹을 꺼릴 수 있습니다. 또한, 스테이킹과 수익 메커니즘을 이해하고 여러 네트워크에서 자산을 효과적으로 리스테이킹하여 수익을 극대화하는 문제를 해결해야 합니다.

3.3 유동성 리스크

암호화폐 시장에서 스테이킹 메커니즘에 대한 사용자의 주요 우려는 극단적인 시장 상황에서의 락업과 유동성 부족으로 인해 스테이킹한 자산이 청산될 수 있다는 점입니다.

4. 유동성 리스테이킹 조기 참여 방법


유동성 리스테이킹에는 일정 수준의 참여 기준이 필요합니다. 운영 메커니즘과 수익 로직을 이해하는 것 외에도 많은 관련 프로젝트 중에서 보안과 고수익률에 대한 심사를 수행해야 합니다. 자산 손실을 방지하기 위해 온라인 피싱 링크에도 주의를 기울여야 합니다.

또한 많은 참여자들이 유동성 리스테이킹 분야와 관련 토큰 레이아웃에 일찍 관심을 기울이고 있습니다. 현재 MEXC 플랫폼에서 관련 토큰을 출시했으며, MEXC 거래소에서 현물 거래 또는 선물 거래를 할 수 있습니다.

ETHFI 토큰을 예로 들어보겠습니다. MEXC 앱을 열고 로그인한 다음 홈페이지의 검색창에 "ETHFI"를 입력합니다. "현물"에서 [ETHFI]를 선택해 차트 페이지로 이동한 다음 [매수]를 터치하여 거래 페이지로 들어갑니다. 주문 유형을 선택하고 수량을 입력한 후 [ETHFI 매수]를 누르면 매수가 완료됩니다.


면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

