GamerBoom (이하 BOOM)은 AI 기반 인센티브 메커니즘을 통해 실제 데이터와 블록체인 경제를 원활하게 연결하도록 설계된 차세대 인프라 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 실제 데이터와 탈중앙화 금융(DeFi)이 교차하는 역동적인 생태계를 조성하여 Web3 시대의 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 1. BOOM 프로젝트 배경 생성형 AI 기술이GamerBoom (이하 BOOM)은 AI 기반 인센티브 메커니즘을 통해 실제 데이터와 블록체인 경제를 원활하게 연결하도록 설계된 차세대 인프라 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 실제 데이터와 탈중앙화 금융(DeFi)이 교차하는 역동적인 생태계를 조성하여 Web3 시대의 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 1. BOOM 프로젝트 배경 생성형 AI 기술이
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/GamerBoom이란...터 및 인센티브 엔진

GamerBoom이란? 웹3.0 게임 혁명을 주도하는 궁극의 데이터 및 인센티브 엔진

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본
Boom
BOOM$0.031289+1.34%
플러리싱 에이아이
AI$0.1209-6.20%
DeFi
DEFI$0.001689-5.16%
다오 메이커
DAO$0.1064-4.83%
Large Language Model
LLM$0.0006583-9.84%

GamerBoom (이하 BOOM)은 AI 기반 인센티브 메커니즘을 통해 실제 데이터와 블록체인 경제를 원활하게 연결하도록 설계된 차세대 인프라 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 실제 데이터와 탈중앙화 금융(DeFi)이 교차하는 역동적인 생태계를 조성하여 Web3 시대의 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.

1. BOOM 프로젝트 배경


생성형 AI 기술이 빠른 속도로 발전함에 따라 고품질의 다양한 데이터 세트에 대한 수요가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그러나 기존의 AI 개발은 오랫동안 중앙화된 플랫폼에 의존해 사용자 데이터를 제공함으로써 개인정보 보호, 투명성, 공평한 가치 분배에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

BOOM은 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. BOOM은 Web3 원칙을 활용하여 데이터의 기여, 사용, 보상 방식을 재구상합니다. 모든 기여자가 인정받고 인센티브를 받으며, AI 혁신의 혜택이 생태계 전체에 보다 공평하게 공유되는 공정하고 지속 가능한 AI 데이터 경제를 구축하는 것이 목표입니다.

2. BOOM 생태계 구조


BOOM은 실제 데이터와 블록체인 기반 인센티브를 통합하여 차세대 암호화폐 붐을 주도하도록 설계된 3계층의 협업 생태계를 개발했습니다.

2.1 미션 레이어(Boom 미션)


미션은 언어, 이미지, 행동, 오디오와 같은 데이터 차원을 다루는 개발자, DApp, Web2 기업 또는 탈중앙화된 자율 조직(DAO)으로부터 시작됩니다. 미션은 난이도와 보상 계수에 따라 등급이 매겨지며, 결과는 온체인에서 자동으로 정산됩니다.

2.2 데이터 레이어(데이터 자산 레이어)


제출된 모든 데이터는 검증을 거친 후 플랫폼 자산이 되어 AI 모델 학습에 사용되거나 허가된 액세스를 통해 판매될 수 있습니다. BOOM은 데이터 토큰화와 온체인 “품질 태그”의 적용을 장려하여 데이터 거래의 효율성과 투명성을 향상시킵니다.

2.3 모델 레이어(Boom AI 허브)


이 플랫폼은 오픈 소스 모델 트레이닝과 미세 조정된 배포(독점적인 BOOM 모델 및 파트너 LLM 포함)를 지원합니다. 모델 수익의 일부는 데이터 기여자와 검증자에게 재분배되어 자생적인 순환 경제를 형성합니다.

3. BOOM의 주요 특징


BOOM은 AI와 블록체인의 교차점에 있는 선구적인 인프라 프로젝트로, 실제 세계 데이터와 Web3 경제를 연결하여 암호화폐 붐을 일으키기 위해 설계되었습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

주식으로서의 게임: 게임 내 전리품과 행동을 AI가 검증한 온체인 자산으로 전환하여 플레이어의 시간과 스킬에 실질적인 경제적 가치를 부여합니다.
사회적 자본 시장: 좋아요, 공유, 상호작용을 프로그래밍 가능하고 거래 가능한 자산으로 변환하여 사회적 영향력을 정량화합니다.
AI로 검증된 실제 자산 레이어: 부동산이나 상품과 같은 실물 자산의 토큰화 및 부분 거래를 가능하게 합니다.
기관급 데이터 정제소: 네트워크 레벨 데이터를 집계하여 재무 기준을 충족하는 합성 가능 자산을 생성합니다.

4. BOOM 토크노믹스


Boom 코인(BOOM)은 프로토콜의 핵심 유틸리티 토큰으로 게임, 사회적 자본, 실물 자산, DeFi 전반에 걸쳐 원활한 통합을 지원합니다.

4.1 BOOM 개요


토큰명: BOOM
총 공급량: 1,000,000,000

4.2 토큰 할당


BOOM 토큰의 배분은 다음과 같습니다:

생태계 성장: 26%
에어드랍 및 커뮤니티 인센티브: 25%
전략적 투자자: 16.5%
팀 & 어드바이저: 15%
재단 준비금: 10%
마케팅 및 파트너십: 7.5%



4.3 토큰 유틸리티


BOOM 토큰은 거버넌스, 트랜잭션, 인센티브 전반에 걸쳐 유용성을 지닌 BOOM 프로토콜의 데이터 중심 생태계를 이끄는 기본 자산입니다:

거버넌스: 토큰 보유자는 앱 통합 및 프로토콜 업그레이드를 포함한 주요 결정에 투표할 수 있습니다.
결제 수단: 법이 허용하는 경우, Boom 코인은 게임 내 자산, 사회적 영향력 또는 AI가 검증한 실제 자산을 구매하는 데 사용할 수 있습니다.
인센티브 레이어: 사용자는 게임 내 업적, 소셜 상호작용, 데이터 기여를 통해 보상을 획득하여 지속적인 생태계 참여를 촉진합니다.
플랫폼 간 상호 운용성: BOOM은 생태계 내 게임, DeFi 플랫폼, 소셜 앱에서 원활하게 순환합니다.

5. MEXC에서 BOOM 토큰을 구매하는 방법


탈중앙화 기술, 공정한 경제 모델, 크리에이터의 권리에 대한 깊은 존중을 통해 BOOM은 디지털 엔터테인먼트 산업의 권력 구조를 재정의하고 있습니다. 여기에서 모든 크리에이터는 시청자로부터 직접적인 지원을 받을 수 있으며, 모든 콘텐츠는 진정한 커뮤니티를 찾을 수 있습니다. 데이터 주석 작성자, AI 모델 개발자, Web3 신봉자 등 누구에게나 BOOM은 차세대 AI 인프라 구축에 참여할 수 있는 수단을 제공합니다.

BOOM 토큰은 이제 MEXC에 상장되어 원활한 거래 경험과 매우 경쟁력 있는 수수료를 제공합니다. 다음 단계를 따라 BOOM 거래를 빠르게 시작할 수 있습니다:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 로그인합니다.
2) 검색창에서 “BOOM”을 검색하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 금액과 가격 매개변수를 입력한 후 거래를 완료합니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 권유가 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련된 리스크를 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

빈번한 시장 가격 변동으로 인해 사용자는 선물 거래 중에 지속적으로 차트를 모니터링하는 경우가 많습니다. MEXC의 시장 알림 설정 기능은 이러한 문제점을 효과적으로 해결하고 사용자가 실시간으로 시장 변화에 주의를 기울일 수 있도록 도와줍니다.시장 알림 설정 방법MEXC의 시장 알림 기능에는 가격 알림과 지표 알림이 모두 포함됩니다. 가격 알림은 토큰 가격

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요