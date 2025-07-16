Bombie란? GameFi와 Web3를 통합한 새로운 게임 생태계

Bombie 는 좀비를 처치하고 보상을 얻는 핵심 게임 플레이를 중심으로 GameFi와 Web3 요소를 통합한 혁신적인 게임 프로젝트입니다. 이 게임은 플레이어에게 몰입감 넘치는 경험과 지속 가능한 경제적 인센티브를 제공하는 것을 목표로 합니다. 출시 이후 Bombie는 독특한 게임 플레이 메커니즘과 균형 잡힌 토크노믹스 덕분에 빠르게 주목을 받고 참여를 끌어모았습니다.









Bombie는 블록체인 기술과 전통적인 게임 요소를 결합한 세계 최초의 좀비 테마 GameFi 프로젝트입니다. 이 게임에서 플레이어는 좀비를 처치하여 보상을 획득하고, 이 보상은 실제 수익으로 전환할 수 있습니다. 이 프로젝트는 모든 플레이어가 평등한 조건에서 경쟁할 수 있도록 공정 출시 모델을 채택하여, 많은 전통적인 블록 체인 게임에서 흔히 볼 수 있는 “선점자 우위” 문제를 해결합니다.













Bombie에서 플레이어는 생존자의 역할을 맡아 미션을 완료하고 좀비로 가득 찬 레벨을 클리어하여 게임 내 토큰 보상을 획득합니다. 이 게임은 다양한 무기와 아이템을 제공하여 플레이어가 전투 효율을 극대화하기 위해 전략적으로 장비를 선택할 수 있습니다.









Bombie는 솔로 도전과 협동 멀티플레이어 전투 등 다양한 게임 모드를 제공하여 플레이어의 선호도에 맞게 즐길 수 있습니다. 경쟁심을 자극하고 플레이어 참여도를 높이기 위해 리더보드 시스템도 마련되어 있습니다.













BOMB는 Bombie 게임의 기본 거버넌스 및 유틸리티 토큰으로, 총 공급량은 100억 개입니다. 혁신적인 GameFi 프로젝트인 BOMB는 토큰의 70%를 활성 플레이어에게 직접 에어드랍하는 공정 출시 모델을 채택하여, 커뮤니티 구성원들이 이 프로젝트의 성장으로 직접 혜택을 받을 수 있도록 합니다.





에어드랍 분배 (70%): 토큰은 지난 6개월 동안 LINE 또는 텔레그램을 통해 Bombie 게임에 적극적으로 참여한 플레이어에게 분배됩니다. 분배 금액은 게임 플레이 활동, 리더보드 순위 및 전반적인 참여도를 종합적으로 고려하여 결정됩니다.

팀 할당 (10%): 팀 토큰은 12개월의 잠금 기간 후 다음 12개월 동안 선형 베스팅됩니다. 이 메커니즘은 팀과 프로젝트의 장기적인 성장 방향이 일치하도록 설계되었습니다.

유동성 풀 (5%): 원활한 거래를 지원하고 가격 변동성을 최소화하기 위해, 총 공급량의 5%는 TON , Kaia 및 이더리움 을 포함한 블록체인의 유동성 풀에 할당될 예정입니다.

재무 준비금 (15%): 이 자금은 지속적인 게임 개발, 플랫폼 업그레이드, 마케팅 활동 및 전략적 파트너십을 지원하여 프로젝트의 장기적인 지속 가능성 확보를 위한 기반이 됩니다.













게임 내 경제: 플레이어는 챌린지를 완료하고, 경기에서 승리하고, 토너먼트에 참여하여 BOMB를 획득합니다. 토큰은 고급 기능을 잠금 해제하거나 게임 플레이를 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.





스테이킹 및 보상: 플레이어는 다른 게임에 BOMB를 스테이킹하여 추가 수익을 얻을 수 있으며, 이는 장기적인 참여를 유도합니다.





크로스 플랫폼 통합: BOMB는 LINE과 텔레그램 플랫폼 간 원활한 경제 상호작용을 지원하여 통합된 토큰 생태계를 형성합니다.









Bombie는 공정 출시 모델을 통해 토큰을 분배하며, 총 공급량의 70%는 에어드랍을 통해 활동적인 플레이어에게 직접 분배됩니다. 참여 자격이 있는 사용자는 지난 6개월 동안 LINE 또는 텔레그램에서 Bombie 게임에 적극적으로 참여한 사용자입니다. 수령할 토큰의 수는 게임 플레이 활동, 순위, 전체 참여도 등을 종합적으로 평가하여 결정됩니다.









혁신적인 GameFi 프로젝트인 Bombie는 독특한 게임 플레이, 공정한 토큰 분배 메커니즘, 탈중앙화 거버넌스 모델로 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 지속적인 개발과 생태계 확장을 통해 Bombie는 게임과 블록체인 기술의 가교 역할을 하며 플레이어에게 전례 없는 경험과 경제적 보상을 제공할 것입니다. 앞으로도 Bombie는 커뮤니티와 함께 혁신과 성장을 계속하며 새로운 가능성을 모색할 것입니다.





BOMB이 MEXC에 상장되었으며, 사용자는 초저 수수료 로 토큰을 거래할 수 있습니다.





1) MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문하세요.

2) 검색 창에 BOMB를 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택하세요.

3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.







