Boss Fighters란? 게임 경제를 재편하는 혁신적인 프로젝트

블록체인과 게임 산업이 점점 더 융합되는 오늘날의 급변하는 환경 속에서 Boss Fighters 는 혁신적인 게임플레이와 경제 시스템을 통해 게임 경제의 미래를 재정의하며 선두 주자로 떠오르고 있습니다.









Pixward Games에서 개발한 Boss Fighters 는 플레이어 중심의 경제와 공정한 토큰 분배 모델을 통해 플레이어에게 전례 없는 자유와 소유권을 사용자에게 부여하는 것을 목표로 합니다.





Boss Fighters는 Web2의 접근성과 Web3의 소유권 원칙을 원활하게 결합한 빠른 템포의 멀티플레이 액션 게임입니다. 비대칭 1대4 아레나 전투 형식으로 진행되는 이 게임은 VR과 PC 게임 플레이를 결합하여 독특하고 몰입감 넘치는 경험을 선사합니다. 각 매치에서 한 명의 플레이어는 VR을 사용하여 거대한 보스를 조종하고, 다른 네 명의 플레이어는 PC에서 파이터로 참여해 혼란스럽고 박진감 넘치는 전투를 벌입니다.









Boss Fighters에서 플레이어는 거대한 보스 또는 숙련된 파이터 중 하나를 선택해 게임에 참여할 수 있습니다:





VR 보스: VR 설비를 이용해 강력한 무기와 전략적인 능력을 구사하며 PC 파이터 팀과 전투를 벌입니다.

PC 파이터: 혼자 또는 팀을 이루어 보스에 도전하며, 전술, 협동, 실력을 활용해 보상을 획득하고 강력한 장비를 잠금 해제합니다.





이러한 비대칭 게임플레이 설계는 강렬한 액션과 전략적 깊이를 결합해 플레이어에게 신선하고 몰입감 있는 경험을 제공합니다.













Boss Fighters의 중심에는 플레이어 중심의 경제 시스템이 있습니다. 이 모델에서 플레이어는 더 이상 게임 콘텐츠의 소비자가 아닌, 게임 내 경제의 적극적인 참여자이자 설계자가 됩니다. BFTOKEN 토큰을 사용하여 플레이어는 NFT 장비 제작 및 업그레이드, 전투 후 토큰 보상 증대, 토큰 생성 NFT 민팅 등 다양한 경제 활동에 참여할 수 있습니다.









Boss Fighters는 혁신적인 공정 토큰 분배 모델을 채택하고 있습니다. 기존 게임과 달리 BFTOKEN의 분배는 전적으로 커뮤니티 중심으로 이루어지며, 팀원, 고문 또는 벤처 자본가를 위한 할당된 물량은 없습니다. 이러한 접근 방식은 게임 경제 내에서 공정성과 장기적인 지속 가능성을 보장하는 동시에 플레이어의 이익을 극대화합니다.









Boss Fighters는 크로스 플랫폼 게임 플레이를 지원하여, 플레이어는 VR, PC, 그리고 결국에는 모바일 디바이스에서도 게임을 즐길 수 있습니다. 이러한 멀티 디바이스 접근성은 게임의 잠재 고객을 확대할 뿐 아니라, 다양한 플랫폼을 사용하는 플레이어에게 더 큰 유연성과 선택권을 제공합니다.













토큰명: BFTOKEN

총 공급량: 1 billion









플레이어 보상: 70%

마케팅 및 커뮤니티: 20%

생태계 및 유동성: 10%













제작 및 업그레이드: NFT 아이템을 생성하고 강화하는 데 사용됩니다.

게임 내 통화: 장비 구매 및 마켓플레이스 거래의 주요 수단으로 활용됩니다.

거버넌스: 토큰 보유자는 게임 생태계 내 의사 결정 및 거버넌스에 참여할 수 있습니다.









혁신적인 Web3 액션 게임인 Boss Fighters는 플레이어 중심의 경제와 공정한 토큰 분배 모델을 통해 전례 없는 플레이어 경험과 자율성을 제공합니다. BFTOKEN 토큰의 출시와 함께 Boss Fighters는 게임 업계의 새로운 표준을 설정하고 게임 경제의 차세대 혁신을 이끌어갈 준비를 마쳤습니다.





빠른 성장에 힘입어 Boss Fighters는 세계적인 거래소인 MEXC와의 협력을 통해 더욱 발전할 수 있는 강력한 추진력을 얻게 되었습니다. 낮은 수수료, 초고속 거래, 광범위한 자산 취급, 뛰어난 유동성으로 유명한 MEXC는 전 세계 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다. 또한, 신흥 프로젝트에 대한 뛰어난 선구안과 전폭적인 지원으로 고품질 블록체인 프로젝트의 성장을 도와주는 이상적인 환경을 제공합니다.





현재 BFTOKEN은 MEXC에서 현물 선물 거래가 가능합니다. 다음 단계에 따라 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있습니다.





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 로그인합니다.

2) 검색 창에 “BFTOKEN”을 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 원하는 수량과 가격을 입력한 후 주문을 진행합니다.







