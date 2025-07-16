암호화폐 시가총액이란 무엇인가요?





암호화폐 업계에서는 특정 암호화폐의 시가총액과 순위에 대해 자주 논의합니다. 하지만 많은 투자자가 시가총액이나 시가총액 계산 방법에 익숙하지 않을 수 있습니다. 이번 글에서는 암호화폐 시가총액에 대한 명확한 소개를 위해 시가총액의 정의, 계산 방법, 분류 방법, 중요성에 대해 설명하고자 합니다.









암호화폐 시가총액(Coin Market Cap, 약칭 CMC)은 암호화폐의 총 가치를 의미하며, 이는 유통되는 모든 토큰의 가치를 합한 것입니다. 시가총액은 암호화폐의 규모를 평가하는 중요한 지표이며, 투자자가 암호화폐를 선택할 때 중요한 기준 중 하나입니다. CoinMarketCap과 같이 암호화폐 시가총액을 확인할 수 있는 웹사이트가 많이 있습니다.









암호화폐 시가총액은 두 가지 요소에 의해 결정됩니다: 토큰당 가격과 유통 공급량입니다. 토큰당 가격은 암호화폐의 현재 시장 가격을 나타냅니다. 유통 공급량은 시장에서 유통되고 자유롭게 거래할 수 있는 토큰의 수를 나타냅니다. 이 두 가지 요소를 결합하면 다음 공식을 사용하여 암호화폐 시가총액을 계산할 수 있습니다: 시가총액 = 토큰당 가격 * 유통 공급량.





설명을 위해 MX 토큰을 예로 들어보겠습니다. MX 토큰의 총 발행량은 10억 개이며, 유통량은 약 9,900만 개입니다. 현재 MX 토큰의 가격은 4.6 USDT입니다. 따라서 현재 MX의 시가총액은 약 4.55억 USDT으로, 다음과 같이 계산할 수 있습니다:





MX 시가총액 = MX 유통 공급량 x MX 가격 = 9,900만 x 4.6 USDT = 4.55억 USDT









완전 희석 시가총액(FDMC)은 향후 암호화폐의 전체 토큰 공급량이 유통될 때의 시장 가치를 의미합니다. 앞서 언급한 MX의 예를 사용하면 MX의 FDMC는 약 46억 USDT입니다.





MX FDMC = MX 최대 유통량 x MX 가격 = 10억 x 4.6 USDT = 46억 USDT





FDMC는 투자자가 신규 토큰의 발행 비율을 고려하고 통화 인플레이션이 토큰의 가치에 미치는 영향을 평가할 수 있는 중요한 지표입니다. 도지코인(Dogecoin)처럼 지정된 최대 공급량이 없는 암호화폐의 경우 FDMC를 계산할 수 없습니다.









암호화폐는 시가총액을 기준으로 다음 세 가지 범주로 분류할 수 있습니다:









대형주 암호화폐는 시가총액이 미화 100억 달러를 초과하는 암호화폐입니다. 대형 암호화폐는 높은 보안성과 유동성이 특징이며 일반적으로 시장에서 가장 널리 통용되는 암호화폐로 간주됩니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 그 예입니다.









중형주 암호화폐는 시가총액이 10억 달러에서 100억 달러 사이인 암호화폐입니다. 대형주 암호화폐에 비해 변동성이 더 클 수 있으며 합의 메커니즘이 더 개선되어야 할 수 있습니다. Litecoin (LTC)과 Polkadot (DOT)이 그 예입니다.









소형주 암호화폐는 시가총액이 10억 달러 미만인 암호화폐입니다. 이 범주에는 단기간에 큰 가격 상승 또는 하락을 경험할 수 있는 변동성이 큰 혁신적이고 잠재적으로 유망한 암호화폐가 포함됩니다. 예를 들면 MEXC 토큰(MX)이 있습니다. 그러나 투자자는 소형주 암호화폐 중에는 사기성 프로젝트가 존재할 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 투자자는 소형주 암호화폐를 조사할 때 실사를 철저히 해야 합니다.









암호화폐 시가총액은 두 가지 중요한 용도로 사용됩니다:









암호화폐 시가총액은 암호화폐의 규모와 시장 영향력을 측정할 때 중요한 지표입니다. 일반적으로 시가총액이 높을수록 시장에서 더 많이 수용되고 경쟁 우위에 있다는 것을 의미하며, 시가총액이 낮을수록 수용도가 낮고 경쟁력이 부족하다는 것을 나타냅니다.









일반적으로 시가총액이 높은 암호화폐는 안정성과 신뢰성이 높아 가격 변동에 덜 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 반면에 시가총액이 낮은 암호화폐는 변동성이 크고 가격 변동에 더 쉽게 영향을 받습니다









MEXC 플랫폼은 토큰 기본 정보를 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 현물 또는 선물 페이지의 [정보] 항목에서 확인할 수 있습니다.





아래 그림과 같이 MX 토큰 [현물거래] 페이지에서 [정보]를 클릭하면 토큰명, 발행 시간, 발행 가격, 총 발행량, 유통량, 유통 시가총액, 관련 웹사이트 등의 정보를 확인할 수 있습니다.









토큰 정보에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 “ MEXC에서 토큰 기본 정보 알아보기 ”를 읽어보시기 바랍니다.







