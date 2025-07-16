1. ST 태그란 무엇인가요? 블록체인 및 암호화폐 산업의 성숙도와 건전한 발전을 보장하는 동시에 사용자의 이익을 보호하기 위해 MEXC 플랫폼은 "ST 경고 규칙"을 제정했습니다. ST 규칙을 트리거하는 프로젝트 토큰에 대해 MEXC는 ST 경고 태그 추가, 거래 중단, 상장 폐지 등의 조치를 취할 것입니다. 2. 플랫폼은 ST 태그가 붙은 토큰을 어떻게1. ST 태그란 무엇인가요? 블록체인 및 암호화폐 산업의 성숙도와 건전한 발전을 보장하는 동시에 사용자의 이익을 보호하기 위해 MEXC 플랫폼은 "ST 경고 규칙"을 제정했습니다. ST 규칙을 트리거하는 프로젝트 토큰에 대해 MEXC는 ST 경고 태그 추가, 거래 중단, 상장 폐지 등의 조치를 취할 것입니다. 2. 플랫폼은 ST 태그가 붙은 토큰을 어떻게
튜토리얼/초보자 가이드/현물/ST 태그란 무엇인가요?

ST 태그란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Spot

1. ST 태그란 무엇인가요?


블록체인 및 암호화폐 산업의 성숙도와 건전한 발전을 보장하는 동시에 사용자의 이익을 보호하기 위해 MEXC 플랫폼은 "ST 경고 규칙"을 제정했습니다. ST 규칙을 트리거하는 프로젝트 토큰에 대해 MEXC는 ST 경고 태그 추가, 거래 중단, 상장 폐지 등의 조치를 취할 것입니다.

2. 플랫폼은 ST 태그가 붙은 토큰을 어떻게 처리하나요?


프로젝트 토큰에 ST 태그가 붙으면 MEXC의 종합적인 평가를 거쳐야 합니다. 전체 프로세스는 다음과 같습니다:

2.1 ST 태그된 프로젝트가 평가를 통과한 경우


프로젝트가 최소 4가지 평가 기준을 충족하고 토큰의 현재 가격이 최초 상장 가격에 근접한 경우, 프로젝트는 3일간의 관찰 기간에 들어갑니다. 이 기간이 지난 후 프로젝트가 전반적으로 잘 운영되고 있다고 평가되면 ST 태그가 제거됩니다.

2.2 ST 태그된 프로젝트가 평가를 통과하지 못한 경우


프로젝트가 최소 4가지의 평가 기준을 충족하지 못한 경우, 프로젝트 팀은 MEXC가 정한 합리적인 시간 내에 프로젝트를 조정해야 합니다.

수정 기간 동안 프로젝트가 최소 4가지의 평가 기준을 충족할 수 있으면 관찰 기간에 들어갑니다. 그 후 프로젝트가 기준을 충족하고 전반적으로 잘 운영되고 있다고 평가되면 ST 태그가 제거됩니다.

프로젝트가 조정 기간 동안 최소 4가지의 평가 기준을 충족하지 못하면 관련 거래 페어는 거래가 중단되고 상장 폐지됩니다.

평가 기준에 대한 자세한 내용은 ST 경고 규칙에서 확인하실 수 있습니다.

3. 사용자는 ST 태그가 붙은 토큰을 어떻게 처리해야 하나요?


프로젝트 토큰에 ST 태그가 표시되면 해당 토큰이 상장 폐지될 수 있음을 의미하며, 해당 토큰을 입금할 수 없습니다.

프로젝트가 최종적으로 MEXC의 평가에 실패하여 상장 폐지될 경우, MEXC는 더 이상 관련 토큰의 입금 및 거래 서비스를 지원하지 않으며 30일 이내에 토큰을 출금할 수 있습니다. 자산 손실을 방지하기 위해 즉시 개인 지갑이나 다른 거래소로 토큰을 출금하시기 바랍니다.

토큰이 상장 폐지된 후에도 MEXC 플랫폼에 토큰을 계속 입금하는 경우, 플랫폼은 입금된 자산을 블록체인 상의 원래 송금 주소로 반환하며, 이 경우 온체인 거래 수수료가 발생합니다. 이 주소가 지갑 주소가 아닌 경우 원래 송금 주소 플랫폼에 문의하여 입금에 대한 도움을 받으시기 바랍니다.

4. 플랫폼에서 ST 태그는 어디에 표시되나요?


프로젝트 토큰에 ST 태그가 표시된 경우, MEXC 플랫폼의 현물 거래 페이지와 입출금 페이지에서 ST 태그를 확인할 수 있습니다.

웹사이트를 예로 들어보겠습니다. 이 태그는 앱에서도 비슷하게 표시됩니다.

현물 거래 페이지에서 ST 태그가 표시된 프로젝트 토큰에 대한 팝업 알림이 표시되며, 프로젝트 토큰 이름 맨 오른쪽에 ST 태그가 표시됩니다. 아래 그림과 같이 표시됩니다.


입금 페이지에서 암호화폐를 선택하면 ST 라벨이 붙은 프로젝트 토큰에는 아래와 같이 ST 라벨이 표시됩니다.


마찬가지로 출금 페이지에서 암호화폐를 선택할 때 ST 태그가 표시된 프로젝트 토큰에는 아래 그림과 같이 "ST" 태그가 표시됩니다.


5. ST 태그가 붙은 자산을 확인하는 방법


MEXC의 "공지센터"에서 "암호화폐 상장 폐지" 섹션을 정기적으로 확인할 수 있습니다. MEXC는 매월 ST 라벨이 표시된 프로젝트의 이름이 나열된 관련 공지를 게시합니다. 최신 정보를 놓치지 마시고 관련 정보를 신속하게 받아보시기 바랍니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

암호화폐 투자 분야에서 가격 변동률과 가격 범위는 두 가지 중요한 지표입니다. 이들은 단순히 시장의 흐름을 반영할 뿐만 아니라 투자자들이 정보에 기반한 의사결정을 내리는 데 유용한 지침을 제공합니다.*BTN-MEXC에서 현물 거래하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*1. 가격 변동률과 가격 범위란 무

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요