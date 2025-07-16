자금 세탁 방지란 무엇인가요?









자금 세탁은 범죄자가 금융 사기, 마약 밀매, 테러 등으로 불법적으로 얻은 자금을 깨끗한 합법적인 자금으로 전환하는 과정입니다. 자금 세탁 과정에는 일반적으로 세 단계가 포함됩니다:





1.1 배치: 이 단계는 불법 자금을 금융 시스템(예: 은행)에 배치하는 것을 포함합니다. 가해자는 부채 상환, 불법 자금과 합법적인 수입의 혼합, 투자, 외화 환전 및 기타 관련 계획을 통해 자신의 행동을 합법적인 것처럼 보이게 하려고 합니다.





1.2 레이어링: 이 단계에서 범죄자는 추적을 어렵게 하기 위해 다양한 수단을 통해 불법 자금을 여러 번 이체합니다. 송금에 암호화폐를 사용하는 것도 이러한 목적에 사용되는 방법 중 하나입니다.





1.3 통합: 이 마지막 단계에서는 '정리된' 자금을 인출하여 합법적으로 사용할 수 있도록 금융 시스템에 입금합니다.









자금 세탁 방지(AML)는 금융 범죄, 특히 자금 세탁 및 테러 활동과 관련된 범죄를 예방하고 대처하기 위해 기관, 플랫폼, 정부가 시행하는 활동과 조치를 말합니다. 간단히 말해, 범죄자들이 불법적으로 얻은 자금을 합법적인 자금으로 전환하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 자금 세탁 방지 노력은 암호화폐 분야에만 국한된 것이 아니라 다양한 분야에 존재합니다.





암호화폐 거래 플랫폼의 경우, 잠재적인 자금 세탁 활동에 직면했을 때 일반적으로 다음과 같은 조치를 취합니다:





2.1 개별 계좌에서 빈번한 거래, 거래량의 현저한 증가, 대규모 자금 유입 및 유출 등 의심스러운 거래 활동을 식별하고 보고합니다.





2.2 조사 중 사용자 계정을 동결하여 자금에 대한 접근을 차단합니다.





2.3 불법 행위가 확인된 경우 관련 당국에 증거를 제출하고 협조합니다. 도난당한 자금은 가능한 한 정당한 소유자에게 반환하기 위해 노력합니다.





암호화폐 거래소 플랫폼인 MEXC는 불법 활동에 대한 강력한 입장을 유지하며 자금세탁 방지에 대한 확고한 의지를 보여주고 여러 국가와 지역의 관련 정책 이행을 준수하고 있습니다.









KYC 는 고객에 대한 완전한 이해를 의미하는 고객 신원 확인(Know Your Customer)의 약자입니다. 쉽게 말해 실명 인증으로 알려진 신원 확인 절차를 의미합니다.





KYC는 자금 세탁 방지 노력에 사용되는 조치 중 하나입니다. KYC 시스템을 통해 기업은 고객의 신원, 거래 행동, 신용 상태 등에 대한 정보를 확보하여 자금 세탁 활동을 방지할 수 있습니다.









암호화폐는 다음과 같은 이유로 자금 세탁과 같은 불법 활동의 통로가 되고 있습니다:





4.1 암호화폐의 익명성 특성은 자금세탁방지 노력의 어려움을 가중시킵니다. 모네로(XMR)와 같은 프라이버시 코인은 프라이버시가 강화된 거래를 가능하게 하고, 토네이도 캐시(TORN)로 대표되는 혼합 서비스는 거래를 추적하기 어렵게 만들어 불법 행위자들의 자금 세탁을 더욱 편리하게 만들어 규제 당국을 혼란스럽게 합니다.





4.2 암호화폐 거래는 되돌릴 수 없습니다. 일단 송금된 자금은 수취인이 자발적으로 환불에 동의하지 않는 한 회수할 수 없습니다.





4.3 암호화폐 분야의 규제 부족은 불법 행위자들이 시스템을 악용할 수 있는 기회를 제공합니다.





암호화폐 분야에서 AML 조치를 시행하는 것은 합법적인 암호화폐 사용자의 권리를 보호하고 업계의 전반적인 발전을 촉진하는 데 도움이 됩니다. MEXC와 같은 플랫폼의 경우 AML 정책을 준수하고 시행하는 것은 업계 발전에 기여할 뿐만 아니라 잠재적인 사용자와 규제 당국의 신뢰를 얻어 향후 더 나은 발전의 기회로 이어질 수 있습니다.