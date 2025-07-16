1. ETC는 무엇인가요? ETC 또는 이더리움 클래식은 2016년 7월 DAO 해킹 이후 이더리움의 하드포크에서 탄생했습니다. 이 하드포크 이후 새로운 네트워크는 이더리움 이름을 유지하면서 토큰 이름인 ETH를 계속 사용했습니다. 기존 네트워크는 이더리움 클래식으로 이름이 바뀌었고, 토큰의 이름은 ETC로 변경되었습니다. 이런 의미에서 이더리움 클래식은 1. ETC는 무엇인가요? ETC 또는 이더리움 클래식은 2016년 7월 DAO 해킹 이후 이더리움의 하드포크에서 탄생했습니다. 이 하드포크 이후 새로운 네트워크는 이더리움 이름을 유지하면서 토큰 이름인 ETH를 계속 사용했습니다. 기존 네트워크는 이더리움 클래식으로 이름이 바뀌었고, 토큰의 이름은 ETC로 변경되었습니다. 이런 의미에서 이더리움 클래식은
ETC Fifthening은 무엇인가요?

1. ETC는 무엇인가요?


ETC 또는 이더리움 클래식은 2016년 7월 DAO 해킹 이후 이더리움의 하드포크에서 탄생했습니다. 이 하드포크 이후 새로운 네트워크는 이더리움 이름을 유지하면서 토큰 이름인 ETH를 계속 사용했습니다. 기존 네트워크는 이더리움 클래식으로 이름이 바뀌었고, 토큰의 이름은 ETC로 변경되었습니다. 이런 의미에서 이더리움 클래식은 오늘날 이더리움의 선구자라고 할 수 있습니다.

2. ETC Fifthening이란?


2022년 9월, 이더리움 네트워크의 합의 메커니즘은 작업 증명(POW)에서 지분 증명(POS)으로 전환되었지만 이더리움 클래식(ETC)은 채굴을 통해 블록 보상을 얻는 POW 모드에서 계속 운영되었습니다.

비트코인과 마찬가지로 ETC의 총 공급량은 약 21억개(실제로는 210,700,000개)로 고정되어 있습니다. 또한 ETC는 해당 메커니즘을 통해 채굴 보상을 500만 블록마다 20%씩 감소시킵니다.

최근 데이터에 따르면 ETC는 올해 6월에 4차 감소가 예정되어 있으며, 감소까지 100일도 채 남지 않았습니다.

3. 역대 감소 사례 및 영향


1차 감소는 2017년 12월이었습니다. 블록 보상은 기존 5 ETC에서 4 ETC로 감소했습니다. 인하 기간 동안 ETC 가격은 계속 상승하여 40달러를 돌파했습니다.


2차 감소는 2020년 3월이었습니다. 블록 보상이 4 ETC에서 3.2 ETC로 감소했습니다. 약세장으로 인해 채굴자들의 수익은 더욱 감소했습니다. 흥미롭게도 이 감소 기간 동안 ETC 가격은 하락했고, 이후 상당 기간 동안 ETC는 7.5달러를 맴돌았습니다.


3차 감소는 2022년 4월이었습니다. 블록 보상이 3.2 ETC에서 2.56 ETC로 감소했습니다.

2021년 여름, 디파이 열풍이 불면서 엄청난 자금이 이더리움으로 유입되었습니다. 이더리움과 본질적으로 연결되어 있는 이더리움 클래식도 180달러로 최고가를 기록했습니다. 1년 후, 도취감이 가라앉으면서 ETC의 가격은 큰 폭으로 하락했습니다. 2022년, ETC 가격은 3개월 동안 하락세를 보인 후 반등하기 시작했습니다.


4차 감소는 2024년 6월일 것으로 예상됩니다. 블록 보상은 2.56 ETC에서 2.048 ETC로 감소할 예정입니다.

이번 감소는 4월에 예정된 비트코인 반감기 직후에 이루어질 것입니다. 따라서 ETC 감소는 강세장에서 이루어질 가능성이 높으며, 이는 토큰 가격에 대한 시장의 긍정적인 기대감을 불러일으킬 것입니다. 최근 실적에 따르면 ETC 가격은 전체 시장 추세를 따라 전반적인 상승 추세를 보이고 있습니다.


4. ETC의 투자 가치


더 많은 사용자가 이더리움으로 이동했음에도 불구하고, 생태계 발전이나 코인 가격 측면에서 이더리움 클래식(ETC)은 이더리움과 상당한 격차를 보이고 있습니다. 그러나 여전히 이더리움 클래식에 헌신하는 사용자들이 일부 존재합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

4.1 탈중앙화


이더리움 클래식(ETC)의 탄생은 탈중앙화에 대한 확고한 신념에서 비롯되었으며, 처음에는 DAO 사건으로 인한 막대한 손실을 복구하기 위해 인위적인 개입으로 거래를 롤백하려는 논란의 여지가 있는 하드포크를 거부했습니다. 탈중앙화에 대한 이러한 확고한 신념은 ETC의 성장과 지속적인 발전의 원동력이 되었습니다.

4.2 희소성


이더리움 클래식(ETC) 토큰은 비트코인과 유사한 총 공급량 제한 및 감소 계획으로 설계되었습니다. 시간이 지남에 따라 토큰 생산량이 감소하여 일정 수준의 희소성을 부여합니다.

4.3 작업 증명(POW) 메커니즘


POW 메커니즘은 비트코인에서 시작된 이래 15년간 시장 테스트를 거치며 이 합의 메커니즘의 보안성을 입증해왔습니다. 이더리움 클래식(ETC) 개발 커뮤니티는 이더리움과 같은 지분 증명(POS) 메커니즘으로 전환하지 않을 것이라고 명시적으로 밝혔습니다. 이러한 결정은 POS 개발의 후기 단계가 "부자는 더 부자가 되고, 가난한 사람은 더 가난하게" 되는 게임으로 발전하여 후발 주자들이 참여할 기회를 완전히 잃을 수 있다는 우려에서 비롯되었습니다.

5. ETC 매수 방법


MEXC 플랫폼에서 ETC 현물을 매수할 수 있습니다.

MEXC 앱을 열고 상단 검색창에 ETC를 입력한 후 ETC 현물 거래를 선택하고 차트 페이지에서 "매수"를 클릭한 다음 주문 방법, 주문 수량 및 기타 정보를 선택한 후 "ETC 매수"를 클릭하면 매수가 완료됩니다.


면책 조항: 암호화폐 거래에는 위험이 수반됩니다. 해당 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 포함하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언이 아닙니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


