일목균형표 차트란?

2025년 7월 16일MEXC
0m
일목균형표 차트는 여러 기술 지표를 하나의 차트에 결합한 기술적 분석 방법입니다. 잠재적 지지 및 저항 영역, 추세 방향을 표시하고 명확한 가격 움직임 분석을 제공하여 거래자가 최적의 진입 및 청산 지점을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

일목균형표 차트는 1930년대 일본 저널리스트 고이치 호소다(Goichi Hosoda)에 의해 제안되었습니다. 이 분석 기법에 대한 수년간의 연구와 개선 끝에 1960년대에 공개적으로 공유되어 오늘날 기술 분석에 널리 사용되는 잘 알려진 지표가 되었습니다.

MEXC 선물 거래에 일목균형표 분석 지표가 도입되었습니다. 이 지표를 기본 차트에 추가하여 일일 선물 거래를 지원하는데 사용할 수 있습니다.

1. 일목균형표 구성


일목균형표는 전환선, 기준선, 후행 스팬, 선행 스팬 A, 선행 스팬 B의 다섯 부분으로 구성됩니다.

1.1 전환선: 9일 이동 평균선입니다. 계산 방법: 전환선 = (9일 최고가 + 9일 최저가) / 2. 아래 다이어그램에서 파란색 선으로 표시됩니다.

1.2 기준선(Kijun-sen): 26일 이동 평균선입니다. 계산 방법: 기준선 = (26일 최고점 + 26일 최저점) / 2. 아래 다이어그램에서 갈색 선으로 표시됩니다.

1.3 후행 스팬(Chikou Span): 후행 스팬은 아래 다이어그램에서 짙은 녹색 선으로 표시된 지난 26일의 평균과 비교한 당일 종가를 나타냅니다.

1.4 선행 스팬 A(Senkou Span A): 전환선과 기준선의 이동 평균을 통해 향후 26일 이내의 추세를 예측합니다. 계산 방법: 선행 스팬 A = (전환선 + 기준선) / 2. 아래 다이어그램에서 연두색 선으로 표시됩니다.

1.5 선행 스팬 B(Senkou Span B): 52일 이동 평균을 통해 향후 26일 이내의 미래 추세를 예측합니다. 계산 방법: 선행 스팬 B = (52일 최고점 + 52일 최저점) / 2. 아래 다이어그램에서 분홍색 선으로 표시됩니다.

1.6 클라우드(Cloud): 선행 스팬 A(Senkou Span A)와 선행 스팬 B(Senkou Span B) 사이의 영역입니다.


2. 일목균형표 용도


2.1 향후 추세 방향 결정


차트에서 볼 수 있듯이 클라우드는 지난 26개 기간의 차트에 걸쳐 있습니다.

선행 스팬 A(Senkou Span A)가 선행 스팬 B(Senkou Span B)보다 높아 녹색 클라우드가 형성이 되면 강세 추세를 나타냅니다. 반대로 빨간색 클라우드는 약세 추세를 나타내는 지표입니다. 빨간색 클라우드에서 녹색 클라우드로 전환하면 강세 추세를, 녹색 클라우드에서 빨간색 클라우드로 전환하면 약세 추세를 나타냅니다.

시장 가격이 클라우드 위에 있으면 강세 추세를, 클라우드 아래에 있으면 약세 추세를 나타냅니다.

2.2 거래 신호 생성


상승 추세에서는 토큰 가격이 클라우드 위에 있는 동안 기준선 위로 교차하면 매수 신호가 발생합니다. 반대로 하락 추세에서는 토큰 가격이 클라우드 아래에 있는 동안 기준선 아래로 교차하면 매도 신호가 표시됩니다.

마찬가지로 상승 추세에서는 가격이 클라우드 위에 있는 상태에서 전환선이 기준선 위로 교차하면 매수 신호가 생성됩니다. 반대로 하락 추세에서는 가격이 클라우드 아래에 있는 동안 전환선이 기준선 아래로 교차하면 매도 신호가 표시됩니다.

2.3 저항 및 지지선 형성


클라우드 양쪽의 선행 스팬 A(Senkou Span A)와 선행 스팬 B(Senkou Span B)는 토큰 가격 변동에서 저항과 지지 수준을 형성하여 거래자에게 향후 26일 동안 예상되는 지지/저항 영역을 결정적으로 제공합니다. 차트에서 클라우드가 넓게 나타날수록 추세 반전 가능성이 낮아집니다.

3. MEXC에서 일목균형표 사용 방법


현재 웹 버전에서는 일목균형표를 열어 사용할 수 있지만 앱 버전에서는 아직 지원되지 않습니다.

3.1 일목균형표 여는 방법


MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. [선물거래]에서 [USDT-M 무기한 선물]을 선택해 선물거래 페이지에 접속합니다. (참고: Coin-M 무기한 선물도 동일한 절차를 따릅니다.)

선물거래 페이지에서 지표 버튼을 클릭하고 [ICHIMOKU Cloud]에 체크한 후 [확인]을 클릭하면 일목균형표 데이터 지표가 열립니다.


3.2 일목균형표 설정 방법


일목균형표를 열면 차트 위의 지표에 포함된 관련 데이터를 볼 수 있습니다. 이러한 데이터는 커서의 현재 위치에 해당하는 정보와 차트에서 해당 선분의 색상을 표시합니다.

[X] 버튼을 클릭하여 일목균형표를 종료합니다.


설정 버튼을 클릭하면 일목균형표의 기본 매개변수 데이터를 수정할 수 있습니다. 또한 선 색상, 두께 등을 포함한 선 스타일을 사용자 지정하여 개인 취향에 더 잘 맞출 수 있도록 지원합니다.


일목균형표는 시장 추세에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 다른 지표와 결합하여 나만의 거래 전략을 개발할 수 있습니다. 완벽한 지표는 없으므로 다양한 지표를 조합하여 시장 분석을 향상시킬 수 있습니다. 또한 선물 거래에서는 전략 오류로 인한 과도한 손실을 피하기 위해 포지션 오픈 시 SL 주문을 설정하는 것이 좋습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


