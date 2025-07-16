비트코인 인스크립션이란 무엇인가요?









"비트코인 인스크립션"은 오디널스 (Ordinals) 프로토콜을 사용하여 사토시 (satoshi)에 콘텐츠를 새기는 과정을 말합니다. 기록되는 정보에는 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 등이 포함될 수 있습니다.





일반적인 비트코인 인스크립션은 크게 텍스트 기반 인스크립션과 이미지 기반 인스크립션의 두 가지 범주로 나뉘며, 일반적으로 BRC-20 토큰과 비트코인 NFT라고 합니다.













최근 상승장에서 NFT의 인기가 급증하면서 개발자들은 비트코인 네트워크에서 NFT를 출시하는 방법을 모색하게 되었습니다. 비트코인 네트워크에 스마트 콘트랙트가 지원되지 않기 때문에 NFT를 직접 발행하는 것은 한계에 직면해 있습니다.





2022년 말, 비트코인 네트워크 개발자 케이시 (Casey)는 비트코인 메인넷에 NFT 프로토콜 오디널스를 도입했습니다. 이 프로토콜은 오디널스와 인스크립션의 개념을 도입했습니다. 오디널스 프로토콜은 비트코인의 가장 작은 단위인 사토시 (satoshi)에 포함시키고, 각 사토시에 고유 일련 번호 (오디널스)를 연결함으로써 비트코인 네트워크에서 NFT 발행을 용이하게 합니다. 이렇게 사토시와 이미지, 텍스트, 동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠를 연결하면 대체 불가능한 고유한 NFT가 생성됩니다.





오디널스 프로토콜의 도입으로 시장의 주목을 받으면서, 기존 대체 불가능한 토큰 프로토콜이 비트코인 네트워크에서 새로운 프로젝트 출시를 고려하게 되었습니다. 특히, 보러드 에이프 요트 클럽 (Bored Ape Yacht Club)으로 유명한 유가 랩스 (Yuga Labs) 팀은 비트코인 네트워크에서 트웰브폴드 (TwelveFold)라는 새로운 프로젝트를 출시했습니다.









개발자 도모는 오르디널스 프로토콜을 기반으로 비트코인 네트워크에서 대체 가능한 토큰을 발행하기 위한 BRC-20 표준을 도입했습니다. ORDI는 비트코인 블록체인에서 최초로 출시된 BRC-20 토큰으로, 총 공급량은 2,100만 개입니다.





BRC-20 표준은 시장에서 빠르게 주목을 받았고, 그 결과 다양한 BRC-20 토큰이 출시되었습니다. 최근에는 몇몇 유명 거래소가 BRC-20 토큰을 상장 목록에 추가하면서 전반적인 시장 열기가 더욱 고조되고 있습니다.









지니어스의 공동 창립자 톰 리먼 (Tom Lehman)은 오디널스 프로토콜에서 영감을 얻어, 대체 불가능한 토큰의 발행 비용을 낮추고 대체 불가능한 토큰 공간의 발전을 목표로 이더리움 인스크립션 프로토콜인 이더스크립션을 도입했습니다.





기대와는 달리, 이 개념은 커뮤니티와 다양한 대체 불가능한 토큰 프로젝트의 지지를 얻지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 이더리움에서 BRC20 토큰과 유사한 게임플레이가 지속되었고, 이더스크립션 프로토콜의 첫 번째 토큰으로 ETHS가 등장했습니다.









오디널스 프로토콜이 널리 사용되고 있음에도 불구하고 여전히 단점이 있습니다. 이러한 한계에 대응하기 위해 아토믹 (Atomicals), 룬 앤 파이프 (Runes & Pipe), 탭루트 에셋 (Taproot Assets)과 같은 새로운 프로토콜이 등장했습니다. 이러한 프로토콜과 함께 여러 초기 프로젝트가 시장의 주목을 받으며 현재 시장의 흐름을 주도하고 있습니다.









2.1 대체 불가능: 인스크립션이 생성되면 다른 사람이 자신의 인스크립션을 추가할 수 없으므로 각 인스크립션은 고유합니다.





2.2 비교적 공정함: 예약 없이 누구나 참여할 수 있다는 점이 인스크립션의 인기 요인으로 꼽힙니다.





2.3 선착순: 수수료가 높은 거래는 우선 처리를 받게 되며, 이는 수수료가 높은 거래의 우선순위를 정하는 비트코인 채굴자의 논리와 일치합니다.





2.4 수량 제한: 인스크립션 생성 시 수량을 제한할 수 있으며, 이후에는 변경할 수 없습니다.





2.5 변조 방지: 비트코인 인스크립션은 IPFS와 같은 저장 공간이 아닌 비트코인 네트워크에 직접 저장됩니다.









비트코인 인스크립션에 대한 시장 수요가 증가함에 따라 이를 둘러싼 논쟁도 끊이지 않고 있습니다.





인스크립션 도입이 비트코인 채굴자의 거래 수수료를 인상했을 뿐만 아니라 비트코인 네트워크의 전반적인 보안을 강화했다고 주장합니다. 최근 BRC-20 토큰을 둘러싼 시장의 흥분은 비트코인 네트워크 수수료의 급등과 맞물려 채굴자들의 수입 증대를 의미하기도 합니다. 동시에 채굴자 수입 증가는 자석처럼 작용하여 더 많은 채굴자를 끌어들이고 비트코인 네트워크의 강력한 보안을 강화합니다.





비방하는 사람들은 인스크립션으로 인해 상당한 양의 스팸 데이터가 유입되어 비트코인 네트워크에 대한 "공격"으로 이어진다고 주장합니다. 또한, 이들은 인덱서에 의존하는 중앙 집중식 회계 방식과 관련된 잠재적인 상당한 위험에 대해 우려를 표명합니다. 특히 비트코인 코어 개발자 루크는 이와 반대되는 관점을 대변합니다.





계속되는 논쟁에도 불구하고 암호화폐 커뮤니티에 대한 시장의 열정과 열기는 계속되고 있습니다. BRC-20 시리즈 토큰은 상당한 성장세를 보이고 있으며, 유사한 게임플레이가 비트코인 네트워크를 넘어 다른 블록체인 네트워크로 확장되고 있습니다.









인스크립션 트렌드는 비트코인 네트워크에서 시작되어 이후 다양한 블록체인으로 확장되었습니다. 인스크립션이 널리 채택된 후 이더리움, 솔라나, 아발란체 (AVAX), 폴리곤, BNB 체인 등의 블록체인에서 유사한 게임플레이가 연이어 도입되었습니다.





최신 거래 시장 데이터에 따르면, 이더리움 네트워크에서 이더리움 및 패싯 (Facet) 인스크립션의 최저 가격은 각각 5.798 이더리움과 0.778 이더리움입니다. 당시 1 USDT의 발행 가격과 비교하면 각각 13,000%, 1,700% 이상 상승한 것입니다.





솔라나 네트워크에서 SOLS 인스크립션의 하한가는 현재 74 SOL이며, 발행 가격은 약 5 USDT로 1,100% 상승했습니다.





BNB 체인 네트워크에서 BNBS 인스크립션의 하한가는 현재 6.25 BNB이며, 발행 가격은 약 0.02 USDT로 76,000% 이상의 상승률을 달성했습니다.





인스크립션을 통해 얻을 수 있는 부의 효과는 많은 사용자를 끌어모으고 있으며, 점점 더 많은 프로 팀과 플레이어가 이 분야에 뛰어들어 스크립트 및 기타 방법을 사용하여 인스크립션 채굴 경쟁을 벌이고 있습니다. 하지만 일반 리테일 플레이어의 경우, 인장 제작 열풍에 참여하는 것이 상당히 어려울 수 있습니다. 이들은 종종 2차 시장에 진입할 수밖에 없습니다.





또한 BRC-20 시리즈의 토큰은 더 많은 개인 투자자들이 선호하는 선택이 되었습니다. 최근 ORDI 및 SATS와 같은 상위 토큰의 성과로 인해 수많은 사용자가 상당한 수익을 확보할 수 있었습니다.









관련 토큰을 구매하고자 하는 일반 플레이어에게 가장 쉬운 방법은 거래소에서 거래하는 것입니다. 현재 MEXC 거래 플랫폼은 ORDI, SATS, PEPE 등의 토큰에 대한 현물 및 선물 거래를 제공합니다. 사용자는 MEXC 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.





ORDI 현물 거래를 예로 들어 어떻게 구매가 이루어지는지 살펴보겠습니다.





MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 누른 후 "ORDI"를 입력합니다. "현물" 카테고리에서 ORDI/USDT 거래 페어를 선택하여 차트 페이지로 이동합니다. [매수]를 누른 다음 주문 유형으로 [시장가]를 선택하고 "금액" 또는 "총액"을 입력합니다. 마지막으로 [ORDI 매수]를 누르면 주문이 완료됩니다.





지정가 주문 또는 손절가 주문을 사용하여 현물 거래를 통해 ORDI를 매수할 수도 있습니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.