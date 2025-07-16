Lagrange란? 크로스체인 영지식 연산을 위한 인프라

다중 체인 생태계가 급속히 발전함에 따라, 안전하고 효율적이며 검증 가능한 크로스 체인 데이터 계산의 필요성은 블록체인 개발에서 가장 큰 과제 중 하나로 부상했습니다. Lagrange 는 영지식 증명(ZK)을 기반으로 한 모듈식 확장 가능한 프로토콜을 통해 이 과제에 정면으로 대응하며, 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 위한 핵심 인프라를 제공합니다. 곧 진행될 토큰 에어드랍, 성장하는 생태계, 유망한 토큰 가격 잠재력으로 Lagrange는 영지식 및 크로스 체인 분야에서 가장 주목할 만한 코인 중 하나로 떠오르고 있습니다.













ZK Coprocessor를 사용하면 개발자는 스마트 계약에서 SQL과 유사한 명령을 사용하여 온체인 데이터를 직접 쿼리할 수 있도록 합니다. 이를 통해 다음과 같은 기능이 가능합니다:





블록체인 데이터를 검증 가능한 ZK 친화적인 데이터베이스로 사전 처리

Lagrange ZK Prover Network가 영지식 증명을 연산하고 집계

서로 다른 체인에서도 저비용, 고속 쿼리 수행





이를 통해 온체인 연산에 필요한 가스비와 지연 시간이 대폭 감소하여 dApp의 효율성이 향상되고 Lagrange 토큰에 대한 수요를 증가시킵니다.









ZK Prover Network는 롤업, 크로스체인 메시징, ZK coprocessor 등 다양한 응용 프로그램을 지원합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:





모듈형 서브네트워크: 필요에 따라 어떤 블록체인, 롤업, 또는 응용 프로그램도 연결할 수 있어 단일 고장 지점을 제거

다양한 증명 시스템 지원: Boojum, Plonky3, Plonky2 등 다양한 증명 시스템과 호환되어 다양한 생태계의 요구사항 충족

고가용성 및 비용 효율성: EigenLayer와 통합되어 85개 이상의 기관급 오퍼레이터가 프로버를 실행하여 실시간 증명 생성 및 비용 최적화 실현





이 레이어가 dApp의 필수 인프라가됨에 따라 Lagrange 코인의 토큰 가격과 장기적인 가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.









Lagrange는 체인 간 상태를 안전하고 탈중앙화된 방식으로 검증하기 위해 State Committee를 도입했습니다:





동적으로 확장되는 검증자 세트 : EigenLayer를 통한 리스테이킹 기반으로 검증자 수를 지속적으로 확장해 보안 확보

광범위한 체인 호환성 : 합의 메커니즘에 관계없이 모든 블록체인에서 상태 증명을 생성하고 확장 가능

모듈형 증명 시스템: 상태, 스토리지, 연산 등 다양한 애플리케이션의 요구에 맞게 커스터마이징 가능한 증명 제공





이는 크로스체인 보안을 강화하고 Lagrange 토큰의 유틸리티를 창출하며, 이는 위원회 운영을 유지하는 데 필수적입니다.









Lagrange의 인프라는 다양한 실제 사용 사례를 지원하여 토큰과 토큰 가격에 강력한 장기적 펀더멘털을 제공합니다.





DeFi: 다중 체인 DEX 가격 책정, 대출 시장, 수익 통합

GameFi: 크로스 체인 게임 자산 검증, 상태 추적, 성과

오라클: 기존 오라클을 대체할 수 있는 신뢰 불필요, 저지연 솔루션

AI + 블록체인: 토큰을 연료로 사용하는 온체인에서 검증 가능한 AI/ML 모델 실행





이러한 유틸리티는 Lagrange 코인의 광범위한 채택을 지원하며, 온체인 및 오프체인 생태계 모두에서 그 활용도를 강화합니다.













2023년 5월: 프리시드 라운드에서 400만 달러 유치

2024년 5월: Founders Fund, Archetype, 1kx 등 주요 투자사로부터 시드 라운드에서 1,320만 달러 유치





이 라운드는 Lagrange 토큰 에어드랍 및 글로벌 코인 배포 전략의 토대를 마련합니다. 투자자들은 토큰 모델의 확장성과 크로스 체인 유용성, 그리고 향후 토큰 가격 상승 잠재력에 주목하고 있습니다.









Lagrange는 다음과 같은 주요 블록체인 프로젝트와 파트너십을 맺고 있습니다.





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer 등





2025년 1월, Lagrange는 ZKsync의 탈중앙화 ZK Stack Prover를 통합했습니다 . 이는 토큰을 안전한 크로스체인 계산의 핵심으로 만들기 위한 또 다른 중요한 단계입니다.



