카피 트레이딩이란 무엇인가요?





카피 트레이딩 은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.









자동화: 투자자가 투자자가 팔로우 할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.





투명성: 투자자는 트레이더의 과거 매매 내역, ROI, 수익률을 확인할 수 있습니다.





다양성: 거래 플랫폼은 일반적으로 투자자가 선택할 수 있는 여러 트레이더를 제공하므로 위험 선호도와 투자 목표에 따라 필터링할 수 있습니다.





위험 관리: 거래 플랫폼은 일반적으로 투자자가 잠재적 손실을 관리할 수 있도록 자체 위험 매개변수를 설정할 수 있습니다.









간소화된 트레이딩 절차: 투자자는 시장을 깊이 연구하거나 전문적인 거래 기술을 보유하지 않아도 트레이딩에 참여할 수 있습니다.





학습 기회: 경험 많은 트레이더를 관찰함으로써 투자자는 자신의 거래 스킬과 시장에 대한 이해를 높일 수 있습니다.





시간 절약: 트레이더의 행동을 자동으로 복제할 수 있으므로 투자자는 시장 역학을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.





다양한 투자: 투자자는 서로 다른 매매 스타일을 가진 여러 트레이더를 동시에 팔로우하여 투자 위험을 분산할 수 있습니다.





높은 투명성: 투자자는 다양한 트레이더의 과거 수익률과 트레이딩 전략을 볼 수 있어 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다.









타인 의존: 투자자가 장기간 트레이더의 전략에 전적으로 의존하면 독립적인 판단력과 시장에 대한 이해가 부족해질 수 있습니다.





시장 위험: 최고의 트레이더도 시장 변동으로 인한 위험을 피할 수는 없습니다.





비용 문제: 일부 플랫폼은 높은 카피 트레이딩 수수료를 부과하여 투자자의 전체 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.





지나치게 낙관적인 성과: 트레이더의 과거 수익률 데이터가 미래 수익률을 보장하지 않아 투자자가 지나치게 낙관적일 수 있습니다.





정보 지연: 트레이딩 신호가 지연되어 최종 거래 결과에 영향을 줄 수 있습니다.









MEXC는 선물 거래를 위해 트레이더의 행동을 복제할 수 있는 카피 트레이딩 기능 을 제공합니다.









시장 움직임을 놓치고 싶지 않은 일반 사용자라면 전문 트레이더를 팔로우하고 그들의 안내에 따라 자동으로 주문할 수 있습니다. MEXC 플랫폼에서 카피 트레이딩 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 “ MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼(앱) ” 또는 “ MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼(웹사이트) ”에서 확인할 수 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.