FlyTrade (FLY)란?: 크로스체인 거래 경험을 위한 업그레이드 엔진

멀티체인 생태계가 계속 성장함에 따라, 블록체인 간 원활한 자산 상호작용은 사용자들의 일상적인 활동에서 중요한 요구가 되었습니다. FlyTrade (FLY) 는 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌으며, 효율적이고 안전하며 사용자 친화적인 크로스체인 거래 플랫폼으로서 가장 스마트한 경로와 최소한의 단계로 크로스체인 경험을 재정의하는 것을 목표로 합니다.









FlyTrade는 체인 추상화 개념을 기반으로 구축된 크로스체인 유동성 프로토콜입니다. 다중 체인 자산 유동성에 대한 통합 접근을 제공하고, 체인 간 원활한 상호운용성을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. 현재 FlyTrade는 여러 주요 블록체인 네트워크와 18,000개 이상의 자산( 스테이블코인 , LP 토큰, 수익형 토큰 포함)을 아우르는 집계 거래를 지원합니다. 기존 명칭인 Magpie Protocol에서 완전한 리브랜딩과 제품 혁신을 거쳐, 보다 완성도 높은 체인 추상화 거래 프레임워크로 DeFi 시장 에 진입했습니다.













FlyTrade는 수백 개의 DEX와 유동성 풀에서 실시간 데이터를 수집하는 크로스체인 지능형 집계 엔진을 구축했습니다. 최저 슬리피지와 최적의 가격 경로를 자동으로 찾아내어 모든 크로스체인 거래가 최대 효율로 실행되도록 보장합니다.









사용자는 지갑 네트워크를 직접 전환하거나 자산을 수동으로 연결할 필요가 없습니다. FlyTrade가 대상 자산의 목적 체인을 자동으로 감지하고 모든 체인 간 통신을 처리하여, 원하는 결과만 입력하면 나머지는 프로토콜이 알아서 처리합니다.









현재 이더리움 , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom 등 다양한 인기 네트워크를 지원하며, 대부분의 온체인 자산 상호작용 시나리오를 포괄합니다.









FlyTrade는 가스비 후원, 자동 크로스체인 서명, 다중 자산 지갑 관리 등 계정 추상화 기능을 도입할 계획으로, 중앙화 플랫폼을 사용하는 것과 견줄 만큼 체인 간 매끄러운 사용자 경험을 제공할 예정입니다.









FlyTrade의 토큰 이코노미는 네이티브 토큰인 FLY를 중심으로 구성되어 있으며, 활발한 거래자와 장기 참여자를 유인하기 위해 설계된 혁신적인 FLYwheel 루프 메커니즘을 활용합니다. 이 구조는 지속 가능한 생태계 성장과 효율적인 거버넌스를 지원합니다. 이 모델은 xFLY와 FLY33라는 두 가지 주요 참여 방식을 제공하여, 활동적인 사용자와 수동적인 보유자 모두의 니즈를 충족시킵니다.













락업을 통한 투표권 획득 : 사용자는 FLY를 락업하여 xFLY를 받을 수 있으며, 락업 기간이 길수록 더 높은 투표 가중치를 부여받습니다.

인센티브 배분 투표 : xFLY 보유자는 특정 거래 페어에 FLY 인센티브를 배분하기 위해 투표함으로써 자본 흐름을 최적화할 수 있습니다.

거래 수수료 및 슬리피지 보조 금 : 투표량이 많은 거래 페어는 수수료 및 슬리피지 혜택을 받을 수 있습니다.

수익 공유 : xFLY 보유자는 자신의 투표 지분에 따라 플랫폼 수수료 수익의 일부를 공유받습니다.

보상 강화 : 적극적인 락업 및 거래 활동은 보너스 배수를 잠금 해제하여 지속적인 참여를 유도합니다.

엑시트(Exit) 메커니즘: 표준 엑시트(Standard Exit)는 3개월에 걸쳐 토큰을 점진적으로 방출하여 생태계 안정성을 유지하고 단기 투기를 억제합니다. 인스턴트 엑시트(Instant Exit)는 사용자가 토큰을 즉시 출금할 수 있도록 하지만, 출금된 금액의 50%는 유통량 감소 및 장기적인 토큰 가치 보존을 위해 영구 소각됩니다.









알고리즘 기반 자동 투표 : 사용자가 직접 투표할 필요 없이 시스템이 자동으로 투표를 배정합니다.

자동 복리 보상 : 발생한 수익은 자동으로 재투자되어 자산 가치를 지속적으로 증가시킵니다.

락업 요건 없음 : FLY33는 자유롭게 거래 및 이전이 가능한 유동성 토큰입니다.

비정기적 거래자 또는 장기 보유자에게 적합: 최소한의 참여로 생태계 인센티브를 수동적으로 누릴 수 있습니다.





이 토큰 모델은 단순히 유동성 공급이 아닌, 거래 활동 자체에 대해 직접 보상함으로써 보다 효율적이고 역동적인 거래 생태계를 조성합니다.









FlyTrade의 프로토콜 컨트랙트는 여러 차례의 외부 보안 감사를 거쳤으며, 사용자 자산의 안전을 보장하기 위해 실시간 리스크 모니터링 시스템이 구축되어 있습니다. 플랫폼의 프론트엔드는 MetaMask, WalletConnect, Coinbase Wallet 등 주요 비수탁형 지갑을 지원하며, 온체인 서명 검증과 결합되어 사용자가 언제나 자산에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있도록 설계되어 있습니다. 앞으로 FlyTrade는 중앙화 거래소의 유동성 통합을 계획하고 있으며, 모바일 앱 출시를 통해 언제 어디서나 매끄러운 크로스체인 자산 스왑 경험을 제공할 예정입니다.









FlyTrade는 Web3 제품 개발, 금융 공학, 블록체인 인프라 분야에서 풍부한 전문성을 갖춘 글로벌 팀이 이끌고 있습니다:





CEO: Ali Raheman – 여러 온체인 프로토콜을 설계한 Web3 아키텍트이자 창립자

CIO: Ikram Ansari – 전략 수립과 자본 파트너십을 총괄하는 금융 시장 전문가

CTO: Gergely Hegyközi – 핵심 프로토콜 설계를 담당하는 블록체인 개발 전문가





투자 측면에서는 Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings, Arkstream Capital 등 업계 최상위 투자자들의 후원을 받아, 장기적인 기술 혁신과 시장 확장에 있어 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다.









FlyTrade는 다음과 같은 핵심 영역을 중심으로 개발 전략을 추진하고 있습니다:





신규 사용자의 편의성을 높이기 위한 계정 추상화 기능 도입

모바일 앱 출시 를 통해 거래 경험 향상 및 Web3 로그인 절차 간소화

중앙화 거래소 유동성 통합 으로 호가창 깊이 강화

다양한 거래 수요를 충족하기 위해 신규 체인 및 자산 유형 지원 지속 확장

사용자 인센티브 메커니즘 강화를 통해 커뮤니티 자율성과 프로토콜 거버넌스 발전 촉진



