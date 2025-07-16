



수년간의 개발 끝에 이더리움(ETH)은 개발자가 이더리움 기반의 복잡한 DAPP(탈중앙화 애플리케이션) 애플리케이션을 혁신하고 만들 수 있는 완전한 생태계를 형성했습니다. ERC-20은 이더리움에서 누구에게나 혁신을 가능하게 하는 열쇠입니다. 그렇다면 ERC-20이란 정확히 무엇일까요?









ERC는 Ethereum Request for Comment의 약자로 토큰과 이더리움 생태계 개선을 위한 제안입니다. ERC 제안이 제출된 후 이더리움 커뮤니티는 이에 대해 논의하고 수락 여부를 결정합니다.





ERC-20은 2015년 11월 이더리움 공동 창립자 파비안 보겔스텔라(Fabian Vogelsteller)가 제안했습니다. 이는 스마트 계약의 토큰에 대한 API(응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스) 표준으로, 개발자가 스마트 계약을 준수하는 암호화폐를 만들고 타사 응용 프로그램에 통합할 수 있도록 합니다.





ERC-20의 구체적인 기능은 다음과 같습니다. ① 토큰 생성, ② 토큰의 총 공급량 제어, ③ 토큰 전송 허용, ④ 현재 계정의 토큰 잔액 검색, ⑤ 한 계정에서 일정량의 토큰을 제3자 계정에서 사용할 수 있도록 승인합니다. ERC-20 토큰 표준의 실용성과 단순성으로 인해 업계에서 ERC-20은 빠르게 널리 받아들여졌고, 이에 이더리움 생태계가 번창할 수 있었습니다.













① 손쉬운 토큰 생성





ERC-20은 토큰 생성을 위한 표준화된 템플릿을 제공하여 개발자가 자신의 토큰을 신속하게 개발할 수 있도록 합니다. 몇 가지 간단한 단계만으로 개발자는 새 토큰을 쉽게 설정하고 실행할 수 있어 상당한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.





② 뛰어난 상호 운용성





ERC-20의 표준화된 접근 방식을 통해 토큰을 쉽게 전송하고 교환할 수 있습니다. 이는 서로 다른 프로젝트와 커뮤니티 간의 협업을 촉진하며, 사용자는 토큰 스왑을 원활하게 수행할 수 있습니다.





③ 보안





ERC-20 토큰을 생성하려면 자동 실행 기능이 있는 스마트 계약을 준수해야 보다 안전한 트랜잭션과 위험 없는 교환을 보장할 수 있습니다.









① 사기 위험





ERC-20 기반 토큰 발행은 상대적으로 쉬우며 혁신에 도움이 됩니다. 그러나 이 기술은 모든 개발자가 좋은 의도를 가지고 있다고 보장할 수 없으며, 이는 소수의 사기성 프로젝트로 이어집니다. 투자자는 투자 전 신중한 조사가 필요합니다.





② 추가 정보 휴대 불가





전송 내역 외에 ERC-20 토큰은 추가 정보를 전달할 수 없으므로 통신 비용이 증가합니다. 예를 들어, ERC-20 토큰을 사용하여 상품을 구매할 때 특정 상품 정보를 전달할 수 없어 오프라인 통신 비용이 증가합니다.





③ 추가 거래 폭주





ERC-20 기반으로 발행된 토큰이 많기 때문에 ERC-20 토큰의 높은 빈도의 거래는 성능 제한으로 인해 이더리움 블록체인 네트워크에 정체를 일으킬 수 있습니다.













암호화폐는 변동성이 큰 경향이 있어 안정성을 제공할 수 있는 자산이 매우 중요합니다. 스테이블코인은 안정적인 가격을 갖도록 설계된 암호화폐의 일종으로, 일반적으로 미국 달러나 금과 같은 상대적으로 안정적인 자산에 고정됩니다. 스테이블 코인은 전통적인 금융 시장과 암호화폐 시장 사이의 가교 역할을 하여 암호화폐 시장에 더 높은 유동성을 제공합니다. 스테이블 코인을 보유하면 자산 변동성을 어느 정도 줄일 수 있고 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.





서로 다른 고정 자산 및 방식에 따라 스테이블코인은 ① USDT(Tether) 및 USDC(USD Coin)와 같은 법정화폐 담보 스테이블코인, ② CrvUSD 및 FEI와 같은 알고리즘 스테이블코인, ③ DAI와 같은 암호화폐 담보 스테이블코인으로 나눌 수 있습니다.









애플리케이션 토큰은 탈중앙화 애플리케이션(DAPP)에서 발행하는 토큰으로, 일반적으로 프로젝트 투표, 이자 스테이킹, 사용자 보상 등의 목적으로 사용됩니다. APE를 예로 들면 APE는 Bored Ape Yacht Club 생태계 내의 ERC20 토큰입니다. APE 토큰은 이자를 얻기 위해 스테이킹하고 프로젝트 거버넌스에 참여하는 데 사용할 수 있습니다. APE 외에도 LINK, UNI, MKR, YFI 등과 같은 많은 잘 알려진 토큰도 ERC-20 표준을 기반으로 하는 애플리케이션 토큰입니다. ERC-20 토큰을 발행하는 DAPP 프로젝트 팀 외에도 암호화폐 거래소도 자체 토큰을 발행하기 시작했습니다. 예를 들어, MEXC 거래소에서 발행한 MX 토큰은 보유자에게 다양한 혜택을 제공합니다. 이러한 혜택에는 거래 수수료 할인, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 우선 참여, 신규 토큰 에어드랍, MX 토큰 가치 상승으로 인한 잠재적 수익 등이 포함됩니다.