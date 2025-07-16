Chis AI란? AI와 블록체인을 통합한 혁신적인 플랫폼

Chis AI 는 AI 기술과 블록체인을 융합한 혁신적인 AI 서비스 플랫폼으로, 사용자에게 AI 서비스에 접근하는 새로운 방식을 제공합니다. 표준 API 구독에 의존하는 기존 AI 플랫폼과 달리, Chis AI는 각 사용자의 CHISAI 토큰 보유량을 기반으로 서비스 권한을 결정하여 탈중앙화된 사용자 중심 경험을 보장합니다.









인공지능과 블록체인 기술이 급속도로 발전하는 시대에 기존 AI 서비스는 구독 모델의 한계, 불균등한 리소스 할당, 중앙 집중식 제어 등 수많은 과제에 직면합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Chis AI는 탈중앙화를 통해 AI 서비스의 제공 및 활용 방식을 재정의하고자 탄생했습니다.





Chis AI 플랫폼에서 사용자는 Web3 지갑(예: MetaMask)을 쉽게 연결하고 CHISAI 토큰을 보유하여 AI 서비스를 이용할 수 있습니다. 이 토큰 기반 접근 제어 메커니즘은 공정한 서비스 할당을 보장할 뿐만 아니라 토큰 순환 및 가치 성장을 촉진합니다.





Chis AI는 최첨단 AI 기술과 블록체인의 투명성 및 보안을 결합할 뿐만 아니라, 고유한 토크노믹스 모델을 활용하여 더욱 공정하고 효율적인 AI 서비스 경험을 제공합니다.













Chis AI는 혁신적인 토큰 기반 접근 제어 메커니즘을 사용합니다. 사용자는 해당 AI 서비스를 이용하기 위해 일정량의 CHISAI 토큰을 보유해야 합니다. 이러한 접근 방식은 자원의 공정한 분배를 보장하고 소수 사용자에 의한 서비스 독점을 방지합니다. 동시에, 사용자는 토큰을 보유하고 사용함으로써 더 많은 AI 서비스를 이용할 수 있으므로 플랫폼 생태계에 대한 적극적인 참여를 유도합니다.









다양한 사용자 요구를 충족하기 위해 Chis AI는 계층형 프롬프트 시스템을 도입했습니다. 사용자는 보유한 CHISAI 토큰 수에 따라 각기 다른 계층에 할당되며, 각 계층은 고유한 일일 AI 프롬프트 허용량에 해당합니다. 이 메커니즘은 신규 사용자에게 원활한 온보딩 경험을 제공하는 동시에 플랫폼을 오랫동안 지지해 온 충성 사용자에게 보상을 제공합니다.









Chis AI는 텍스트-이미지 변환, 텍스트-음성 변환, 이미지-비디오 변환, AI 코드 생성, 블록체인 애플리케이션 AI, AI 기반 디자인, 콘텐츠 및 마케팅 AI 등 광범위한 AI 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 다양한 시나리오에서 사용자 요구를 충족할 뿐만 아니라 AI 기술을 통해 업무 효율성과 창의성을 향상시킵니다.





텍스트-이미지 변환: 사용자가 텍스트 설명을 입력하여 디자인 프로젝트, 마케팅 자료 등에 적합한 고품질의 다양한 스타일의 AI 이미지를 생성합니다.

텍스트-음성 변환: 다양한 음성 스타일과 언어를 지원하는 자연스럽고 유창한 AI 음성 합성을 제공하며, 팟캐스트, 오디오북, 광고 등에 적합합니다.

이미지-비디오 변환: 정적 이미지를 동적 비디오로 변환하여 NFT, 소셜 미디어 콘텐츠 및 기타 애플리케이션의 시각적 스토리텔링을 향상시킵니다.

AI 코드 생성: 효율적인 코드 스니펫 생성, 스크립트 디버깅, 지능형 코드 제안을 통해 개발자를 지원합니다. 블록체인 애플리케이션용 스마트 계약 코드를 포함한 다양한 프로그래밍 언어를 지원합니다.

블록체인 애플리케이션 AI: 스마트 계약 개발, 토크노믹스 모델링, 블록체인 데이터 분석 등 Web3 생태계를 위한 AI 지원 서비스를 제공합니다.

AI 기반 디자인: UI/UX 디자인 요소, 브랜드 자산 및 기타 창의적인 비주얼을 생성하여 디자이너가 컨셉트 목업을 신속하게 구현할 수 있도록 지원합니다.

콘텐츠 및 마케팅 AI: 기업과 크리에이터가 광고 콘텐츠, 소셜 미디어 게시물, SEO 최적화된 기사 등 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다.









Chis AI는 블록체인 기술을 활용하여 AI 작업이 효율적이고 완전한 투명성을 바탕으로 실행되도록 보장합니다. 하이브리드 연산 모델을 채택하여 AI 요청은 온체인 및 오프체인에서 처리되며, 속도와 탈중앙화의 균형을 유지합니다. 스마트 컨트랙트는 거래의 공정성을 보장하고 남용을 방지하여 사용자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 제공합니다.













토큰명: Chis AI Token

기호: CHISAI

총 공급량: 1억









개발: 20%

커뮤니티 인센티브: 15%

유동성 및 CEX 상장: 32.5% (이 중 50%는 초기 유동성 공급을 위해 사용)

재무팀: 10%

마케팅: 10%

소각 메커니즘: 10%

퍼블릭 세일: 2.5%









AI 즉시 접근: 사용자는 AI 서비스를 이용하려면 CHISAI 토큰을 보유해야 합니다. 보유한 토큰 수에 따라 일일 즉시 접근 가능량이 결정됩니다.





생태계 보상: 토큰 보유자는 스테이킹 및 거버넌스 참여를 통해 추가 보상을 받을 수 있습니다.





스테이킹 및 거버넌스: CHISAI 토큰을 스테이킹하면 추가 토큰을 획득하고 플랫폼 업그레이드, AI 모델 개선 및 기타 거버넌스 결정에 대한 투표권을 부여합니다.





거래 및 유동성: CHISAI는 DEX와 CEX 모두에서 거래가 가능하므로 사용자는 토큰을 사고팔 수 있으며 시장 유동성을 확보할 수 있습니다.









AI와 블록체인을 융합하는 혁신적인 플랫폼인 Chis AI는 고유한 토크노믹스 모델과 단계별 프롬프트 시스템을 활용하여 더욱 공정하고 효율적인 AI 서비스 경험을 제공합니다. 다양한 AI 서비스를 통해 다양한 사용자 요구를 충족하는 동시에, 분산 처리와 투명한 보안을 통해 안정적인 서비스와 사용자 신뢰를 보장합니다. CHISAI 토큰 출시와 시장 인지도 향상을 통해 Chis AI는 AI 서비스 분야의 새로운 기준을 제시하고, 업계를 더욱 분산화되고 사용자 중심적인 미래로 이끌 준비가 되어 있습니다.





Chis AI는 빠른 성장세를 보이는 동안 글로벌 거래소 MEXC와의 협력을 통해 상당한 추진력을 얻었습니다. MEXC의 낮은 수수료, 빠른 실행, 광범위한 자산 커버리지, 그리고 풍부한 유동성은 전 세계 투자자들의 신뢰를 얻었습니다. MEXC는 신규 프로젝트에 대한 깊은 이해와 풍부한 지원을 통해 유망한 프로젝트들을 육성하는 데 기여했습니다.





이제 MEXC에서 CHISAI 현물 거래 가 가능하며, 사용자는 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있습니다.





MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문합니다. 검색창에 CHISAI를 입력하고 현물 거래 를 선택합니다. 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.









사용자는 MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 CHISAI 입금 또는 거래 이벤트에 참여하여 추가 보상을 획득할 수 있습니다.



