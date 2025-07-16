DeLorean Labs (DMC)란 무엇일까요? 자동차 브랜드를 위한 Web3 인프라 구축

글로벌 브랜드들이 블록체인 애플리케이션을 점점 더 많이 탐구함에 따라, DeLorean Labs 는 전통 자동차 산업과 Web3 생태계의 깊은 통합을 선도하고 있습니다. 전설적인 DeLorean 브랜드의 파생 프로젝트인 DeLorean Labs는 브랜드, 개발자 및 사용자 모두에게 서비스를 제공하는 포괄적인 Web3 인프라를 구축하는 데 전념하고 있습니다. DMC 토큰을 중심으로 온체인 신원, 실물 자산, 디지털 경험을 연결하며, 현실 세계 브랜드의 온체인 확장을 위한 경로를 만들어가고 있습니다.









DeLorean Labs는 DeLorean 브랜드 산하의 실험적인 사업부로서 Web3 아키텍처 설계 및 애플리케이션 개발에 주력하고 있습니다. 이 프로젝트의 미션은 단순히 브랜드의 핵심 가치를 온체인화하는 것을 넘어, 토크노믹스, 온체인 신원, 스마트 컨트랙트가 브랜드 경험을 탈중앙화 방식으로 어떻게 재정의할 수 있는지를 탐구하는 데 있습니다.





기존의 전통적인 NFT 프로젝트와 달리 DeLorean Labs는 브랜드와 사용자 간의 온체인 상호 작용을 위한 기반 인프라를 구축합니다. 신원 시스템, 보상 메커니즘, 예약 기능, 토큰화된 경제 모델을 통해 이 프로젝트는 DeLorean을 기존의 자동차 제조업체에서 활발한 Web3 플랫폼 참여자로 변모시킵니다. 궁극적인 목표는 자사 브랜드의 디지털화에 그치지 않고, 타 브랜드도 채택할 수 있는 모듈형 Web3 프로토콜을 구축하여, 전통 기업들이 디지털 신원과 자산을 온체인으로 이전할 수 있도록 지원하는 것입니다.









Sui 블록체인 위에 구축된 DeLorean Labs의 애플리케이션 레이어는 Sui의 고속 실행, 낮은 지연 시간, 객체 중심 데이터 모델의 이점을 통해 복잡한 브랜드 상호작용과 다양한 자산 유형을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 이 기반 위에 구축된 주요 모듈은 다음과 같습니다:





Flux 프로토콜: 사용자의 참여를 검증하고 보상을 잠금 해제하는 데 사용되는 온체인 신원 및 평판 시스템

예약 시스템: 사용자가 DMC 토큰을 사용하여 DeLorean 차량의 구매를 예약하거나 한정된 온체인 이벤트에 참여할 수 있도록 합니다.

온체인 추첨 및 인센티브 모듈: 공정한 분배를 보장하고 사용자 참여를 강화합니다.

브랜드 개발 툴킷: 다른 브랜드도 유사한 방식으로 Web3와 통합할 수 있도록 계획되어 있습니다.





DeLorean Labs는 자체 플랫폼일 뿐만 아니라 더 넓은 범위의 브랜드 파트너를 지원하기 위해 오픈 프로토콜을 구축하고 있습니다.









DeLorean Labs 생태계의 중심에는 네트워크 접근 권한이자 브랜드와 사용자 간 상호작용을 위한 인센티브 메커니즘의 역할을 하는 DMC 토큰이 있습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다:





유틸리티 기능: DMC는 생태계 활동에 참여, 독점 콘텐츠 잠금 해제, 민팅 수수료 지불, 차량 예약 등에 사용할 수 있습니다.

경제적 가치: DMC는 퍼블릭 마켓에서 유통되며 인센티브 모델 및 사용자 유지 시스템 구축에 필수적인 요소로 사용될 예정입니다.

브랜드 연결성: DMC를 보유하면 기념품 교환, 커뮤니티 투표, 한정판 NFT 잠금 해제 등 DeLorean 브랜드와 관련된 온체인 및 오프라인에서 독특한 통합 경험을 즐길 수 있습니다.





DMC는 독립된 암호화폐 자산이 아니라 브랜드 아이덴티티와 온체인 서비스 사이의 가교 역할을 합니다.





DMC의 총 공급량은 128억 토큰이며, 초기 분배는 다음과 같이 구조화되어 있습니다:













DeLorean Labs는 각 단계를 꾸준히 진행하며, 기술에서 생태계, 커뮤니티, 사용 사례에 이르기까지 포괄적인 Web3 브랜드 상호 작용 모델을 구축하고 있습니다. 개발은 몇 가지 주요 단계로 나뉩니다:





단계 기간 핵심 마일스톤 출시 단계 2024년 4분기 공식 웹사이트 오픈, 토크노믹스 공개, Flux V1 베타 버전 출시 성장 단계 2025년 1분기 NFT 에어드랍, 인센티브 시스템 출시, 차량 예약 기능 배포 생태계 확장 단계 2025년 2분기 DMC Launchpad 시작, 파트너 브랜드 모듈 도입 브랜드 오픈 협업 단계 2025년 하반기 타 브랜드의 Web3 기능 통합을 위한 SDK 툴킷 제공





특히, DeLorean Labs가 온체인 상호작용 생태계를 개발 하는 과정에서 DeLorean Labs 타임 캡슐 이벤트는 중요한 전환점이 되었습니다. 2024년, 이 이벤트에서는 8,888개의 디지털 및 실물 수집품이 한정판으 로 출시되었으며, '백 투 더 퓨처'의 주연 배우 크리스토퍼 로이드(Doc Brown 역)가 공식 앰버서더로 참여해 열렬한 커뮤니티 반응을 이끌어냈습니다.





모든 타임 캡슐은 동시에 공개되어, 사용자는 다양한 희귀도의 디지털 자산을 획득할 수 있을 뿐만 아니라, DeLorean Alpha5 전기 자동차, F1 레이싱 체험, Web3 게임에서 사용할 수 있는 가상 자동차 등 실물 및 온체인 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 혁신적인 모델은 브랜드 상호 작용의 의례적인 측면을 강화할 뿐만 아니라, 실물 자동차 브랜드가 온체인 수집품 및 권리 메커니즘과 결합한 첫 사례로, 향후 브랜드 디지털 상호작용의 실질적인 패러다임을 제시합니다.









DeLorean Labs는 DeLorean 브랜드만을 위한 프로젝트가 아닙니다. 핵심 비전은 확장 가능한 Web3 브랜드 생태계 인프라를 구축하는 것입니다. 개발자, 브랜드 및 온체인 콘텐츠 제작자를 대상으로 하는 이 플랫폼은 다음과 같은 기능을 제공합니다:





API/SDK 통합 도구: 브랜드를 온체인에 도입하는 절차를 간소화합니다.

온체인 신원 및 사용자 태그 시스템: 브랜드가 고가치 사용자를 식별하고 보상할 수 있도록 지원합니다.

저진입 장벽의 Launchpad 모듈: 브랜드의 NFT, 이벤트 토큰, 사전 판매 접근권 등을 지원합니다.

규정 준수 지원 도구: 온체인 활동의 법률 및 재무 절차를 간소화합니다.





DeLorean Labs는 앞으로 브랜드를 위한 “Web3 쇼피파이(Shopify)”가 되고자 합니다.









DeLorean Labs는 암호화 자체를 목적으로 하는 것이 아니라, 실제 상업적 가치를 창출하기 위한 실용적인 도구로 온체인 기술을 활용하는 점에서 두각을 나타내고 있습니다. DMC는 단순한 투기용 토큰이 아닌, DeLorean 브랜드의 지속적인 디지털 존재를 뒷받침하는 중요한 기반입니다.





브랜드의 디지털 자산이 성숙해지고 사용자 신원 및 인센티브 메커니즘이 개선됨에 따라 DeLorean Labs는 자동차 브랜딩과 네이티브 Web3 로직을 통합하는 패러다임을 개척하고 있습니다. 이 성공은 분산화와 사용자 참여 강화를 추구하는 다른 브랜드의 참고 모델이 되고 있습니다.





