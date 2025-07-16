Elderglade란? 캐주얼한 플레이와 몰입감 있는 경험을 결합한 Web3 게임 생태계

블록체인 기술의 빠른 발전과 함께 Web3 게임은 전 세계 게이머들의 주목을 받는 분야로 떠오르고 있습니다. 유명 스튜디오 W3Forge에서 개발한 Elderglade 는 차세대 Web3 판타지 게임 생태계를 대표하는 프로젝트입니다. 독특한 게임 메커니즘, 풍부한 콘텐츠, AI와의 깊이 있는 통합을 통해 Elderglade는 치열한 시장 속에서 뚜렷한 존재감을 드러내고 있습니다.













Elderglade는 가장 성공적인 두 가지 게임 장르를 결합한 독창적인 하이브리드 모델로, 대규모 유저 유입을 지원하는 동시에 깊이 있고 장기적인 몰입을 가능하게 합니다. Elderglade 생태계는 라인 텔레그램 , iOS 및 안드로이드용 모바일 앱, 웹 브라우저를 통해 접근할 수 있어 유저에게 끊김 없는 경험을 제공합니다.









Elderglade는 게임 개발과 블록체인 기술에 모두 전문성을 갖춘 게임 개발 스튜디오 W3Forge에서 제작했습니다. W3Forge는 여러 혁신적인 프로젝트를 성공적으로 출시한 바 있으며, 게임 산업에 블록체인 기술을 접목시키는 데 있어 강력한 역량을 입증해 왔습니다. 이 스튜디오는 몰입감 있는 게임 디자인과 최첨단 기술을 결합하여 업계를 선도하는 데 전념하고 있습니다.













Elderglade는 캐주얼 유저와 하드코어 유저 모두를 사로잡는 역동적인 게임플레이로 차별화됩니다. 게임 생태계는 다음과 같은 요소로 구성되어 있습니다:





1) 실시간 PvP 매치3 게임: 이미 출시된 실시간 PvP 매치3 게임은 빠른 템포와 전략적 요소를 결합해 폭넓은 유저층의 인기를 얻고 있습니다.





2) AI 기반 MMORPG: 곧 출시될 AI 기반 MMORPG는 자원 추출 중심의 PvPvE(플레이어 대 플레이어 대 환경) 시스템을 도입해, 기존과는 차원이 다른 게임 경험을 제공합니다.









Elderglade는 게임 내 온체인 자산 소유 기능을 통해 플레이어가 디지털 자산을 진정으로 소유하고 거래할 수 있도록 합니다. 이 기능은 게임의 몰입감과 현실감을 높이는 동시에, 플레이어에게 추가적인 경제적 인센티브를 제공합니다.









Elderglade는 AI 기술을 게임플레이 전반에 깊이 통합하여, 동적인 콘텐츠 생성이 가능하도록 합니다. AI는 플레이어의 행동과 선호도를 분석해 다양한 퀘스트, 적, 보상을 자동으로 생성하므로, 매 게임마다 새롭고 독창적인 경험을 제공합니다. 게임 내 NPC(비플레이어 캐릭터)는 AI로 구동되어 자연스럽고 지능적인 상호작용을 구현하며, 이는 몰입감을 크게 높여줍니다. 또한, AI 알고리즘은 플레이어의 플레이 습관을 분석하여 맞춤형 게임 추천과 전략 팁을 제공함으로써, 더욱 뛰어난 게임 경험을 지원합니다. 이러한 AI 통합은 게임의 재미와 도전 요소를 한층 강화하는 동시에, 매 플레이마다 색다른 즐거움을 보장합니다.









Elderglade는 라인, 텔레그램, iOS 및 안드로이드 네이티브 모바일 앱, 그리고 웹 브라우저를 통해 게임에 원활하게 접속할 수 있는 크로스 플랫폼 지원을 제공합니다. 이러한 통합은 진입 장벽을 크게 낮추고 접근성을 높이며 잠재적인 유저 기반을 확대합니다.









Elderglade는 경쟁적인 게임 플레이와 사회적 상호작용을 모두 강조합니다. 플레이어는 친구들과 함께 팀을 이루어 탐험하고, 길드 활동에 참여하며, 강력한 적들을 함께 공략할 수 있습니다. 동시에, 게임 내 리더보드와 아레나 시스템은 실력을 뽐내고 명예를 걸고 경쟁할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.









ELDE는 Elderglade 생태계의 네이티브 토큰입니다. 게임 내 경제에서 핵심 통화로서 다양한 거래와 활동에 중요한 역할을 합니다. 주요 용도는 다음과 같습니다:





게임 접속 및 참여: 황야(Wilderness), 숲(Forest) 진입 및 다양한 조우 전투에 참여할 때 사용됩니다.

자원 획득 및 수익: 탐험 중 ELDE를 수집하여 손익분기점을 맞추거나 수익을 얻을 수 있으며, 황야 땅 소유자는 미수령 토큰 수익을 청구할 수 있습니다.

게임 내 지출: 마을에서 치유, 장비 구매 및 유지 관리 등에 사용됩니다.

플레이어 간 거래 매개체: 영웅, 장비, 아이템의 1:1 거래를 원활하게 합니다.

NFT 인센티브: 선술집(Tavern) NFT 보유자는 캐릭터 모집 시 ELDE 보상을 받습니다.

스테이킹 및 강화: ELDE를 스테이킹하여 건물 기능을 업그레이드하고 특별 NFT를 획득하여 새로운 게임플레이 기능과 전략을 해금할 수 있습니다.









Elderglade는 캐주얼 플레이와 깊이 있는 몰입형 경험을 멀티플랫폼 접근, AI 기반 게임플레이, 그리고 포괄적인 토크노믹스 프레임워크와 결합한 Web3 게임 생태계입니다. 프로젝트가 발전하고 생태계가 성숙해짐에 따라 Elderglade는 전통 게임과 Web3 세계를 잇는 다리 역할을 하며 블록체인 게임 분야에서 중요한 위치를 차지할 예정입니다.





MEXC는 ELDE를 현물 및 선물 거래로 상장했으며, 초저 거래 수수료 를 제공합니다. MEXC에서 ELDE를 구매하는 방법은 다음과 같습니다:





1) MEXC 앱을 열어 로그인하거나 공식 웹사이트 에 접속합니다.

2) 검색창에 ELDE를 입력한 후, 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고, 수량과 가격을 입력한 뒤 거래를 완료합니다.





