DePIN이란 무엇인가요?









DePIN은 탈중앙화된 물리적 인프라의 약자로 새롭게 떠오르는 개념입니다. 핵심은 토큰 보상을 통해 사용자가 저장 공간, 무선 네트워크, 광대역, 클라우드 컴퓨팅 기능 등의 리소스를 공유하여 네트워크 인프라를 공동으로 구축하고 유지하도록 인센티브를 제공하는 것입니다.





DePIN 개념은 2022년 말 Messari의 웹3.0 물리적 인프라에 대한 공개 네이밍 콘테스트에서 처음 등장했습니다. 이후 Messari는 연례 및 특별 보고서에서 이 개념을 채택하여 DePIN을 이 트랙의 통합 명칭으로 사용했습니다.













기존의 물리적 인프라 네트워크와 비교했을 때, DePIN은 다음과 같은 장점이 있습니다:









DePIN은 기존의 물리적 인프라 구축 및 유지 관리와 관련된 비용과 수많은 직원을 고용하는 데 드는 비용을 제거합니다. 토큰 보상을 통해 사용자가 개인 네트워크 리소스를 공유하도록 인센티브를 제공함으로써 업계의 진입 장벽을 낮춥니다. 또한, 기존 하드웨어를 네트워크에 연결하는 DePIN의 시작 속도는 기존 인프라 구축보다 훨씬 빠르기 때문에 장벽 없이 글로벌 확장을 위한 경쟁 우위를 제공합니다.









DePIN을 통해 구축된 네트워크는 수천 개의 노드에 의존하여 악의적인 공격이나 기술적 장애로 인한 데이터 손실의 위험을 완화합니다. 이는 기존의 물리적 인프라 네트워크에 비해 상당한 이점입니다.









DePIN을 사용하면 누구나, 어디서나, 자신의 필요에 맞는 물리적 인프라에 참여하고 구축할 수 있습니다. 반면, 기존 인프라 프로젝트는 중앙 집중식 기관이 사용 약관을 결정하고 사용자를 통제하는 경우가 많습니다.









Messari의 분류에 따르면, DePIN 부문은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다: 물리적 리소스 네트워크와 디지털 리소스 네트워크.





물리적 자원 네트워크에는 무선 네트워크, 지리적 공간 네트워크, 모바일 네트워크, 에너지 네트워크가 포함됩니다. 디지털 리소스 네트워크에는 스토리지 네트워크, 대역폭, 컴퓨팅 네트워크가 포함됩니다. 두 가지의 예는 아래 이미지에 나와 있습니다:













물리적 리소스 네트워크는 인센티브 조치를 사용하여 위치에 따라 하드웨어 장비를 배치하여 소모적이고 대체할 수 없는 암호화 네트워크 서비스를 제공합니다. 주요 장점은 자본 투자 및 운영 비용을 크게 절감할 수 있다는 것입니다. 앞서 DePIN의 장점에서 언급했듯이, 물리적 자원 네트워크는 기존의 자본 투자와 운영 비용을 네트워크 참여자에게 할당합니다.









디지털 리소스 네트워크는 대체 가능한 디지털 리소스를 제공하기 위해 인센티브 수단을 사용하여 사용자가 하드웨어를 배포하도록 장려합니다. 이 네트워크의 중요한 특징은 참여자가 새로운 하드웨어를 구매할 필요 없이 기존의 유휴 자원을 재사용하는 데 중점을 둔다는 것입니다. 디지털 리소스 네트워크는 중소 규모의 데이터 센터와 기업이 대량의 유휴 리소스를 활용할 수 있는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.













파일코인은 IPFS 프로토콜을 기반으로 구축된 탈중앙화 스토리지 네트워크로, 탈중앙화 스토리지 부문을 선도하는 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 전 세계적으로 사용 가능한 저장 공간에 대한 서비스를 제공하는 효율적인 마켓플레이스를 구축하여 사용자가 저렴한 비용으로 저장 비용을 지불할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.









Arweave와 파일코인은 탈중앙화 스토리지에 초점을 맞추고 있다는 점에서 같은 분야에 속합니다. Arweave는 블록체인에 데이터를 저장하여 정보가 손실되지 않도록 하는 '영구 저장'이라는 방식을 채택하고 있습니다.









월드코인은 모든 사람이 글로벌 경제에 참여할 수 있도록 하는 것을 목표로 OpenAI의 공동 설립자인 샘 알트먼이 설립했습니다. 현재 전 세계 대다수의 사람들이 자신의 신원을 확인할 수 있는 디지털 수단이 부족하다는 점을 고려할 때, Worldcoin의 비전은 세계에서 가장 크고 공평한 디지털 신원 및 통화 시스템을 구축하는 것입니다.









헬륨은 사물 인터넷(IoT) 기기를 위해 특별히 설계된 탈중앙화 블록체인 네트워크입니다. 초기 단계에서 헬륨은 블록체인 기술과 토큰 인센티브를 통해 많은 사용자를 유치하여 사용자가 무선 네트워크를 구축하여 탈중앙화된 네트워크를 구축하도록 장려했습니다. 헬륨 핫스팟 기기의 낮은 진입 장벽도 사용자 유치에 중요한 역할을 했습니다. 이후 낮은 사용자 수로 인해 이 프로젝트는 2022년에 솔라나 네트워크로 마이그레이션되었습니다.









IOTA는 사물인터넷(IoT) 기기를 위해 특별히 설계된 오픈소스 분산 원장 기술로, IoT 기기 간의 데이터 및 가치 교환을 지원하는 것을 목표로 합니다. IOTA의 차별점은 에너지와 컴퓨팅 리소스 소비를 줄이면서 빠른 거래 확인과 높은 처리량을 가능하게 하는 '탱글'이라는 데이터 구조를 채택하고 있다는 점입니다. 따라서 IOTA는 IoT 디바이스 간의 경제적 상호작용을 촉진하는 잠재적인 솔루션이 될 수 있습니다.









io.net 은 솔라나를 기반으로 구축된 탈중앙화 컴퓨팅 파워 네트워크로, 유휴 컴퓨팅 파워를 가진 사용자가 자원 집약적인 인공지능 회사에 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있습니다. 현재 이 프로젝트는 토큰 상장 직전 단계에 있으며, 시장에서 가장 기대되는 DePIN+AI 프로젝트 중 하나입니다.









DePIN 트랙은 2023년 중반에 처음 시장의 주목을 받았으며 아직 초기 단계에 있습니다. 참여를 원하는 일반 사용자가 가장 쉽게 할 수 있는 방법은 관련 토큰을 획득하는 것입니다. 현재 MEXC는 현물 및 선물 거래 모두에 대해 이 기사에서 언급된 모든 인기 DePIN 프로젝트를 상장했습니다. MEXC 거래소에서 거래할 수 있습니다.





WLD 토큰을 예로 들어보겠습니다. MEXC 앱을 열고 로그인한 후 홈페이지 검색창에 WLD를 입력하고 [현물]을 선택해 차트 페이지로 이동한 후 [매수]를 클릭하여 거래 페이지로 들어갑니다. 주문 유형을 선택하고 수량을 입력한 후 [WLD 매수]를 클릭하면 매수가 완료됩니다.









고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.