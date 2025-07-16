CESS (지속 가능한 생태계 스토리지 시스템, Continual Ecosystem Storage System) 네트워크는 공개 블록 체인 기술과 고속 콘텐츠 전달 네트워크를 결합한 새로운 탈중앙화 데이터 인프라로, 사용자에게 보다 안전하고 개인적이며 주권적인 데이터 관리 솔루션을 제공합니다. 1. CESS의 배경 Web3가 지속적으로 발전함에 따라, AWCESS (지속 가능한 생태계 스토리지 시스템, Continual Ecosystem Storage System) 네트워크는 공개 블록 체인 기술과 고속 콘텐츠 전달 네트워크를 결합한 새로운 탈중앙화 데이터 인프라로, 사용자에게 보다 안전하고 개인적이며 주권적인 데이터 관리 솔루션을 제공합니다. 1. CESS의 배경 Web3가 지속적으로 발전함에 따라, AW
CESS 네트워크란? Web3 시대의 데이터 주권과 분산형 스토리지를 위한 새로운 인프라

2025년 7월 16일
CESS (지속 가능한 생태계 스토리지 시스템, Continual Ecosystem Storage System) 네트워크는 공개 블록 체인 기술과 고속 콘텐츠 전달 네트워크를 결합한 새로운 탈중앙화 데이터 인프라로, 사용자에게 보다 안전하고 개인적이며 주권적인 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.

1. CESS의 배경


Web3가 지속적으로 발전함에 따라, AWS나 Google Cloud와 같은 기존의 중앙화 클라우드 서비스는 데이터 보안 취약성, 개인 정보 침해, 높은 운영 비용, 검열 문제 등 점점 더 많은 문제에 직면하고 있습니다. CESS는 이러한 중요한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다.

CESS는 안전하고 고가용성의 데이터 스토리지를 제공할 뿐만 아니라, Web3 생태계 내에서 효율적인 데이터 액세스, 공유 및 협업을 촉진하는 혁신적인 콘텐츠 배포 네트워크(CD²N)를 도입합니다. CESS의 사명은 개인 정보 보호, 엔터프라이즈급 성능, 강력한 콘텐츠 전달 및 AI 연합 학습 기능을 통합한 포괄적인 Web3 스토리지 인프라를 구축하는 것입니다.

2. CESS의 4가지 핵심 계층


CESS 네트워크는 4가지 기본 계층을 통해 확장 가능하고 탈중앙화 데이터 저장 및 전송 아키텍처를 구축합니다:

블록체인 계층: 데이터 무결성을 보장하고 네트워크 참여에 인센티브를 제공하기 위해 데이터 저장, 소유권 관리 및 스마트 계약 기능을 제공합니다.

분산 스토리지 자원 계층: 컨센서스 및 저장 노드를 결합하여 메타데이터를 관리하고, 트랜잭션을 처리하며, 사용자 데이터를 저장하고, 리소스 할당을 최적화합니다.

콘텐츠 전송 네트워크 계층: 분산형 CD²N 및 P2P 기술을 활용하고 캐싱 및 검색 노드를 활용하여 비용을 최소화하면서 빠른 데이터 전송을 가능하게 합니다.

인터페이스 계층: CLI, API, SDK 및 CESS AI 프로토콜 제품군을 제공하여 사용자 상호 작용을 촉진하고 AI 모델 훈련 중 데이터 개인 정보 보호를 보장합니다.

3. CESS의 핵심 기능


분산형 스토리지 및 콘텐츠 전송: CESS 네트워크는 Web3 애플리케이션을 위한 효율적인 데이터 스토리지 및 검색 서비스를 제공하는 분산형 스토리지 및 콘텐츠 배포 네트워크를 구축합니다.

데이터 권한 부여 및 프록시 재암호화: 프록시 재암호화를 통해 사용자는 원본 키를 노출하지 않고 암호화된 데이터에 대한 임시 액세스 권한을 부여할 수 있어 데이터 개인 정보 보호가 강화됩니다.

무작위 순환 선택(R²S) 합의 메커니즘: CESS 고유의 R²S(Random Rotational Selection) 합의 메커니즘은 네트워크의 분산화와 보안을 강화하여 스토리지 및 검색 프로세스의 신뢰성과 효율성을 보장합니다.

다양한 노드 유형: CESS 네트워크는 네 가지 노드 유형, 즉 합의 노드, 스토리지 노드, 캐싱 노드 및 검색 노드로 구성되어 있으며, 이들 노드가 협력하여 네트워크의 안정성과 운영을 유지합니다.

4. CESS란?


4.1 CESS 토큰의 기본 정보


토큰 이름: CESS
총 공급량: 100억

4.2 토큰 분배 계획


CESS 토큰의 분배는 플랫폼의 장기적인 발전을 촉진하기 위해 신중하게 설계되었습니다. 총 공급량 중 15%는 초기 기여자에게, 10%는 초기 투자자에게, 10%는 커뮤니티 개발, 인센티브 및 홍보에, 5%는 클라우드 파트너 비즈니스 협업에, 5%는 재단이 비상 상황 및 미래 생태계 지원을 위해 리저브되며; 30%는 스토리지 노드에, 15%는 컨센서스 노드에, 10%는 캐싱 레이어 개발에 할당됩니다.



4.3 CESS 토큰의 기능


CESS 토큰은 CESS 네트워크의 네이티브 암호화폐로, 생태계 내에서 여러 가지 중요한 역할을 합니다. 사용자가 네트워크 스테이킹에 참여하여 수동 수입을 올릴 수 있는 수단이며, 토큰 보유자에게 CESS 네트워크의 향후 개발에 영향을 미칠 수 있는 거버넌스 권리를 부여하고, 네트워크의 다양한 스토리지 서비스에 액세스하기 위해 필수적인 수단이며, CESS의 분산형 스토리지 기능을 사용할 수 있는 패스 역할을 합니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

