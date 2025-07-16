암호화폐 시가총액이란 무엇인가요?

암호화폐 업계에서는 특정 암호화폐의 시가총액과 순위에 대해 자주 논의합니다. 하지만 많은 투자자가 시가총액이나 시가총액 계산 방법에 익숙하지 않을 수 있습니다. 이번 글에서는 암호화폐 시가총액에 대한 명확한 소개를 위해 시가총액의 정의, 계산 방법, 분류 방법, 중요성에 대해 설명하고자 합니다. 1. 암호화폐 산업에서 시가총액이란 무엇인가요? 암호화폐 시가암호화폐 업계에서는 특정 암호화폐의 시가총액과 순위에 대해 자주 논의합니다. 하지만 많은 투자자가 시가총액이나 시가총액 계산 방법에 익숙하지 않을 수 있습니다. 이번 글에서는 암호화폐 시가총액에 대한 명확한 소개를 위해 시가총액의 정의, 계산 방법, 분류 방법, 중요성에 대해 설명하고자 합니다. 1. 암호화폐 산업에서 시가총액이란 무엇인가요? 암호화폐 시가
암호화폐 업계에서는 특정 암호화폐의 시가총액과 순위에 대해 자주 논의합니다. 하지만 많은 투자자가 시가총액이나 시가총액 계산 방법에 익숙하지 않을 수 있습니다. 이번 글에서는 암호화폐 시가총액에 대한 명확한 소개를 위해 시가총액의 정의, 계산 방법, 분류 방법, 중요성에 대해 설명하고자 합니다.

1. 암호화폐 산업에서 시가총액이란 무엇인가요?


암호화폐 시가총액(Coin Market Cap, 약칭 CMC)은 암호화폐의 총 가치를 의미하며, 이는 유통되는 모든 토큰의 가치를 합한 것입니다. 시가총액은 암호화폐의 규모를 평가하는 중요한 지표이며, 투자자가 암호화폐를 선택할 때 중요한 기준 중 하나입니다. CoinMarketCap과 같이 암호화폐 시가총액을 확인할 수 있는 웹사이트가 많이 있습니다.

2. 암호화폐 시가총액은 어떻게 계산되나요?


암호화폐 시가총액은 두 가지 요소에 의해 결정됩니다: 토큰당 가격과 유통 공급량입니다. 토큰당 가격은 암호화폐의 현재 시장 가격을 나타냅니다. 유통 공급량은 시장에서 유통되고 자유롭게 거래할 수 있는 토큰의 수를 나타냅니다. 이 두 가지 요소를 결합하면 다음 공식을 사용하여 암호화폐 시가총액을 계산할 수 있습니다: 시가총액 = 토큰당 가격 * 유통 공급량.

설명을 위해 MX 토큰을 예로 들어보겠습니다. MX 토큰의 총 발행량은 10억 개이며, 유통량은 약 9,900만 개입니다. 현재 MX 토큰의 가격은 4.6 USDT입니다. 따라서 현재 MX의 시가총액은 약 4.55억 USDT으로, 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

MX 시가총액 = MX 유통 공급량 x MX 가격 = 9,900만 x 4.6 USDT = 4.55억 USDT

3. 완전 희석 시가총액 (FDMC)과의 차이점


완전 희석 시가총액(FDMC)은 향후 암호화폐의 전체 토큰 공급량이 유통될 때의 시장 가치를 의미합니다. 앞서 언급한 MX의 예를 사용하면 MX의 FDMC는 약 46억 USDT입니다.

MX FDMC = MX 최대 유통량 x MX 가격 = 10억 x 4.6 USDT = 46억 USDT

FDMC는 투자자가 신규 토큰의 발행 비율을 고려하고 통화 인플레이션이 토큰의 가치에 미치는 영향을 평가할 수 있는 중요한 지표입니다. 도지코인(Dogecoin)처럼 지정된 최대 공급량이 없는 암호화폐의 경우 FDMC를 계산할 수 없습니다.

4. 시가총액을 기준으로 암호화폐 분류하기


암호화폐는 시가총액을 기준으로 다음 세 가지 범주로 분류할 수 있습니다:

4.1 대형주 암호화폐


대형주 암호화폐는 시가총액이 미화 100억 달러를 초과하는 암호화폐입니다. 대형 암호화폐는 높은 보안성과 유동성이 특징이며 일반적으로 시장에서 가장 널리 통용되는 암호화폐로 간주됩니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 그 예입니다.

4.2 중형주 암호화폐


중형주 암호화폐는 시가총액이 10억 달러에서 100억 달러 사이인 암호화폐입니다. 대형주 암호화폐에 비해 변동성이 더 클 수 있으며 합의 메커니즘이 더 개선되어야 할 수 있습니다. Litecoin (LTC)과 Polkadot (DOT)이 그 예입니다.

4.3 소형주 암호화폐


소형주 암호화폐는 시가총액이 10억 달러 미만인 암호화폐입니다. 이 범주에는 단기간에 큰 가격 상승 또는 하락을 경험할 수 있는 변동성이 큰 혁신적이고 잠재적으로 유망한 암호화폐가 포함됩니다. 예를 들면 MEXC 토큰(MX)이 있습니다. 그러나 투자자는 소형주 암호화폐 중에는 사기성 프로젝트가 존재할 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 투자자는 소형주 암호화폐를 조사할 때 실사를 철저히 해야 합니다.

5. 암호화폐 시가총액의 역할


암호화폐 시가총액은 두 가지 중요한 용도로 사용됩니다:

5.1 암호화폐 규모 측정


암호화폐 시가총액은 암호화폐의 규모와 시장 영향력을 측정할 때 중요한 지표입니다. 일반적으로 시가총액이 높을수록 시장에서 더 많이 수용되고 경쟁 우위에 있다는 것을 의미하며, 시가총액이 낮을수록 수용도가 낮고 경쟁력이 부족하다는 것을 나타냅니다.

5.2 암호화폐 가격 변동성에 미치는 영향


일반적으로 시가총액이 높은 암호화폐는 안정성과 신뢰성이 높아 가격 변동에 덜 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 반면에 시가총액이 낮은 암호화폐는 변동성이 크고 가격 변동에 더 쉽게 영향을 받습니다

6. MEXC 플랫폼에서 시장가치 데이터 조회 방법


MEXC 플랫폼은 토큰 기본 정보를 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 현물 또는 선물 페이지의 [정보] 항목에서 확인할 수 있습니다.

아래 그림과 같이 MX 토큰 [현물거래] 페이지에서 [정보]를 클릭하면 토큰명, 발행 시간, 발행 가격, 총 발행량, 유통량, 유통 시가총액, 관련 웹사이트 등의 정보를 확인할 수 있습니다.


토큰 정보에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 “MEXC에서 토큰 기본 정보 알아보기”를 읽어보시기 바랍니다.

요약


암호화폐 시가총액은 암호화폐 시장에서 유통되는 토큰의 총 가치를 나타내며, 암호화폐의 규모를 측정하는 중요한 지표입니다. 이는 토큰당 가격과 유통 공급량을 기준으로 계산됩니다. 암호화폐는 시가총액을 기준으로 대형주, 중형주, 소형주로 분류할 수 있습니다. 시가총액은 암호화폐의 규모와 가격 변동을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

