Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드





비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때문에 탈중앙화 애플리케이션에 대한 수요 증가를 수용하기 어렵습니다. 또한, 다른 블록체인과의 신뢰가 필요 없는 네이티브 크로스체인 브리지가 없기 때문에 비트코인 생태계의 확장이 제한됩니다.





레이어 2 솔루션은 보안 모델을 기반으로 탈중앙화된 BTC 브리징, 튜링 완전 스마트 컨트랙트, 훨씬 더 높은 네트워크 처리량을 추가함으로써 비트코인의 처리량과 프로그래밍 가능성 한계를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. Bitlayer는 탈중앙화나 보안을 손상시키지 않으면서 비트코인의 기술적 제약을 제거한다는 목표를 염두에 두고 개발되었습니다. 특별히 설계된 확장 및 스마트 컨트랙트 레이어인 Bitlayer는 비트코인 생태계 전반에 걸쳐 새로운 사용 사례와 성장 잠재력을 열어줍니다.









Bitlayer 는 계산 레이어 역할을 하면서 비트코인 수준의 보안을 유지하는 최초의 비트코인 레이어 2로, BitVM을 기반으로 구축되었습니다. 보안을 손상시키지 않으면서 비트코인 네트워크에 확장성을 도입하여 높은 처리량과 낮은 비용의 트랜잭션을 제공합니다.





지분 증명(PoS) 합의 메커니즘을 기반으로 구축된 Bitlayer는 EVM과 호환되어 개발자가 디파이, NFT, 게임파이와 같은 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 배포하고 실행할 수 있어 비트코인 생태계를 크게 풍요롭게 합니다. 비트코인을 기본 보안 계층으로 활용하여 레이어 2 아키텍처를 통해 처리량을 향상하고 거래 비용을 낮추며 사용성을 개선하는 설계를 채택하고 있습니다.









BTR은 주로 프로토콜 인센티브와 거버넌스에 사용되는 Bitlayer 생태계의 기본 토큰입니다. 총 공급량은 10억 BTR로 제한되어 있습니다. 현재 BTR의 가격은 $0.00입니다.













생태계 인센티브: BTR은 개발자, 사용자, 파트너가 생태계 성장을 촉진하도록 인센티브를 제공하여 Bitlayer 생태계 내 적극적인 참여자에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.

거버넌스: BTR 보유자는 제안서 제출 및 투표, 프로토콜 매개변수 조정, 탈중앙화 커뮤니티 거버넌스 촉진 등 Bitlayer 생태계의 거버넌스에 참여할 수 있습니다.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

이더리움: 이 글을 쓰는 시점을 기준으로 아직 발표되지 않았습니다.









BTR의 가격은 시장 수요와 공급, 전반적인 암호화폐 시장 동향, Bitlayer 생태계의 성장, 전략적 파트너십, 실제 사용 사례 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 신흥 비트코인 확장 프로토콜인 비트플레이어의 기술 혁신과 생태계 확장은 BTR의 가치에 근본적인 지원을 제공할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 자산은 변동성이 매우 커서 향후 가격 변동을 확실하게 예측하기 어렵습니다. 투자자는 Bitlayer의 기술 발전, 생태계 개발 및 광범위한 업계 동향을 면밀히 모니터링하고, MEXC와 같은 주류 플랫폼의 데이터를 참조하여 투기적 또는 군중심리 행동을 피하고 합리적인 위험 평가를 수행해야 합니다.









공개되지 않은 내부 자금 외에도 Bitlayer는 세 차례의 공개 자금 조달 라운드를 완료했습니다: 시드, 시리즈 A, 시리즈 A+.





2024년 3월 27일, Bitlayer는 프레임워크 벤처스와 ABCDE가 공동 주도한 5백만 달러 규모의 시드 라운드가 완료되었다고 발표했습니다. 다른 참여 투자자로는 StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures 등 수십 개의 기관과 함께 an Held, Messari CEO Ryan Selkis 및 Messari 공동 창립자 Dan McArdle.들 등 저명한 비트코인 OG 및 웹3 기업가, 엔젤 투자자 등이 참여했습니다.





2024년 7월 23일, Bitlayer는 3억 달러의 가치로 1,100만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다. 이 라운드에는 최고의 기관인 프랭클린 템플턴과 ABCDE 캐피탈이 공동 주도했으며, Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs, Caladan 등이 참여했으며 BRC-20 창시자 DOMO, 팩트블록과 코리아블록체인위크(KBW) 공동 창립자 Brian Kang 등 유명 인사가 참여했습니다.





2024년 10월 8일, Bitlayer는 3억 달러의 가치로 900만 달러 규모의 시리즈 A+ 라운드를 완료했습니다. 이번 라운드는 폴리체인 캐피털이 주도했으며, 프랭클린 템플턴이 공동 대표를 맡고 SCB Limited, 셀리니 캐피털, G-20.그룹 및 기타 투자자들이 참여했습니다.





Bitlayer의 시리즈 A와 시리즈 A+ 라운드는 모두 지분 평가와 완전 희석된 토큰 평가를 모두 포함하는 토큰 워런트와 함께 미래 지분에 대한 단순 계약(SAFE) 구조를 사용했습니다. 최근 라운드에 이어 Bitlayer의 총 펀딩 금액은 2,500만 달러에 달했습니다.









Bitlayer는 초기 단계에서 여러 차례의 “제네시스 마이닝 페스티벌” 이벤트를 진행했으며 초기 사용자를 위한 토큰 인센티브 프로그램뿐만 아니라 보석 및 포인트 에어드랍과 관련된 메커니즘을 공개적으로 도입했습니다. BTR 에어드랍을 받고자 하는 사용자는 마케팅 캠페인이나 온체인 상호작용을 통해 Bitlayer 활동에 적극적으로 참여하여 Bitlayer 포인트를 쌓을 수 있으며, 특정 이벤트를 통해 직접 BTR 토큰 에어드랍을 받을 수도 있습니다.





Bitlayer 웹사이트에 로그인하고 레이서 센터 에서 지갑을 연결하면 에어드랍을 통해 받은 Bitlayer 보석의 수를 확인하고, 과거 상호작용을 통해 누적된 포인트를 확인하고, 이전 Bitlayer 활동에서 획득한 명예 배지를 신청할 수 있습니다.





주의할 점이 있습니다:

1) Bitlayer는 아직 토큰 노믹스를 공개하지 않았으며 보석, 포인트, BTR 토큰의 환율은 발표되지 않았습니다. 사용자는 업데이트에 대한 공식 공지를 주의 깊게 확인해야 합니다.

2) 현재 포인트 적립 기준이 매우 낮으며, 여러 계정으로 참여하면 시빌 리스크가 발생할 수 있습니다.













