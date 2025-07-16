1. BSV란 무엇인가요? BSV는 Bitcoin SV의 약어로, 여기서 SV는 SatoshiVision을 의미하며 사토시 나카모토의 비전을 나타냅니다. BSV는 두 번의 하드포크 이후 비트코인 네트워크에서 탄생한 제품입니다. 2017년, 비트코인 네트워크의 기능 확장에 대한 비트코인 커뮤니티 내의 다양한 의견으로 인해 블록 크기 증가 솔루션을 지지하는 커1. BSV란 무엇인가요? BSV는 Bitcoin SV의 약어로, 여기서 SV는 SatoshiVision을 의미하며 사토시 나카모토의 비전을 나타냅니다. BSV는 두 번의 하드포크 이후 비트코인 네트워크에서 탄생한 제품입니다. 2017년, 비트코인 네트워크의 기능 확장에 대한 비트코인 커뮤니티 내의 다양한 의견으로 인해 블록 크기 증가 솔루션을 지지하는 커
튜토리얼/마켓 인사이트/인기 주제 분석/BSV 반감기란 무엇인가요?

BSV 반감기란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식
비트코인에스브이
BSV$24.89-3.18%
비트코인 캐시 노드
BCH$580.2-0.44%
PoP Planet
P$0.11965+38.43%
비트코인
BTC$121,492.39-1.50%


1. BSV란 무엇인가요?


BSV는 Bitcoin SV의 약어로, 여기서 SV는 SatoshiVision을 의미하며 사토시 나카모토의 비전을 나타냅니다. BSV는 두 번의 하드포크 이후 비트코인 네트워크에서 탄생한 제품입니다.

2017년, 비트코인 네트워크의 기능 확장에 대한 비트코인 커뮤니티 내의 다양한 의견으로 인해 블록 크기 증가 솔루션을 지지하는 커뮤니티 회원들은 하드포크 업그레이드를 통해 블록 크기를 기존 1MB에서 32MB로 늘린 비트코인 캐시(BCH) 네트워크를 만들었습니다. 한편, 오프체인 확장 솔루션을 지지하는 커뮤니티 회원들은 비트코인 네트워크를 계속 운영했습니다.

2018년, BCH 커뮤니티는 더 나은 생태계 발전을 위해 네트워크의 기능을 더욱 확장하고자 했습니다. 그러나 채굴 회사인 nChain은 추가 기능이 비트코인을 P2P 전자 결제 시스템으로 구축하려는 사토시 나카모토의 비전과 모순된다고 생각했습니다. 이러한 커뮤니티의 의견 차이는 BCH 네트워크의 하드포크로 이어져 BSV 네트워크가 탄생하게 되었습니다. BSV 네트워크는 사토시 나카모토가 백서에서 설명한 비전을 달성하는 것을 목표로 합니다.

2. BSV 반감기란 무엇인가요?


반감기 메커니즘은 사토시 나카모토가 비트코인 발행 속도를 줄이기 위해 고안한 일련의 코드 실행 규칙입니다.

BSV 네트워크는 비트코인 네트워크의 두 가지 하드 포크에서 시작되었으며, 따라서 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 계속 유지하고 있습니다. 또한 4년마다 채굴 보상이 절반으로 줄어듭니다.

BSV는 2018년에 탄생했으며, 2020년에 첫 번째 반감기를 맞이했습니다. 올해는 새로운 반감기가 다가오고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 BSV 반감기까지 한 달도 채 남지 않았습니다.

3. BSV 반감기 이벤트 및 영향


2020년 4월, 반감기가 발생하여 네트워크의 블록 보상이 6.25 BSV로 감소했습니다. 반감기 이벤트는 시장에 긍정적인 지표로 간주되지만, 이전 반감기 전에 BSV의 가격은 최고 450달러 이상에서 최저 80달러까지 하락했습니다.


2024년 4월, 반감기로 인해 네트워크의 블록 보상은 3.125 BSV로 감소할 것입니다. 반감기 시기를 기준으로 볼 때, 이번에도 BSV의 반감기가 여전히 BTC보다 앞서게 됩니다. 현재 전반적인 시장 추세는 상승세를 보이고 있으며, 이번 반감기를 통해 BSV도 새로운 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.


4. BSV 네트워크의 장단점


처음에 BSV 네트워크의 블록 크기는 128MB였으며, 이후 업그레이드를 통해 블록 크기 제한이 제거되어 채굴자가 원하는 블록의 크기를 조정할 수 있게 되었습니다. 이론적으로 블록 크기가 무제한인 BSV 네트워크는 단일 블록에서 더 많은 거래를 처리할 수 있으며, 이는 빠른 거래 속도와 낮은 비용으로 특징지어집니다. 단일 블록에서 더 많은 거래를 처리할수록 더 많은 거래 수수료를 받을 수 있으며, 이는 지속적으로 감소하는 채굴 블록 보상을 상쇄할 수 있습니다.

블록 크기를 늘리면 효율성이 향상되지만 네트워크의 중앙 집중화 위험도 증가합니다. 블록을 확대하는 확장성 솔루션은 네트워크 노드에 대한 하드웨어 요구 사항이 높아져 소수의 운영자만 노드를 운영하게 됩니다. 이것이 BSV 네트워크가 여러 차례 공격을 받은 이유 중 하나입니다.

또한, BTC와 BCH에 비해 BSV는 시장 인기가 높지 않아 유동성이 낮습니다. 이는 궁극적으로 코인 가격 하락으로 이어지며, 수익성 저하와 함께 채굴자들의 채굴 의욕을 떨어뜨리는 요인이 됩니다.

5. BSV 구매 방법


BSV 토큰은 현재 MEXC에 상장되어 있으며, 플랫폼에서 구매할 수 있습니다.

MEXC 앱을 열고 상단의 검색창에 "BSV"를 입력한 후 "현물" 아래에서 [BSV]를 선택합니다. 차트 페이지에서 [매수]를 탭합니다. 주문 유형을 선택하고 수량 등의 정보를 입력한 다음 [BSV 매수]를 탭하여 구매를 완료합니다.

선물 거래에 능숙하다면 MEXC에서도 BSV 선물 거래가 가능합니다. 검색창에 "BSV"를 입력하고 "선물"에서 [BSV]를 선택한 후 거래를 진행할 수 있습니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요