Academic Labs란? AI와 Web3 기반 교육 혁신

Academic Labs (AAX)는 AI와 Web3를 융합하여 온라인 교육을 재정의합니다. EduFi 플랫폼은 학습 인센티브, 탈중앙화 콘텐츠, 커뮤니티 거버넌스를 통합하여 인센티브 격차를 해소하고, 비용을 절감하며, 자원 독점을 타파하고, 학습자와 교육자를 우선시하는 개방형 생태계를 구축합니다.

1. Academic Labs란 무엇인가요?


Academic Labs는 솔라나 블록체인 기반 분산형 교육 플랫폼으로, AI 개인화와 Web3 인센티브를 활용하여 커뮤니티 중심의 글로벌 학습 네트워크를 구축합니다. "배우고, 공유하고, 획득하기 (Learn, Share, Earn)" 모델을 기반으로 하는 Academic Labs의 사명은 학습자의 동기를 부여하고 전 세계 교육 자원의 가치를 극대화하는 것입니다.

플랫폼의 특징은 다음과 같습니다:

  • 탈중앙화 거버넌스: 플랫폼은 학습자와 콘텐츠 제작자에게 권한과 가치를 직접 제공합니다.
  • 개방적이고 투명한 인센티브: 사용자는 학습, 교육 및 기여에 대한 보상을 받습니다.
  • 글로벌 비전: 교육 리소스는 전 세계로 자유롭게 이동하고 공유될 수 있습니다.

2. Academic Labs의 핵심 기능 및 기술 아키텍처


교육 패러다임을 재창조하는 Web3 플랫폼으로서 Academic Labs는 명확한 사명과 탄탄한 기술 및 기능 기반을 결합합니다. 게임화된 디자인, AI 기반 개인화, 블록체인 인프라를 심층적으로 통합하여 학습 효율성을 높이고 지식 습득 및 배포 방식을 새롭게 정의합니다. 다음 섹션에서는 Academic Labs가 학습 경험, 기술 인프라, 거버넌스 모델이라는 세 가지 측면에서 교육 혁신 목표를 어떻게 달성하는지 살펴봅니다.

2.1 게임화된 학습 경험


Academic Labs는 영어, 블록체인 기초, 프로그래밍에 중점을 둔 퀴즈, 비디오, 인터랙티브 강의 등 다양한 게임화된 콘텐츠를 제공합니다. 이러한 게임적인 접근 방식은 학습의 흥미를 높일 뿐만 아니라 학습자의 동기 부여와 적극적인 참여를 유도합니다.

2.2 AI와 Web3의 통합


Academic Labs 플랫폼은 AI를 활용하여 학습 경로를 개인화하는 동시에 Web3의 탈중앙화된 특성을 활용하여 교육 자원의 공정한 분배와 투명한 관리를 보장합니다. 또한 Academic Labs는 AI 에이전트 및 글로벌 지식 체인과 같은 새로운 기능을 도입하여 학습 생태계를 더욱 확장할 계획입니다.

2.3 DAO 거버넌스 메커니즘


Academic Labs는 분산형 자율 조직(DAO) 거버넌스 모델을 구현하여 커뮤니티 구성원이 콘텐츠 큐레이션 및 기능 개발과 같은 플랫폼 의사 결정에 참여할 수 있도록 함으로써 사용자 참여와 소유권을 강화합니다.

3. AAX 암호화폐 토큰경제


AAX는 솔라나 블록체인 기반 Academic Labs의 네이티브 토큰으로, 최대 50억 개의 토큰을 발행할 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

  • 학습 인센티브: 사용자는 학습 과제를 완료하여 AAX 보상을 받습니다.
  • 콘텐츠 제작 보상: 콘텐츠 제작자는 작품의 품질과 인기도에 따라 AAX를 받습니다.
  • 플랫폼 거버넌스: AAX 보유자는 플랫폼의 미래를 형성하는 거버넌스 투표에 참여합니다.

Academic Labs는 또한 사용자가 챌린지 과제를 완료하여 포인트를 획득하고, 이벤트 종료 시 AAX 토큰으로 전환할 수 있는 '공부하여 획득하기 (Study-to-Earn)' 프로그램을 운영합니다.

4. 개발 이력 및 파트너십


2023년에 설립되어 싱가포르에 본사를 둔 Academic Labs는 전략적 협력과 주요 이정표를 통해 생태계를 빠르게 성장시켜 왔습니다.

  • 파트너십: 20개 이상의 주요 Web3 프로젝트 및 기관과 제휴를 맺고 총 200만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 자금 조달: 2024년 11월 DWF Labs, HTX Ventures, UOB Venture 등 주요 투자자들의 지원을 받아 320만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
  • 거래소 상장: 2025년 5월 7일, AAX 토큰이 MEXC에 상장되어 플랫폼의 글로벌 확장에 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

5. 향후 계획


Academic Labs는 다음과 같은 이니셔티브를 통해 플랫폼 2.0을 적극적으로 준비하고 있습니다.

  • AI 에이전트 업그레이드: 다국어 기능 및 딥러닝 기능 확장
  • 글로벌 지식 체인 발전: 교육 콘텐츠 인증 및 배포를 위한 Web3 인프라 구축
  • 두 번째 커뮤니티 에어드랍: 초기 기여자와 활발한 학습자에게 보상 제공
  • 교육 과정 생태계 확장: 대학, 유명 강사 및 교육 플랫폼과 협력하여 교육 과정 확장
  • 모바일 및 크로스 플랫폼 최적화: 다양한 기기에서 사용성과 소셜 상호작용 기능 개선

이 플랫폼의 목표는 교육자, 학습자, 개발자, 투자자를 연결하는 글로벌 탈중앙화 지식 네트워크를 구축하여 새로운 "L2E, 가르치고 번영하기 (Teach & Prosper)" 교육 패러다임을 공동 구축하는 것입니다.

6. MEXC에서 AAX를 구매하는 방법


Academic Labs는 AI와 Web3를 결합하여 기존 온라인 학습의 문제점을 해결하는 탈중앙화 커뮤니티 기반 교육 플랫폼을 구축합니다. AAX 토큰은 학습 및 콘텐츠 제작에 대한 보상을 제공할 뿐만 아니라 사용자에게 거버넌스 권한을 부여합니다. 플랫폼이 발전하고 글로벌 파트너십을 확대함에 따라 Academic Labs는 교육의 미래에 큰 영향을 미칠 준비가 되어 있습니다.

MEXC는 AAX를 현물 거래에 상장했습니다. MEXC에서 AAX를 거래하려면 다음 단계를 따르세요:

1) MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트를 방문하세요.
2) 검색창에서 AAX를 검색하고 현물 거래를 선택하세요.
3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료하세요.



면책 조항: 본 자료는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보일 뿐이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

