ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다. ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다. 2022년 9월 15일, 이더리움 병합
ETH 2.0이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다.

ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다.

2022년 9월 15일, 이더리움 병합 업그레이드가 완료되어 지분 증명 시대로의 공식적인 전환을 알렸습니다.


1. 지분 증명(PoS)을 선택하는 이유는 무엇인가요?


1.1 PoS는 동일한 비용으로 보안을 강화할 수 있습니다.

1.2 지분 증명 합의 메커니즘에서는 공격으로부터 더 쉽게 복구할 수 있습니다. 지분 증명은 내장된 "slashing" 메커니즘을 통해 공격자의 자금 대부분(타인의 자금은 제외)이 자동으로 소멸됩니다.

1.3 ASIC에 비해 지분 증명은 더 높은 탈중앙화를 자랑합니다. 지분 증명은 진입 장벽이 낮기 때문에 더 많은 사용자들의 참여를 유도할 수 있습니다.

2. 병합 및 비콘(Beacon) 체인


흔히 통합이라고도 하는 병합은 이더리움 메인넷과 비콘(Beacon) 체인의 병합을 의미합니다. 이 통합의 결과로 이더리움의 합의 메커니즘이 기존 작업 증명에서 현재 지분 증명으로 전환됩니다.

비콘(Beacon) 체인은 지분 증명 합의 메커니즘 블록체인을 운영하기 위해 만들어진 특수 체인입니다. 애플리케이션이나 토큰을 호스팅하지 않는 이 체인은 2020년 12월 1일에 출시되었습니다.

따라서 비콘(Beacon) 체인과 이더리움 메인넷이 합쳐졌을 때 합의 메커니즘의 변경을 제외하고는 다른 변화가 발생하지 않았습니다.

3. 병합의 효과


에너지 소비의 현저한 감소: 데이터와 계산에 따르면 병합 후 이더리움의 운영을 유지하는 데 필요한 에너지는 기본적인 컴퓨터 사용량과 동일하며, 그 결과 이전보다 약 99.95% 감소하여 이더리움이 세계에서 가장 환경 친화적인 금융 시스템으로 자리매김했습니다.

이더리움 발행량 감소: 이더리움 재단 데이터에 따르면, 기존 작업 증명 체인은 채굴자에게 하루에 약 16,000 이더를 보상했습니다. 그러나 병합 이후에는 검증 노드에 보상하는 데 하루에 약 1,600 이더리움만 필요하게 되어 이더리움 발행량이 크게 감소했습니다.

EIP-1559 프로토콜 및 소각 메커니즘 도입: EIP-1559 프로토콜이 구현되고 소각 메커니즘이 추가됨에 따라 이더리움의 일일 평균 소각량은 6,000 이더리움 내외로 변동하여 이더리움의 전반적인 디플레이션 추세를 초래했습니다.

4. 병합 후에도 가스 요금이 여전히 높은 이유는 무엇인가요?


병합은 가스 요금에 영향을 미치지 않습니다.

병합 이후 이더리움 팀의 초기 계획은 이더리움 네트워크 내 가스 요금을 낮출 수 있는 솔루션인 샤딩(sharding)을 도입하는 것이었습니다. 그러나 이더리움은 샤딩(sharding) 계획을 포기하고 롤업과 댕크샤딩 (Danksharding)과 같은 Layer 2 기술로 초점을 전환했습니다.

현재 Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM 등을 포함한 여러 Layer 2 네트워크가 운영되고 있습니다. 이러한 Layer 2 네트워크의 가스 요금은 이더리움 네트워크의 가스 요금보다 훨씬 낮기 때문에 사용자의 비용 절감으로 이어집니다. 이더리움의 가스 솔루션은 보다 효율적이고 비용 효율적인 트랜잭션 경험을 위해 사용자를 Layer 2 네트워크로 마이그레이션하는 것을 목표로 합니다.

5. 스테이킹


스테이킹은 검증자 소프트웨어를 활성화하기 위해 32 ETH를 입금하는 행위를 말합니다. 검증자는 데이터 저장, 트랜잭션 처리, 블록체인에 새 블록을 추가하는 등의 업무를 수행합니다. 이를 통해 이더리움의 보안을 보장하고 이 과정에서 새로운 이더리움을 획득할 수 있습니다.

32 ETH를 스테이킹하면 계정 관리 및 투표 기능을 갖춘 검증자 노드 자격이 주어지는 작업 증명 채굴과 달리, 더 많은 이더리움을 스테이킹하고 더 오래 스테이킹할수록 궁극적으로 더 많은 보상을 받을 수 있습니다.

ETH 2.0은 새로운 스테이킹 서비스를 탄생시켰습니다. 이제 32 ETH는 상당한 금액으로, 많은 사용자가 쉽게 이용할 수 없을 수도 있습니다. 참여를 원하신다면 타사 스테이킹 풀에 참여하여 보상의 일부를 받을 수 있습니다. 예를 들어, Lido는 이더리움에서 가장 큰 스테이킹 서비스 제공자 중 하나입니다.

6. 스테이킹의 장점


보상 받기: 네트워크 합의를 달성하는 데 기여하는 행동은 보상을 받습니다. 트랜잭션을 새 블록에 올바르게 패키징하고 다른 검증자의 작업을 검증하는 소프트웨어를 실행하기만 해도 보상을 받을 수 있으며, 이는 블록체인의 보안을 유지하는 데 도움이 됩니다.

보안 강화: 스테이킹된 이더리움의 양이 증가함에 따라 네트워크의 힘이 커지고, 네트워크의 대부분을 제어하기 위해서는 상당한 양의 이더리움이 필요합니다. 네트워크에 대한 공격을 시작하려면 대부분의 검증자를 제어해야 하는데, 이는 시스템 내에서 상당한 양의 이더리움을 제어하는 것을 의미하며 이는 거의 불가능한 일입니다.

지속 가능성: 검증자는 네트워크 보안에 참여하기 위해 에너지 집약적인 작업 증명 계산을 수행할 필요가 없습니다. 이는 스테이킹 노드가 최소한의 에너지 소비로 비교적 간단한 하드웨어에서 작동할 수 있음을 의미합니다.


