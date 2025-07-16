GamerBoom이란? 웹3.0 게임 혁명을 주도하는 궁극의 데이터 및 인센티브 엔진

BOOM)은 AI 기반 인센티브 메커니즘을 통해 실제 데이터와 블록체인 경제를 원활하게 연결하도록 설계된 차세대 인프라 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 실제 데이터와 탈중앙화 금융(DeFi)이 교차하는 역동적인 생태계를 조성하여 Web3 시대의 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. GamerBoom (이하)은 AI 기반 인센티브 메커니즘을 통해 실제 데이터와 블록체인 경제를 원활하게 연결하도록 설계된 차세대 인프라 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 실제 데이터와 탈중앙화 금융(DeFi)이 교차하는 역동적인 생태계를 조성하여 Web3 시대의 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.









생성형 AI 기술이 빠른 속도로 발전함에 따라 고품질의 다양한 데이터 세트에 대한 수요가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그러나 기존의 AI 개발은 오랫동안 중앙화된 플랫폼에 의존해 사용자 데이터를 제공함으로써 개인정보 보호, 투명성, 공평한 가치 분배에 대한 우려를 불러일으켰습니다.





BOOM은 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. BOOM은 Web3 원칙을 활용하여 데이터의 기여, 사용, 보상 방식을 재구상합니다. 모든 기여자가 인정받고 인센티브를 받으며, AI 혁신의 혜택이 생태계 전체에 보다 공평하게 공유되는 공정하고 지속 가능한 AI 데이터 경제를 구축하는 것이 목표입니다.









BOOM은 실제 데이터와 블록체인 기반 인센티브를 통합하여 차세대 암호화폐 붐을 주도하도록 설계된 3계층의 협업 생태계를 개발했습니다.









미션은 언어, 이미지, 행동, 오디오와 같은 데이터 차원을 다루는 개발자, DApp, Web2 기업 또는 탈중앙화된 자율 조직(DAO)으로부터 시작됩니다. 미션은 난이도와 보상 계수에 따라 등급이 매겨지며, 결과는 온체인에서 자동으로 정산됩니다.









제출된 모든 데이터는 검증을 거친 후 플랫폼 자산이 되어 AI 모델 학습에 사용되거나 허가된 액세스를 통해 판매될 수 있습니다. BOOM은 데이터 토큰화와 온체인 “품질 태그”의 적용을 장려하여 데이터 거래의 효율성과 투명성을 향상시킵니다.









이 플랫폼은 오픈 소스 모델 트레이닝과 미세 조정된 배포(독점적인 BOOM 모델 및 파트너 LLM 포함)를 지원합니다. 모델 수익의 일부는 데이터 기여자와 검증자에게 재분배되어 자생적인 순환 경제를 형성합니다.









BOOM은 AI와 블록체인의 교차점에 있는 선구적인 인프라 프로젝트로, 실제 세계 데이터와 Web3 경제를 연결하여 암호화폐 붐을 일으키기 위해 설계되었습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:





주식으로서의 게임: 게임 내 전리품과 행동을 AI가 검증한 온체인 자산으로 전환하여 플레이어의 시간과 스킬에 실질적인 경제적 가치를 부여합니다.

사회적 자본 시장: 좋아요, 공유, 상호작용을 프로그래밍 가능하고 거래 가능한 자산으로 변환하여 사회적 영향력을 정량화합니다.

AI로 검증된 실제 자산 레이어: 부동산이나 상품과 같은 실물 자산의 토큰화 및 부분 거래를 가능하게 합니다.

기관급 데이터 정제소: 네트워크 레벨 데이터를 집계하여 재무 기준을 충족하는 합성 가능 자산을 생성합니다.









Boom 코인(BOOM)은 프로토콜의 핵심 유틸리티 토큰으로 게임, 사회적 자본, 실물 자산, DeFi 전반에 걸쳐 원활한 통합을 지원합니다.









토큰명: BOOM

총 공급량: 1,000,000,000









BOOM 토큰의 배분은 다음과 같습니다:





생태계 성장: 26%

에어드랍 및 커뮤니티 인센티브: 25%

전략적 투자자: 16.5%

팀 & 어드바이저: 15%

재단 준비금: 10%

마케팅 및 파트너십: 7.5%

















BOOM 토큰은 거버넌스, 트랜잭션, 인센티브 전반에 걸쳐 유용성을 지닌 BOOM 프로토콜의 데이터 중심 생태계를 이끄는 기본 자산입니다:





거버넌스: 토큰 보유자는 앱 통합 및 프로토콜 업그레이드를 포함한 주요 결정에 투표할 수 있습니다.

결제 수단: 법이 허용하는 경우, Boom 코인은 게임 내 자산, 사회적 영향력 또는 AI가 검증한 실제 자산을 구매하는 데 사용할 수 있습니다.

인센티브 레이어: 사용자는 게임 내 업적, 소셜 상호작용, 데이터 기여를 통해 보상을 획득하여 지속적인 생태계 참여를 촉진합니다.

플랫폼 간 상호 운용성: BOOM은 생태계 내 게임, DeFi 플랫폼, 소셜 앱에서 원활하게 순환합니다.









탈중앙화 기술, 공정한 경제 모델, 크리에이터의 권리에 대한 깊은 존중을 통해 BOOM은 디지털 엔터테인먼트 산업의 권력 구조를 재정의하고 있습니다. 여기에서 모든 크리에이터는 시청자로부터 직접적인 지원을 받을 수 있으며, 모든 콘텐츠는 진정한 커뮤니티를 찾을 수 있습니다. 데이터 주석 작성자, AI 모델 개발자, Web3 신봉자 등 누구에게나 BOOM은 차세대 AI 인프라 구축에 참여할 수 있는 수단을 제공합니다.





