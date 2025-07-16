암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
1. 덴쿤 업그레이드란?이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레이
지난 상승장의 시작은 유동성 채굴이 주도하며 "DeFi(탈중앙화 금융)의 여름"을 열었습니다. 따라서 이번 상승장 역시 유동성 리스테이킹이 가장 유력한 촉매제가 될 것으로 예상하는 분들이 많습니다.1. 유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?이더리움의 합의 메커니즘이 지분 증명으로 전환된 이후, 이더리움 스테이킹에 대한 수요가 급격히 증가하면서 유동
2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리
ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다.ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다.2022년 9월 15일, 이더리움 병합 업