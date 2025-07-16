BSV 반감기란 무엇인가요?













BSV는 Bitcoin SV의 약어로, 여기서 SV는 SatoshiVision을 의미하며 사토시 나카모토의 비전을 나타냅니다. BSV는 두 번의 하드포크 이후 비트코인 네트워크에서 탄생한 제품입니다.





2017년, 비트코인 네트워크의 기능 확장에 대한 비트코인 커뮤니티 내의 다양한 의견으로 인해 블록 크기 증가 솔루션을 지지하는 커뮤니티 회원들은 하드포크 업그레이드를 통해 블록 크기를 기존 1MB에서 32MB로 늘린 비트코인 캐시(BCH) 네트워크를 만들었습니다. 한편, 오프체인 확장 솔루션을 지지하는 커뮤니티 회원들은 비트코인 네트워크를 계속 운영했습니다.





2018년, BCH 커뮤니티는 더 나은 생태계 발전을 위해 네트워크의 기능을 더욱 확장하고자 했습니다. 그러나 채굴 회사인 nChain은 추가 기능이 비트코인을 P2P 전자 결제 시스템으로 구축하려는 사토시 나카모토의 비전과 모순된다고 생각했습니다. 이러한 커뮤니티의 의견 차이는 BCH 네트워크의 하드포크로 이어져 BSV 네트워크가 탄생하게 되었습니다. BSV 네트워크는 사토시 나카모토가 백서에서 설명한 비전을 달성하는 것을 목표로 합니다.









반감기 메커니즘은 사토시 나카모토가 비트코인 발행 속도를 줄이기 위해 고안한 일련의 코드 실행 규칙입니다.





BSV 네트워크는 비트코인 네트워크의 두 가지 하드 포크에서 시작되었으며, 따라서 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 계속 유지하고 있습니다. 또한 4년마다 채굴 보상이 절반으로 줄어듭니다.





BSV는 2018년에 탄생했으며, 2020년에 첫 번째 반감기를 맞이했습니다. 올해는 새로운 반감기가 다가오고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 BSV 반감기까지 한 달도 채 남지 않았습니다.









2020년 4월, 반감기가 발생하여 네트워크의 블록 보상이 6.25 BSV로 감소했습니다. 반감기 이벤트는 시장에 긍정적인 지표로 간주되지만, 이전 반감기 전에 BSV의 가격은 최고 450달러 이상에서 최저 80달러까지 하락했습니다.









2024년 4월, 반감기로 인해 네트워크의 블록 보상은 3.125 BSV로 감소할 것입니다. 반감기 시기를 기준으로 볼 때, 이번에도 BSV의 반감기가 여전히 BTC보다 앞서게 됩니다. 현재 전반적인 시장 추세는 상승세를 보이고 있으며, 이번 반감기를 통해 BSV도 새로운 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.













처음에 BSV 네트워크의 블록 크기는 128MB였으며, 이후 업그레이드를 통해 블록 크기 제한이 제거되어 채굴자가 원하는 블록의 크기를 조정할 수 있게 되었습니다. 이론적으로 블록 크기가 무제한인 BSV 네트워크는 단일 블록에서 더 많은 거래를 처리할 수 있으며, 이는 빠른 거래 속도와 낮은 비용으로 특징지어집니다. 단일 블록에서 더 많은 거래를 처리할수록 더 많은 거래 수수료를 받을 수 있으며, 이는 지속적으로 감소하는 채굴 블록 보상을 상쇄할 수 있습니다.





블록 크기를 늘리면 효율성이 향상되지만 네트워크의 중앙 집중화 위험도 증가합니다. 블록을 확대하는 확장성 솔루션은 네트워크 노드에 대한 하드웨어 요구 사항이 높아져 소수의 운영자만 노드를 운영하게 됩니다. 이것이 BSV 네트워크가 여러 차례 공격을 받은 이유 중 하나입니다.





또한, BTC와 BCH에 비해 BSV는 시장 인기가 높지 않아 유동성이 낮습니다. 이는 궁극적으로 코인 가격 하락으로 이어지며, 수익성 저하와 함께 채굴자들의 채굴 의욕을 떨어뜨리는 요인이 됩니다.









BSV 토큰은 현재 MEXC에 상장되어 있으며, 플랫폼에서 구매할 수 있습니다.





MEXC 앱을 열고 상단의 검색창에 "BSV"를 입력한 후 "현물" 아래에서 [BSV]를 선택합니다. 차트 페이지에서 [매수]를 탭합니다. 주문 유형을 선택하고 수량 등의 정보를 입력한 다음 [BSV 매수]를 탭하여 구매를 완료합니다.





선물 거래에 능숙하다면 MEXC에서도 BSV 선물 거래가 가능합니다. 검색창에 "BSV"를 입력하고 "선물"에서 [BSV]를 선택한 후 거래를 진행할 수 있습니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.