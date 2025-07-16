Infinity Ground란? 1,700만 개의 지갑이 참여하는 AI × Web3 크리에이티브 생태계





AI와 Web3 기술의 급속한 발전으로 게임 산업은 전례 없는 변화의 물결을 겪고 있습니다. 이러한 혁신 속에서 Infinity Ground 는 완전히 새로운 궁극의 게임 플랫폼, 즉 인공지능과 블록체인을 융합하여 개발자와 플레이어 모두에게 획기적인 경험을 제공하는 새로운 생태계를 구축하는 데 전념하고 있습니다.





Infinity Ground는 모듈형 지능형 개발 키트(IDK)를 통해 크리에이터에게 역량을 제공하는 Web3 네이티브 Agentic 통합 개발 환경(IDE) 플랫폼으로, 빌딩 블록을 쌓아 역동적이고 인터랙티브한 경험을 만드는 것만큼 간단한 혁신을 가능하게 합니다. Infinity Ground는 자체 ING 네트워크와 Initia의 Interwoven Stack 기술을 기반으로 현재 Base, BNB Chain, Kaia와 같은 주요 블록체인 네트워크와의 멀티체인 상호운용성을 지원합니다. Infinity Ground는 "슈퍼 개인(Super Individuals)"을 활성화함으로써 AI 기반 애플리케이션의 개발 및 확장을 가속화하고 Web3 생태계의 혁신과 개발을 더욱 발전시키는 것을 목표로 합니다.









Infinity Ground의 핵심 목표는 AI와 Web3 기술을 기반으로 하는 탈중앙화 게임 플랫폼을 구축하는 것입니다. 이는 단순한 게임 프로젝트가 아니라, 개발, 퍼블리싱, 상호작용, 커뮤니티 거버넌스를 통합하는 완전한 생태계입니다.





Infinity Ground는 "플레이어 주권"을 강조하여 게임 자산의 온체인 소유권 검증, 투명한 거래, 공정한 수익 분배를 보장합니다. 동시에, 개발자에게 더욱 풍부하고 스마트한 게임 세계를 구축할 수 있도록 AI 지원 도구를 제공합니다.





Infinity Ground의 궁극적인 비전은 개발자와 플레이어가 협력하여 구축된 상호 이익이 되는 생태계에서 자유롭게 창작하고 거래할 수 있도록 지원하여 진정한 디지털 게임 세계를 실현하는 것입니다.













Infinity Ground의 기술 아키텍처는 AI와 Web3의 긴밀한 통합을 통해 여러 가지 이점을 제공합니다:





Infinity Ground는 경험이 없는 사용자를 위해 특별히 설계된 Agentic IDE라는 도구를 제공합니다. 자연어 명령(예: "미로 탈출 게임을 디자인하고 싶습니다")을 입력하기만 하면 시스템이 자동으로 코드와 콘텐츠를 생성합니다. 사용자는 이러한 경험을 통해 문자만으로 프로그래밍할 수 있으며, AI + Web3 크리에이티브 패러다임의 획기적인 발전을 보여줍니다.









모든 사용자는 메인 게임 캐릭터 또는 크리에이티브 어시스턴트 역할을 할 AI 아바타를 생성할 수 있습니다. 이 시스템은 아트워크 제작, 스토리라인 작성, 게임 테스트, dApp 배포 등의 작업을 여러 AI 에이전트가 협업하여 수행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 에이전트는 사용자의 선호도를 지속적으로 학습하여 더욱 원활하고 개인화된 창작 과정을 지원합니다.









게임, 캐릭터, 이미지, 스토리 등 여러분의 창작물은 NFT(Non-Factory Token) 또는 토큰화된 자산이 됩니다. 스마트 컨트랙트는 저작자 신원과 소유권 분배를 기록합니다. 다른 사람들이 여러분의 콘텐츠를 사용하면 수익 공유 또는 사용료를 받을 수 있습니다. 이는 창작자의 권리를 보호할 뿐만 아니라 더 많은 사람들이 협업 생태계에 참여하도록 유도합니다.









Infinity Ground의 생태계 경제는 여러 토큰과 인센티브 메커니즘으로 구성되어 있으며, 핵심 토큰은 AIN(Infinity AI 네트워크 토큰)입니다.









AIN은 게임 내 AI 서비스 및 기능 모듈 구매, 크리에이터와 플레이어에게 인센티브 제공, 거버넌스 및 생태계 투표 지원, 에어드랍 및 생태계 보상 지급에 사용될 수 있습니다.





AIN의 분배 모델은 사용자 참여 가치를 강조하는 "커뮤니티 우선, 자본은 나중에" 방식을 따릅니다. 초기 단계에서는 사용자들이 과제 기반 에어드랍, 개발 참여, 콘텐츠 제작 등을 통해 AIN을 획득할 수 있습니다.













초기 사용자와 기여자에게 보상을 제공하고 더 폭넓은 참여를 장려하기 위해 Infinity Ground는 첫 커뮤니티 에어드랍 을 시작했습니다. 총 1천만 개의 AIN 토큰(총 발행량의 1%)을 배포할 계획입니다.





이 에어드랍 자격은 2025년 6월 30일 스냅샷 데이터를 기반으로 합니다. 사용자는 스냅샷 날짜 전에 EVM 호환 지갑 주소를 Infinity Ground 공식 웹사이트에 연결해야 합니다.





에어드랍 자격은 8가지 기여 기준을 통해 평가됩니다. 하나의 주소가 여러 카테고리에 포함될 수 있으며, 보상은 누적됩니다. Agentic IDE, ING 네트워크, Infinity Ground 플랫폼의 참여 수준이 높을수록 사용자가 받을 수 있는 에어드랍 보상이 커집니다.





기여 유형 설명 온체인 활성 사용자 생태계 내에서 에너지 포인트나 AI 잔액과 관련된 거래를 수행한 사용자입니다. Agentic IDE 앱 제작자 필요한 플레이테스트나 리믹스 수를 충족하는 앱을 게시했거나 큐레이팅된 섹션에 소개된 사용자입니다. Galxe SBT 보유자 공식 이벤트에 참여하고 SBT를 받은 사용자(예: 해커톤, 창작 챌린지). 생태계 파트너 프로젝트 참여자 타사 파트너 프로젝트(예: 텔레그램 생태계)에 적극적으로 참여하는 사용자입니다. 핵심 커뮤니티 기여자 뛰어난 성과를 거두며 제품 연구, 인터뷰 또는 커뮤니티 이벤트에 적극적으로 참여하는 사용자입니다. ING 네트워크 상위 500위 리더보드 사용자는 ING 네트워크 상호작용 리더보드에서 상위 500위에 올랐습니다. 크리에이션 포인트 상위 1000위 상위 1000위 안에 들 만큼 충분한 크리에이션 포인트를 축적한 사용자입니다. Voyage 소셜 미션 완료자 Voyage 이벤트에서 체크인, 소셜 미션, 7일 연속 챌린지를 완료한 사용자입니다.









총 에어드랍 수량 1천만 AIN(총 공급량의 1%) 수령 플랫폼 공식 Infinity Ground 웹사이트의 에어드랍 신청 페이지 Unlock Rules TGE 시점에 20%가 잠금 해제되고, 나머지 80%는 6개월 동안 순차적으로 잠금 해제됩니다. 에어드랍 기간 에어드랍은 6개월 동안 지속되며, 미수령 보상은 운영 조정 기금에 할당됩니다. Unclaimed Token Handling 마감일까지 수령되지 않은 토큰은 향후 운영 또는 다음 에어드랍 라운드에 사용됩니다. Disqualification 스냅샷 이전에 EVM 지갑 주소를 연결하지 못한 사용자는 자격을 상실합니다.













Infinity Ground의 생태계는 기술 계층, 인프라 계층, 그리고 커뮤니티 네트워크 계층을 아우르며, 매우 다양한 협업 기반을 구축합니다. 이러한 다양성은 광범위하고 심도 있는 파트너십 네트워크에서도 잘 드러납니다. 다음은 몇 가지 주목할 만한 협업 사례입니다:









MyShell 은 AI 에이전트 분야의 최고 플랫폼으로, 개발자는 맞춤형 프롬프트와 플러그인 시스템을 통해 강력한 대화형 에이전트를 개발할 수 있습니다. 이러한 긴밀한 파트너십을 통해 MyShell과 Infinity Ground는 에이전트 생태계를 확장하고 개발자의 창의적인 잠재력을 더욱 확대할 것입니다.









Initia 는 네이티브 상호 운용성을 갖춘 독립형 앱체인을 지원하도록 설계된 애플리케이션 중심 레이어 1 블록체인 네트워크입니다. Interwoven Stack 아키텍처는 오라클, 데이터 가용성 및 메시징을 위한 내장 표준을 제공하여 개발자가 유동성과 사용자를 신속하게 출시, 연결 및 공유할 수 있도록 지원합니다.





Infinity Ground와의 통합을 통해 개발자는 Agentic IDE를 사용하여 Initia 호환 애플리케이션을 신속하게 빌드하고 배포하여 개발 장벽을 낮출 수 있습니다. 예를 들어, "Jump Jennie"와 같은 리더보드 방식의 창의적인 챌린지는 이미 Initia × Infinity Ground 생태계 내에서 광범위한 창의성을 촉발하여 구성 가능한 멀티체인 미래에 대한 비전을 가속화했습니다.









Four.meme 은 BNB 체인에 구축된 탈중앙화, 무코드 밈 코인 발행 플랫폼입니다. 빠르고 간편한 설계를 통해 누구나 사전 설정된 템플릿과 자동 유동성 부트스트래핑 메커니즘을 사용하여 거의 0에 가까운 비용으로 토큰을 발행할 수 있습니다. BNB, USDT, WHY, CAKE 등의 거래 페어를 지원합니다.





Four.meme은 Infinity Ground와 파트너십을 맺고 다양한 창의적인 챌린지를 진행하며, 사용자들이 밈 테마 애플리케이션(AI 기반 밈 게임 또는 동적 이미지 생성기 등)을 개발하도록 유도합니다. 이러한 협업을 통해 Four.meme 생태계의 사용자 기반을 확대하는 동시에 창작자들에게 아이디어 구상부터 배포, 자산 발행까지 원활한 온체인 파이프라인을 제공합니다.





























2025년 6월 기준, 1,700만 개 이상의 고유 지갑이 플랫폼에 연결되었으며, 12만 1천 개의 dApp이 생성되었습니다. 수천 명의 크리에이터가 이 플랫폼을 활용하여 게임, 밈, dApp, 인터랙티브 콘텐츠를 개발하고 있습니다.













Infinity Ground는 첨단 AI 및 Web3 기술을 통해 기존 게임 산업을 혁신하고 있습니다. 모델 라우터, 모듈형 AI 개발 키트, 그리고 통합 생태계 아키텍처를 활용하여 게임 개발 효율성을 높이고 비용을 절감하며 창의적인 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 탈중앙화된 소유권 메커니즘과 잘 설계된 토크노믹스를 도입하여 개발자, 플레이어, 그리고 커뮤니티 간의 이해관계를 완벽하게 조율하고, 활기차고 역동적인 게임 생태계를 함께 구축합니다.





Infinity Ground는 누구나 자신만의 독특한 비전을 쉽게 창조하고, 표현하고, 공유할 수 있는 AI 기반 사회를 만들어가고 있습니다. AI는 창의성을 대체하는 것이 아니라, 창의성을 향상시키는 역할을 합니다.









Infinity Ground는 AI와 Web3 기술을 중심으로 콘텐츠 제작의 패러다임 전환을 선도하고 있습니다. 제약 없는 지능형 개발 도구, 명확한 콘텐츠 소유권 메커니즘, 그리고 풍부한 파트너십과 인센티브 생태계를 통해 누구나 접근 가능하고 유익한 개방형 크리에이티브 플랫폼을 구축합니다. 개발자, 아티스트, 일반 사용자 등 아이디어만 있다면, Infinity Ground에서 신속하게 아이디어를 실현하고 온체인에서 수익을 창출할 수 있습니다.





블록체인과 AI 통합이 가속화됨에 따라, Infinity Ground는 단순한 도구 플랫폼이 아니라 탈중앙화된 크리에이티브 운동의 시작점입니다. 앞으로 이러한 새로운 생태계에서 콘텐츠 소유권, 유통 채널, 그리고 가치 배분 방식이 근본적으로 재편될 수 있습니다. 지금이 바로 참여하기에 가장 좋은 시기입니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.