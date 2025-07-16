ST 태그란 무엇인가요?









블록체인 및 암호화폐 산업의 성숙도와 건전한 발전을 보장하는 동시에 사용자의 이익을 보호하기 위해 MEXC 플랫폼은 "ST 경고 규칙"을 제정했습니다. ST 규칙을 트리거하는 프로젝트 토큰에 대해 MEXC는 ST 경고 태그 추가, 거래 중단, 상장 폐지 등의 조치를 취할 것입니다.









프로젝트 토큰에 ST 태그가 붙으면 MEXC의 종합적인 평가를 거쳐야 합니다. 전체 프로세스는 다음과 같습니다:









프로젝트가 최소 4가지 평가 기준을 충족하고 토큰의 현재 가격이 최초 상장 가격에 근접한 경우, 프로젝트는 3일간의 관찰 기간에 들어갑니다. 이 기간이 지난 후 프로젝트가 전반적으로 잘 운영되고 있다고 평가되면 ST 태그가 제거됩니다.









프로젝트가 최소 4가지의 평가 기준을 충족하지 못한 경우, 프로젝트 팀은 MEXC가 정한 합리적인 시간 내에 프로젝트를 조정해야 합니다.





수정 기간 동안 프로젝트가 최소 4가지의 평가 기준을 충족할 수 있으면 관찰 기간에 들어갑니다. 그 후 프로젝트가 기준을 충족하고 전반적으로 잘 운영되고 있다고 평가되면 ST 태그가 제거됩니다.





프로젝트가 조정 기간 동안 최소 4가지의 평가 기준을 충족하지 못하면 관련 거래 페어는 거래가 중단되고 상장 폐지됩니다.





평가 기준에 대한 자세한 내용은 ST 경고 규칙 에서 확인하실 수 있습니다.









프로젝트 토큰에 ST 태그가 표시되면 해당 토큰이 상장 폐지될 수 있음을 의미하며, 해당 토큰을 입금할 수 없습니다.





프로젝트가 최종적으로 MEXC의 평가에 실패하여 상장 폐지될 경우, MEXC는 더 이상 관련 토큰의 입금 및 거래 서비스를 지원하지 않으며 30일 이내에 토큰을 출금할 수 있습니다. 자산 손실을 방지하기 위해 즉시 개인 지갑이나 다른 거래소로 토큰을 출금하시기 바랍니다.





토큰이 상장 폐지된 후에도 MEXC 플랫폼에 토큰을 계속 입금하는 경우, 플랫폼은 입금된 자산을 블록체인 상의 원래 송금 주소로 반환하며, 이 경우 온체인 거래 수수료가 발생합니다. 이 주소가 지갑 주소가 아닌 경우 원래 송금 주소 플랫폼에 문의하여 입금에 대한 도움을 받으시기 바랍니다.









프로젝트 토큰에 ST 태그가 표시된 경우, MEXC 플랫폼의 현물 거래 페이지와 입출금 페이지에서 ST 태그를 확인할 수 있습니다.





웹사이트를 예로 들어보겠습니다. 이 태그는 앱에서도 비슷하게 표시됩니다.





현물 거래 페이지에서 ST 태그가 표시된 프로젝트 토큰에 대한 팝업 알림이 표시되며, 프로젝트 토큰 이름 맨 오른쪽에 ST 태그가 표시됩니다. 아래 그림과 같이 표시됩니다.









입금 페이지에서 암호화폐를 선택하면 ST 라벨이 붙은 프로젝트 토큰에는 아래와 같이 ST 라벨이 표시됩니다.









마찬가지로 출금 페이지에서 암호화폐를 선택할 때 ST 태그가 표시된 프로젝트 토큰에는 아래 그림과 같이 "ST" 태그가 표시됩니다.













MEXC의 "공지센터"에서 "암호화폐 상장 폐지" 섹션을 정기적으로 확인할 수 있습니다. MEXC는 매월 ST 라벨이 표시된 프로젝트의 이름이 나열된 관련 공지를 게시합니다. 최신 정보를 놓치지 마시고 관련 정보를 신속하게 받아보시기 바랍니다.







