







고객확인절차(KYC)는 금융 서비스 제공자가 준수해야 하는 공통 규제 요건입니다. KYC 검사는 불법

행위 및 자금 세탁을 방지합니다. 사실 KYC는 자금 세탁 방지 규정의 핵심적인 수단입니다. 금융 기관과 서비스

제공자는 고객 및 그 자산을 보호하기 위해 보다 포괄적인 KYC 절차를 수행해야 합니다.









금융 서비스나 암호화폐 거래소에 계좌가 있다면, 금융 서비스 제공자가 고객의 신원 정보를 수집하고 확인하는 데 필요한 KYC를 작성하도록 권고를 받습니다. KYC 정책은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기, 자금 의 불법 이동을 방지하는 데 도움이 됩니다.





KYC는 보통 선제적으로 수행됩니다. 대부분의 금융 서비스 제공자는 고객에게 금융 거래를 실행하기 전에 새로운 사용자 생성 과정에서 KYC를 수행하도록 조언합니다. 어떤 경우에는 KYC 없이 계정을 만드는 것이 가능하지만 기능성이 종종 제한됩니다.





KYC를 수행할 때 다음과 같은 정보를 제공하도록 요구받을 수도 있습니다다: 신분증, 운전면허증, 여권 등









KYC 규정은 국가/지역에 따라 다르지만 필요한 기본 정보에 대한 국제적 합의가 존재합니다. 미국에

서는 많은 법률들이 대부분의 현 KYC 프로세스를 통제합니다. EU 및 아시아 태평양 국가들은 자체 규정을

개발했지만 미국의 법률 및 규정들과 많이 중복됩니다. EU 자금세탁방지지침(AMLD) 및 PSD2 규정은 EU

국가들에게 핵심적인 기본틀을 제공합니다. 전 세계적인 차원에서 국제자금세탁방지기구(FATF)는 규제 조건

에 대한 국제 협력을 조정합니다.









암호화폐는 그 익명성 때문에 자금 세탁과 탈세에 활용될 가능성이 있습니다. 개선된 암호화폐 규정은 그

명성을 강화하고 세금이 만기일에 납부되도록 보장할 수 있습니다. 암호화폐 업계가 KYC를 필요로 하는 이유는

크게 세 가지입니다.





블록체인 거래는 되돌릴 수 없습니다. 실수를 하면 도와줄 관리자가 없습니다. 자금이 도난 또는 이체되면회수될 수 없습니다. 암호화폐는 익명입니다. 개인 정보를 제출하지 않고 암호 지갑을 만들 수 있습니다. 많은 나라들에서 암호화폐에 대한 규정, 합법성, 과세가 여전히 불확실합니다.





KYC는 계정 설정에 필요한 시간을 증가시키지만 분명한 이점을 가지고 있습니다. 일반 사용자는 이를 인

지하지 못할 수도 있지만 KYC는 자금 보호 및 범죄 퇴치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.









KYC 검증은 사기를 방지할 뿐만 아니라 다음과 같은 방식으로 전체 금융 시스템을 개선합니다:





대출기관은 고객의 신원 및 재무 이력을 통해 리스크를 더 쉽게 평가할 수 있습니다. 이 과정을 통해 보다 책임감 있는 대출 및 리스크 관리가 가능해집니다. KYC 검증 후에는 신원 도용 및 기타 금융 사기 발생 가능성이 낮아집니다. KYC는 선제적인 조치로 자금 세탁의 발생 위험을 크게 줄입니다. KYC 검증은 금융 서비스 제공자에 대한 대중의 신뢰, 보안 및 책임을 향상시킵니다. 이러한 신뢰는





금융 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 투자를 더욱 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다.









탈중앙화는 처음부터 암호화폐의 핵심이었습니다. 위에서 언급된 것처럼, 누구나 자신에 대한 세부적인 개 인 정보를 제공할 필요 없이 지갑을 만들고 암호화폐를 보유할 수 있습니다. 이 때문에 결국 부도덕한 개인들이 자금 세탁 목적으로 암호화폐를 사용할 수 있게 됩니다.





정부나 규제 당국은 종종 거래소에 고객에 대한 KYC 검증을 완료하도록 요구합니다. 암호화폐 지갑에 대해 의무적인 KYC를 수행하기가 어렵기 때문에, 피아트를 암호화폐로 전환하는 서비스가 KYC 수행에 더 적합합니다.









KYC는 명백한 장점을 가지고 있지만, 일부 비평가들에게는 여전히 논쟁적입니다. 그 역사 및 배경 때문

에 암호화폐 세계에서는 KYC에 대한 반대가 더 보편적입니다. 많은 비판이 개인 정보 보호와 비용 문제에서

비롯됩니다.





KYC를 수행하면 추가 비용이 발생하며, 이 비용은 대개 수수료로 해당 고객에게 전가됩니다. 일부 사용자들에게는 KYC를 위한 필수 문서나 영구 주소가 없을 수 있습니다. 이 때문에 그들의 특정금융 서비스에 대한 접근이 어려워집니다. 무책임한 거래소에는 적절한 보안이 결여되어 있기 때문에, 개인 정보가 도난당할 위험이 있습니다. 반대론자들은 KYC 검증이 암호화폐의 탈중앙화 이상에 어긋난다고 주장합니다.









KYC 프로세스(신원 확인)는 금융 서비스와 암호화폐 거래소를 위한 산업 표준입니다. 그것은 자금 세

탁을 비롯한 범죄와의 싸움에서 가장 중요한 특징들 중 하나입니다. KYC는 불편할 수도 있지만 뛰어난 보안

을 제공합니다. 더 광범위한 자금 세탁 방지 조치의 일환으로 KYC는 암호화폐 거래소에서의 거래를 보다 안